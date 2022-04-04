Что вас ожидает

Северодвинск и Шихириха

Мы пройдем по деревянному подвесному мосту и попадем в деревню Шихириха, расположенную на острове. Вы увидите настоящий поморский дом-двор и узнаете о местных традициях. Далее отправимся в Северодвинск, где я покажу все его знаковые места: проспект Ленина, площадь Победы, памятник Ломоносову и стелу «Мир, труд, май». Кроме того, вы прогуляетесь по набережной им. Зрячего, посмотрите на самую большую подводную лодку в мире «Акула» и впечатлитесь размахом градообразующего предприятия Севмаш.

Душевный пикник на берегу моря

Студеное, Северное, Белое — это лишь несколько названий нашего моря. Да, оно суровое и более 6 месяцев в году сковано льдами, но вы почувствуете его тепло! На самом краю Земли, уютно устроившихся на удобных стульях, мы отведаем традиционную северную выпечку с горячим чаем на травах. Я угощу вас кулебякой, шанежками и ржаными пирогами. Дополнят впечатления беломорские просторы, морской воздух и крик чаек.

Организационные детали