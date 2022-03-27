Встреча в 10.00 часов в аэропорту г. Иркутск.
Завтрак.
Переезд на остров Ольхон (около 5-6 часов).
Пересечение Ольхонских ворот.
Обед в придорожном кафе (оплачивается самостоятельно).
Прибытие на Ольхон или МРС.
Размещение.
После ужина посещение скалы Шаманка.
Скала Шаманка входит в семь святынь Азии.
Священная скала для местного населения.
Вечерний отдых.
Завтрак.
Поездка на мыс Хобой по льду Байкала (или по острову).
На мысе удивительный по красоте и очень прозрачный лед Байкала, наледи на скалах, гроты и пещеры.
Обед-перекус.
С мыса открывается грандиозный вид на Малое море и озеро Байкал, сам мыс имеет сходство с профилем женской головы.
На мысе находится площадка, где совершаются шаманские обряды.
Завтрак.
Сегодня свободный день для отдыха и пребывания на Байкале, после завтрака можете заказать посещение священного места острова Огой к буддийской ступе.
На Огой мы отправимся на Хивусах.
Экскурсию рекомендуем приобретать заранее, иначе может не хватить мест.
На острове Огой находится буддийская ступа, которая официально именуется ступа Просветления.
С острова можно сделать отличные фотографии.
Байкальский лед в солнечную погоду поражает своим великолепием.
Обед.
Свободное время для прогулок по берегу, рекомендуем пройтись вдоль Сарайского залива и сфотографировать вечерний закат.
Вечером свободное время, ужин за свой счет.
Завтрак в гостинице.
До отъезда в п. Листвянка можете прогуляться по берегу Байкала, фотографировать интересные виды и прозрачный лед.
Подготовка к отъезду в поселок Листвянка.
Поездка идет по живописной дороге вдоль Ангары.
Прибытие в Листвянку.
Отсюда вытекает единственная река Ангара, которая не замерзает даже в лютые морозы.
Почему не замерзает? Это Вы узнаете посетив музей Байкала в 6 день.
Заселение в гостиницу.
Свободное время, можно погулять по поселку посетить рыбный рынок и отдых.
Ужин за свой счет.
После завтрака отправляемся в путешествие по льду Байкала.
В этот день Вам предстоит проехать от п. Листвянка по знаменитой и очень живописной бухты Песчаная, мимо поселков Большие Коты, Большое Голоустное.
Если погода позволит, остановка и фото на льду Байкала.
Отправимся в бухту Песчаную на катере с воздушной подушкой.
Приехав в бухту, отдых, катание на коньках на льду Байкала и поднимемся на обзорную точку Приморского хребта.
Обед пикник на Байкале.
Игры и развлечения в дороге.
Фотографирования в самых красивых местах.
Возвращение в Листвянку.
Ужин за свой счет в ресторане гостиницы или в любом кафе поселка.
Завтрак.
Сбор вещей так как ночевать будем сегодня в Иркутске.
После вас ждет знакомство со всеми обитателями Байкала в Лимнологическом музее, научные сотрудники расскажут подробно все о Байкале.
Музей Байкала – в нем расположен нерпинарий, содержится самая полная информация о природе озера Байкал.
11 больших аквариумов с уникальной системой водоснабжения и водообмена, осуществляющая забор воды с глубины 400 м.
В двух отдельных объединенных аквариумах содержатся 2 нерпы.
Работает экспозиция «Погружение на дно Байкала».
Переезд к подъемникам.
Поднимаемся на смотровую площадку «Камень Черского», где сверху открывается красивый зимний вид на Байкал и исток Ангары.
Далее для желающих, (оплата на месте) небольшая прогулка на снегоходах по несколько человек в одном заезде.
Остальные могут посидеть в кафе и немного перекусить.
Заезжаем на рыбный рынок закупаем домой сувениры, рыбу.
Обед самостоятельно с рыбой, а затем едем кататься на собачьих упряжках (по 10 км.).
Переезд в Иркутск.
Заселение в гостиницу.
Свободное время.
Вечером ужин в честь завершения программы.
Завтрак и отъезд в аэропорт самостоятельно.
Тур предусматривает проживание на турбазе и в гостинице.Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб.:
|размещение
|«Эконом», удобства на этаже
|«Стандарт»
|двухместное
|87 610
|102 100
|одноместное
|97 000
|114 400
На турбазах можно зарядить телефоны, но мобильная связь слабая и wi-fi нет.
Дополнительные сведения об условиях проживания узнавайте во время бронирования тура.
1. Паспорт (ребенку свидетельство о рождении), полис ОМС.
2. Билеты, путевка, документы оплаты на размещение и т. п.
3. Косметика, крем от загара и т. п.
4. Очки солнцезащитные.
5. Фотоаппарат.
6. Спальник (комфорт -5гр.).
7. Ложка, кружка, ножик.
8. Теплые утепленные зимние ботинки - 1 пара. Учтите, что на улице Вы будете находиться не по 30 минут как в городе, а по несколько часов и за городом! Обувь должна быть удобна, разношена и не на высоком каблуке.
9. Шипы на резинке - для хождения по гололеду и льду Байкала (часто продаются в спортивных магазинах зимой).
10. Стельки-грелки (по желанию).
11. Нижнее белье – не менее 2-3 комплекта.
12. Футболка – 1-2 шт.
13. Носки – х/б 2-3 пары. и шерстяные 2 пары.
14. Удобные брюки и кофта для ходьбы в помещении.
15. Купальник - для купания в горячих источниках.
16. Термобелье (зимний комплект, кофта + трико) – 1-2 шт.
17. Свитер или флисовая кофта для улицы - 1-2 шт.
18. Пуховой жилет - по желанию.
19. Брюки теплые для улицы (наподобие горнолыжных) - 1 шт.
20. Куртка теплая с капюшоном - 1 шт.
21. Шапочка теплая или спортивная – 1 шт.
22. Перчатки утепленные или варежки - 1-2 пары.
23. Средства личной гигиены (зубная щетка и паста, туалетная бумага и др.).
24. Индивидуальная аптечка (с необходимым набором личных и специфических медикаментов не более 200 гр. по весу).
Страховка от несчастного случая не входит в стоимость тура. Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести у нас. Наш официальный партнер — сервис моментальных онлайн-страховок «Черехапа». Обращайтесь в службу поддержки.
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
На территории Байкальского региона услуги мобильной связи предоставляют следующие операторы: ОАО «Мегафон», ОАО «МТС», ОАО «БиЛайн» и Улан-Удэнская сотовая сеть (УУСС), «ББК».
Зимой и весной во время проведения туров дни как правило солнечные. Днем от 0 до -10, ночью до -20-30. Очень яркое солнце.
В трансферах на Ольхон вещи едут или на багажнике (на крыше), или в салоне миниавтобуса. На Байкал лучше ехать с сумкой. Нежелательно с большим чемоданом.