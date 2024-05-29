Экскурсии на 1 день в Фуджейре

Найдено 25 экскурсий в категории «На весь день» в Фуджейре на русском языке, цены от $50, скидки до 30%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Из Фуджейры - в Абу-Даби
🚗 На машине
скидка
25%
Индивидуальная
10 часов
1 отзыв
Из Фуджейры - в Абу-Даби
Оказаться в арабской сказке, посетить Лувр и побывать в местах съёмок «Секса в большом городе»
Начало: В удобном для вас месте
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
500$375 за всё до 4 чел.
Обзорная экскурсия в Дубай с круизом по Дубай Марине из Фуджейры
🚌 На автобусе
Круиз
10 часов
36 отзывов
Круиз по Дубай Марине с экскурсией по достопримечательностям Дубая
Погрузитесь в мир современной архитектуры и роскоши Дубая с нашей уникальной экскурсией и круизом по Дубай Марине
Начало: Сбор в любом отеле Фуджейры
Расписание: Пн, Ср, Сб с 11.30 - 13.30 забираем зависимости от расположения отеля
10 июня в 11:30
12 июня в 11:30
$80 за человека
Трансфер в Дубай Молл из Фуджейры
🚌 На автобусе
Групповая
7 часов
2 отзыва
Групповой трансфер из Фуджейры в Дубай Молл - комфорт и безопасность
Выбирая наш трансфер, вы обеспечиваете своей группе комфортное путешествие в один из самых известных торговых центров
Начало: Ваш отель в Фуджейре
Расписание: Понедельник, Среда Суббота, выезд 11:30-13:30 - зависит от распложения отеля
10 июня в 11:30
12 июня в 11:30
$50 за человека
Экскурсия в Дубай с круизом и подъемом на Бурдж Халифа 124 этаж из Фуджейры
🚌 На автобусе
Круиз
10 часов
5 отзывов
Экскурсия в Дубай с круизом и Бурдж Халифа из Фуджейры
Погрузитесь в великолепие Дубая: от Пальмы Джумейра до вершины Бурдж Халифа. Незабываемое путешествие ждет вас
Начало: Сбор в отеле Фуджейры
Расписание: Пн, Ср, Сб с 11.30 - 12.30 забираем зависимости от расположения отеля
12 июня в 11:30
15 июня в 11:30
от $135 за человека
Абу-Даби с посещением музея Лувр из Фуджейры
🚌 На автобусе
Групповая
10 часов
3 отзыва
Групповая экскурсия в Абу-Даби: Лувр и Великая белая Мечеть из Фуджейры
Погрузитесь в мир арабской культуры и архитектуры с посещением Лувра и Великой белой Мечети в Абу-Даби
Начало: Ваш отель в Фуджейре
Расписание: По вторникам в 07:30
11 июня в 07:30
18 июня в 07:30
$105 за человека
Мусандам из Фуджейры
🚌 На автобусе
Групповая
7 часов
6 отзывов
Экскурсия на полуостров Мусандам: традиционный корабль Доу и живописные фьорды
Отправляйтесь на увлекательную морскую экскурсию из Фуджейры в Мусандам. Вас ждут скалистые фьорды, плавание с маской и ластами, а также вкусный обед на борту
Начало: Сбор в любом отеле Фуджейры
Расписание: Понедельник, Среда, Четверг и Пятница (09.00 - 19.00)
10 июня в 09:00
12 июня в 09:00
$75 за человека
Абу-даби Каср Аль Ватан из Фуджейры
🚌 На автобусе
Групповая
10 часов
1 отзыв
Путешествие в сердце Абу-Даби: Мечеть шейха Зайда и Королевский Дворец
Погрузитесь в мир восточной архитектуры и духовности, посетив белую Мечеть шейха Зайда и Королевский Дворец из Фуджейры
Начало: Ваш отель в Фуджейре
Расписание: Чт и Вс
Завтра в 07:30
13 июня в 07:30
$105 за человека
Фуджейра: история и живописная природа
Индивидуальная
9 часов
2 отзыва
Фуджейра: путешествие по историческим и природным сокровищам
Приглашаем вас на экскурсию по Фуджейре, где вас ждут удивительные открытия и впечатляющие виды
Начало: Ваш отель или по договоренности
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
$350 за всё до 4 чел.
