От Кипарисового озера до Абрау: путешествие по югу России

Погрузитесь в красоту юга России: Кипарисовое озеро, виноградники и Абрау-Дюрсо. История, природа и искусство в одном путешествии
Вас ждёт увлекательное путешествие по югу России. Побывайте у Кипарисового озера, где растут уникальные деревья с воздушными корнями. Прогуляйтесь по живописным горным посёлкам и насладитесь видами на виноградники. В Абрау-Дюрсо откройте для себя атмосферу искусства и света, посетив Галерею света и шоу фонтанов. Завершите день прогулкой по набережной и насладитесь местными винами

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌿 Уникальные природные пейзажи
  • 🍇 Виноградники и винодельни
  • 🕌 Исторические храмы
  • 🎨 Галерея света и арт-базар
  • 🎆 Шоу фонтанов на озере Абрау

Лучшее время для посещения - с мая по сентябрь, когда погода тёплая и солнечная, а природа расцветает. В это время можно насладиться прогулками и видами. В апреле и октябре также комфортно, но может быть прохладнее, что не мешает насладиться красотой края. Зимой экскурсия возможна, но некоторые активности могут быть ограничены из-за погодных условий.
Что можно увидеть

  • Кипарисовое озеро
  • Храм Св. Варвары
  • Церковь Сурб Геворга
  • Галерея света
  • Фонтаны Абрау

Описание экскурсии

Наш путь пройдёт через горные посёлки Сукко, Варваровка, Гайкодзор и живописный участок побережья. Из окна автобуса вы увидите храм Св. Варвары и армянскую апостольскую церковь Сурб Геворга, частные винодельни и виноградные поля.

«Долина Сукко» и Кипарисовое озеро

*Путешествие начнётся с посещения долины реки Сукко и её главной достопримечательности — Кипарисового озера. Уже более 80 лет здесь растут двурядные таксодиумы, завезённые из Северной Америки. Эти деревья с воздушными корнями возвышаются прямо из воды, создавая необычный пейзаж.

По дороге в долину остановимся на смотровой площадке «Лермонтовская беседка». Отсюда открывается панорамный вид на виноградники, горные хребты и побережье Чёрного моря — отличное место для фото.

Абрау-Дюрсо

Отправимся в центр винного туризма — посёлок Абрау-Дюрсо, расположенный на берегу знаменитого озера Абрау. Вас ждут:

  • Площадь Александра II — историческое место, посвящённое реформатору и покровителю развития виноделия в регионе
  • Фонтан «Бутылка шампанского» — одна из самых популярных фотозон комплекса
  • Арт-базар — площадка с изделиями ручной работы от местных мастеров, художников и дизайнеров
  • Скульптуры и тематические фотозоны, где можно сделать эффектные снимки
  • Ротонда на берегу озера — идеальное место для романтических кадров
  • Набережная с прокатом катамаранов и лодок. По желанию можно прокатиться по озеру на ретропароходе «Шампань»
  • Кафе и фуд-корт, где можно быстро перекусить или насладиться бокалом прохладного игристого
  • Фирменные магазины «Абрау-Дюрсо» с широким ассортиментом — от игристых и тихих вин до крепких напитков из разных регионов Юга России
  • Эколавки с натуральными местными продуктами

Галерея света и шоу «Фонтаны Абрау»

Посетим Галерею света — выставку медиа-искусства и аудиовизуальных инсталляций, которая погрузит в мир света, цвета и звука.

Завершит вечер грандиозное светозвуковое шоу «Фонтаны Абрау». В акватории озера в ритме музыки водные струи оживут и создадут впечатляющее зрелище.

Примерный тайминг:

14:15–14:55 — автобусный переезд Анапа → пос. Сукко
14:55–15:10 — остановка на смотровой площадке «Лермонтовская беседка»
15:30–17:00 — прогулка к Кипарисовому озеру и свободное время
17:00–19:00 — автобусный переезд пос. Сукко → пос. Абрау (время в пути зависит от дорожной ситуации)
19:00–21:00 — свободное время в Абрау, организованное посещение Галереи света и осмотр достопримечательностей
21:00–21:30 — шоу фонтанов
21:50 — отъезд из Абрау
23:00–23:30 — возвращение в Анапу

Тайминг может незначительно корректироваться из-за ситуации на дорогах и других непредвиденных обстоятельств.

Организационные детали

  • Поездка проходит на комфортабельном туристическом автобусе
  • Дополнительные расходы (по желанию): питание, покупка фирменной продукции Абрау
  • По желанию можно посетить экскурсию по заводу Абрау-Дюрсо: без дегустации — 1500 ₽ за чел., с дегустацией — 2000 ₽ за чел. Строго для лиц старше 18 лет
  • Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды

Обратите внимание

  • Экскурсия очень насыщенная, возвращение в Анапу после 23:00 — маленькие дети могут устать
  • Купаться в озёрах не рекомендуем. Кипарисовое озеро — это искусственный водоём без проточной воды, который наполняется только за счёт атмосферных осадков. Озеро Абрау, прежде всего, природный памятник. Не имеет оборудованных пляжей и не порадует вас илистым дном

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный2400 ₽
Дети до 12 лет2200 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На улице Шевченко
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 11 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Лариса
Лариса — ваша команда гидов в Анапе
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Провели экскурсии для 46 туристов
Мы — команда гидов, сплотившаяся и сдружившаяся за много лет совместной работы. Живём и работаем в Анапе. Приглашаем вас на увлекательные групповые и индивидуальные экскурсии по Анапскому району и Черноморскому побережью Кавказа.

