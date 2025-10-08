Индивидуальная
до 4 чел.
Старая Рига сквозь времена: от средневековья до наших дней
Откройте для себя сокровища Старой Риги в увлекательной прогулке по историческому центру, полной легенд и архитектурных шедевров
Сегодня в 16:00
Завтра в 10:00
от €65 за всё до 4 чел.
-
20%
Индивидуальная
до 8 чел.
Большой рижский центр: модерн, эклектика и деревянное зодчество
Погрузитесь в атмосферу Риги, прогуливаясь по её историческому центру с уникальной архитектурой модерна и деревянными домами
Начало: У часов Laima
Сегодня в 16:00
Завтра в 09:00
€48
€60 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Истории средневековой Риги
Познакомьтесь с Ригой, её восьмивековой историей и уникальной архитектурой. Прогуляйтесь по узким улочкам и насладитесь атмосферой средневековья
Завтра в 10:00
10 окт в 10:00
€65 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Личное свидание с Ригой
Познакомьтесь с историей и культурой Риги через её знаковые места и легенды. Узнайте, как сделать ваше пребывание в столице Латвии незабываемым
Начало: У Пороховой башни в Старом городе
Завтра в 10:00
10 окт в 10:00
от €100 за всё до 10 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Риге в категории «Городские экскурсии»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Риге
В октябре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
Какие места ещё посмотреть в Риге
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в октябре:
Сколько стоит экскурсия по Риге в октябре 2025
Сейчас в Риге в категории "Городские экскурсии" можно забронировать 4 экскурсии от 48 до 100 со скидкой до 20%. Туристы уже оставили гидам 261 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
Экскурсии на русском языке в Риге (Латвия 🇱🇻) – у нас можно купить 4 экскурсии на 2025 год по теме «Городские экскурсии», 261 ⭐ отзыв, цены от €48. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Латвии. Сегодня можно забронировать на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь