2 день

На квадроциклах: Малое море, Приморский Хребет и Сарма

Завтрак в отеле.

Сегодня мы с Вами отправляемся в путешествие на квадроциклах (2 человека на квадроцикле, управление по очереди).

Мы проедем по живописной дороге вдоль залива Мухор, самого тёплого и мелководного участка пролива Малого моря.

Проедем по мосту через Сарму и спустимся к реке.

Долина Сармы – это смена удивительных по живописности пейзажей: это и цветущая горная долина, и густая лесная чаща, и тропа, ведущая по обрыву над рекой и, конечно же, горная река с ее перепадами и порогами.

А еще здесь сохранились древние наскальные рисунки.

Оставляем квадроциклы и отправляемся в небольшой трекинг на обзорную точку, с которой открывается потрясающий вид на Байкал.

Пока мы будем наслаждаться видами, нам приготовят вкуснейший таежный обед, и конечно же чай с чабрецом и шиповником, собранным в этих местах.

Подкрепившись, едем дальше.

Прокатимся по лесной дороге, сделаем остановки на смотровых площадках на Малое море и Ольхонские ворота.

Возвращаемся в отель.

После активного дня нужно обязательно расслабиться: нас ждет СПА по-сибирски!

Традиционно: русская банька, с березовым веничком и травяными Байкальскими чаями, и сибирский банный чан, прямо под открытым небом, с чудеснейшим видом на Байкал!

Вода в нем нагревается до 42 градусов, в ней завариваются отвары из трав или березовые веники – удовольствие и польза в концентрированном виде!

Вкусный ужин в отеле.

Питание: завтрак, обед, ужин.

Гид: да.