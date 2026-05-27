5 причин купить эту экскурсию
- 🌿 Уникальные природные пейзажи
- 🍇 Виноградники и винодельни
- 🕌 Исторические храмы
- 🎨 Галерея света и арт-базар
- 🎆 Шоу фонтанов на озере Абрау
Лучшее время для посещения
Что можно увидеть
- Кипарисовое озеро
- Храм Св. Варвары
- Церковь Сурб Геворга
- Галерея света
- Фонтаны Абрау
Описание экскурсии
Наш путь пройдёт через горные посёлки Сукко, Варваровка, Гайкодзор и живописный участок побережья. Из окна автобуса вы увидите храм Св. Варвары и армянскую апостольскую церковь Сурб Геворга, частные винодельни и виноградные поля.
«Долина Сукко» и Кипарисовое озеро
*Путешествие начнётся с посещения долины реки Сукко и её главной достопримечательности — Кипарисового озера. Уже более 80 лет здесь растут двурядные таксодиумы, завезённые из Северной Америки. Эти деревья с воздушными корнями возвышаются прямо из воды, создавая необычный пейзаж.
По дороге в долину остановимся на смотровой площадке «Лермонтовская беседка». Отсюда открывается панорамный вид на виноградники, горные хребты и побережье Чёрного моря — отличное место для фото.
Абрау-Дюрсо
Отправимся в центр винного туризма — посёлок Абрау-Дюрсо, расположенный на берегу знаменитого озера Абрау. Вас ждут:
- Площадь Александра II — историческое место, посвящённое реформатору и покровителю развития виноделия в регионе
- Фонтан «Бутылка шампанского» — одна из самых популярных фотозон комплекса
- Арт-базар — площадка с изделиями ручной работы от местных мастеров, художников и дизайнеров
- Скульптуры и тематические фотозоны, где можно сделать эффектные снимки
- Ротонда на берегу озера — идеальное место для романтических кадров
- Набережная с прокатом катамаранов и лодок. По желанию можно прокатиться по озеру на ретропароходе «Шампань»
- Кафе и фуд-корт, где можно быстро перекусить или насладиться бокалом прохладного игристого
- Фирменные магазины «Абрау-Дюрсо» с широким ассортиментом — от игристых и тихих вин до крепких напитков из разных регионов Юга России
- Эколавки с натуральными местными продуктами
Галерея света и шоу «Фонтаны Абрау»
Посетим Галерею света — выставку медиа-искусства и аудиовизуальных инсталляций, которая погрузит в мир света, цвета и звука.
Завершит вечер грандиозное светозвуковое шоу «Фонтаны Абрау». В акватории озера в ритме музыки водные струи оживут и создадут впечатляющее зрелище.
Примерный тайминг:
14:15–14:55 — автобусный переезд Анапа → пос. Сукко
14:55–15:10 — остановка на смотровой площадке «Лермонтовская беседка»
15:30–17:00 — прогулка к Кипарисовому озеру и свободное время
17:00–19:00 — автобусный переезд пос. Сукко → пос. Абрау (время в пути зависит от дорожной ситуации)
19:00–21:00 — свободное время в Абрау, организованное посещение Галереи света и осмотр достопримечательностей
21:00–21:30 — шоу фонтанов
21:50 — отъезд из Абрау
23:00–23:30 — возвращение в Анапу
Тайминг может незначительно корректироваться из-за ситуации на дорогах и других непредвиденных обстоятельств.
Организационные детали
- Поездка проходит на комфортабельном туристическом автобусе
- Дополнительные расходы (по желанию): питание, покупка фирменной продукции Абрау
- По желанию можно посетить экскурсию по заводу Абрау-Дюрсо: без дегустации — 1500 ₽ за чел., с дегустацией — 2000 ₽ за чел. Строго для лиц старше 18 лет
- Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды
Обратите внимание
- Экскурсия очень насыщенная, возвращение в Анапу после 23:00 — маленькие дети могут устать
- Купаться в озёрах не рекомендуем. Кипарисовое озеро — это искусственный водоём без проточной воды, который наполняется только за счёт атмосферных осадков. Озеро Абрау, прежде всего, природный памятник. Не имеет оборудованных пляжей и не порадует вас илистым дном
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|2400 ₽
|Дети до 12 лет
|2200 ₽