Это весеннее путешествие по Байкалу познакомит Вас с удивительной природой Великого озера, с причудливым сочетанием яркого солнца и голубого прозрачного льда, подарит чудесное настроение, новые впечатления и желание приехать вновь!

Поедем кататься на собачьих упряжках по 10 км.

Прокатимся на хивусе и налюбуемся на чистейший байкальский лед

Программа тура по дням

1 день Встреча с Байкалом. Остров Ольхон. Посещение скалы Шаманка

Встреча в 10.00 часов в аэропорту г. Иркутск. Завтрак. Переезд на остров Ольхон (около 5-6 часов). Пересечение Ольхонских ворот. Обед в придорожном кафе (оплачивается самостоятельно). Прибытие на Ольхон или МРС. Размещение. После ужина посещение скалы Шаманка. Скала Шаманка входит в семь святынь Азии. Священная скала для местного населения. Вечерний отдых.

2 день Посещение мыса Хобой

Завтрак. Поездка на мыс Хобой по льду Байкала (или по острову). На мысе удивительный по красоте и очень прозрачный лед Байкала, наледи на скалах, гроты и пещеры. Обед-перекус. С мыса открывается грандиозный вид на Малое море и озеро Байкал, сам мыс имеет сходство с профилем женской головы. На мысе находится площадка, где совершаются шаманские обряды.

3 день Свободный день. Прогулки вдоль береговой линии по Сарайскому заливу

Завтрак. Сегодня свободный день для отдыха и пребывания на Байкале, после завтрака можете заказать посещение священного места острова Огой к буддийской ступе. На Огой мы отправимся на Хивусах. Экскурсию рекомендуем приобретать заранее, иначе может не хватить мест. На острове Огой находится буддийская ступа, которая официально именуется ступа Просветления. С острова можно сделать отличные фотографии. Байкальский лед в солнечную погоду поражает своим великолепием. Обед. Свободное время для прогулок по берегу, рекомендуем пройтись вдоль Сарайского залива и сфотографировать вечерний закат. Вечером свободное время, ужин за свой счет.

4 день Прощание с островом Ольхон. Трансфер в п. Листвянка

Завтрак в гостинице. До отъезда в п. Листвянка можете прогуляться по берегу Байкала, фотографировать интересные виды и прозрачный лед. Подготовка к отъезду в поселок Листвянка. Поездка идет по живописной дороге вдоль Ангары. Прибытие в Листвянку. Отсюда вытекает единственная река Ангара, которая не замерзает даже в лютые морозы. Почему не замерзает? Это Вы узнаете посетив музей Байкала в 6 день. Заселение в гостиницу. Свободное время, можно погулять по поселку посетить рыбный рынок и отдых. Ужин за свой счет.

5 день Путешествие по льду Байкала в бухту Песчаная

После завтрака отправляемся в путешествие по льду Байкала. В этот день Вам предстоит проехать от п. Листвянка по знаменитой и очень живописной бухты Песчаная, мимо поселков Большие Коты, Большое Голоустное. Если погода позволит, остановка и фото на льду Байкала. Отправимся в бухту Песчаную на катере с воздушной подушкой. Приехав в бухту, отдых, катание на коньках на льду Байкала и поднимемся на обзорную точку Приморского хребта. Обед пикник на Байкале. Игры и развлечения в дороге. Фотографирования в самых красивых местах. Возвращение в Листвянку. Ужин за свой счет в ресторане гостиницы или в любом кафе поселка.

6 день Прощание с Байкалом. Экскурсия в музей Байкала. Трансфер в г. Иркутск

Завтрак. Сбор вещей так как ночевать будем сегодня в Иркутске. После вас ждет знакомство со всеми обитателями Байкала в Лимнологическом музее, научные сотрудники расскажут подробно все о Байкале. Музей Байкала – в нем расположен нерпинарий, содержится самая полная информация о природе озера Байкал. 11 больших аквариумов с уникальной системой водоснабжения и водообмена, осуществляющая забор воды с глубины 400 м. В двух отдельных объединенных аквариумах содержатся 2 нерпы. Работает экспозиция «Погружение на дно Байкала». Переезд к подъемникам. Поднимаемся на смотровую площадку «Камень Черского», где сверху открывается красивый зимний вид на Байкал и исток Ангары. Далее для желающих, (оплата на месте) небольшая прогулка на снегоходах по несколько человек в одном заезде. Остальные могут посидеть в кафе и немного перекусить. Заезжаем на рыбный рынок закупаем домой сувениры, рыбу. Обед самостоятельно с рыбой, а затем едем кататься на собачьих упряжках (по 10 км.). Переезд в Иркутск. Заселение в гостиницу. Свободное время. Вечером ужин в честь завершения программы.

7 день Отъезд