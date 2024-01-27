Пройти за кулисы, пообщаться с актёрами театра и нарисовать волжский пейзаж акварелью
Вы побываете в Астраханском драматическом театре, а после спектакля попадёте в волшебный закулисный мир, увидите, как собирают реквизит и декорации, возьмёте автографы у артистов и примете участие в творческой встрече. На следующий день посетим Астраханский Государственный Театра Оперы и Балета.
А ешё побываем на мастер-классе от театрального художника, увидим самые живописные здания города, побываем в Кремле и отведаем астраханскую кухню. Репертуар спектаклей на интересующие даты уточняйте у гида.
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|25 380 ₽
Описание
Организационные детали
Театральный сезон в Астрахани продолжается с сентября по июнь, репертуар публикуется театрами за 1,5-1 месяц, поэтому точные названия спектаклей для посещения вы можете узнать в переписке с гидом.В театрах нет дресс-кода, однако мы закладываем свободное время, на случай, если вы захотите подготовиться к выходу.
Программа тура по дням
Астраханский драматический театр и творческая встреча
Встретим вас в аэропорту в 13:00 и уже по дороге в отель начнём обзорную экскурсию по Астрахани. На обед насладимся местной кухней, а затем у вас будет время подготовиться к походу в театр до 17:00.
Во время антракта — лёгкий ужин в фойе. Как только спектакль завершится, стихнет гул аплодисментов и опустится занавес, мы пойдём не на выход, а за сцену, чтобы увидеть, как бурлит закулисная жизнь. Вы наблюдаете за сборкой реквизита и декораций, возьмёте автографы у артистов и поучаствуете в творческой встрече с актёрами: будем пить чай и обсуждать спектакль.
В 21:30 поедем в гостиницу.
Экскурсия по Астрахани и спектакль в Государственном Театре Оперы и Балеты
Позавтракаем в отеле и отправимся знакомиться с театральным городом: будем передвигаться на автомобиле и гулять пешком. Полюбуемся зданием Мариинской женской гимназии и театром кукол, колледжем культуры и балетным училищем. Обязательно побываем в Астраханском кремле 16 веке.
По желанию можем провести дополнительную экскурсию по закулисью с посещением балетных классов и театральных мастерских (по желанию).
Пообедаем в театральном кафе в 13:00, а затем вас ждёт мастер-класс по рисованию от театрального художника. Пётр Николаевич поможет нарисовать акварельный волжский пейзаж, а ещё расскажет про подготовку реквизита к спектаклям.
Вернёмся в гостиницу, с 16:00 до 17:00 у вас будет свободное время. В фойе гостиницы вы сможете выпить чай или кофе и перекусить.
Вечером отправимся на экскурсию по Астраханскому Государственному Театра Оперы и Балета, а после насладимся ещё одним спектаклем. После пищи духовной — пища материальная. Завершим день праздничным ужином, будем делиться впечатлениями и обсуждать увиденное в театре.
Отъезд
В 06:00 — трансфер из отеля в аэропорт. Вылет в Москву в 07:20 с прибытием в 09:05.
Есть возможность по вашему желанию продлить тур на 1 или 2 дня: можно отдохнуть, отправиться на театрализованную экскурсию в музей или картинную галерею.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Аэропорт ИМ.Б.М. Кустодиева в Астрахани, 13:00. Рекомендуем рейс SU 1678 Airbus A320 SL с вылетом из Москвы в 09:15 и прибытием в 13:00Завершение: Аэропорт ИМ.Б.М. Кустодиева в Астрахани, 06:20. Рекомендуем выбирать рейс SU 1173 Airbus A320 SL с вылетом в 07:20 и прибытием в Москву в 09:05
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 3 днейБронировать нужно заранее, минимум за 72 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальный тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.