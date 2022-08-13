Байкальская классика

Вас ждут яркие достопримечательности, лучшие видовые площадки, богатая культурная программа и разные форматы приключений

4.4
3 отзыва
Вас ждут яркие достопримечательности, лучшие видовые площадки, богатая культурная программа и разные форматы приключений.

Вы будете останавливаться в проверенных уютных и чистых отелях, завтракать с видом на Байкал, обедать на природе и в лучших кафе сибирской и бурятской кухни.

На протяжении всего путешествия у вас будет комфортный транспорт, профессиональные гиды, помощь и поддержка в любых ситуациях.
Байкальская классика
Байкальская классика
Байкальская классика
Байкальская классика
Байкальская классика
Байкальская классика
Байкальская классика
Байкальская классика
Байкальская классика
Байкальская классика
Байкальская классика
Байкальская классика
Байкальская классика
Байкальская классика
Байкальская классика
Байкальская классика
Байкальская классика
Байкальская классика
Байкальская классика
Байкальская классика
Байкальская классика
Байкальская классика
Байкальская классика
Байкальская классика
Байкальская классика
Ближайшие даты:

Что вас ожидает 🤩

Прогулка на катере по Байкалу
Прогулка на катере по Байкалу
Нас ждут освежающие воды озера и уникальная архитектура Кругобайкальской железной дороги
Вкусная этническая кухня
Вкусная этническая кухня
Пообедаем в настоящей бурятской юрте, а местные жители научат вас готовить традиционное бурятское блюдо
Мурашки от масштабов Байкала
Мурашки от масштабов Байкала
Встретим потрясающие закаты и рассветы с видом на бескрайний Байкал
Святыни Азии
Святыни Азии
Побываем на интересной экскурсии с байкальскими легендами

Программа тура по дням

1 день

Иркутск - Листвянка - КБЖД

08:00-09:00 Добро пожаловать в Иркутск!

Встреча с гидом в аэропорту.

09:00-10:00 Обзорная экскурсия по Иркутску на микроавтобусе.

10:00-11:00 Трансфер в Листвянку через Байкальский тракт на микроавтобусе.

11:00-12:00 Экскурсия на канатной дороге на вершину «Камень Черского».

Панорамный вид с высоты 300 м на Байкал и исток Ангары.

Масштабы озера впечатляют!

12:00-12:30 Трансфер до отеля Крестовая падь.

12:30-13:45 Сибирский обед в ресторане отеля Крестовая падь с видом на Байкал.

13:45-14:30 Заселение в отель.

Комфортные номера.

14:30-14:50 Пешая прогулка по Листвянке до причала.

14:50-15:00 Посадка в скоростной катер.

15:00-18:00 Водная экскурсия вдоль КБЖД.

18:00-18:20 Возвращение в отель.

Пора отдохнуть!

18:30 Свободное время.

Питание: обед в ресторане «Крестовая падь».

Иркутск - Листвянка - КБЖДИркутск - Листвянка - КБЖДИркутск - Листвянка - КБЖДИркутск - Листвянка - КБЖД
2 день

Этнопарк «Золотая Орда». Остров Огой и священная ступа Просветления. Ольхон

09:00-09:30 Завтрак в ресторане отеля с видом на Байкал.

09:30-10:00 Встреча с группы с гидом, готовимся к отъезду из отеля.

10:00-12:30 Трансфер с комфортом на микроавтобусе от Листвянки до этнопарка «Золотая Орда».

12:30-13:30 Фольклорная программа «Степной волк» и мастер-класс по лепке бууз.

13:30-14:30 Традиционный бурятский обед.

14:30-17:00 Трансфер до Байкала через космические пейзажи Тажеранской степи.

17:00-19:30 Поездка на скоростном катере до острова Огой и священной ступы Просветления.

Программа может меняться в зависимости от погодных условий.

19:30-20:00 Прибытие на Ольхон, посадка в микроавтобусы и трансфер до отеля.

20:00 Прибытие в отель, заселение, свободное время.

Мы будем рады помочь вам с выбором кафе, бани или вечерних экскурсий на это время.

Питание: завтрак в ресторане «Крестовая падь», обед в этнопарке «Золотая Орда».

Этнопарк «Золотая Орда». Остров Огой и священная ступа Просветления. ОльхонЭтнопарк «Золотая Орда». Остров Огой и священная ступа Просветления. ОльхонЭтнопарк «Золотая Орда». Остров Огой и священная ступа Просветления. ОльхонЭтнопарк «Золотая Орда». Остров Огой и священная ступа Просветления. Ольхон
3 день

Мыс Хобой. Мыс Бурхан

09:00-10:00 Горячий завтрак в отеле с видом на Байкал.

