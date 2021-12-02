Что вас ожидает

ОАЭ сквозь столетия

Путешествие начнется с погружения в историю страны. В этнографическом музее-крепости «Деревня наследия» вы понаблюдаете за работой ремесленников, стеклодувов, кузнецов, ткачей и гончаров. Далее заглянете на финиковый рынок и в Феррари-парк, увидите «Столичные ворота» с углом наклона в 18 градусов и посетите один из самых дорогих отелей мира — дворец Эмиратов. По желанию в нем можно немного передохнуть за чашечкой королевского капучино и кейками с золотом.

Роскошная мечеть шейха Зайда

На площади Аль-Иттихад вы рассмотрите огромные скульптуры из белого камня, посвященные шести главным символам страны. А в завершение посетите белоснежную мечеть шейха Зайда, которая считается одной из самых красивых в мире. Она впечатлит вас цветным мрамором, сусальным золотом, восточными коврами ручной работы, изящными колоннами и сверкающими люстрами.

Организационные детали

Экскурсия возможна не только для тех, кто прилетает в Абу-Даби. Возможен трансфер из других эмиратов за дополнительную плату: Шарджа — 50$, Аджман — 60$, Рас-эль-Хайма — 80$, Фуджейра — 120$. Экскурсия также может начинаться в Дубае, стоимость в таком случае составит 300$.

По желанию (обсуждается заранее) можно включить в экскурсию Дворец президента, Лувр, смотровую площадку Башня Иттихад, Зоопарк, Соколиный госпиталь, Мангровый заповедник или музей ретро-машин

Еда, напитки и входные билеты оплачиваются дополнительно

Экскурсию провожу я, но в случае форс-мажора — один из гидов моей команды. Я обязательно сообщу об этом заранее.

Важно знать до бронирования

На экскурсии действует дресс-код:

— Для мужчин обязательны брюки или джинсы; обувь — сандалии, кеды, ботинки и т. п. Шорты и шлепанцы не допускаются в отель Emirates Palace и в Мечеть Шейха Зайеда.

— С 20 августа 2021г. вход во все общественные места Абу-Даби доступен только для ВАКЦИНИРОВАННЫХ туристов. Для подтверждения необходимо зарегистрировать сертификат вакцинации на английском языке в приложении Al Hosn (Apple Store и Play Market).