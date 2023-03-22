После чего откроем ворота Байкала — Листвянку, посетим Байкальский музей с обитателями озера и впечатляющий этнографический комплекс под открытым небом «Тальцы».Попадём в сибирскую Швейцарию — Аршан с его ярким солнцем, синим небом и первозданной тайгой с разлапистыми кедрами.
Большинство туристов не знает, что на Байкале есть водопады, и мы их вам покажем! Проедем более 250 км по побережью Малого моря, будем удивляться великолепию сменяющихся пейзажей и сохранять самые яркие впечатления в своей памяти.
июн
июл
авг
Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Обзорная экскурсия по Иркутску
Прибытие в Иркутск, сбор группы.
Встреча проходит в 2 этапа:
- в аэропорту 8-8:30 (внутри здания у выхода в город с табличкой);
- на ж/д вокзале 9-9:30 (встреча с табличкой на улице, у входа пригородных касс);
Знакомство с гидом, завтрак.
Обзорная экскурсия по городу Иркутск.
Начинаем с того места, где в 1661 году Яков Похабов основал Иркутский острог, здесь же мы увидим самую памятную и древнюю святыню Иркутска – Спасскую церковь, красочный Богоявленский Собор, Польский костел, Вечный огонь, Московские ворота, памятник Первопроходцам.
Знаменский монастырь, рядом с ним памятник Колчаку.
Потом по улице Карла Маркса (историческое название – Большой проспект) мы отправимся на бульвар Гагарина.
Здесь расположены не менее интересные экскурсионные объекты: памятник императору Александру III, поставленный здесь в честь окончания строительства Великой Транссибирской Магистрали, единственный в Сибири Мавританский замок – здание, в котором сейчас находится Иркутский краеведческий музей,"Белый дом" (или Сибиряковский дворец) – дом, принадлежавший вначале купцам Сибиряковым, а затем долгое время служивший резиденцией генерал-губернатора Восточной Сибири.
Затем нас ждет посещение нового туристического центра с восстановленными историческими постройками – "Иркутская слобода" (или так называемый, 130-тый квартал).
Здесь же познакомимся с бабром.
Обед в ресторане во время экскурсии.
Трансфер в отель, размещение.
Свободное время, отдых.
Ужин самостоятельно.
Гид: да. Питание: завтрак, обед.
Тальцы и Листвянка
После завтрака отправляемся в поселок Листвянка.
По пути мы посетим этнографический музейный комплекс под открытым небом "Тальцы".
В музее воссоздан культурно-бытовой уклад сибирской деревни 17-19 веков.
Здесь вы увидите усадьбы зажиточных крестьян, Спасскую башню Илимского острога, Волостную Управу, церковно-приходскую школу, храм Казанской иконы Божьей Матери 17 века.
Что особенно интересно, так это то, что в каждом дворе музея представлена своя экспозиция, можно зайти в каждый дом и окунуться в атмосферу тех времен.
Здесь можно прокатиться на барской коляске, походить на ходулях, покачаться на сибирских качелях, а зимой покататься с горки на коровьей шкуре.
Заехав в Листвянку, мы сделаем остановку напротив легендарного Шаман-камня, напоминающего известную всем сибирякам легенду об истории любви Ангары и Енисея.
После – посещение Байкальского музея, здесь вас ждет встреча с обитателями озера.
Нерпа, гамарусы, бычки, губка – вот такие удивительные организмы живут в Байкале.
Далее отправляемся на рынок (рыбный и сувенирный рынок в одном месте) – это хорошая возможность приобрести сувенирные изделия сибирских мастеров из камня, дерева, бересты и стекла, а также отведать Байкальскую рыбу – омуля, хариуса, сига, холодного и горячего копчения.
Обед во время экскурсии.
Размещение в гостинице в Листвянке.
Самостоятельно, пешком или на кресельном подъемнике, можно подняться на смотровую площадку на камень Черского, с которой открывается красивый вид на Байкал и исток Ангары.
Питание: завтрак, обед. Гид: да.
КБЖД - Тункинская долина - Аршан
Завтрак.
Отправление на пароме в порт Байкал.
Экскурсия по КБЖД (Кругобайкальской железной дороге).
