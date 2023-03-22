После прогулки по Иркутску, зарядившись духом Сибири, вы отправитесь в путь, и вот он – Байкал! Вы не раз будете останавливаться поприветствовать великое озеро, прикоснуться к его водам и попросить удачного путешествия для нашей команды. На время поездки вы будете размещаться в уютных гостиницах с комфортом.
июн
июл
авг
Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Знакомство с Иркутском. Листвянка. Музей «Тальцы». Байкальский музей
Прибытие в Иркутск, сбор группы.
После сбора группы отправляемся на завтрак.
Наше путешествие по Иркутску начинается с обзорной экскурсии.
После знакомства с сибирским городом группа отправляется в п. Листвянка.
Листвянку по праву можно назвать воротами Байкала, для многих туристов именно здесь начинается знакомство с великим озером.
По пути посетим этнографический музейный комплекс под открытым небом"Тальцы".
Здесь вы увидите усадьбы зажиточных крестьян, Спасскую башню Илимского острога, Волостную Управу, церковно-приходскую школу, храм Казанской иконы Божьей Матери 17 века.
Что особенно интересно, так это то, что в каждом дворе музея представлена своя экспозиция, можно зайти в каждый дом и окунуться в атмосферу тех времен.
Во время экскурсии, обед.
После посещения музея продолжаем путь в Листвянку.
Сначала нас встретит Шаман-камень, овеянный мифами и легендами.
Многие знают легенду о любви Ангары и Енисея.
После посещение Байкальского музея, здесь вас ждет встреча с обитателями озера.
Нерпа, гамарусы, бычки, губка – вот такие удивительные организмы живут в Байкале.
Посещение рынка сувениров, рыбного рынка – это хорошая возможность приобрести сувенирные изделия сибирских мастеров из камня, дерева, бересты и стекла, а также отведать Байкальскую рыбу – омуля, хариуса, сига, холодного и горячего копчения.
Возвращение в Иркутск, размещение в гостинице (благ. номер).
Питание: завтрак, обед.
Гид: да.
Остров Ольхон. Встреча с шаманом
После завтрака мы отправимся на остров Ольхон (микроавтобус до парома, далее автомобиль УАЗ, так мы избежим очереди на паром).
Остров является географическим, историческим и сакральным центром озера – средоточие древних легенд и исторических преданий.
Во время поездки пейзаж за окном будет меняться от урбанистического до бескрайних степей, зеленой тайги и наконец, скалистых берегов озера Байкал.
По местным поверьям, на Байкал всегда нужно отправляться с чистой душой и мыслями и задобрив местных духов.
Поэтому, мы встретимся с Вами с настоящим шаманом, который поведает нам об этой загадочной религии, об обрядах и их предназначениях, о том какую роль играет природа в жизни коренного населения и как над себя вести на местных землях, что бы не притянуть неудачи.
Проведем небольшой обряд на благую дорогу и обязательно"побурханим".
За обедом у вас будет возможность впервые оценить блюда местной кухни (знаменитые бурятские позы).
Прибыв на остров, мы разместимся на турбазе / в частной усадьбе.
Далее прогулка по поселку Хужир.
Экскурсия на мыс Бурхан (скала Шаманка).
Питание: завтрак, ужин.
Гид: на время экскурсии.
Примечание: возможна замена автотранспорта по маршруту в данный день тура.
Мыс Хобой
После завтрака на базе отдыха – отправление на целодневную автомобильную экскурсию по острову Ольхон до мыса Хобой.
Неповторимость и суровая красота Хобоя по достоинству ценилась древними обитателями Ольхона, – Хобой считался священным и служил местом для проведения культовых обрядов.
Экскурсия проходит по всему острову до самого севера, вы увидите “Байкал в миниатюре”, вернее его природные зоны и красоты: степи, песчаные дюны, скалистые обрывистые берега, леса и бескрайнюю гладь озера.
