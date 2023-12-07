читать дальше

гида мы не встречали. А путешествуем мы много. Узнали то,чего нет в интернете, получили массу полезной информации, которой пользовались все последующие дни. Ещё задолго до экскурсии задавали вопросы, на которые Виктория отвечает просто молниеносно. А как она организовала день рождения мужа, что являлось целью поездки. Ею было продумано все и выбор места и времени, что превзошло наши ожидания. Сама экскурсия прошла так быстро и легко, что мы и не заметили, как пролетело 3 часа и мы даже забыли сфотографироваться. Потом мы вернулись в те магазины рижских мастеров и купили многое из того,что советовала Виктория. В общем моим восторгам нет конца и моя благодарность Виктория безгранична.