Что вас ожидает

Старинные храмы

Мы проедем по живописным окрестностям Архангельска и увидим место, где находился древнейший северный православный монастырь. А также рассмотрим сохранившиеся деревянные храмы XVI-XVII веков: Никольский и Покровский. Вы узнаете историю их строительства, расцвета, упадка и возрождения. Расшифруете их архитектурный стиль и раскроете, как на местное деревянное зодчество повлияли никоновские реформы.

Музей под открытым небом Малые Корелы

Вы прогуляетесь по территории крупнейшего в Европе музея деревянного зодчества Малые Корелы. Отдохнете от городского шума и полюбуетесь чудесной северной природой. А мы расскажем, как строили свои дома и культовые сооружения жители Поморья и чем «столбовки» отличаются от «голландок». А еще: зачем на краю деревни стоит «магазея» и почему православная церковь хотела уничтожить старинные часовни.

Организационные детали