Во время экскурсии, на одной из живописных остановок, будет обед-пикник, где вы отведаете уху из Байкальской рыбы, отдохнете, любуясь красивыми пейзажами Байкала и наберетесь сил для дальнейшего путешествия.
Гид: местный гид-водитель.
Питание: завтрак, обед (пикник), ужин.
Малое море
Завтрак.
Свободное время до 12:00, переезд на Малое море.
По приезду размещение на базе отдыха.
Обед.
Пешеходная экскурсия.
Климат побережья идеальный для отдыха: здесь очень мало осадков и большую часть времени солнечно.
Во время экскурсии Вы узнаете легенды о нашем Священном озере.
Гид расскажет Вам интересные факты о Байкале, о его флоре и фауне, об острове Ольхон, о проливе Ольхонские ворота.
Питание: завтрак, обед, ужин.
Гид: на время экскурсии.
Сафари по Тажеранским степям
Завтрак.
Автомобильная экскурсия: сафари по Тажеранским степям.
Места силы, просторы, Тажеранские степи, которым более 300 миллионов лет, величественный Байкал, вся мощь природы здесь.
Экскурсия начинается от нашей базы отдыха по направлению к "Большому морю" – открытому Байкалу.
Первым объектом посещения станет Смотровая обзорная, с которой открывается великолепный вид на Большой Байкал, остров Ольхон, Ольхонские ворота и лазурную бухту.
Далее путь проходит вдоль западного побережья Байкала.
Минуя подъемы и спуски, группа попадает в ущелье Змеиное, совершенно уединенное уютное местечко, здесь получаются чудесные кадры.
Пьем чай с байкальскими травами, делаем фото.
Далее едем в самое сердце Тажеранских степей – в Долину каменных духов.
Место силы, плато, заполненное сотнями каменных столбов, которые возвышаются над Тажеранской степью, словно застывшие в сражении огромные воины.
Возвращение на базу отдыха.
Питание: завтрак, обед, ужин.
Гид: на время экскурсии.
Свободный день. Переезд в Иркутск
Завтрак.
Свободное время до обеда.
Обед и трансфер в Иркутск.
Размещение в гостинице.
Питание: завтрак, обед.
Гид: нет.
Поселок Аршан
Завтрак.
Отъезд в Тункинскую долину в поселок Аршан.
Он находится в необыкновенной по красоте раздольной Тункинской долине, у подножия монументальных Саянских гольцов, сверкающих на солнце заснеженными вершинами почти круглый год.
По прибытию, размещение на базе отдыха и обед – дегустация бурятской национальной кухни.
Вы в Бурятии, а тут очень вкусная, сытная традиционная кухня.
Пешеходная экскурсия на водопады на реке Кынгырга.
В целом на реке около 12 маленьких водопадов, все они расположены выше первого и к ним можно подойти по 11-ти километровой тропинке вдоль Кынгарги.
Экскурсия проходит до первого водопада.
Далее Вас ждет посещение “Хойморского” дацана, знакомство с буддийской религией, культурой местного населения и их обычаев.
Насладитесь чистейшим воздухом, очищенным столетними деревьями, видом, открывающимся с территории дацана на Саяны.
После экскурсии свободное время для ужина и посещения бурято-монгольского рынка.
Ночь в п. Аршан.
Питание: завтрак, обед.
Гид: местный гид на время экскурсии.
Свободный день. Переезд в Иркутск
Завтрак, свободное время.
12:00 Освобождение номеров и трансфер в Иркутск.
Размещение в гостинице.
Питание: завтрак.
Гид: нет.
Отъезд
Завтрак в гостинице.
Окончание тура.
Расчетный час в гостинице 12:00, номер необходимо освободить до 12:00 или продлить на месте.
Дополнительно возможно заказать трансфер в аэропорт или на ж/д вокзал (оплачивается отдельно).
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостиницах и на базах отдыха (благоустроенные номера).
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|Размещение / даты
|июнь
|июль, август
|2-3-местное
|70 860
|74 290
|Доплата за 1-местное
|20 000
Варианты проживания
Гостиница Матрешка или аналогичная
Отель «Матрешка» расположен в центре Иркутска, в 5 минутах ходьбы от Центрального рынка. К услугам гостей общий лаундж.
