Встреча группы в Иркутске в 10.00
Групповой трансфер на остров Ольхон. Путь будет пролегать по комфортной трассе по «Марсианской дороге», как часто отзываются о Тажеранских степях наши туристы.
Паромная переправа к острову.
Заселение.
Свободное время. В пешей доступности находится визитная карточка Байкала, самая популярная, узнаваемая и при этом энергетически сильная локация — мыс Бурхан, скала Шаманка. Мы рекомендуем прогуляться туда на закате — лучи заходящего солнца горящими оттенками окрашивают воды Байкала.
Отдых.
Включено в стоимость: групповой трансфер, проживание.
Завтрак.
Экскурсия на мыс Хобой. Мыс расположен на самом севере острова. Его название переводится с языка местного населения как «клык», и действительно, скалистые обрывистые берега в этих местах напоминают звериные клыки. И вместе с изумительно голубой водной гладью они создают красивые яркие природные картины.
Посетим мыс Любви (или мыс Шунтэ-Левый). Местные говорят, что раньше на мыс приезжали бездетные пары, и после проведенных обрядов и молитв, у них вскоре обязательно рождались дети. Считается, что мыс не утратил свою волшебную силу и по сей день.
В рамках экскурсии захватим мыс Саган-Хушун (или «Три брата») — отвесную скалу из белоснежного мрамора; увидим своими глазами необычную и впечатляющую скульптуру Даши Намдакова «Хранитель Байкала».
Обед на фоне красивой байкальской природы.
Возвращение в гостиницу.
Отдых.
Включено в стоимость:
В этот день наше с вами удивительное путешествие по Ольхону подходит к концу.
Утром вас ожидает завтрак и будет возможность прогуляться напоследок по Ольхону.
В первой половине дня выезд в Иркутск, откуда завтра начнется ваше приключение к Восточным Саянам.
Включено в стоимость: завтрак, проживание, групповой трансфер.
Групповой трансфер в Тункинский национальный парк с остановкой в посёлке на берегу Байкала-Култук.
Виды живописной природы, необъятные просторы, могущество Тункинской долины и величественные горы — вы насладитесь невероятными красотами нашего края уже начиная с дороги в Аршан!
Аршан — это приютившийся по соседству с раскинувшимися Саянами поселок, место, богатое минеральными источниками. По составу минеральная вода Аршана близка к кавказскому Нарзану.
Знакомство с этим местом пройдет под руководством опытного гида. Вы сходите на знаменитые водопады, посетите местный буддийский храм-монастырь Хойморский Дацан «Бодхидхарма», расположенный на поистине волшебном месте, носящем название «Святая Поляна».
По пути будет возможность посетить местный рынок с сибирскими товарами (травы, орехи, сувениры).
Вечером останется свободное время для отдыха перед завтрашним активным днем.
Включено в стоимость: завтрак, проживание, групповой трансфер, экскурсия, услуги гида.
Восхождение на пик Любви (высота 2124 м).
Тропа на пик Любви выходит из Аршана. Отправимся в путь в сопровождении опытного гида-проводника. Он поведает романтичную легенду этого пика, проведёт надежной тропой, а в конце ждёт награда — потрясающий вид на Тункинскую долину, раскинувшуюся где-то там, внизу.
Среднее время восхождения — 4-5 часов.
Альтернативный вариант восхождению на пик Любви — посещение целебных минеральных источников в Жемчуге. Горячие минеральные источники оказывают лечебное действие и дарят приятное ощущение расслабления и перезагрузки.
После восхождения (или посещения горячих источников) вечером ждёт обратная дорога в Иркутск, где завершится программа тура.
Входят в стоимость: завтрак, групповой трансфер, сопровождение гида-проводника на Пик Любви / посещение горячих источников в п. Жемчуг, проживание.
Во время тура мы будем останавливаться на о. Ольхон, в г. Иркутск и п. Аршан. Возможно размещение до 4-х человек в номере (если это семья).
Стоимость проживания зависит от выбранного уровня комфорта:
Возможность проживания в конкретном объекте размещения также зависит от загруженности и свободных дат. Более подробную информацию уточняйте у туроператора.
Стоимость проживания в зависимости от выбранного тарифа за 1 человека, руб:
|Эконом
|Стандарт
|Комфорт
|29 000
|35 000
|46 000
Доплата за одноместное размещение за 1 человека, руб:
|Эконом
|Стандарт
|Комфорт
|10 000
|15 000
|19 000
Объекты размещения уровня “Эконом” — уютные благоустроенные домики, (удобства на этаже или в соседнем здании).
Объекты размещения уровня “Стандарт” — уютные номера с собственным с/у.
Объекты размещения высокого уровня комфорта.
Объекты размещения уровня “Эконом” — уютные номера, (удобства на этаже или в соседнем здании).
Объекты размещения уровня “Стандарт” — современно укомплектованные номера с собственным с/у.
Изысканные номера высокого уровня комфорта.
Объекты размещения уровня “Эконом” — уютные номера, (удобства на этаже или в соседнем здании).
Объекты размещения уровня “Стандарт” — современно укомплектованные номера с собственным с/у.
Изысканные номера высокого уровня комфорта.
При высокой загруженности или по иным уважительным причинам туроператор оставляет за собой право на размещение в аналогичном по комфорту объекте.
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Медицинская страховка уже входит в стоимость тура.
На территории Байкальского региона услуги мобильной связи предоставляют следующие операторы: ОАО «Мегафон», ОАО «МТС», ОАО «БиЛайн» и Улан-Удэнская сотовая сеть (УУСС), «ББК».
Детям до 12 лет включительно предоставляется скидка 20 %