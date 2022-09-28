1 день

Встреча в г. Северобайкальск

12:00 Встреча участников на ЖД вокзале г. Северобайкальск.

Загружаем вещи в заказной транспорт и отправляемся на горячие источники.

Наш путь лежит через официальный "зимник", который одобрен МЧС для переправы через Байкал с одного берега на другой.

Ехать 40 км по льду Байкала – это 1 час.

14:00 Прибытие на базу отдыха Хакусы.

Размещение в номерах (какие-то даты размещение в коттедже, какие-то даты размещение в гостинице. Уточняйте информацию у менеджера).

После размещения идём знакомиться с горячими источниками и базой.

Конечно же, берем сразу полотенце, купальники и тапочки.

16:00 Обед.

17:00 Идем купаться на горячие источники под ночным освещением.

Уже смеркается и появляются звезды, поднимается луна.

Становится совсем другая атмосфера отдыха.

21:00 Поздний ужин (можем приготовить еду и раньше, по желанию группы).

Вечер знакомств.

Свободная программа.

Рекомендуем пойти на ночное купание в источниках.

Если днем приезжают "местные" из г. Северобайкальск, то ночью остаются только те, кто на базе живет – в разы меньше людей.