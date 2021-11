Die Abfahrt war absolut pünktlich, der Bus hält in Trakai direkt gegenüber der Burg, man muss nur über die Brücke laufen. Vor Ort hatten wir2,5 Stunden Aufenthalt, was absolut ausreichend ist für die Besichtigung, ein Mittagessen und einen Spaziergang am See. Auch die Rückfahrt war pünktlich. Der Fahrer war höflich und fuhr sehr sicher. Bei der Hinfahrt erhielten wir einen Audioguides, der sehr ausführlich und interessant war. Auf der Rückfahrt kann man die Landschaft genießen. Für 20 Euro absolut empfehlenswert.