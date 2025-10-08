Мои заказы

Старая Рига сквозь времена и эпохи
Пешая
2 часа
104 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Старая Рига сквозь времена: от средневековья до наших дней
Откройте для себя сокровища Старой Риги в увлекательной прогулке по историческому центру, полной легенд и архитектурных шедевров
Сегодня в 16:00
Завтра в 10:00
от €65 за всё до 4 чел.
Большой рижский центр: модерн, эклектика и деревянное зодчество
Пешая
2.5 часа
-
20%
75 отзывов
Индивидуальная
до 8 чел.
Большой рижский центр: модерн, эклектика и деревянное зодчество
Погрузитесь в атмосферу Риги, прогуливаясь по её историческому центру с уникальной архитектурой модерна и деревянными домами
Начало: У часов Laima
Сегодня в 16:00
Завтра в 09:00
€48€60 за всё до 8 чел.
Истории средневековой Риги
Пешая
2 часа
82 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Истории средневековой Риги
Познакомьтесь с Ригой, её восьмивековой историей и уникальной архитектурой. Прогуляйтесь по узким улочкам и насладитесь атмосферой средневековья
Завтра в 10:00
10 окт в 10:00
€65 за всё до 4 чел.
Личное свидание с Ригой
Пешая
2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Личное свидание с Ригой
Познакомьтесь с историей и культурой Риги через её знаковые места и легенды. Узнайте, как сделать ваше пребывание в столице Латвии незабываемым
Начало: У Пороховой башни в Старом городе
Завтра в 10:00
10 окт в 10:00
от €100 за всё до 10 чел.

  1. Старая Рига сквозь времена и эпохи
  2. Большой рижский центр: модерн, эклектика и деревянное зодчество
  3. Истории средневековой Риги
  4. Личное свидание с Ригой
  1. Самое главное
  2. Старая Рига
  3. Старый город
  4. Домский собор
  5. Турайда
  6. Домской Собор
  7. Дом Черноголовых
  8. Рижская Ратуша
  9. Домская площадь
  10. Видземская Швейцария
