Добрый день! Экскурсия получилась интересной и насыщенной. Считаю, что нам очень повезло с экскурсоводом Ингой, которая за два с лишним часа постаралась рассказать нам не только об истории Латвии и ее столицы, но и современной жизни и населении, а также показать основные достопримечательности Старой Риги. Спасибо, Tezeks, за прекрасную организацию и удобный сервис по заказу экскурсий.