Позавтракаем в отеле и отправимся знакомиться с театральным городом: будем передвигаться на автомобиле и гулять пешком. Полюбуемся зданием Мариинской женской гимназии и театром кукол, колледжем культуры и балетным училищем. Обязательно побываем в Астраханском кремле 16 веке.

По желанию можем провести дополнительную экскурсию по закулисью с посещением балетных классов и театральных мастерских (по желанию).

Пообедаем в театральном кафе в 13:00, а затем вас ждёт мастер-класс по рисованию от театрального художника. Пётр Николаевич поможет нарисовать акварельный волжский пейзаж, а ещё расскажет про подготовку реквизита к спектаклям.

Вернёмся в гостиницу, с 16:00 до 17:00 у вас будет свободное время. В фойе гостиницы вы сможете выпить чай или кофе и перекусить.

Вечером отправимся на экскурсию по Астраханскому Государственному Театра Оперы и Балета, а после насладимся ещё одним спектаклем. После пищи духовной — пища материальная. Завершим день праздничным ужином, будем делиться впечатлениями и обсуждать увиденное в театре.