Знакомство с волшебным Абу-Даби

Все главные достопримечательности столицы ОАЭ на автомобильной экскурсии

Индивидуально
для 3 чел.
Вы ощутите истинную атмосферу Востока на финиковом рынке, проникнетесь культурой и религией страны в мечети шейха Зайда, посетите один из самых дорогих отелей мира и раскроете все грани противоречивого характера Абу-Даби.

Я стану вашим надежным и дружелюбным проводником, который расшифрует увиденное и поможет понять загадочную страну!
Знакомство с волшебным Абу-Даби
Знакомство с волшебным Абу-Даби
Знакомство с волшебным Абу-Даби
Знакомство с волшебным Абу-Даби
Знакомство с волшебным Абу-Даби
Знакомство с волшебным Абу-Даби
Знакомство с волшебным Абу-Даби
Знакомство с волшебным Абу-Даби
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает

ОАЭ сквозь столетия
Путешествие начнется с погружения в историю страны. В этнографическом музее-крепости «Деревня наследия» вы понаблюдаете за работой ремесленников, стеклодувов, кузнецов, ткачей и гончаров. Далее заглянете на финиковый рынок и в Феррари-парк, увидите «Столичные ворота» с углом наклона в 18 градусов и посетите один из самых дорогих отелей мира — дворец Эмиратов. По желанию в нем можно немного передохнуть за чашечкой королевского капучино и кейками с золотом.

Роскошная мечеть шейха Зайда

На площади Аль-Иттихад вы рассмотрите огромные скульптуры из белого камня, посвященные шести главным символам страны. А в завершение посетите белоснежную мечеть шейха Зайда, которая считается одной из самых красивых в мире. Она впечатлит вас цветным мрамором, сусальным золотом, восточными коврами ручной работы, изящными колоннами и сверкающими люстрами.

Организационные детали

  • Экскурсия возможна не только для тех, кто прилетает в Абу-Даби. Возможен трансфер из других эмиратов за дополнительную плату: Шарджа — 50$, Аджман — 60$, Рас-эль-Хайма — 80$, Фуджейра — 120$. Экскурсия также может начинаться в Дубае, стоимость в таком случае составит 300$.
  • По желанию (обсуждается заранее) можно включить в экскурсию Дворец президента, Лувр, смотровую площадку Башня Иттихад, Зоопарк, Соколиный госпиталь, Мангровый заповедник или музей ретро-машин
  • Еда, напитки и входные билеты оплачиваются дополнительно
  • Экскурсию провожу я, но в случае форс-мажора — один из гидов моей команды. Я обязательно сообщу об этом заранее.

Важно знать до бронирования

На экскурсии действует дресс-код:
— Для мужчин обязательны брюки или джинсы; обувь — сандалии, кеды, ботинки и т. п. Шорты и шлепанцы не допускаются в отель Emirates Palace и в Мечеть Шейха Зайеда.
— С 20 августа 2021г. вход во все общественные места Абу-Даби доступен только для ВАКЦИНИРОВАННЫХ туристов. Для подтверждения необходимо зарегистрировать сертификат вакцинации на английском языке в приложении Al Hosn (Apple Store и Play Market).

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у вашего отеля
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 6 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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