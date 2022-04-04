Северодвинск, деревня Шихириха и пикник на Белом море

Посетить колоритную поморскую деревню, увидеть город судостроителей и полюбоваться Белым морем

5
3 отзыва
Индивидуальная
Приглашаю поближе познакомиться с потрясающим Русским Севером! Вы расшифруете конструкцию поморских домов-дворов в Шихирихе и прогуляетесь по подвесному мосту.

Побываете в Северодвинске — том самом, где строят и ремонтируют подводные лодки.

А еще насладитесь вкуснейшей местной выпечкой и травяным чаем прямо на берегу Белого моря.
Северодвинск, деревня Шихириха и пикник на Белом море
Северодвинск, деревня Шихириха и пикник на Белом море
Северодвинск, деревня Шихириха и пикник на Белом море
Северодвинск, деревня Шихириха и пикник на Белом море
Северодвинск, деревня Шихириха и пикник на Белом море
Северодвинск, деревня Шихириха и пикник на Белом море
Северодвинск, деревня Шихириха и пикник на Белом море
Северодвинск, деревня Шихириха и пикник на Белом море
Северодвинск, деревня Шихириха и пикник на Белом море
Северодвинск, деревня Шихириха и пикник на Белом море
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает

Северодвинск и Шихириха

Мы пройдем по деревянному подвесному мосту и попадем в деревню Шихириха, расположенную на острове. Вы увидите настоящий поморский дом-двор и узнаете о местных традициях. Далее отправимся в Северодвинск, где я покажу все его знаковые места: проспект Ленина, площадь Победы, памятник Ломоносову и стелу «Мир, труд, май». Кроме того, вы прогуляетесь по набережной им. Зрячего, посмотрите на самую большую подводную лодку в мире «Акула» и впечатлитесь размахом градообразующего предприятия Севмаш.

Душевный пикник на берегу моря

Студеное, Северное, Белое — это лишь несколько названий нашего моря. Да, оно суровое и более 6 месяцев в году сковано льдами, но вы почувствуете его тепло! На самом краю Земли, уютно устроившихся на удобных стульях, мы отведаем традиционную северную выпечку с горячим чаем на травах. Я угощу вас кулебякой, шанежками и ржаными пирогами. Дополнят впечатления беломорские просторы, морской воздух и крик чаек.

Организационные детали

  • Транспортные расходы и чаепитие включены в стоимость
  • Подводные лодки находятся на территории режимного предприятия, поэтому мы увидим их на расстоянии. Прогулка до лодок занимает около часа. Летом она проходит по песку, зимой — по снегу.

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 4.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
М
4 апр 2022
Добрый день, Всем. Очень рекомендую Гида Алёну и ее Архангельск. За пару часов вы узнаете, как много вы заблуждались в истории Севера! Но не буду открывать всех тайн. Просто приезжайте и вместе с Аленой все узнаете сами.

PS. Огромное спасибо гиду!
д
19 мар 2022
очень понравилась встреча и экскурсия. интересная подача информации от очень интересного и приятного человека. всем рекомендуем. не пожалеете.
Е
20 фев 2022
Очень понравилась экскурсия и экскурсовод Алена. Отличный маршрут, побывали в деревне Шихириха, заехали посмотреть Северодвинск, потом поехали на остров Ягры. Всю дорогу Алена рассказывала интересные истории и факты об области, в целом и о местах, которые мы проезжаем, отвечала на наши вопросы. В деревне интересно было узнать про поморский быт и дома-дворы, занятно пройти по навесному мосту. Северодвинск посмотрели из окна машины, но проехались по разным районам города, увидели Севмаш, было ооочень интересно узнать про историю и жизнь города. На острове Ягры посмотрели издалека на самые большие атомные подводные лодки, прогулялись по набережной и потом на диком пляже прямо на льду и снегу Белого моря пили очень вкусный чай с очень вкусной выпечкой. Много фотографировались: сами и Алена нас поснимала, за что ей большое спасибо. Немного замёрзли, но было очень весело и необычно. Одеваться туда надо тепло, конечно. На обратном пути заехали на воинский мемориал, узнали ещё трагическую часть местной истории.
На обратном пути слушали гимны Северодвинска и Архангельска и узнали о любви к Архангельску Бориса Гребенщикова. Жаль что не видели тюленей =)
Больше всего понравился рассказ про Северодвинск и чаепитие. Большое спасибо экскурсоводу Алене за отличное настроение и интересно проведённое время ❤️

