Персональная прогулка с гидом по Риге

Пешеходная

Индивидуальная
Пешеходная.

Экскурсию проводит профессиональный русскоязычный гид.
Персональная прогулка с гидом по Риге
Персональная прогулка с гидом по Риге
Персональная прогулка с гидом по Риге
Персональная прогулка с гидом по Риге

Что вас ожидает 🤩

  • Дом Черноголовых
  • Ратушная площадь
  • Церковь Святого Петра
  • Памятник бременским музыкантам
  • Рижский Домский Собор
  • Домская площадь
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Полный возврат стоимости заказа в случае его отмены более, чем за 48 часов до наступления даты экскурсии.

Приглашаем вас на индивидуальную экскурсию "Персональная прогулка с гидом" по Риге. "Персональная прогулка" - это новый экономичный формат проведения индивидуальной экскурсии, который который идеально подойдет для компании друзей или для семьи. Цена является фиксированной для группы до 4 человек. При размере группы более, чем 4 человека, взымается небольшая доплата за дополнительных туристов. Более низкая цена, чем на традиционные индивидуальные экскурсии, определяется тем, что встреча с гидом происходит в фиксированном месте, а экскурсия проходит только по одному маршруту.

Экскурсия по центральной части Риги с профессиональным гидом - неотменная часть знакомства с городом. По пути у нас будет много интересных и важных достопримечательностей, среди которых Дом Черноголовых и Ратушная площадь, церковь Святого Петра и памятник бременским музыкантам, рижский Домский Собор и Домская площадь, Дом с черными кошками и Шведские ворота, здание Парламента Латвии и красавцы «Три брата», Пороховая башня и казармы Екаба; улочки где встречаются Берн и Лондон и где снимали эпизоды известных фильмов. Два часа пробегут незаметно.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Программа не предусматривает вход внутрь платных объектов посещения. Какие-либо входные билеты не включены в стоимость экскурсии
Когда и сколько длится
Когда: Ежедневно в 11:00
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Ежедневно в 11:00

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Риги

🎩Индивидуальные🚗На машине🧒Можно с детьми🔭Обзорные📜История и культураПешие прогулки-экскурсии

Еще несколько похожих предложений в Риге

Вкусные прогулки по Риге
2.5 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
Viktorija
4.9
145 отзывов
Вкусные прогулки по Риге
Узнать и распробовать настоящую Ригу на нетуристической прогулке по ее самым аппетитным заведениям
от 53 за 1-2 чел.
Прогулка по царскому саду в Риге
1.5 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
Valērijs
Нет отзывов
Прогулка по царскому саду в Риге
Вы уже прошлись по улочкам Старого города, посмотрели на Ригу с высоты птичьего полета
20 за 1-5 чел.
Прогулка по бульварному кольцу Риги
2 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
Александра
Нет отзывов
Прогулка по бульварному кольцу Риги
В середине XIX века Рига перестала быть крепостью, были снесены городские укрепления
55 за 1-10 чел.
Рига с воды: групповая прогулка
1 час
Групповая
Aleksandrs
4.8
33 отзыва
Рига с воды: групповая прогулка
Увидеть всё самое главное в историческом центре и прокатиться на кораблике
10 за 1 человека
Рига проездом: экспресс-экскурсия
3 часа
Индивидуальная
Татьяна
5
1 отзыв
Рига проездом: экспресс-экскурсия
Если вы прибыли в Ригу и у вас несколько часов до следующего рейса, то это предложение именно для вас
60 за 1-5 чел.
Бульварное кольцо: познакомиться с Ригой поближе
1.5 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
Valērijs
4
1 отзыв
Бульварное кольцо: познакомиться с Ригой поближе
Прогулка по паркам и аллеям новой Риги
20 за 1-8 чел.
Рига глазами местного жителя: консультативная прогулка по центру Риги
3 часа
🚶 Пешая
Мини-группа
Youriga
4.9
103 отзыва
Рига глазами местного жителя: консультативная прогулка по центру Риги
7 за 1 человека
Несколько часов в Риге. Из аэропорта в город и обратно
3 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
Инга
5
8 отзывов
Несколько часов в Риге. Из аэропорта в город и обратно
Проездом в столице - все самое важное о городе на прогулке с профессиональным гидом
95 за 1-2 чел.
Прогулка по Старой Риге
2 часа
🚶 Пешая
Входной билет
Татьяна
Нет отзывов
Прогулка по Старой Риге
Я познакомлю Вас с основными историческими фактами, достопримечательностями, традициями и легендами нашего города
55 за 1-5 чел.
Ежедневная прогулка по Риге
2 часа
🚶 Пешая
Групповая
Tripster
4.8
311 отзывов
Ежедневная прогулка по Риге
Узнать и полюбить город за 2 часа
20 за 1 человека
Детская Рига
2 часа
Индивидуальная
Александр
Нет отзывов
Детская Рига
Прогулка по Старому городу вместе с ребенком превратится в захватывающее приключение
80 за 1-12 чел.
Влюбиться в Ригу за один день
2.5 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
Игорь
5
27 отзывов
Влюбиться в Ригу за один день
Старый город и Бульварное кольцо на обзорной прогулке с профессиональным гидом
65 за 1-10 чел.
У нас ещё много экскурсий 😎 в Риге. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Риге
ХОРОШО
🇱🇻
ТАМ