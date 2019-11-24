Покиньте Вильнюс и совершите путешествие на микроавтобусе с кондиционером в бывшую столицу Великого княжества Литовского – живописный город Тракай на берегу озера. Послушайте информативный аудиогид во время 28-километровой поездки, а затем самостоятельно осмотрите исторический Старый город в течение 2,5 часов.

Взгляните на необыкновенный островной замок и хорошо сохранившиеся останки крепости на полуострове, построенной в XIV веке и заброшенной в XVII веке. Замок на острове, восстановленный после Второй мировой войны, сегодня считается крупной достопримечательностью Литвы.

Узнайте больше о караимах – небольшой этнической группе, поселившейся в Тракае, за которой последовали татары, русские, евреи и поляки. Полюбуйтесь панорамным видом на озеро Гальве – самое глубокое из 200 озер региона, – а затем вернитесь в Вильнюс.