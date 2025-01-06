Аудиоквест по кремлю и окрестностям, или Иван Васильевич меняет Астрахань

Увлекательный аудиоквест по Астраханскому кремлю. Разгадайте музыкальные загадки и узнайте историю города от 16 века до наших дней
Участники аудиоквеста отправляются в путешествие по Астраханскому кремлю и его окрестностям.

На протяжении маршрута они выполняют задания, разгадывают музыкальные загадки и узнают историю города. В конце квеста предстоит разгадать шифр и
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открыть тайник.

Этот маршрут включает посещение ключевых достопримечательностей, таких как Успенский собор и Пречистенская колокольня, а также знакомство с исчезнувшими памятниками и городскими легендами. Подходит для всех, кто любит приключения и историю

5
1 отзыв

5 причин купить этот квест

  • 🎧 Уникальный аудиоквест
  • 🏰 История Астрахани в деталях
  • 🔑 Тайник с призом в конце
  • 🎶 Музыкальные загадки
  • 📸 Фото на фоне достопримечательностей
Аудиоквест по кремлю и окрестностям, или Иван Васильевич меняет Астрахань
Аудиоквест по кремлю и окрестностям, или Иван Васильевич меняет Астрахань
Аудиоквест по кремлю и окрестностям, или Иван Васильевич меняет Астрахань
Ближайшие даты:
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Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00

Что можно увидеть

  • Астраханский кремль
  • Успенский собор
  • Пречистенская колокольня
  • Стены кремля
  • Никольские ворота
  • Улица Адмиралтейская
  • Площадь Ленина
  • Лебединое озеро
  • Парк Дружба

Описание квеста

При встрече я дам вам инструкции для успешного прохождения квеста и наушники. Приключения начинаются!

Астраханский кремль. Вы представите, как выглядел город в 16 веке, и услышите о трагической судьбе инженера-фортификатора крепости. Вам предстоит поломать голову над вопросом, а брал ли Иван Грозный Астрахань на самом деле

Успенский собор и Пречистенская колокольня — фотосимволы Астрахани и первая музыкальная загадка. «Эх, Марфуша, нам ли быть в печали!»

Стены кремля и Никольские ворота. Как живой организм, крепость через века сохранила приметы прошедших эпох. Вы раскроете некоторые из них и узнаете о чудесах средневековой техники

Улица Адмиралтейская и площадь Ленина. Вы оцените проекты современных архитекторов Астрахани и услышите городские предания о двух дамах. «Что же вы, маэстры, молчите?! Ну-ка гряньте нам что-нибудь!»

Лебединое озеро. «Лепота-то какая!», — всякий раз думают астраханцы, глядя на него. Вы узнаете, как волжский торговый путь повлиял на развитие города и как капризы природы меняли городскую застройку

Исчезнувшие достопримечательности. Вы побываете в тех местах, где когда-то происходили судьбоносные для Астрахани события, и познакомитесь с героями этих сюжетов

Парк Дружба. Изучив основные факты из истории города, самое время приступить к главной загадке квеста: я встречу вас в конце пути и передам головоломку с шифром. Найдёте правильное решение — раскроете тайник — и получите приз!

Красной нитью через аудиоэкскурсию пройдут цитаты из любимых фильмов Леонида Гайдая. Советуем перед квестом пересмотреть «Иван Васильевич меняет профессию», чтобы настроиться на нужную волну и с лёгкостью решать задачки. А если будет нужно, я дам вам дополнительные подсказки по телефону.

Организационные детали

Продолжительность маршрута — 1,8 км.

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Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Рядом с кремлём
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
А
6 янв 2025
Очень понравилась экскурсия. Очень познавательная, были в Астраха
ни первый раз. Понравились исторические сводки, Дарья очень хорошо знает все о городе. На все вопросы дала полные ответы! Люблю встречать людей, любящих свой город! Браво 👏🏻
Очень понравилась экскурсия. Очень познавательная, были в АстрахаОчень понравилась экскурсия. Очень познавательная, были в АстрахаОчень понравилась экскурсия. Очень познавательная, были в Астраха

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