Анна проводит ещё 1 экскурсию

Что вас ожидает

Почувствовать себя местным жителем

Несмотря на распространенный миф о «злачной» жизни Амстердама, местные пристально следят за своим здоровьем и часто выходят на утренние или вечерние пробежки. В лучах утреннего солнца или мягкого заката вы присоединитесь к спортивным горожанам, чтобы пробежаться по амстердамским улицам, окунуться в городскую среду и почувствовать себя своим в городе. А еще на бегу получаются необычные и атмосферные фотографии 📸, и в этом вы тоже убедитесь на нашей прогулке-пробежке!

Амстердам на бегу

Во время пробежки вы увидите главные достопримечательности 🏛️ Амстердама, заглянете в зелёный парк 🌳 Вондела и на уютные улочки с тихими каналами и «пряничными» домиками. Мы пробежим мимо Королевского дворца, по Музейной площади, на которой расположились легендарный Рейкмузей, современный Стеделейк и Музей 🖼 Ван Гога, отдохнем на прохладных набережных и рассмотрим характерные городские пейзажи Амстердама. В результате вы не только разомнетесь и с пользой проведете время, но и наметите интересные места для самостоятельных прогулок.

Кому подойдет прогулка

Активным путешественникам любого возраста, а также начинающим и продвинутым бегунам!

Организационные детали

Всё, что вам понадобится для прогулки — спортивная одежда и обувь.