10:00-12:30 Путешествие в минивэнах на самую северную точку острова, мыс Хобой.

12:30-13:30 Пешая прогулка до мыса с невероятным видом на открытый Байкал.

13:30-14:30 Таёжный обед с горячим чаем.

14:30-17:00 Трансфер в Хужир через уникальные Ольхонские ландшафты.

17:00-18:30 Экскурсия на мыс Бурхан, визитную карточку Байкала.

18:30 Возвращение в отель и отдых.

Свободное время.

Питание: завтрак в отеле, обед на природе.

Мыс Хобой. Мыс БурханМыс Хобой. Мыс БурханМыс Хобой. Мыс БурханМыс Хобой. Мыс Бурхан
4 день

Свободный день

Вы можете посвятить этот день себе и своим пожеланиям:

  • прогуляться по песчаному Сарайскому пляжу;
  • побыть наедине с природой;
  • искупаться и позагорать на берегу Байкала;
  • отправиться на рыбалку;
  • присоединиться к групповой автомобильной экскурсии по югу острова Ольхон;
  • присоединиться к групповой водной экскурсии вдоль западного берега Ольхона с кормлением чаек;
  • взять напрокат велосипед, sup, байдарку;
  • покататься на лошадях;
  • расслабиться в СПА или бане;
  • встретиться и пообщаться с настоящим шаманом.

Вы можете обратиться к вашему менеджеру, чтобы выбрать дополнительные экскурсии на это время.

Питание: завтрак в гостиничном комплексе «Сарайский».

Свободный деньСвободный деньСвободный деньСвободный день
5 день

Хужир - паромная переправа - Иркутск

Завтрак в отеле.

До 12:00 Свободное время.

Можно прогуляться к Байкалу или не спеша собраться в дорогу.

12:00-13:00 Трансфер на микроавтобусе на южную точку Ольхона к паромной переправе.

13:00-13:30 Переправа на пароме через пролив Ольхонские ворота, где Малое Море соединяется с большим Байкалом.

13:30-18:00 Трансфер на микроавтобусе в Иркутск.

Общаемся и делимся впечатлениями!

14:00-15:15 Остановка и горячий обед в кафе бурятской кухни.

18:00 Прибытие в Иркутск, заселение в отель.

Свободное время.

Мы будем рады помочь вам организовать свободное время в Иркутске.

Обратитесь за помощью к вашему менеджеру.

Питание: завтрак в гостиничном комплексе «Сарайский», обед в кафе бурятской кухни.

Хужир - паромная переправа - ИркутскХужир - паромная переправа - ИркутскХужир - паромная переправа - ИркутскХужир - паромная переправа - Иркутск
6 день

Отъезд домой

Самостоятельный трансфер в аэропорт или на ж/д вокзал.

Если у вас остается свободное время до отправления домой, мы поможем вам организовать досуг в Иркутске.

Подскажем интересные места для посещения и лучшие кафе-рестораны города.

Вы всегда можете заказать у нас дополнительные опции.

Питание: завтрак в отеле.

Карта туристского маршрута

Карта туристического маршрута

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостиницах.

Размещение в 2-хместных благоустроенных номерах:

  • п. Листвянка, ГК «Крестовая Падь», 2-х местные благоустроенные номера, 1 ночь;
  • п. Хужир, ГК «СаРайский», 2-х местные благоустроенные номера, 3 ночи;
  • размещение в г. Иркутске в отеле «Ibis», 2-местные благоустроенные номера, 1 ночь;

Стоимость сборного тура на 1 человека при группе 10 человек – 74 900 рублей

Доплата за одноместное размещение по программе – 20 900 рублей.

Стоимость индивидуального тура:

  • 83 900 руб. – на взрослого при двухместном размещении, группа до 8-ми человек
  • 91 900 руб. – на взрослого при двухместном размещении, группа до 6-ти человек
  • 116 900 руб. – на взрослого при двухместном размещении, группа до 4-х человек
  • 185 500 руб. – на взрослого при двухместном размещении, группа до 2-х человек

Варианты проживания

ГК Крестовая Падь

1 ночь

Отель "Крестовая падь" с живописным видом находится всего в 50 метрах от берега озера Байкал. В красочном баре-ресторане предлагают блюда европейской кухни и разнообразные блюда сибирской кухни Байкальского региона. На завтрак предоставляется богатое меню.

Номер категории «Стандарт»

  • Санузел с душевой кабиной
  • Предметы индивидуального пользования
  • Чайные принадлежности
  • Полотенца
  • TV
  • Фен
  • Телефон для внутренней связи
  • Тапочки
  • Бесплатный Wi-Fi
ГК Крестовая ПадьГК Крестовая ПадьГК Крестовая ПадьГК Крестовая ПадьГК Крестовая ПадьГК Крестовая Падь

ГК Сарайский

3 ночи

Туристический комплекс «Сараййский» с террасой расположен на берегу моря в поселке Хужир. К услугам гостей ресторан, круглосуточная стойка регистрации, экскурсионное бюро и бесплатный Wi-Fi. Для гостей туристического комплекса Saraysky сервируется континентальный завтрак. На территории обустроена детская игровая площадка. Отель находится всего в 100 метрах от Байкала

Двухместный номер категории «Стандарт»

  • Санузел с душевой кабиной
  • Предметы индивидуального пользования
  • Чайные принадлежности
  • Полотенца
  • TV
  • Фен
  • Телефон для внутренней связи
  • Тапочки
  • Бесплатный Wi-Fi
ГК СарайскийГК СарайскийГК СарайскийГК СарайскийГК Сарайский

Отель «Ibis»

1 ночь

Отель «Ibis Иркутск Центр» находится в Иркутске, в 2 км от железнодорожного вокзала Иркутска. Гости могут посетить ресторан ibis Kitchen. Стойка регистрации работает круглосуточно. Международный аэропорт Иркутск расположен в 11 км. Расстояние от гостиницы «Ibis Иркутск Центр» до Иркутского драматического театра составляет 1,6 км. Отель находится в самом центре Иркутска.

Двухместный номер категории «Стандарт»

  • Санузел с душевой кабиной
  • Предметы индивидуального пользования
  • Чайные принадлежности
  • Полотенца
  • TV
  • Фен
  • Телефон для внутренней связи
  • Тапочки
  • Бесплатный Wi-Fi
Отель «Ibis»Отель «Ibis»Отель «Ibis»

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги профессионального гида
  • Трансферы согласно программе
  • Питание: завтраки в отелях, обеды во время экскурсий
  • Проживание в гостиничном комплексе «Крестовая падь» (пос. Листвянка), двухместные номера категории стандарт, 1 ночь
  • Проживание в туристическом комплексе «Сарайский» (пос. Хужир), двухместные номера категории стандарт, 3 ночи
  • Проживание в отеле «Ибис» (г. Иркутск), двухместные номера категории стандарт, 1 ночь
  • Аренда быстроходного катера по маршруту пос. Листвянка – мыс Толстый – пос. Листвянка
  • Аренда быстроходного катера по маршруту МРС – о. Огой – пос. Хужир
  • Фольклорная программа и мастер-класс по лепке бууз в этнокомплексе «Золотая Орда»
  • Авто-пешая экскурсия на мыс Хобой
  • Рекреационные сборы Прибайкальского национального парка
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты в г. Иркутска и обратно
  • Питание, не включенное в программу
  • Алкогольная и табачная продукция
  • Сувенирная продукция
  • Дополнительные экскурсии и развлечения
  • Реквизит для фотосессий
  • Трансфер в аэропорт в 6-й день
Место начала и завершения?
г. Иркутск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Лето на Байкале теплое и солнечное, но по вечерам и в плохую погоду может быть достаточно прохладно. Поэтому рекомендуем Вам взять куртки-ветровки и теплые кофты.

  • кепка или бандана;
  • легкая шапка;
  • солнцезащитный крем (фактор защиты не менее 20);
  • солнцезащитные очки (с защитой от UV лучей не менее 2);
  • купальные принадлежности (да, на Байкале можно купаться);
  • репелленты от комаров и клещей (лучше покупать в Иркутске, т. к. с ними могут не пропустить в самолет);
  • личная аптечка (если у вас есть какие-нибудь специфичные заболевания);
  • накидка от дождя;
  • фото- и видеоаппаратура, а также запасные флеш-карты и батарейки/аккумуляторы;
  • портативное зарядное устройство (power bank);
  • пуховые жилетки или тонкие пуховки;
  • удобная обувь (лучше всего сандалии и кроссовки);
  • туалетные принадлежности;
  • нижнее белье;
  • одежда для города или курорта.