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Архангельска

🎩Индивидуальные🚗На машине🧒Можно с детьми🏡Выездные🍤ГастрономическиеНабережная🗽ДостопримечательностиСеверодвинск

Еще несколько похожих предложений в Архангельске

В Северодвинск - к подлодкам и Белому морю
4.5 часа
🚗 На машине
Индивидуальная
Алексей
4.9
20 отзывов
В Северодвинск - к подлодкам и Белому морю
Почувствовать пульс моря на острове Ягры и посетить город-центр атомного судостроения
от 4 880 за 1-3 чел.
К Белому морю на остров Ягры
4.5 часа
🚗 На машине
Индивидуальная
Sergey
5
158 отзывов
К Белому морю на остров Ягры
Авто-тур на живописное побережье Белого моря через судостроительный город Северодвинск
4 680 за 1-3 чел.
Архангельск, Северодвинск и Белое море за 1 день
5.5 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
Дмитрий
5
1 отзыв
Архангельск, Северодвинск и Белое море за 1 день
Полюбоваться природой Русского Севера и раскрыть историю его городов на авто-пешеходной экскурсии
7 900 за 1-7 чел.
Экскурсия в город подлодок у Белого моря - Северодвинск
5 часов
🚌 На автобусе
Групповая
Северная
Нет отзывов
Экскурсия в город подлодок у Белого моря - Северодвинск
На автобусе из Архангельска мы отправимся с вами в центр атомной судостроительной промышленности России
2 000 за 1 человека
Северодвинск - город корабелов
4 часа
Индивидуальная
Александр
5
6 отзывов
Северодвинск - город корабелов
В начале нашего пути мы с комфортом доедем до Северодвинска и увидим как живёт город корабелов
6 000 за 1-5 чел.
Путешествие к Белому морю: Северодвинск - остров Ягры
5 часов
🚌 На автобусе
Индивидуальная
Туристический
Нет отзывов
Путешествие к Белому морю: Северодвинск - остров Ягры
Путешествие начинается с осмотра поморского села Заостровье, его красивых церквей: Сретенской и Покровской
от 12 300 за 1-3 чел.
Северодвинск и остров Ягры
4 часа
🚗 На машине
Индивидуальная
Александр
4.9
8 отзывов
Северодвинск и остров Ягры
Посетить «город корабелов» и насладиться чудесными пейзажами Белого моря
4 900 за 1-5 чел.
Самоварное чаепитие на Белом море
4.5 часа
🚗 На машине
Индивидуальная
Sergey
5
3 отзыва
Самоварное чаепитие на Белом море
Погулять среди сосновых дюн, услышать о природе края и попробовать поморского чаю со сладостями
5 200 за 1-4 чел.
Сити-тур: знакомство с городом ангелов
2 часа
🚌 На автобусе
Индивидуальная
Туристический
Нет отзывов
Сити-тур: знакомство с городом ангелов
Обзорная автобусная экскурсия по городу
от 6 000 за 1-3 чел.
Тур одного дня «Сказы о граде Архангельском»
6 часов
🚌 На автобусе
Индивидуальная
Туристический
Нет отзывов
Тур одного дня «Сказы о граде Архангельском»
Поморы издавна заселяли побережье Белого моря
от 10 800 за 1-3 чел.
Знакомьтесь, Архангельск
2 часа
Индивидуальная
Александр
Нет отзывов
Знакомьтесь, Архангельск
В семье городов российских Архангельск занимает достойное место
3 500 за 1-5 чел.
Обзорная экскурсия: знакомство с городом ангелов
2 часа
🚌 На автобусе
Индивидуальная
Виктория
Нет отзывов
Обзорная экскурсия: знакомство с городом ангелов
Объехать ключевые достопримечательности Архангельска и погрузиться в его историю
6 000 за 1-3 чел.
У нас ещё много экскурсий 😎 в Архангельске. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Архангельске
ХОРОШО
🇷🇺
ТАМ