Сегодня журнал Forbes включил КБЖД в число самых красивых железнодорожных маршрутов мира.
По объему, сложности и стоимости работ этот участок не имел себе равных среди железных дорог России.
Выход в Слюдянке.
Железнодорожный вокзал в Слюдянке является уникальным архитектурным памятником.
Вот уже более ста лет это единственный в мире действующий вокзал, целиком построенный из белого и розового мрамора.
Отправляемся в Тункинскую Долину, Аршан.
Аршан – это замечательный уголок сибирской земли.
Курорт – горноклиматический.
Высокое стояние солнца в горах увеличивает ультрафиолетовое излучение, которое усиливает легочную вентиляцию и потребление кислорода, что ведет к снижению сахара в крови, выравниванию кровяного давления, вырабатывается невосприимчивость организма к инфекционным заболеваниям.
По количеству солнечных дней в году превосходит Крым.
Прибытие в Аршан, ужин.
На ужин мы отведаем блюда бурятской кухни и конечно же знаменитые бузы!
Размещение на базе отдыха.
Гид: во время экскурсии по КБЖД – гид КБЖД, во время трансфера – да. Питание: завтрак, ужин.
Внимание: экскурсия на КБЖД на поезде может быть заменена на экскурсию на катере (изменение расписания, отмена поезда).
Доплата за гарантированное месте со стороны Байкала: 1 500 рублей с человека. Обед – в поезде нет кафе, просим заранее позаботиться о питании во время экскурсии (заказать питание в поезде (при бронировании тура: обед 1000 рублей, трехразовое 1600 рублей), заказать ланч бокс (700 рублей), взять обед с собой.
Аршан
Завтрак.
Пешеходная экскурсия по живописной тропе на водопады на реке Кынгарга.
Протяженность реки, название которой с языка местных жителей переводится как “барабан” составляет 27 км.
В целом на реке около 12 маленьких водопадов, все они расположены выше первого и к ним можно подойти по 11-ти километровой тропинке вдоль Кынгарги.
Экскурсия проходит до первого водопада.
Первый и самый посещаемый из водопадов находится на расстоянии 1,5 километров от курорта "Аршан".
К этому водопаду ведет обустроенная тропа вдоль левого берега реки.
Выше по тропинке расположено речное ущелье, стиснутое каменными стенами и "декорированное" замысловатыми скальными образованиями.
Дно ущелья покрыто мрамором желто-розового оттенка, отполированным до гладкости водой – этот отрезок русла так и зовут: “Мраморное дно”.
Гид: во время пешеходной экскурсии местный гид. Питание: завтрак.
Свободный день
Завтрак.
Свободное время.
В этот день Вы можете присоединиться на автомобильную экскурсию (горячие источники Жемчуг, Долина потухших вулканов, Нилова Пустынь, не входит в стоимость).
Самостоятельно можно прогуляться по поселку, по тропе вдоль реки Кынгарга до следующих водопадов, подняться на пик любви (треккинг).
Гид: нет. Питание: завтрак.
Переезд в Иркутск
Завтрак.
Свободное время.
12:00 Освобождение номеров.
Выезд в Иркутск.
Размещение в гостинице в Иркутске.
Питание: завтрак. Гид: нет.
Малое море
Завтрак в гостинице.
Отправляемся в центральную часть Байкала – на Малое море, сегодня нам предстоит проехать 250 км, с остановками в самых интересных местах.
По местным поверьям, на Байкал всегда нужно отправляться с чистой душой и мыслями и задобрив местных духов.
Поэтому, мы сделаем остановку в значимом для местного населения месте, где вы узнаете о шаманизме и местных традициях.
Проехав поселок Еланцы, въехав в Тажеранские ворота, мы сделаем остановку у бронзовой фигуры летящего орла – покровителя степных просторов Тажеран и Ольхона.
А далее остановимся на смотровой площадке Куркутского залива.
Здесь увековечили в бронзе Бродягу – героя русской народной песни “По диким степям Забайкалья”.
Отсюда открывается великолепный вид на бухты Малого моря.
По прибытии на Малое Море – размещение в отеле и обед.
Небольшой отдых после дороги.
Пешеходная экскурсия по побережью Малого Моря.
Во время экскурсии Вы узнаете легенды о нашем Священном озере.
