Нескучные экскурсии

Найдено 4 экскурсии в категории «Нескучные экскурсии» в Риге на русском языке, цены от €65. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Рига - кинозвезда. Самые яркие эпизоды
Пешая
34 отзыва
2 часа
Индивидуальная
до 8 чел.
Рига - кинозвезда: экскурсия по местам съемок культовых фильмов
Присоединяйтесь к уникальной прогулке по Риге, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю из мира кино
Завтра в 14:00
13 авг в 09:00
67 за всё до 8 чел.
Неспокойная прогулка по Московскому форштадту
Пешая
13 отзывов
2 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Неспокойная прогулка по Московскому форштадту Риги: история и культура
Погрузитесь в атмосферу Московского форштадта Риги, где каждый уголок рассказывает свою уникальную историю
Начало: Центральный рынок
12 авг в 12:00
13 авг в 11:00
79 за всё до 2 чел.
ПаРижский шик, или Мода по-рижски
Пешая
16 отзывов
3 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
ПаРижский шик в Риге: эксклюзивное погружение в мир моды
Загляните в уникальный мир латвийской моды с экскурсией ПаРижский шик. Вас ждут встречи с дизайнерами и посещение самых стильных мест
12 авг в 11:00
13 авг в 11:00
от 85 за всё до 2 чел.
Другая Рига. Республика улицы Миера
Пешая
34 отзыва
1.5 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Неповторимое путешествие по Республике улицы Миера в Риге
Погрузитесь в мир креатива и искусства с экскурсией по Республике улицы Миера. Узнайте Ригу с неожиданной стороны
Начало: Ģertrūdes baznīca
13 авг в 12:00
14 авг в 12:00
65 за всё до 2 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • O
    Olesja
    7 декабря 2023
    Неспокойная прогулка по Московскому форштадту
    Спасибо Виктории за интересный и подробный рассказ, было увлекательно узнать город с другой стороны. Спасибо за новый взгляд на привычные вещи
  • И
    Ирина
    13 октября 2023
    Другая Рига. Республика улицы Миера
    Виктория, спасибо за красоту 😍🤗 очень душевная экскурсия))) как будто встретилась со старой знакомой)) улица Миера, как отдельный вид искусства 🩷 мне очень понравилась прогулка! Рекомендую всем
  • Я
    Яна
    2 октября 2023
    Неспокойная прогулка по Московскому форштадту
    Добрый день. Были на экскурсии большой группой в 12 человек. Виктория понравилась всем, обязательно свяжемся с ней, если понадобится еще нтересный рассказ о Риге!
  • О
    Ольга
    18 августа 2023
    Неспокойная прогулка по Московскому форштадту
    Спасибо! Была задача познакомить детей с Ригой. Спасибо, все прошло интересно и познавательно.
  • М
    Маргарита
    17 июня 2023
    ПаРижский шик, или Мода по-рижски
    Хотите узнать и полюбить Ригу, как удалось это нам? Тогда вам к Виктории. Более увлечённого и влюблённого в свое дело
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    гида мы не встречали. А путешествуем мы много. Узнали то,чего нет в интернете, получили массу полезной информации, которой пользовались все последующие дни. Ещё задолго до экскурсии задавали вопросы, на которые Виктория отвечает просто молниеносно. А как она организовала день рождения мужа, что являлось целью поездки. Ею было продумано все и выбор места и времени, что превзошло наши ожидания. Сама экскурсия прошла так быстро и легко, что мы и не заметили, как пролетело 3 часа и мы даже забыли сфотографироваться. Потом мы вернулись в те магазины рижских мастеров и купили многое из того,что советовала Виктория. В общем моим восторгам нет конца и моя благодарность Виктория безгранична.

  • П
    Павел
    17 августа 2022
    ПаРижский шик, или Мода по-рижски
    Виктория проводит не только экскурсию - она повествует. Ее беседы о возвышенном, или материальном - неповторимы, ибо задают такое звучание
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    восприятию, которое покидать не хочется. Время, проведенное вместе, надеюсь не в последний раз, пролетело неимоверно быстро, что свидетельствует о профессионализме рассказчика, Большая Виктории благодарность за это!

  • Н
    Наталия
    4 июня 2020
    Другая Рига. Республика улицы Миера
    Узнали много нового и интересного! Отлично!
  • Ю
    Юлия
    15 августа 2019
    Другая Рига. Республика улицы Миера
    Мы прошлись по таким местечкам, в которые сами бы точно не попали. Увидели, что Рига - очень большая и разнообразная. Она не ограничивается старым городом. Захотелось продолжить знакомство с Ригой вместе с Викторией.

Ответы на вопросы от путешественников по Риге в категории «Нескучные экскурсии»

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В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. Рига - кинозвезда. Самые яркие эпизоды
  2. Неспокойная прогулка по Московскому форштадту
  3. ПаРижский шик, или Мода по-рижски
  4. Другая Рига. Республика улицы Миера
Какие места ещё посмотреть в Риге
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Самое главное
  2. Старая Рига
  3. Старый город
  4. Домский собор
  5. Турайда
  6. Домской Собор
  7. Домская площадь
  8. Видземская Швейцария
  9. Собор Святого Петра
  10. Церковь св. Яна
Сколько стоит экскурсия по Риге в августе 2024
Сейчас в Риге в категории "Нескучные экскурсии" можно забронировать 4 экскурсии от 65 до 85. Туристы уже оставили гидам 97 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
Экскурсии на русском языке в Риге (Латвия 🇱🇻) – у нас можно купить 4 экскурсии на 2024 год по теме «Нескучные экскурсии», 97 ⭐ отзывов, цены от €65. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Латвии. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь
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