08:00-09:00 Добро пожаловать в Иркутск!
Встреча с гидом в аэропорту.
09:00-10:00 Обзорная экскурсия по Иркутску на микроавтобусе.
10:00-11:00 Трансфер в Листвянку через Байкальский тракт на микроавтобусе.
11:00-12:00 Экскурсия на канатной дороге на вершину «Камень Черского».
Панорамный вид с высоты 300 м на Байкал и исток Ангары.
Масштабы озера впечатляют!
12:00-12:30 Трансфер до отеля Крестовая падь.
12:30-13:45 Сибирский обед в ресторане отеля Крестовая падь с видом на Байкал.
13:45-14:30 Заселение в отель.
Комфортные номера.
14:30-14:50 Пешая прогулка по Листвянке до причала.
14:50-15:00 Посадка в скоростной катер.
15:00-18:00 Водная экскурсия вдоль КБЖД.
18:00-18:20 Возвращение в отель.
Пора отдохнуть!
18:30 Свободное время.
Питание: обед в ресторане «Крестовая падь».
09:00-09:30 Завтрак в ресторане отеля с видом на Байкал.
09:30-10:00 Встреча с группы с гидом, готовимся к отъезду из отеля.
10:00-12:30 Трансфер с комфортом на микроавтобусе от Листвянки до этнопарка «Золотая Орда».
12:30-13:30 Фольклорная программа «Степной волк» и мастер-класс по лепке бууз.
13:30-14:30 Традиционный бурятский обед.
14:30-17:00 Трансфер до Байкала через космические пейзажи Тажеранской степи.
17:00-19:30 Поездка на скоростном катере до острова Огой и священной ступы Просветления.
Программа может меняться в зависимости от погодных условий.
19:30-20:00 Прибытие на Ольхон, посадка в микроавтобусы и трансфер до отеля.
20:00 Прибытие в отель, заселение, свободное время.
Мы будем рады помочь вам с выбором кафе, бани или вечерних экскурсий на это время.
Питание: завтрак в ресторане «Крестовая падь», обед в этнопарке «Золотая Орда».
09:00-10:00 Горячий завтрак в отеле с видом на Байкал.
10:00-12:30 Путешествие в минивэнах на самую северную точку острова, мыс Хобой.
12:30-13:30 Пешая прогулка до мыса с невероятным видом на открытый Байкал.
13:30-14:30 Таёжный обед с горячим чаем.
14:30-17:00 Трансфер в Хужир через уникальные Ольхонские ландшафты.
17:00-18:30 Экскурсия на мыс Бурхан, визитную карточку Байкала.
18:30 Возвращение в отель и отдых.
Свободное время.
Питание: завтрак в отеле, обед на природе.
Вы можете посвятить этот день себе и своим пожеланиям:
Вы можете обратиться к вашему менеджеру, чтобы выбрать дополнительные экскурсии на это время.
Питание: завтрак в гостиничном комплексе «Сарайский».
Завтрак в отеле.
До 12:00 Свободное время.
Можно прогуляться к Байкалу или не спеша собраться в дорогу.
12:00-13:00 Трансфер на микроавтобусе на южную точку Ольхона к паромной переправе.
13:00-13:30 Переправа на пароме через пролив Ольхонские ворота, где Малое Море соединяется с большим Байкалом.
13:30-18:00 Трансфер на микроавтобусе в Иркутск.
Общаемся и делимся впечатлениями!
14:00-15:15 Остановка и горячий обед в кафе бурятской кухни.
18:00 Прибытие в Иркутск, заселение в отель.
Свободное время.
Мы будем рады помочь вам организовать свободное время в Иркутске.
Обратитесь за помощью к вашему менеджеру.
Питание: завтрак в гостиничном комплексе «Сарайский», обед в кафе бурятской кухни.
Самостоятельный трансфер в аэропорт или на ж/д вокзал.
Если у вас остается свободное время до отправления домой, мы поможем вам организовать досуг в Иркутске.
Подскажем интересные места для посещения и лучшие кафе-рестораны города.
Вы всегда можете заказать у нас дополнительные опции.
Питание: завтрак в отеле.
Тур предусматривает проживание в гостиницах.