Гид расскажет Вам интересные факты о Байкале, о его флоре и фауне.
Отсюда открывается вид на остров Ольхон, пролив Ольхонские ворота, мыс Кобылья голова, остров Огой и гору Танхан.
Ужин.
Питание: завтрак, обед, ужин. Гид: да.
Экскурсия на остров Ольхон до мыса Хобой
В один из дней по графику (экскурсия включена в тур): целодневная автомобильная экскурсия на остров Ольхон до мыса Хобой.
Маршрут: отель – паромная переправа через Ольхонские ворота – Загли – Кобылья голова – мыс Бурхан – Урочище Песчаное – Саган-Хушун – Хобой – отель.
Ольхон – самый большой остров на Байкале (почти 73 км в длину и до 15 км в ширину), и наша экскурсия проходит от самой южной оконечности острова (паромная переправа) до северной – легендарного мыса Хобой.
И, конечно же, мы посетим самые значимые места острова:
Мыс Бурхан – это необыкновенная скала, которую издревле свято почитает коренное население острова.
Урочище Песчаное – миниатюра известной Бухты Песчаная.
На кромке леса, можно встретить ходульные деревья, поднявшиеся над песком на 30-40 см на своих корнях.
Мыс Хобой, самая северная оконечность острова, находится вблизи самого широкого места Байкала (79,5 км), и только в ясную погоду с него можно рассмотреть противоположный берег, гористый контур полуострова Святой Нос.
На мысе находится площадка, где совершаются общеольхонские шаманские тайлаганы.
Это место силы, побудьте несколько минут наедине с собой, подумайте о самом желанном, почувствуйте силу этого места и мощную энергетику Байкала.
После обеда, подкрепившись на свежем байкальском воздухе, мы отправляемся назад.
Переезд до отеля.
Окончание экскурсии.
Гид: местный или гид водитель во время экскурсии. Питание: завтрак, обед, ужин.
Отдых на туристической базе
В свободные дни Вы можете просто отдохнуть, любуясь красотой Священного моря, покататься на квадроциклах, отправиться в мини круиз или же поехать на автомобильные экскурсии за дополнительную плату.
Отъезд
Завтрак.
Освобождение номеров до 12:00.
Трансфер в город Иркутск (ориентировочное время выезда 14:30, 250 км, 4 часа).
Окончание программы тура: центр/ЖД вокзал/аэропорт.
Питание: завтрак. Гид: нет.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостиницах, номера с удобствами.
Доплата за одноместное размещение – 25 500 рублей.
Варианты проживания
Гостиница «Яковлев» или аналогичная
Отель «Яковлев» расположен в Иркутске, менее чем в 1 км от Иркутского драматического театра и в 1,9 км от дома Волконского.
К услугам гостей номера с общим лаунджем, бесплатный Wi-Fi на всей территории и бесплатная частная парковка. Отель находится в 1,7 км от Иркутска, в 4,6 км от станции Иркутск Первый и в 5,4 км от станции Иркутск Вторая. Стойка регистрации открыта круглосуточно. По запросу осуществляется доставка еды и напитков в номер.
Среди удобств номеров – телевизор и шкаф для одежды. Все номера оснащены чайником, а в некоторых обустроена кухня с холодильником. Кроме того, в номерах отеля «Яковлев» установлен кондиционер и рабочий стол.
Усадьба Демидова или аналогичная
Гостевой дом «Усадьба Демидова» с садом, бесплатной парковкой и детской игровой площадкой расположен в 50 метрах от берега Байкала в поселке Листвянка.
Из окон некоторых номеров открывается вид на озеро. В распоряжении гостей общий лаундж с телевизором. По запросу предоставляются услуги прачечной.
В ресторане гостевого дома подается завтрак. В 1 минуте ходьбы открыт продуктовый магазин. На территории гостевого дома можно играть в настольный теннис и брать напрокат велосипеды.
База отдыха «Иркут» или аналогичная
К услугам гостей общий лаундж, сад, принадлежности для барбекю и терраса. Стойка регистрации этого 2-звездочного отеля работает круглосуточно. Осуществляется доставка еды и напитков в номер. На территории доступен бесплатный Wi-Fi. В отеле можно забронировать семейные номера.
