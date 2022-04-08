Приглашаем вас на индивидуальную экскурсию "Персональная прогулка с гидом" по Риге. "Персональная прогулка" - это новый экономичный формат проведения индивидуальной экскурсии, который который идеально подойдет для компании друзей или для семьи. Цена является фиксированной для группы до 4 человек. При размере группы более, чем 4 человека, взымается небольшая доплата за дополнительных туристов. Более низкая цена, чем на традиционные индивидуальные экскурсии, определяется тем, что встреча с гидом происходит в фиксированном месте, а экскурсия проходит только по одному маршруту.

Экскурсия по центральной части Риги с профессиональным гидом - неотменная часть знакомства с городом. По пути у нас будет много интересных и важных достопримечательностей, среди которых Дом Черноголовых и Ратушная площадь, церковь Святого Петра и памятник бременским музыкантам, рижский Домский Собор и Домская площадь, Дом с черными кошками и Шведские ворота, здание Парламента Латвии и красавцы «Три брата», Пороховая башня и казармы Екаба; улочки где встречаются Берн и Лондон и где снимали эпизоды известных фильмов. Два часа пробегут незаметно.