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Экскурсия по центральной части Риги с профессиональным гидом - неотменная часть знакомства с городом. По пути у нас будет много интересных и важных достопримечательностей, среди которых Дом Черноголовых и Ратушная площадь, церковь Святого Петра и памятник бременским музыкантам, рижский Домский Собор и Домская площадь, Дом с черными кошками и Шведские ворота, здание Парламента Латвии и красавцы «Три брата», Пороховая башня и казармы Екаба; улочки где встречаются Берн и Лондон и где снимали эпизоды известных фильмов. Два часа пробегут незаметно.
Ответы на вопросы
Что не входит
Программа не предусматривает вход внутрь платных объектов посещения. Какие-либо входные билеты не включены в стоимость экскурсии
Когда и сколько длится
Когда: Ежедневно в 15:15
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Ежедневно в 15:15
Tez Tour — Организатор в Риге
Экскурсионная компания Tezeks входит в знаменитую группу компаний Tez Tour, заслужившую доверие многих туристов по всему миру
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 5 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Алла К.
6 фев 2020
Всем рекомендую пешеходную экскурсию с таким замечательным гидом, как Инга. Очень высокий профессиональный уровень, экскурсия с Инной была такой интересной, что два часа пролетели совершенно незаметно. Инга ответила на все наши вопросы, рассказала что фирма работает во многих странах. Через десять дней летим в Прагу и если у в вашей фирме все гиды такие как Инга, обязательно воспользуемся услугами вашей фирмы.
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Natalia P.
30 янв 2020
Добрый день! Экскурсия получилась интересной и насыщенной. Считаю, что нам очень повезло с экскурсоводом Ингой, которая за два с лишним часа постаралась рассказать нам не только об истории Латвии и ее столицы, но и современной жизни и населении, а также показать основные достопримечательности Старой Риги. Спасибо, Tezeks, за прекрасную организацию и удобный сервис по заказу экскурсий.
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Регина П.
5 янв 2020
Невероятная Рига с удивительной легкостью преподнесена экскурсоводом (прошу простить, насколько запомнила-Инга вела экскурсию). Новогодний пряничный город в легком прочтении. Было интересно! Спасибо!
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Татьяна Ж.
5 авг 2019
Экскурсия в целом понравилась. Экскурсовод Галина нам рассказала и показала самые интересные уголки Старой Риги. Большое спасибо за рекомендацию посетить музей Живого серебра, это чудо! Очень приятное впечатление о всех рижанах, с которыми встречались на протяжении всего пребывания!
А
Александр М.
15 июля 2018
У нас экскурсия получилась немногочисленная (наша семья 3 человека и еще один). Что придало экскурсии дополнительный шарм. Мы прошлись по старой Риге, посмотрели город, основные достопримечательности, заглянули в музей-магазинчик янтаря. Послушали не только рассказ о Риге, но и интересные истории и легенды. Экскурсия понравилась. Рекомендую.