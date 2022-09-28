12:00 Встреча участников на ЖД вокзале г. Северобайкальск.
Загружаем вещи в заказной транспорт и отправляемся на горячие источники.
Наш путь лежит через официальный "зимник", который одобрен МЧС для переправы через Байкал с одного берега на другой.
Ехать 40 км по льду Байкала – это 1 час.
14:00 Прибытие на базу отдыха Хакусы.
Размещение в номерах (какие-то даты размещение в коттедже, какие-то даты размещение в гостинице. Уточняйте информацию у менеджера).
После размещения идём знакомиться с горячими источниками и базой.
Конечно же, берем сразу полотенце, купальники и тапочки.
16:00 Обед.
17:00 Идем купаться на горячие источники под ночным освещением.
Уже смеркается и появляются звезды, поднимается луна.
Становится совсем другая атмосфера отдыха.
21:00 Поздний ужин (можем приготовить еду и раньше, по желанию группы).
Вечер знакомств.
Свободная программа.
Рекомендуем пойти на ночное купание в источниках.
Если днем приезжают "местные" из г. Северобайкальск, то ночью остаются только те, кто на базе живет – в разы меньше людей.
09:00 Завтрак.
10:00 Купание в горячих источниках до обеда.
Что может быть приятнее, чем первые лучи весеннего Солнца, когда ты в купальнике купаешься в бассейнах, а вокруг снег!?
14:00 Обед.
15:00 Прогулка по замороженному лесу.
Мы пройдем вдоль реки, которая берет своё начало из подземных вод Хакусы.
Вначале она горячая, а к моменту впадения в озеро Байкал – уже остывает, но все равно теплая.
Именно поэтому от реки поднимается постоянно пар, который обволакивает деревья рядом.
Благодаря этому эффекту получается удивительный пейзаж ледовых сосен!
16:00 Купание в горячих источниках Хакусы.
19:00 Ужин.
20:00 Настольные игры.
Свободная программа.
Вечернее купание в источниках.
09:00 Завтрак.
10:00 Экскурсия (прогулка) на мыс. Турали, где находятся поющие пески.
Пойдем мы по льду 8 км в одну сторону и 8 в обратную (кто не хочет, тот может оставаться, купаться в источниках).
Во время экскурсии у нас будет походный перекус.
С мыса Турали открывается широкая часть озера Байкал.
Здесь много ледовых торосов и прекрасный вид на Байкальский хребет!
Изюминкой места являются поющие пески.
Это песочный бархан, который при определенных условиях (тишины и ветра) начинает играть!
Удивительная аномалия природы!
19:00 Ужин.
20:00 После ужина сразу идем купаться в источники, согреваться!
Свободная программа.
09:00 Завтрак.
10:00 Купаемся в термальных источниках.
14:00 Обед.
Отдыхаем, купаемся.
19:00 Заключительный ужин.
20:00 Идем купаться до полуночи!
09:00 Завтрак.
Сбор вещей.
После завтрака или до завтрака можно еще вдоволь накупаться в источниках.
12:00 Грузим вещи на заказной и отправляемся в обратный путь.
Мы выезжаем с запасом времени до поезда, так как погодные условия могут поменяться и переезд в 1 час может растянуться по времени!
14:00 Прибытие на ЖД вокзал г. Северобайкальск.
Перемещение в зону ожидания (поезд №91 в 17:20, посадка в 16:40).
Кто-то может ожидать на вокзале.
А кто-то может пойти в музей БАМ, в кафе – покушать бурятские позы и закупить сувениры (омуль) домой!
В любом случае, прощаемся с нашим сопровождающим!
Тур предусматривает проживание в коттедже или гостинице (зависит от даты тура).
Тур предусматривает проживание в коттедже на 12 человек. Размещение в 2-4х местных комнатах. Коттеджи Енисей, Ангара или аналогичные. Удобства на улице. В доме вода подогревается теном.
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».
Питание готовит гид-сопровождающий. Участники помогают.
Мыться будем возле раздевалки Хакус в заводи с проточной водой. Там все моются зимой т. к. летний душ замерзает.
Переодеваться будем в теплой раздевалке.
Есть противопоказания для купания, поэтому заранее изучите информацию, если необходимо проконсультируйтесь с врачом.
В источниках противопоказано находиться со болезнями: острые инфекционные, венерические, кожные, хронические в стадии обострения, онкологические, сердечно-сосудистой системы, органов дыхания, почек, печени в стадии декомпенсации. А также эпилепсия и туберкулез.
Да. Детей много приезжает. Это лечебная вода.
Здесь несколько бассейнов с температурой воды от 30 до 47 градусов. Также вода постоянно меняется от погодных условий.
Есть прием только мегафон и йота.