Обязательно:

  • паспорт и полис ОМС.

А ещё могут пригодиться:

  • маленький рюкзак для однодневных экскурсий;
  • бинокль;
  • тонкие перчатки;
  • зонт;
  • герметичная упаковка для документов.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Страховка в программу тура не включена.
Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести у нас. Наш официальный партнер – сервис моментальных онлайн-страховок «Черехапа». Обращайтесь в службу поддержки.

Какие скидки есть в туре?

Скидка для детей от 8 до 12 лет – 10%.

К участию рекомендованы семьи с детьми от 8 лет. Младше – по согласованию.

Сколько брать наличных денег?

Из обязательных расходов, не включенных в тур – 5 ужинов и обед (700-1200 рублей за комплексный). Сумма на сувениры – на ваше усмотрение. В Листвянке есть банкоматы, на Ольхоне – нет, но практически везде можно расплатиться карточкой или переводом через мобильный банк.

Будет ли возможность посетить баню?

При желании вы можете забронировать баню на Ольхоне – в зависимости от желаемого уровня бани и ее вместительности стоимость колеблется в районе 1500-2500 рублей/час.

Как мы будем добираться на остров?

В это время года возможны несколько вариантов: паром, корабль или скоростной катер. На остров вы отправитесь на скоростном катере, минуя паромную переправу. С острова на материк вас доставит паром. Чтобы не терять времени в очереди, мы предусмотрели составной трансфер. До переправы вас довозит одна машина, а на материке уже встречает другая.

Какая будет погода?

Календарный месяц с середины июля по середину августа – самое благоприятное время для отдыха на Байкале. Приблизительная температура воздуха в июле-августе днем составляет: п. Листвянка +22-27 С, порой достигает 30 С, приблизительная температура ночью составляет +14 -18 С.

Примерное меню, какая кухня преобладает?

Преобладает домашняя русская кухня, но будет возможность попробовать бурятскую кухню (буузы, хушууры, урмэ), байкальские блюда (уха, рыба жаренная/запечённая в различных вариациях).

Примерное меню гостей с особенностями питания и для детей: учитываем питание для вегетарианцев, для людей не употребляющих молоко (салат капустный/витаминный/летний, борщ постный/овощной суп-пюре, рагу овощное. Т. к. в туре допускаются к участию дети старше 8 лет, для них не предусмотрено отдельное меню.

Как обстоят дела со связью?

На Байкале работают все федеральные операторы сотовой связи (МТС, Мегафон, Билайн, Теле 2, Йота), у них немного отличается зона покрытия, но в целом вы большую часть времени (особенно вне экскурсий) будете на стабильной связи. Лучше всего ловят МТС и Теле 2 Самые большие проблемы с зоной покрытия у Билайн. Wi-Fi и 3g/4G будут в Иркутске и Листвянке, на Ольхоне мобильный интернет не обладает высокой скоростью и не всегда стабилен.

На чем будем передвигаться?

Трансферы организованы на автомобиле Toyota Hiace:

  • Комфортный 10-местный автобус
  • Погрузка багажа в герметичный прицеп
  • Бутылка воды для каждого пассажира
  • Профессиональное и безопасное вождение
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 6 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

4.4
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
2
3
2
1
С
13 авг 2022
Тур интересный. Природа великолепная. Были несоответствия программы. Немного подпортил впечатление обед по пути из Хужира в Иркутск.
Д
11 авг 2022
В начале августа путешествовали вместе с туроператором Большая страна на Байкал и не пожалели! Программа очень грамотно составлена, каждый день узнаешь что-то новое, эмоции идут по нарастающей. Помимо увлекательных экскурсий, на протяжении всего тура предусмотрено размещение в комфортабельных номерах, а также вкусные и питательные завтраки, обеды и ужины.
С
13 авг 2022
Были шероховатости, но впечатление осталось положительное.
Большая Страна
Большая Страна
Ответ организатора:
Добрый день! Спасибо за отзыв! Нам очень важно получать отклики от наших туристов. Будем рады видеть Вас и в других наших турах по России!