Размещение в 2-хместных благоустроенных номерах:
Стоимость сборного тура на 1 человека при группе 10 человек – 74 900 рублей
Доплата за одноместное размещение по программе – 20 900 рублей.
Стоимость индивидуального тура:
Отель "Крестовая падь" с живописным видом находится всего в 50 метрах от берега озера Байкал. В красочном баре-ресторане предлагают блюда европейской кухни и разнообразные блюда сибирской кухни Байкальского региона. На завтрак предоставляется богатое меню.
Номер категории «Стандарт»
Туристический комплекс «Сараййский» с террасой расположен на берегу моря в поселке Хужир. К услугам гостей ресторан, круглосуточная стойка регистрации, экскурсионное бюро и бесплатный Wi-Fi. Для гостей туристического комплекса Saraysky сервируется континентальный завтрак. На территории обустроена детская игровая площадка. Отель находится всего в 100 метрах от Байкала
Двухместный номер категории «Стандарт»
Отель «Ibis Иркутск Центр» находится в Иркутске, в 2 км от железнодорожного вокзала Иркутска. Гости могут посетить ресторан ibis Kitchen. Стойка регистрации работает круглосуточно. Международный аэропорт Иркутск расположен в 11 км. Расстояние от гостиницы «Ibis Иркутск Центр» до Иркутского драматического театра составляет 1,6 км. Отель находится в самом центре Иркутска.
Двухместный номер категории «Стандарт»
Лето на Байкале теплое и солнечное, но по вечерам и в плохую погоду может быть достаточно прохладно. Поэтому рекомендуем Вам взять куртки-ветровки и теплые кофты.
Обязательно:
А ещё могут пригодиться:
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Страховка в программу тура не включена.
Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести у нас. Наш официальный партнер – сервис моментальных онлайн-страховок «Черехапа». Обращайтесь в службу поддержки.
Скидка для детей от 8 до 12 лет – 10%.
К участию рекомендованы семьи с детьми от 8 лет. Младше – по согласованию.
Из обязательных расходов, не включенных в тур – 5 ужинов и обед (700-1200 рублей за комплексный). Сумма на сувениры – на ваше усмотрение. В Листвянке есть банкоматы, на Ольхоне – нет, но практически везде можно расплатиться карточкой или переводом через мобильный банк.
При желании вы можете забронировать баню на Ольхоне – в зависимости от желаемого уровня бани и ее вместительности стоимость колеблется в районе 1500-2500 рублей/час.
В это время года возможны несколько вариантов: паром, корабль или скоростной катер. На остров вы отправитесь на скоростном катере, минуя паромную переправу. С острова на материк вас доставит паром. Чтобы не терять времени в очереди, мы предусмотрели составной трансфер. До переправы вас довозит одна машина, а на материке уже встречает другая.
Календарный месяц с середины июля по середину августа – самое благоприятное время для отдыха на Байкале. Приблизительная температура воздуха в июле-августе днем составляет: п. Листвянка +22-27 С, порой достигает 30 С, приблизительная температура ночью составляет +14 -18 С.
Преобладает домашняя русская кухня, но будет возможность попробовать бурятскую кухню (буузы, хушууры, урмэ), байкальские блюда (уха, рыба жаренная/запечённая в различных вариациях).
Примерное меню гостей с особенностями питания и для детей: учитываем питание для вегетарианцев, для людей не употребляющих молоко (салат капустный/витаминный/летний, борщ постный/овощной суп-пюре, рагу овощное. Т. к. в туре допускаются к участию дети старше 8 лет, для них не предусмотрено отдельное меню.
На Байкале работают все федеральные операторы сотовой связи (МТС, Мегафон, Билайн, Теле 2, Йота), у них немного отличается зона покрытия, но в целом вы большую часть времени (особенно вне экскурсий) будете на стабильной связи. Лучше всего ловят МТС и Теле 2 Самые большие проблемы с зоной покрытия у Билайн. Wi-Fi и 3g/4G будут в Иркутске и Листвянке, на Ольхоне мобильный интернет не обладает высокой скоростью и не всегда стабилен.
Трансферы организованы на автомобиле Toyota Hiace: