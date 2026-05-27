Лучшее время для посещения - с мая по сентябрь, когда погода тёплая и солнечная, а природа расцветает. В это время можно насладиться прогулками и видами. В апреле и октябре также комфортно, но может быть прохладнее, что не мешает насладиться красотой края. Зимой экскурсия возможна, но некоторые активности могут быть ограничены из-за погодных условий.

Вас ждёт увлекательное путешествие по югу России. Побывайте у Кипарисового озера, где растут уникальные деревья с воздушными корнями. Прогуляйтесь по живописным горным посёлкам и насладитесь видами на виноградники. В Абрау-Дюрсо откройте для себя атмосферу искусства и света, посетив Галерею света и шоу фонтанов. Завершите день прогулкой по набережной и насладитесь местными винами

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Можно с детьми

Описание экскурсии

Наш путь пройдёт через горные посёлки Сукко, Варваровка, Гайкодзор и живописный участок побережья. Из окна автобуса вы увидите храм Св. Варвары и армянскую апостольскую церковь Сурб Геворга, частные винодельни и виноградные поля.

«Долина Сукко» и Кипарисовое озеро

*Путешествие начнётся с посещения долины реки Сукко и её главной достопримечательности — Кипарисового озера. Уже более 80 лет здесь растут двурядные таксодиумы, завезённые из Северной Америки. Эти деревья с воздушными корнями возвышаются прямо из воды, создавая необычный пейзаж.

По дороге в долину остановимся на смотровой площадке «Лермонтовская беседка». Отсюда открывается панорамный вид на виноградники, горные хребты и побережье Чёрного моря — отличное место для фото.

Абрау-Дюрсо

Отправимся в центр винного туризма — посёлок Абрау-Дюрсо, расположенный на берегу знаменитого озера Абрау. Вас ждут:

Площадь Александра II — историческое место, посвящённое реформатору и покровителю развития виноделия в регионе

Фонтан «Бутылка шампанского» — одна из самых популярных фотозон комплекса

Арт-базар — площадка с изделиями ручной работы от местных мастеров, художников и дизайнеров

Скульптуры и тематические фотозоны , где можно сделать эффектные снимки

Ротонда на берегу озера — идеальное место для романтических кадров

Набережная с прокатом катамаранов и лодок. По желанию можно прокатиться по озеру на ретропароходе «Шампань»

Кафе и фуд-корт , где можно быстро перекусить или насладиться бокалом прохладного игристого

Фирменные магазины «Абрау-Дюрсо» с широким ассортиментом — от игристых и тихих вин до крепких напитков из разных регионов Юга России

Эколавки с натуральными местными продуктами

Галерея света и шоу «Фонтаны Абрау»

Посетим Галерею света — выставку медиа-искусства и аудиовизуальных инсталляций, которая погрузит в мир света, цвета и звука.

Завершит вечер грандиозное светозвуковое шоу «Фонтаны Абрау». В акватории озера в ритме музыки водные струи оживут и создадут впечатляющее зрелище.

Примерный тайминг:

14:15–14:55 — автобусный переезд Анапа → пос. Сукко

14:55–15:10 — остановка на смотровой площадке «Лермонтовская беседка»

15:30–17:00 — прогулка к Кипарисовому озеру и свободное время

17:00–19:00 — автобусный переезд пос. Сукко → пос. Абрау (время в пути зависит от дорожной ситуации)

19:00–21:00 — свободное время в Абрау, организованное посещение Галереи света и осмотр достопримечательностей

21:00–21:30 — шоу фонтанов

21:50 — отъезд из Абрау

23:00–23:30 — возвращение в Анапу

Тайминг может незначительно корректироваться из-за ситуации на дорогах и других непредвиденных обстоятельств.

Организационные детали

Поездка проходит на комфортабельном туристическом автобусе

Дополнительные расходы (по желанию): питание, покупка фирменной продукции Абрау

По желанию можно посетить экскурсию по заводу Абрау-Дюрсо: без дегустации — 1500 ₽ за чел., с дегустацией — 2000 ₽ за чел. Строго для лиц старше 18 лет

Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды

Обратите внимание