Деревянное зодчество Поморья

Музей Малые Корелы, древние храмы и природа Русского Севера на авто-пешеходной экскурсии

Архангельская область — удивительно красивый край с богатым историческим прошлым.

Вы узнаете, почему здесь так распространена деревянная архитектура и в чем ее особенности.

Полюбуетесь Никольским и Покровским монастырями, посетите музей Малые Корелы и увидите традиционные крестьянские дома, часовни, мельницы, амбары.
Деревянное зодчество Поморья
Деревянное зодчество Поморья
Деревянное зодчество Поморья
Деревянное зодчество Поморья
Деревянное зодчество Поморья
Деревянное зодчество Поморья
Деревянное зодчество Поморья
Деревянное зодчество Поморья
Деревянное зодчество Поморья
Деревянное зодчество Поморья

Что вас ожидает

Старинные храмы

Мы проедем по живописным окрестностям Архангельска и увидим место, где находился древнейший северный православный монастырь. А также рассмотрим сохранившиеся деревянные храмы XVI-XVII веков: Никольский и Покровский. Вы узнаете историю их строительства, расцвета, упадка и возрождения. Расшифруете их архитектурный стиль и раскроете, как на местное деревянное зодчество повлияли никоновские реформы.

Музей под открытым небом Малые Корелы

Вы прогуляетесь по территории крупнейшего в Европе музея деревянного зодчества Малые Корелы. Отдохнете от городского шума и полюбуетесь чудесной северной природой. А мы расскажем, как строили свои дома и культовые сооружения жители Поморья и чем «столбовки» отличаются от «голландок». А еще: зачем на краю деревни стоит «магазея» и почему православная церковь хотела уничтожить старинные часовни.

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из моей команды
  • Трансфер на легковом автомобиле или минивэне включен в стоимость
  • Входные билеты в Малые Корелы оплачиваются дополнительно: 100-300 р. с человека (цена зависит от дня недели)

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 5 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
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По выбранному вами времени

Александр
Александр
Добрый день! Я живу в Архангельске, много путешествую по Русскому Северу. Провожу авторские экскурсии и фототуры по интересным уголкам Поморья. Увлекаюсь географией, историей, деревянным зодчеством, спелеологией.
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