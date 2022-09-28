Байкал. Горячие источники Хакусы

Приглашаем отдохнуть на горячих источниках севера Байкала - Хакусы

5
3 отзыва
Приглашаем отдохнуть на горячих источниках севера Байкала – Хакусы.

Состав этих источников приравнивается к лечебным: теплые и горячие ванны расширяют капилляры кожи и тем самым улучшают нагрузку на сердце. Кремнистый состав воды благоприятно воздействует на нервные окончания и сосуды.
Байкал. Горячие источники Хакусы
Байкал. Горячие источники Хакусы
Байкал. Горячие источники Хакусы
Байкал. Горячие источники Хакусы
Байкал. Горячие источники Хакусы
Байкал. Горячие источники Хакусы
Байкал. Горячие источники Хакусы
Байкал. Горячие источники Хакусы
Байкал. Горячие источники Хакусы
Байкал. Горячие источники Хакусы
Байкал. Горячие источники Хакусы
Байкал. Горячие источники Хакусы
Байкал. Горячие источники Хакусы
Байкал. Горячие источники Хакусы
Байкал. Горячие источники Хакусы
Байкал. Горячие источники Хакусы
Байкал. Горячие источники Хакусы
Байкал. Горячие источники Хакусы
Ближайшие даты:
16
фев
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фев
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мар
7
мар
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Что вас ожидает 🤩

Исцеление души и тела
Исцеление души и тела
Эффект от мягкой целебной воды чувствуется после 4-5 дней купания
Звездное небо Байкала
Звездное небо Байкала
У нас будет возможность безлимитно и круглосуточно посещать источники
Не только Хакусы. .
Не только Хакусы. .
Прогуляемся на мыс Турали, где находятся "поющие пески"

Программа тура по дням

1 день

Встреча в г. Северобайкальск

12:00 Встреча участников на ЖД вокзале г. Северобайкальск.

Загружаем вещи в заказной транспорт и отправляемся на горячие источники.

Наш путь лежит через официальный "зимник", который одобрен МЧС для переправы через Байкал с одного берега на другой.

Ехать 40 км по льду Байкала – это 1 час.

14:00 Прибытие на базу отдыха Хакусы.

Размещение в номерах (какие-то даты размещение в коттедже, какие-то даты размещение в гостинице. Уточняйте информацию у менеджера).

После размещения идём знакомиться с горячими источниками и базой.

Конечно же, берем сразу полотенце, купальники и тапочки.

16:00 Обед.

17:00 Идем купаться на горячие источники под ночным освещением.

Уже смеркается и появляются звезды, поднимается луна.

Становится совсем другая атмосфера отдыха.

21:00 Поздний ужин (можем приготовить еду и раньше, по желанию группы).

Вечер знакомств.

Свободная программа.

Рекомендуем пойти на ночное купание в источниках.

Если днем приезжают "местные" из г. Северобайкальск, то ночью остаются только те, кто на базе живет – в разы меньше людей.

Встреча в г. СеверобайкальскВстреча в г. СеверобайкальскВстреча в г. СеверобайкальскВстреча в г. СеверобайкальскВстреча в г. СеверобайкальскВстреча в г. Северобайкальск
2 день

Купание в горячих источниках. Прогулка по лесу

09:00 Завтрак.

10:00 Купание в горячих источниках до обеда.

Что может быть приятнее, чем первые лучи весеннего Солнца, когда ты в купальнике купаешься в бассейнах, а вокруг снег!?

14:00 Обед.

15:00 Прогулка по замороженному лесу.

Мы пройдем вдоль реки, которая берет своё начало из подземных вод Хакусы.

Вначале она горячая, а к моменту впадения в озеро Байкал – уже остывает, но все равно теплая.

Именно поэтому от реки поднимается постоянно пар, который обволакивает деревья рядом.

Благодаря этому эффекту получается удивительный пейзаж ледовых сосен!

16:00 Купание в горячих источниках Хакусы.

19:00 Ужин.

20:00 Настольные игры.

Свободная программа.

Вечернее купание в источниках.

Купание в горячих источниках. Прогулка по лесуКупание в горячих источниках. Прогулка по лесуКупание в горячих источниках. Прогулка по лесуКупание в горячих источниках. Прогулка по лесуКупание в горячих источниках. Прогулка по лесу
3 день

Экскурсия на поющие пески

09:00 Завтрак.

10:00 Экскурсия (прогулка) на мыс. Турали, где находятся поющие пески.