В каждом номере отеля установлен письменный стол и телевизор с плоским экраном. В распоряжении гостей собственная ванная комната, постельное белье и полотенца. В номерах имеется платяной шкаф. Все номера оснащены сейфом.
База отдыха «Байкальская радуга» или аналогичная
Отель «База отдыха Байкальская радуга» с баром и рестораном расположен рядом с пляжем в селе Сахюрта. Желающие могут забронировать семейные номера и воспользоваться принадлежностями для барбекю. На территории обустроена детская игровая площадка и бесплатная частная парковка. Предоставляется бесплатный Wi-Fi.
Предоставляются полотенца и постельное белье.
Гости могут отдохнуть на террасе. В селе Сахюрта и его окрестностях популярны пешие и велосипедные прогулки.
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Ответы на вопросы
- Что входит
- Проживание по программе:в Иркутске – гостиница (номер с удобствами)в Листвянке – гостиница или база отдыха (номер с удобствами)на Аршане – база отдыха или гостевой дом (комфорт – номер с удобствами, бронирование заранее)на Малом Море – база отдыха (комфорт – номер с удобствами, бронирование заранее)
- В Иркутске – гостиница (номер с удобствами)
- В Листвянке – гостиница или база отдыха (номер с удобствами)
- На Аршане – база отдыха или гостевой дом (комфорт – номер с удобствами, бронирование заранее)
- На Малом Море – база отдыха (комфорт – номер с удобствами, бронирование заранее)
- Питание по программе:1 день – завтрак, обед2 день – завтрак, обед3 день – завтрак, ужин4 день-6 день – завтрак7 день-9 день – завтрак, обед, ужин10 день – завтрак
- 1 день – завтрак, обед
- 2 день – завтрак, обед
- 3 день – завтрак, ужин
- 4 день-6 день – завтрак
- 7 день-9 день – завтрак, обед, ужин
- 10 день – завтрак
- Транспортно-экскурсионное обслуживание по программе
- Входные билеты по программе: музей “Тальцы”, Байкальский музей, КБЖД, сбор Прибайкальского национального парка
- Что не входит
- Авиа- или ж/д билеты до г. Иркутск и обратно
- Дополнительные услуги гостиницы и базы отдыха
- Питание, не указанное в программе тура
- Размещение другого уровня
- Индивидуальное обслуживание
- Дополнительные экскурсии
- Место начала и завершения?
- Иркутск
- Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- паспорт (для детей свидетельство о рождении);
- Для детей, не достигших 18 лет, отправляющихся на маршрут в сопровождении ответственного за них лица (без родителей), необходимо иметь нотариальное согласие от обоих родителей;
- полис обязательного медицинского страхования;
- куртка-ветровка и теплые кофты;
- дождевик;
- кепка/ шляпа/ бандана/ платок;
- легкая шапка;
- купальник;
- футболки/рубашки с длинным рукавом;
- брюки;
- для женщин платье или юбка ниже колен (для посещения храмов);
- кроссовки;
- сандалии;
- обувь для пляжа;
- солнцезащитный крем (фактор защиты не менее 20);
- солнцезащитные очки (с защитой от UV лучей не менее 2);
- репелленты от комаров (лучше покупать в Иркутске, т. к. с ними могут не пропустить в самолет);
- личная аптечка;
- средства личной гигиены;
- накидка от дождя;
- фото- и видеоаппаратура, а также запасные флеш-карты, батарейки, аккумуляторы;
- маленькие гидромешки под документы;
- маленький рюкзак или сумочка для однодневных экскурсий;
- тонкие перчатки;
- зонт.
- Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
- Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
- Какие можно заказать дополнительные экскурсии?
Рекомендуем Вам обратить внимание на следующие экскурсии за дополнительную плату:
Водная экскурсия на остров Огой (продолжительность около 3х часов, ориентировочная стоимость 3200 рублей с человека).
Буддийская ступа, возведенная на острове Огой летом 2005 г., официально именуется как ступа Просветления, Покорения демонов, содержащая статую Женской формы, матери всех Будд.
Другими словами, эта ступа относится к типу ступ, в которую вложены различные буддийские реликвии.
