Анна проводит ещё 1 экскурсию

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Беговая прогулка по Амстердаму

Осмотреть главные достопримечательности и приобщиться к спортивной жизни города!

Анна
Анна – Гид из Амстердама
Если вы захватили в путешествие кроссовки, самое время достать их из чемодана! На дружеской экскурсии-пробежке по центру Амстердама, вы не только разомнете ноги, уставшие от музейных марафонов, но и встретите главные символы города – от лабиринтов водных каналов до ярких домиков и площади Дам.

Я проведу вас по интересным городским локациям, познакомлю с повседневной жизнью города и помогу почувствовать себя настоящим амстердамцем.
Задать вопросОбычно отвечает за 12 ч.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 👣Пешеходная
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🕐Длительность 1 час
  • 👫 Для 1-2 человек

  • €40 за экскурсию

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Беговая прогулка по Амстердаму
Беговая прогулка по Амстердаму

Что вас ожидает

Почувствовать себя местным жителем
Несмотря на распространенный миф о «злачной» жизни Амстердама, местные пристально следят за своим здоровьем и часто выходят на утренние или вечерние пробежки. В лучах утреннего солнца или мягкого заката вы присоединитесь к спортивным горожанам, чтобы пробежаться по амстердамским улицам, окунуться в городскую среду и почувствовать себя своим в городе. А еще на бегу получаются необычные и атмосферные фотографии 📸, и в этом вы тоже убедитесь на нашей прогулке-пробежке!

Амстердам на бегу
Во время пробежки вы увидите главные достопримечательности 🏛️ Амстердама, заглянете в зелёный парк 🌳 Вондела и на уютные улочки с тихими каналами и «пряничными» домиками. Мы пробежим мимо Королевского дворца, по Музейной площади, на которой расположились легендарный Рейкмузей, современный Стеделейк и Музей 🖼 Ван Гога, отдохнем на прохладных набережных и рассмотрим характерные городские пейзажи Амстердама. В результате вы не только разомнетесь и с пользой проведете время, но и наметите интересные места для самостоятельных прогулок.

Кому подойдет прогулка

Активным путешественникам любого возраста, а также начинающим и продвинутым бегунам!

Организационные детали

Всё, что вам понадобится для прогулки — спортивная одежда и обувь.

Беговая прогулка по Амстердаму
Беговая прогулка по Амстердаму
Беговая прогулка по Амстердаму
Беговая прогулка по Амстердаму
Беговая прогулка по Амстердаму

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Анна
Анна
Всем доброго времени суток и добро пожаловать в сказочное королевство Нидерланды! До приезда в «страну тюльпанов и деревянных башмачков» я училась в сфере международного туризма в России, США и Швейцарии. Увидев однажды Амстердам, я навсегда влюбилась в его уникальную архитектуру «пряничных» домиков с опоясывающими цепочками каналов. Поэтому, долго не задумываясь, я решила перебраться сюда насовсем. Буду рада провести вам незабываемую экскурсию, рассказав про этот уникальный город, и посвятить вас в таинство его историй :)
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Анна проводит ещё 1 экскурсию

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