Из Вильнюса: тур по Тракаю с аудиогидом

Откройте для себя город Тракай на берегу озера во время экскурсии с аудиогидом из Вильнюса

4.3
110 отзывов
В группе
до 100 чел.
Откройте для себя город Тракай на берегу озера во время экскурсии с аудиогидом из Вильнюса и узнайте о его истории как бывшей столицы Великого княжества Литовского.

Посмотрите потрясающий островной замок и готические памятники Старого города.
Из Вильнюса: тур по Тракаю с аудиогидом
Из Вильнюса: тур по Тракаю с аудиогидом
Из Вильнюса: тур по Тракаю с аудиогидом
Из Вильнюса: тур по Тракаю с аудиогидом
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 24 часа до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
  1. Посетите красивейший город Тракай на берегу озера
  2. Воспользуйтесь свободным временем, чтобы пройтись по магазинам и отдохнуть
  3. Узнайте историю этнической группы караимов, проживающих в Тракае
Покиньте Вильнюс и совершите путешествие на микроавтобусе с кондиционером в бывшую столицу Великого княжества Литовского – живописный город Тракай на берегу озера. Послушайте информативный аудиогид во время 28-километровой поездки, а затем самостоятельно осмотрите исторический Старый город в течение 2,5 часов.
Взгляните на необыкновенный островной замок и хорошо сохранившиеся останки крепости на полуострове, построенной в XIV веке и заброшенной в XVII веке. Замок на острове, восстановленный после Второй мировой войны, сегодня считается крупной достопримечательностью Литвы.
Узнайте больше о караимах – небольшой этнической группе, поселившейся в Тракае, за которой последовали татары, русские, евреи и поляки. Полюбуйтесь панорамным видом на озеро Гальве – самое глубокое из 200 озер региона, – а затем вернитесь в Вильнюс.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспортировка на микроавтобусе с кондиционером
  • Аудио гид
Что не входит
  • Входные билеты.
  • Еда и напитки (если не указано иное)
  • Чаевые (по желанию)
  • Еда и напитки. Трансфер от/до отеля
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 4 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 100 человек.
Не подходит для следующих категорий людей
  • Люди с ограниченными возможностями передвижения
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Вы сами выбираете дату и время

Отзывы и рейтинг

4.3
Основано на 110 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Проведение мероприятия возможно не только на русском языке, поэтому в отзывах вы можете встретить мнения от жителей разных стран
A
24 ноя 2019
(Украина)
A-MA-ZING: быстро нашли автобус, и тур начался в тот момент, когда мы взлетели. Гид, жизнерадостная леди, был забавен и практичен, рассказывал об интересных местах Вильнюса и некоторых лайфхаках города. В Тракайский замок нам как-то удалось войти бесплатно, и именно здесь началось историческое, архитектурное и выставочное прошлое экскурсии; Опять же, руководство было очевидно квалифицированным и профессиональным, указывая только на самые важные и интересные места / моменты прошлого. Свободного времени было достаточно, чтобы побродить по сувенирным магазинам и выбрать уютное место для обеда. Искренне восхитительный опыт!
B
19 сен 2018
(США)
Слева ровно в 11 часов, справа назад в 3 часа дня, время нашего английского тура по катакомбам в Вильнюсском соборе. Поездка в страну использовалась нашим гидом, чтобы дать нам большую компактную историю Тракай и его народов. Удачное время для посещения замка, катания на лодке по озеру вокруг замка и прогулки по странному городу. Вы не будете разочарованы.
H
22 июля 2020
(Германия)
Die Abfahrt war absolut pünktlich, der Bus hält in Trakai direkt gegenüber der Burg, man muss nur über die Brücke laufen. Vor Ort hatten wir2,5 Stunden Aufenthalt, was absolut ausreichend ist für die Besichtigung, ein Mittagessen und einen Spaziergang am See. Auch die Rückfahrt war pünktlich. Der Fahrer war höflich und fuhr sehr sicher. Bei der Hinfahrt erhielten wir einen Audioguides, der sehr ausführlich und interessant war. Auf der Rückfahrt kann man die Landschaft genießen. Für 20 Euro absolut empfehlenswert.

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