Пойдем мы по льду 8 км в одну сторону и 8 в обратную (кто не хочет, тот может оставаться, купаться в источниках).

Во время экскурсии у нас будет походный перекус.

С мыса Турали открывается широкая часть озера Байкал.

Здесь много ледовых торосов и прекрасный вид на Байкальский хребет!

Изюминкой места являются поющие пески.

Это песочный бархан, который при определенных условиях (тишины и ветра) начинает играть!

Удивительная аномалия природы!

19:00 Ужин.

20:00 После ужина сразу идем купаться в источники, согреваться!

Свободная программа.

Экскурсия на поющие пескиЭкскурсия на поющие пескиЭкскурсия на поющие пескиЭкскурсия на поющие пескиЭкскурсия на поющие пескиЭкскурсия на поющие пески
4 день

Купание в источниках

09:00 Завтрак.

10:00 Купаемся в термальных источниках.

14:00 Обед.

Отдыхаем, купаемся.

19:00 Заключительный ужин.

20:00 Идем купаться до полуночи!

Купание в источникахКупание в источникахКупание в источникахКупание в источниках
5 день

Возвращение в Северобайкальск

09:00 Завтрак.

Сбор вещей.

После завтрака или до завтрака можно еще вдоволь накупаться в источниках.

12:00 Грузим вещи на заказной и отправляемся в обратный путь.

Мы выезжаем с запасом времени до поезда, так как погодные условия могут поменяться и переезд в 1 час может растянуться по времени!

14:00 Прибытие на ЖД вокзал г. Северобайкальск.

Перемещение в зону ожидания (поезд №91 в 17:20, посадка в 16:40).

Кто-то может ожидать на вокзале.

А кто-то может пойти в музей БАМ, в кафе – покушать бурятские позы и закупить сувениры (омуль) домой!

В любом случае, прощаемся с нашим сопровождающим!

Проживание

Тур предусматривает проживание в коттедже или гостинице (зависит от даты тура).

Варианты проживания

База отдыха Хакусы

4 ночи

Тур предусматривает проживание в коттедже на 12 человек. Размещение в 2-4х местных комнатах. Коттеджи Енисей, Ангара или аналогичные. Удобства на улице. В доме вода подогревается теном.

База отдыха ХакусыБаза отдыха ХакусыБаза отдыха ХакусыБаза отдыха ХакусыБаза отдыха ХакусыБаза отдыха Хакусы

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Проживание, указанное в программе
  • Трехразовое питание на базе отдыха
  • Безлимитное посещение бассейнов
  • Экскурсия по программе
  • Трансфер через Байкал и обратно на внедорожном транспорте
  • Групповая аптечка
  • Сопровождение организатором тура
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Северобайкальск и обратно
  • Питание в кафе г. Северобайкальск
  • Питание в кафе около источников
  • Страховка от НС (по желанию)
Место начала и завершения?
Россия, Республика Бурятия, Северобайкальск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • документы;
  • купальник;
  • полотенце;
  • сланцы;
  • солнцезащитные очки;
  • крем от загара для лица;
  • теплые вещи;
  • гигиенические средства;
  • сим карта Мегафон.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».

Как организовано питание в туре?

Питание готовит гид-сопровождающий. Участники помогают.

Как организован отдых на источниках?

Мыться будем возле раздевалки Хакус в заводи с проточной водой. Там все моются зимой т. к. летний душ замерзает.

Переодеваться будем в теплой раздевалке.

Есть противопоказания для купания, поэтому заранее изучите информацию, если необходимо проконсультируйтесь с врачом.

В источниках противопоказано находиться со болезнями: острые инфекционные, венерические, кожные, хронические в стадии обострения, онкологические, сердечно-сосудистой системы, органов дыхания, почек, печени в стадии декомпенсации. А также эпилепсия и туберкулез.

Можно ли с детьми?

Да. Детей много приезжает. Это лечебная вода.

Какая температура воды?

Здесь несколько бассейнов с температурой воды от 30 до 47 градусов. Также вода постоянно меняется от погодных условий.

Какая сотовая связь?

Есть прием только мегафон и йота.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 5 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
А
28 сен 2022
Большое спасибо!
С
28 сен 2022
Принимающая сторона в лице Геннадия и Татьяны сделали тур по Камчатке запоминающимся и приятным. Спа- си- бо!
Н
26 сен 2022
Организация тура на высоком уровне. Оперативно и качественно решаются все вопросы. Жильё и питание отличные

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