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Байкала

🧒Можно с детьмиВодные развлечения🧳Многодневные туры6-дневные туры

Похожие туры на Байкале

Иркутск и Байкал за один день
8 часов
Индивидуальная
до 5 чел.
Организатор экскурсии Владислав
Владислав
5
4 отзыва
Иркутск и Байкал за один день
Приглашаю Вас посмотреть лучшие достопримечательности города
У вашего отеля в Иркутске
Завтра
4 фев
5 фев
6 фев
10 630 за всё до 5 чел.
Байкальские кузнецы
6 часов
🐴 Конные прогулки
Индивидуальная
до 6 чел.
Организатор экскурсии Наталья
Наталья
Нет отзывов
Байкальские кузнецы
Ремесленный тур «Байкальские кузнецы» - это поездка на берег Байкала
г. Иркутск, площадь им. Кирова
8 500 за всё до 6 чел.
Байкальский перволед или тур по замерзающему льду
12 часов
🛣 Джиппинг
Индивидуальная
до 4 чел.
Организатор экскурсии Наталья
Наталья
5
3 отзыва
Байкальский перволед или тур по замерзающему льду
Байкальский лед появляется уже в середине декабря-январе
Встреча у места проживания туристов в Иркутске
29 900 за всё до 4 чел.
Байкальский лёд (индивидуальная)
5 дней
🛣 Джиппинг
Авторский тур
Организатор экскурсии Галина
Галина
Нет отзывов
Байкальский лёд (индивидуальная)
Потрясающий Байкальский лёд, который вы наверняка видели в Instagram
Иркутск. Аэропорт или ваш адрес
5 фев
6 фев
7 фев
14 фев
85 000 за 1 человека
Хайкинг по Большой Байкальской тропе
8 часов
🚶 Пешая
Индивидуальная
до 8 чел.
Организатор экскурсии Наталья
Наталья
Нет отзывов
Хайкинг по Большой Байкальской тропе
Хайкинг по ББТ - один из лучших видов активного туризма на Байкале
Листвянка, отель Маяк
9 800 за всё до 8 чел.
Экскурсия в Байкальский заповедник в Танхое
12 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Организатор экскурсии Виталина
Виталина
Нет отзывов
Экскурсия в Байкальский заповедник в Танхое
Вас ждет увлекательное однодневное путешествие в Бурятию, в поселок Танхой
По согласованию
11 500 за всё до 4 чел.
Листвянка - один день на берегу самого большого озера планеты
8 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Организатор экскурсии Елена
Елена
Нет отзывов
Листвянка - один день на берегу самого большого озера планеты
В нашем байкальском приключении вы услышите интересные легенды
По договоренности
9 300 за всё до 4 чел.
Байкальский лёд
12 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Организатор экскурсии Александр
Александр
5
2 отзыва
Байкальский лёд
Байкал красив в любое время года
Иркутск
7 фев
8 фев
16 880 за всё до 3 чел.
«Листвянка, Ольхон и КБЖД» - 7-дневный тур на Байкал
7 дней
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Авторский тур
до 5 чел.
Организатор экскурсии Марианна
Марианна
Нет отзывов
«Листвянка, Ольхон и КБЖД» - 7-дневный тур на Байкал
Приглашаю вас в семидневное приключение на самое глубокое озеро в мире
ул. Челнокова, 1, Иркутск (ЖД вокзал)
17 фев
18 фев
19 фев
20 фев
69 000 за 1 человека
Познавательный день на Байкале
8 часов
Индивидуальная
до 7 чел.
Организатор экскурсии Наталья
Наталья
5
12 отзывов
Познавательный день на Байкале
Познакомьтесь с озером Байкал во время автомобильной экскурсии в старинный русский посёлок Листвянка
место Вашего проживания в Иркутске
от 11 000 за всё до 4 чел.
Джиппинг на остров Ольхон по льду Байкала
12 часов
🛣 Джиппинг
Индивидуальная
до 4 чел.
Организатор экскурсии Наталья
Наталья
5
2 отзыва
Джиппинг на остров Ольхон по льду Байкала
Всю красоту и разнообразие байкальского льда можно увидеть
место Вашего проживания в Иркутске
29 900 за всё до 4 чел.
Байкальский тракт - дорога за море + Листвянка
8 часов
Индивидуальная
до 8 чел.
Организатор экскурсии Николай
Николай
Нет отзывов
Байкальский тракт - дорога за море + Листвянка
Мы отправимся в п. Листвянка, где посетим этнографический музей Тальцы
Иркутск / Листвянка и другие адреса
Завтра
4 фев
5 фев
6 фев
от 11 000 за всё до 5 чел.
У нас ещё много экскурсий на Байкале. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии на Байкале
Заказать
Можно выбрать дату до оплаты
ХОРОШО
🧭
ТАМ