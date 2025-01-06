Участники аудиоквеста отправляются в путешествие по Астраханскому кремлю и его окрестностям.На протяжении маршрута они выполняют задания, разгадывают музыкальные загадки и узнают историю города. В конце квеста предстоит разгадать шифр и

открыть тайник. Этот маршрут включает посещение ключевых достопримечательностей, таких как Успенский собор и Пречистенская колокольня, а также знакомство с исчезнувшими памятниками и городскими легендами. Подходит для всех, кто любит приключения и историю

от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

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При отмене заказа за 48 часов до начала мероприятия мы вернем всю предоплату внесённую через наш сайт. При отмене организатором — мы вернём 100% предоплаты.

Цена за 1-5 человек, независимо от числа участников

Описание квеста

При встрече я дам вам инструкции для успешного прохождения квеста и наушники. Приключения начинаются!

Астраханский кремль. Вы представите, как выглядел город в 16 веке, и услышите о трагической судьбе инженера-фортификатора крепости. Вам предстоит поломать голову над вопросом, а брал ли Иван Грозный Астрахань на самом деле

Успенский собор и Пречистенская колокольня — фотосимволы Астрахани и первая музыкальная загадка. «Эх, Марфуша, нам ли быть в печали!»

Стены кремля и Никольские ворота. Как живой организм, крепость через века сохранила приметы прошедших эпох. Вы раскроете некоторые из них и узнаете о чудесах средневековой техники

Улица Адмиралтейская и площадь Ленина. Вы оцените проекты современных архитекторов Астрахани и услышите городские предания о двух дамах. «Что же вы, маэстры, молчите?! Ну-ка гряньте нам что-нибудь!»

Лебединое озеро. «Лепота-то какая!», — всякий раз думают астраханцы, глядя на него. Вы узнаете, как волжский торговый путь повлиял на развитие города и как капризы природы меняли городскую застройку

Исчезнувшие достопримечательности. Вы побываете в тех местах, где когда-то происходили судьбоносные для Астрахани события, и познакомитесь с героями этих сюжетов

Парк Дружба. Изучив основные факты из истории города, самое время приступить к главной загадке квеста: я встречу вас в конце пути и передам головоломку с шифром. Найдёте правильное решение — раскроете тайник — и получите приз!

Красной нитью через аудиоэкскурсию пройдут цитаты из любимых фильмов Леонида Гайдая. Советуем перед квестом пересмотреть «Иван Васильевич меняет профессию», чтобы настроиться на нужную волну и с лёгкостью решать задачки. А если будет нужно, я дам вам дополнительные подсказки по телефону.

Организационные детали

Продолжительность маршрута — 1,8 км.