На протяжении маршрута они выполняют задания, разгадывают музыкальные загадки и узнают историю города. В конце квеста предстоит разгадать шифр и
5 причин купить этот квест
- 🎧 Уникальный аудиоквест
- 🏰 История Астрахани в деталях
- 🔑 Тайник с призом в конце
- 🎶 Музыкальные загадки
- 📸 Фото на фоне достопримечательностей
Что можно увидеть
- Астраханский кремль
- Успенский собор
- Пречистенская колокольня
- Стены кремля
- Никольские ворота
- Улица Адмиралтейская
- Площадь Ленина
- Лебединое озеро
- Парк Дружба
Описание квеста
При встрече я дам вам инструкции для успешного прохождения квеста и наушники. Приключения начинаются!
Астраханский кремль. Вы представите, как выглядел город в 16 веке, и услышите о трагической судьбе инженера-фортификатора крепости. Вам предстоит поломать голову над вопросом, а брал ли Иван Грозный Астрахань на самом деле
Успенский собор и Пречистенская колокольня — фотосимволы Астрахани и первая музыкальная загадка. «Эх, Марфуша, нам ли быть в печали!»
Стены кремля и Никольские ворота. Как живой организм, крепость через века сохранила приметы прошедших эпох. Вы раскроете некоторые из них и узнаете о чудесах средневековой техники
Улица Адмиралтейская и площадь Ленина. Вы оцените проекты современных архитекторов Астрахани и услышите городские предания о двух дамах. «Что же вы, маэстры, молчите?! Ну-ка гряньте нам что-нибудь!»
Лебединое озеро. «Лепота-то какая!», — всякий раз думают астраханцы, глядя на него. Вы узнаете, как волжский торговый путь повлиял на развитие города и как капризы природы меняли городскую застройку
Исчезнувшие достопримечательности. Вы побываете в тех местах, где когда-то происходили судьбоносные для Астрахани события, и познакомитесь с героями этих сюжетов
Парк Дружба. Изучив основные факты из истории города, самое время приступить к главной загадке квеста: я встречу вас в конце пути и передам головоломку с шифром. Найдёте правильное решение — раскроете тайник — и получите приз!
Красной нитью через аудиоэкскурсию пройдут цитаты из любимых фильмов Леонида Гайдая. Советуем перед квестом пересмотреть «Иван Васильевич меняет профессию», чтобы настроиться на нужную волну и с лёгкостью решать задачки. А если будет нужно, я дам вам дополнительные подсказки по телефону.
Организационные детали
Продолжительность маршрута — 1,8 км.
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Ответы на вопросы
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Отзывы и рейтинг
ни первый раз. Понравились исторические сводки, Дарья очень хорошо знает все о городе. На все вопросы дала полные ответы! Люблю встречать людей, любящих свой город! Браво 👏🏻