Ежедневная пешеходная экскурсия по Риге

Пешеходная

5
5 отзывов
Групповая
Пешеходная.

Экскурсия проводится профессиональным русскоязычным гидом.
Ежедневная пешеходная экскурсия по Риге
Ежедневная пешеходная экскурсия по Риге
Ежедневная пешеходная экскурсия по Риге
Ежедневная пешеходная экскурсия по Риге

Что вас ожидает 🤩

  • Дом Черноголовых
  • Ратушная площадь
  • Церковь Святого Петра
  • Памятник бременским музыкантам
  • Рижский Домский Собор
  • Домская площадь
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Полный возврат стоимости заказа в случае его отмены более, чем за 48 часов до наступления даты экскурсии.
Экскурсия по центральной части Риги с профессиональным гидом - неотменная часть знакомства с городом. По пути у нас будет много интересных и важных достопримечательностей, среди которых Дом Черноголовых и Ратушная площадь, церковь Святого Петра и памятник бременским музыкантам, рижский Домский Собор и Домская площадь, Дом с черными кошками и Шведские ворота, здание Парламента Латвии и красавцы «Три брата», Пороховая башня и казармы Екаба; улочки где встречаются Берн и Лондон и где снимали эпизоды известных фильмов. Два часа пробегут незаметно.

Ответы на вопросы

Что не входит
  • Программа не предусматривает вход внутрь платных объектов посещения. Какие-либо входные билеты не включены в стоимость экскурсии
Когда и сколько длится
Когда: Ежедневно в 15:15
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Ежедневно в 15:15

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 5 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
5
4
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1
А
6 фев 2020
Всем рекомендую пешеходную экскурсию с таким замечательным гидом, как Инга. Очень высокий профессиональный уровень, экскурсия с Инной была такой интересной, что два часа пролетели совершенно незаметно. Инга ответила на все наши вопросы, рассказала что фирма работает во многих странах. Через десять дней летим в Прагу и если у в вашей фирме все гиды такие как Инга, обязательно воспользуемся услугами вашей фирмы.
N
30 янв 2020
Добрый день! Экскурсия получилась интересной и насыщенной. Считаю, что нам очень повезло с экскурсоводом Ингой, которая за два с лишним часа постаралась рассказать нам не только об истории Латвии и ее столицы, но и современной жизни и населении, а также показать основные достопримечательности Старой Риги. Спасибо, Tezeks, за прекрасную организацию и удобный сервис по заказу экскурсий.
Р
5 янв 2020
Невероятная Рига с удивительной легкостью преподнесена экскурсоводом (прошу простить, насколько запомнила-Инга вела экскурсию). Новогодний пряничный город в легком прочтении. Было интересно! Спасибо!
Т
5 авг 2019
Экскурсия в целом понравилась. Экскурсовод Галина нам рассказала и показала самые интересные уголки Старой Риги.
Большое спасибо за рекомендацию посетить музей Живого серебра, это чудо!
Очень приятное впечатление о всех рижанах, с которыми встречались на протяжении всего пребывания!
А
15 июля 2018
У нас экскурсия получилась немногочисленная (наша семья 3 человека и еще один). Что придало экскурсии дополнительный шарм. Мы прошлись по старой Риге, посмотрели город, основные достопримечательности, заглянули в музей-магазинчик янтаря. Послушали не только рассказ о Риге, но и интересные истории и легенды.
Экскурсия понравилась. Рекомендую.

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