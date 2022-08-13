6 день

Отъезд домой

Самостоятельный трансфер в аэропорт или на ж/д вокзал.

Если у вас остается свободное время до отправления домой, мы поможем вам организовать досуг в Иркутске.

Подскажем интересные места для посещения и лучшие кафе-рестораны города.

Вы всегда можете заказать у нас дополнительные опции.

Питание: завтрак в отеле.