Тематический парк Legoland из Фуджейры
🚌 На автобусе
Групповая
8 часов
1 отзыв
Групповая экскурсия в Тематический парк Legoland из Фуджейры
Приглашаем на веселое семейное приключение в Legoland! Идеальное место для отдыха с детьми, где каждый найдет занятие по душе
Расписание: Воскресенье и пятница в 08:00
10 июня в 11:00
11 июня в 08:00
от $85 за человека
Экскурсия по современному Дубаю с ужином на Арабской лодке
Групповая
6 часов
2 отзыва
Уникальная экскурсия в Дубай из Фуджейры: от Palm Jumeirah до Burj Khalifa
Познакомьтесь с Дубаем, посещая его главные достопримечательности и наслаждаясь ужином на Арабской лодке в рамках нашей экскурсии
Расписание: Понедельник, Среда, Суббота в 11:30
$75 за человека
Обзорная экскурсия по Абу-Даби (с обедом)
Групповая
7 часов
1 отзыв
Групповая экскурсия в Абу-Даби из Фуджейры с обедом и русскоговорящим гидом
Погрузитесь в атмосферу роскоши и культуры Абу-Даби вместе с профессиональным гидом. Экскурсия с обедом и посещением главных достопримечательностей
Расписание: Вторник, Четверг, Воскресенье в 07:30
$100 за человека
Феррари парк с обедом и посещением мечети
🚌 На автобусе
Групповая
10 часов
Феррари парк в Фуджейре: скорость, история и культура в одном туре
Погрузитесь в мир скорости и элегантности с экскурсией в Феррари парк. Исследуйте историю легендарной марки и насладитесь уникальными аттракционами
Расписание: Вторник Четверг и Воскресенье (10.00 - 19.00)
Сегодня в 16:00
Завтра в 08:00
от $90 за человека
Экскурсия по современному Дубаю с ужином на Арабской лодке и Бурдж-Халифой
Групповая
6 часов
Путешествие по современному Дубаю: Бурдж-Халифа и круиз с ужином
Вас ждет незабываемое путешествие по яркому Дубаю с ужином на арабской лодке и посещением Бурдж-Халифы
Расписание: Понедельник, Среда, Суббота в 11:30
$130 за человека
Экскурсия по современному Дубаю с ужином на Арабской лодке и Аквариумом
Групповая
6 часов
Уникальная экскурсия по Дубаю: Бурдж Халифа, Аквариум, ужин на лодке
Погрузитесь в мир восточной сказки с экскурсией по Дубаю. Вас ждут незабываемые впечатления и красочные моменты
Расписание: Понедельник, Среда, Суббота в 11:30
$125 за человека
Ночная охота на крабов из Фуджейры
Групповая
7 часов
Ночная охота на крабов в Фуджейре: приключение с трезубцем и ужином
Погрузитесь в атмосферу первобытной охоты на крабов под звездным небом залива, наслаждаясь свежим уловом
Начало: Сбор в любом отеле Дубая, Шарджы. Укажите отель
Расписание: Вторник и Воскресенье (16.00 - 23.00)
Завтра в 16:00
11 июня в 16:00
$100 за человека
Экскурсия в Дубай с круизом и аквариумом из Фуджейры
🚌 На автобусе
Круиз
10 часов
Групповой круиз в Дубай: Пальма Джумейра, Дубай Марина, аквариум
Погрузитесь в мир современной архитектуры и морских чудес во время увлекательной экскурсии из Фуджейры. Вас ждут незабываемые впечатления
Начало: Сбор в любом отеле Фуджейры
Расписание: Пн, Ср, Сб с 11.30 - 12.30 забираем зависимости от расположения отеля
10 июня в 11:30
12 июня в 11:30
$130 за человека
Парк Warner Brothers с трансфером и обедом из Фуджейры
🚌 На автобусе
Групповая
10 часов
Парк Warner Brothers с трансфером и обедом из Фуджейры: полный пакет
Погрузитесь в мир кино и мультфильмов с эксклюзивным туром из Фуджейры. Включен трансфер, билеты и обед
Начало: Любой отель в Фуджейре
Расписание: Вт Чт и Вс
11 июня в 08:00
13 июня в 08:00
от $150 за человека
Аквапарк Yas Waterworld с обедом и трансфером из Фуджейры
🚌 На автобусе
Групповая
10 часов
Аквапарк Yas Waterworld: экскурсия с обедом и трансфером из Фуджейры
Ваш путеводитель в мир водных развлечений и арабской культуры. Незабываемый день в аквапарке Yas Waterworld ждет вас
Начало: Любой отель Фуджейры
Расписание: Вт Чт и Вс
11 июня в 08:00
13 июня в 08:00
$150 за человека
Аквапарк Атлантис Aquaventure с трансфером из Фуджейры
🚌 На автобусе
Групповая
12 часов
Аквапарк Атлантис Aquaventure: групповая экскурсия с трансфером из Фуджейры
Погрузитесь в мир приключений Атлантис Aquaventure, где вас ждут волнующие горки, экзотические рыбы и собственный пляж
Начало: Любой отель в Фуджейре
Расписание: Вт Чт и Вс
Завтра в 08:00
11 июня в 08:00
от $150 за человека
Аквапарк Wild Wadi с трансфером из Фуджейры
🚌 На автобусе
Групповая
10 часов
Трансфер в Аквапарк Wild Wadi из Фуджейры: водные приключения для всей группы
Погрузитесь в мир древних арабских легенд и адреналиновых аттракционов с трансфером в Аквапарк Wild Wadi
Начало: Любой отель в Фуджейре
Расписание: Вт Чт и Вс
Завтра в 08:00
11 июня в 08:00
от $115 за человека
Аквапарк Леголенд с трансфером из Фуджейры
🚌 На автобусе
Групповая
7 часов
Аквапарк Леголенд с трансфером из Фуджейры: радость и веселье для всей семьи
Проведите незабываемый день в Аквапарке Леголенд: аттракционы, игры и водные приключения ждут вас и ваших детей
Расписание: Воскресенье и пятница в 08:00
10 июня в 10:00
11 июня в 08:00
от $85 за человека
Тематические парки MotionGate + Legoland или аквапарк LegoAqua
🚌 На автобусе
Групповая
8 часов
Групповая экскурсия в тематические парки MotionGate и Legoland в Фуджейре
Ваш шанс погрузиться в мир кино и сказок вместе с детьми! Приключения в стиле Голливуда и море развлечений ждут вас
Расписание: Пятница и воскресенье в 08:00
Завтра в 08:00
10 июня в 10:00
от $99 за человека
MotionGate - парк аттракционов в голливудском стиле
🚌 На автобусе
Групповая
10 часов
Волшебный день в MotionGate Фуджейра: голливудские аттракционы и кино
Приключение в стиле голливудских блокбастеров ждет вас в MotionGate Фуджейра. Встречайте любимых героев и наслаждайтесь аттракционами
Расписание: Пятница и воскресенье в 08:00
Завтра в 08:00
10 июня в 11:00
от $77 за человека
Обзорная поездка по Фуджейре и отдых на пляже Индийского океана
🚗 На машине
скидка
30%
Индивидуальная
8 часов
Экскурсия по Фуджейре и релакс на пляже Индийского океана
Путешествие по Фуджейре с посещением форта, мечетей, водопадов и этнографической деревни. Завершите день отдыхом на пляже Индийского океана
Начало: У вашего отеля
Завтра в 09:30
10 июня в 09:00
320$224 за всё до 4 чел.
Из Фуджеры: Магия вечернего Дубая
🚗 На машине
скидка
15%
Индивидуальная
8 часов
Из Фуджейры: Магия вечернего Дубая
Прогулка по вечернему Дубаю подарит вам незабываемые впечатления. Откройте для себя секретные места, насладитесь видами и узнайте историю города
Начало: У вашего отеля
Завтра в 09:30
10 июня в 09:30
360$306 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Л
    Львович
    29 мая 2024
    Обзорная экскурсия в Дубай с круизом по Дубай Марине из Фуджейры
    Отличная организация, пунктуальность, отличная подготовка экскурсовода Ирины.
  • П
    Полина
    26 мая 2024
    Фуджейра: история и живописная природа
    Приобретали экскурсию по Фуджейре!) Азам был очень вежлив и пунктуален, учёл наши индивидуальные запросы и предпочтения! Было классно путешествовать в комфортабельном, чистом автомобиле. Спасибо большое Азаму за качественное сопровождение, приятную беседу и достойную организацию нашего отдыха! Мы здорово отдохнули)
  • Е
    Евгения
    25 мая 2024
    Абу-Даби с посещением музея Лувр из Фуджейры
    Все по программе было показано, обед вкусный, гид рассказала очень много и вне экскурсии - просто про жизнь в стране, очень познавательно, не уходила от сложных вопросов.
  • Е
    Евгения
    23 мая 2024
    Обзорная экскурсия в Дубай с круизом по Дубай Марине из Фуджейры
    У нас был очень крутая гид Елена, рассказывала как друзьям все, было очень интересно. Из минусов - попутчики с максимально невоспитанными детьми (привет, Ярослав и его мама с папой), но это претензия не к организатору тура.
  • Л
    Лидия
    18 мая 2024
    Абу-Даби с посещением музея Лувр из Фуджейры
    Прекрасная экскурсия и великолепный гид Лариса, узнали очень много нового об ОАЭ и Абу-Даби в целом. Все было великолепно
  • D
    Dmitry
    10 мая 2024
    Обзорная экскурсия в Дубай с круизом по Дубай Марине из Фуджейры
    Экскурсия отличная. Мы видели больше, чем другие отдыхающие, ездившие на аналогичную экскурсию за большую стоимость. Отдельное спасибо профессиональному гиду Татьяне, которая ориентируется во всех вопросах получше местных. Отличная организация и только положительные впечатления.
  • Г
    Гелена
    26 апреля 2024
    Из Фуджейры - в Абу-Даби
    Александра, еще раз огромное спасибо за прекрасный день проведенный в Абу-Даби! Прекрасно все организовано, очень интересно! Мы влюбились благодаря Саше в город!!! ❤️
  • Е
    Евгений
    20 апреля 2024
    Абу-Даби с посещением музея Лувр из Фуджейры
    Замечательная экскурсия! Спасибо организаторам! Гид Ирина, выше всяких похвал! Кучу исторической информации о стране дала, рассказала о всех достопримечательностях что
    читать дальше

    посетили, рассказала о быте местных жителей. Постоянно следила за тем чтобы туристы из группы не потерялись, были накормлены на обеде и вовремя пришли к автобусу. Мечеть шейха Зайда-просто must have к посещению! Восточная сказка и душа Абу-Даби. Большое спасибо за впечатления! Рекомендую 👍

  • А
    Анна
    10 марта 2024
    Трансфер в Дубай Молл из Фуджейры
    Ездили из Фуджейры в Дубай молл! Все прошло хорошо! Вовремя забрали вовремя отвезли! Водители очень аккуратно вёл машинц не смотря на ливень! Спасибо рекомендую!
  • А
    Анна
    9 марта 2024
    Абу-даби Каср Аль Ватан из Фуджейры
    Экскурсия понравилась. Была гид Ирина. Все организовано хорошо. Кормили отлично был шведский стол в отеле - бывшей резиденции Шейха. Мечеть
    читать дальше

    превосходна. Дворец также понравился. Все организовано. Ехали из Фуджейры. До Дубая был индивидуальный трансфер и обратно тоже. Автобус хороший. Все понравилось. Рекомендую. Были в начале марта 2024. С ребенком 11 лет можно смело ехать. Очень инттересно.

Ответы на вопросы от путешественников по Фуджейре в категории «На весь день»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Фуджейре
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 25
  1. Из Фуджейры - в Абу-Даби
  2. Обзорная экскурсия в Дубай с круизом по Дубай Марине из Фуджейры
  3. Трансфер в Дубай Молл из Фуджейры
  4. Экскурсия в Дубай с круизом и подъемом на Бурдж Халифа 124 этаж из Фуджейры
  5. Абу-Даби с посещением музея Лувр из Фуджейры
Какие места ещё посмотреть в Фуджейре
8 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. LegoLand
  2. Бурдж-Халифа
  3. Самое главное
  4. Лувр
  5. Аквариум
  6. Парк Warner Bros. World
  7. Парк Феррари
  8. Аквапарк Wild Wadi
Сколько стоит экскурсия по Фуджейре в июне 2024
Сейчас в Фуджейре в категории "На весь день" можно забронировать 25 экскурсий и билетов от 50 до 375 со скидкой до 30%. Туристы уже оставили гидам 61 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.41 из 5
Отправляйтесь в экскурсионный тур в Фуджейру на 1 день, гиды Фуджейры подготовили свою авторскую программу на целый день, вас ждёт экскурсия, обед, трансфер, интересные места и достопримечательности, где вы обязательно сделаете много фото и запомните Фуджейру так, как видят её местные жители. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов ОАЭ на русском языке
ХорошоТам