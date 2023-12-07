2 часа
Индивидуальная
до 8 чел.
Рига - кинозвезда: экскурсия по местам съемок культовых фильмов
Присоединяйтесь к уникальной прогулке по Риге, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю из мира кино
Завтра в 14:00
13 авг в 09:00
€67 за всё до 8 чел.
2 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Неспокойная прогулка по Московскому форштадту Риги: история и культура
Погрузитесь в атмосферу Московского форштадта Риги, где каждый уголок рассказывает свою уникальную историю
Начало: Центральный рынок
12 авг в 12:00
13 авг в 11:00
€79 за всё до 2 чел.
3 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
ПаРижский шик в Риге: эксклюзивное погружение в мир моды
Загляните в уникальный мир латвийской моды с экскурсией ПаРижский шик. Вас ждут встречи с дизайнерами и посещение самых стильных мест
12 авг в 11:00
13 авг в 11:00
от €85 за всё до 2 чел.
1.5 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Неповторимое путешествие по Республике улицы Миера в Риге
Погрузитесь в мир креатива и искусства с экскурсией по Республике улицы Миера. Узнайте Ригу с неожиданной стороны
Начало: Ģertrūdes baznīca
13 авг в 12:00
14 авг в 12:00
€65 за всё до 2 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- OOlesja7 декабря 2023Спасибо Виктории за интересный и подробный рассказ, было увлекательно узнать город с другой стороны. Спасибо за новый взгляд на привычные вещи
- ИИрина13 октября 2023Виктория, спасибо за красоту 😍🤗 очень душевная экскурсия))) как будто встретилась со старой знакомой)) улица Миера, как отдельный вид искусства мне очень понравилась прогулка! Рекомендую всем
- ЯЯна2 октября 2023Добрый день. Были на экскурсии большой группой в 12 человек. Виктория понравилась всем, обязательно свяжемся с ней, если понадобится еще нтересный рассказ о Риге!
- ООльга18 августа 2023Спасибо! Была задача познакомить детей с Ригой. Спасибо, все прошло интересно и познавательно.
- ММаргарита17 июня 2023Хотите узнать и полюбить Ригу, как удалось это нам? Тогда вам к Виктории. Более увлечённого и влюблённого в свое дело
- ППавел17 августа 2022Виктория проводит не только экскурсию - она повествует. Ее беседы о возвышенном, или материальном - неповторимы, ибо задают такое звучание
- ННаталия4 июня 2020Узнали много нового и интересного! Отлично!
- ЮЮлия15 августа 2019Мы прошлись по таким местечкам, в которые сами бы точно не попали. Увидели, что Рига - очень большая и разнообразная. Она не ограничивается старым городом. Захотелось продолжить знакомство с Ригой вместе с Викторией.
Ответы на вопросы от путешественников по Риге в категории «Нескучные экскурсии»
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