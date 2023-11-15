Познакомиться с шедеврами мирового искусства и увидеть автопортрет Ван Гога
Посетите первый и единственный в регионе музей, в котором представлены (постоянно и временно) произведения искусства из его родственного музея в Париже.
Лувр Абу-Даби хранит изысканную коллекцию живописи, в том числе «Автопортрет Винсента Ван Гога» и «Прекрасную Ферроньеру» да Винчи, а также скульптуры и древности разных стран.
Лувр Абу-Даби хранит изысканную коллекцию живописи, в том числе «Автопортрет Винсента Ван Гога» и «Прекрасную Ферроньеру» да Винчи, а также скульптуры и древности разных стран.
Ближайшие даты:
15
ноя
ноя
16
ноя
ноя
17
ноя
ноя
18
ноя
ноя
19
ноя
ноя
20
ноя
ноя
21
ноя
ноя
Ещё
даты
даты
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
- Единственный в регионе универсальный музей с великолепным интерьером
- Уникальная архитектура всемирно известного мастера Жана Нувеля
- Многочисленные выставки с уникальными артефактами, занимающие площадь более 9000 квадратных метров
- Знаковые произведения искусства со всего мира
Что включено в билет
- Вход в художественный музей Лувр Абу-Даби
- Доступ ко всем открытым галереям Лувра Абу-Даби
Как воспользоваться билетом
- Билет действителен для однократного входа в течение 30 дней с момента покупки
- Посетить Лувр Абу-Даби можно только по предварительному бронированию билета
- Дети до 18 лет посещают музей бесплатно
- Музей открыт со вторника по четверг с 10:00 до 18:30, с пятницы по воскресенье с 10:00 до 20:30, понедельник — выходной
Организационные детали
- Пожалуйста, возьмите с собой удостоверение личности
- Посещение Лувра подходит людям всех возрастов, в том числе будущим мамам. Также пространство доступно для гостей в инвалидных колясках.
Правила посещения
- Путешественники младше 13 лет должны быть в сопровождении взрослых
- Не разрешается приносить еду, напитки, стеклянную посуду и алкоголь
- Лувр нельзя посещать в пляжной одежде
Возврат билета
Отмена бронирования или обмен этого билета невозможны.
ежедневно в 10:00
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- в Лувре Абу-Даби
- Когда и сколько длится?
- Когда: ежедневно в 10:00Экскурсия длится около 30 минут
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Да, билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Билеты и развлечения по миру — Организатор в Абу-Даби
На нашей странице вы можете выгодно купить билеты в самые разные локации и на самые разные развлечения в Дубае и других арабских странах. Мы постоянно отслеживаем появление новых локаций, шоу, концертов и других развлечений, стремимся предоставить путешественникам лучшие впечатления. С нашими билетами вы сэкономите время, деньги и силы!
Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Абу-Даби
Билеты
Можно с детьми
Музеи
Летние
Популярные места
Развлечения
Похожие туры из Абу-Даби
Мини-группа
10 часов
Популярное предложение
Красоты Абу-Даби - столицы ОАЭ
Погрузиться в мир роскоши и увидеть визитные карточки города на групповой экскурсии
у вашего отеля
Завтра
18 ноя
21 ноя
23 ноя
$63 за человека
Индивидуальная
8 часов
Знакомство с чарующей столицей ОАЭ - Абу-Даби
Увидеть главные символы города, узнать о его прошлом и насладиться настоящим
от вашего отеля или из аэропорта
Сегодня
Завтра
17 ноя
18 ноя
$304 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
9 часов
Все грани Абу-Даби
Узнать о жизни бедуинов, побывать в Феррари-парке и прочувствовать многоликость столицы Эмиратов
В отеле проживания туристов
21 ноя
22 ноя
23 ноя
24 ноя
$400 за всё до 4 чел.