Остров Огой, протянувшийся узкой извивающейся полосой суши с юга на север на 6 км, с воздуха сильно напоминает танцующую богиню Диканю с распростертыми руками, устремленную на север.
Ступа, сооруженная на самой высокой отметке острова (512 м), на высоте 60 метров над уровнем Байкала оказалась расположенной как раз в области сердца острова.
В строительстве ступы принимали участие волонтеры из разных мест: Москвы, Санкт-Петербурга, Минска, Екатеринбурга, Иркутска, Нью-Йорка, Лондона, Лиссабона.
Все необходимое для строительства перебрасывали на катерах и потом вручную поднимали на вершину, а наиболее тяжелые грузы – на вертолетах.
Проект ступы разработан иркутским архитектором.
Строительством руководил лама из Бутана.
Сарминское ущелье (ориентировочная стоимость 2800 рублей с человека).
Сарминское ущелье – одно из легендарных мест Байкала.
Сарма – самая крупная из рек (длина 42 км), впадающих в Малое море.
Река берет свое начало с северных склонов Трехголового гольца.
За миллионы лет ледяной поток реки Сарма промыл в Приморском хребте мощное ущелье "Сарминское", по обе стороны которого возвышаются две скалы, создающие необычный, несколько зловещий рисунок Сарминских ворот.
Здесь, переваливаясь через Приморский хребет с обширной Приленской возвышенности, арктический воздух устремляется в суживающуюся к устью долину, которая на выходе в котловину Байкала образует своего рода природную аэродинамическую трубу.
Так рождается мощнейший ветер Сарма.
Подход к Сарминскому ущелью в древние времена был отделен от остального берега Байкала стеной из камней.
Шаманы древних племен, населяющих Байкал, отделяли сакральную территорию устья Сармы от посторонних посетителей.
Экскурсия в Сарминское Ущелье начинается по живописной дороге вдоль залива Мухор, самого тёплого и мелководного участка пролива Малого моря.
За Хужир-Нугайским заливом начинается обширная дельта реки Сарма, с несколькими низкими песчаными островками, местами гнездования птиц.
Дальнейшее путешествие проходит по дороге в долине реки, по которой в 1643 году прошел казацкий пятидесятник Курбат Иванов.
Взору туристов открывается обширное пространство, с хаотично разбросанными огромными валунами на фоне изумрудной травы, как будто духи гор играли в кегли.
Вся дорога – это смена удивительных по живописности пейзажей: это и цветущая горная долина, и густая лесная чаща, и тропа, ведущая по обрыву над рекой и, конечно же, горная река с ее перепадами и порогами…
По Тажеранам к Анге (ориентировочная стоимость 5000 рублей с человека).
Удивительна и обширна Тажеранская степь, раскинулась от Ольхонских ворот до чистейших вод горной реки Анга.
В этой экскурсии мы посещаем места, которые ближе познакомят наших гостей с природой Байкала и культурой народа, проживающего здесь.
От Соленых озёр, до прекраснейших видов Бухты Ая с ее бирюзовой водой.
Перед взором экскурсантов откроются Панорамы устья реки Анга, штольня из белого мрамора, мы посещаем петроглифы (наскальные письмена) возраст которых датируется от 4-2 тысячелетия.
Дорога пролегает вдоль живописных мест, питаемых горной рекой.
Что бы ближе познакомится с бурятской культурой мы проводим время обеда в традиционном кафе, где можно будет попробовать буузы ручной лепки, традиционный бурятский суп шулэн, домашний хворост.
Издревле на Священной Бурятской земле проводятся традиционные Ёрдынские игры у горы Хада Ёрд.
Гости нашей компании смогут проникнуться традициями бурятского народа, находясь в сакральном месте.
В конце экскурсионной программы мы поднимаемся на гору, где расположился древний сад камней.
История разбросанных мегалитов загадочна и возможно их происхождение останется большим секретом для всего человечества.
Питание: завтрак, обед, ужин. Гид: на время доп. экскурсий.
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 10 дней
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Отзывы и рейтинг
Весь остальной персонал очень доброжелательный. Водители, которые нас возили на экскурсии, просто молодцы, огромное им спасибо за угощения, всё делали от души,быстро, вкусно, просто большой респект и уважение!!!