Все номера отеля оформлены в светлых тонах и оборудованы телевизором с плоским экраном и кабельными каналами. В ванной комнате предоставляются бесплатные туалетно-косметические принадлежности.
База отдыха Мир Байкала или аналогичная
Мир Байкала является одной из лучших баз отдыха в Байкальском регионе. Расположена на берегу Байкала в Ольхонском районе в 2 км от паромной переправы, в 8 км от острова Ольхон, в бухте Базарная губа. База отдыха построена из дерева в традиционном сибирском стиле, благоустроенные номера оснащены всеми удобствами.
Инфраструктура, спорт, отдых:
- Развлекательная площадка: бассейн, настольный теннис, детская комната, платно: настольный футбол, бильярд, кафе-бар, кальянная.
- Открытая детская площадка, волейбольная площадка, зона отдыха у фонтана, беседка, пикниковая площадка, пневматический тир.
- Квадроциклы: круглогодично, 7 собственных единиц техники, также возможно привлечение доп. единиц техники (строго по согласованным маршрутам, в сопровождении инструктора).
- Рыбалка: организуется.
База отдыха Ольхон или аналогичная
На просторной территории расположились 17 летних домиков и 27 номеров в гостевых корпусах. Есть всё необходимое для проживания: санузел (душевая кабина, туалет, горячая/холодная вода), спальные места, шкафы для одежды, зеркало, коврики
База отдыха Иркут или аналогичная
К услугам гостей общий лаундж, сад, принадлежности для барбекю и терраса. Стойка регистрации этого 2-звездочного отеля работает круглосуточно. Осуществляется доставка еды и напитков в номер. На территории доступен бесплатный Wi-Fi. В отеле можно забронировать семейные номера.
В каждом номере отеля установлен письменный стол и телевизор с плоским экраном. В распоряжении гостей собственная ванная комната, постельное белье и полотенца. В номерах имеется платяной шкаф. Все номера оснащены сейфом.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Проживание, указанное в программе
- Питание, указанное в программе
- Транспортно-экскурсионное обслуживание по программе:обзорная экскурсия по городу Иркутскэтнографический музей “Тальцы”музей Байкала с аквариумамипрогулка по Листвянкевстреча с шаманомостров Ольхонэкскурсия на мыс Бурханцелодневный тур по острову Ольхон до мыса Хобойпешеходная экскурсия на Малом мореавтомобильная экскурсия: сафари по Тажеранским степямТункинская долинапоселок Аршанэкскурсия на водопады посещение Буддийского дацана “Бодхидхарма”
- Обзорная экскурсия по городу Иркутск
- Этнографический музей “Тальцы”
- Музей Байкала с аквариумами
- Прогулка по Листвянке
- Встреча с шаманом
- Остров Ольхон
- Экскурсия на мыс Бурхан
- Целодневный тур по острову Ольхон до мыса Хобой
- Пешеходная экскурсия на Малом море
- Автомобильная экскурсия: сафари по Тажеранским степям
- Тункинская долина
- Поселок Аршан
- Экскурсия на водопады посещение Буддийского дацана “Бодхидхарма”
- Входные билеты по программе: музей “Тальцы”Байкальский музейсбор Прибайкальского национального парка.
- Музей “Тальцы”
- Байкальский музей
- Сбор Прибайкальского национального парка
- Что не входит
- Авиа- или ж/д билеты до г. Иркутск и обратно
- Трансфер в аэропорт/жд вокзал по окончанию тура – 1 000 рублей/легковой автомобиль, до 3-х человек)
- Дополнительные услуги гостиницы и базы отдыха
- Питание, не указанное в программе тура
- Размещение другого уровня
- Индивидуальное обслуживание
- Дополнительные экскурсии
- Место начала и завершения?
- Иркутск
- Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- куртка-ветровка и теплые кофты;
- дождевик;
- кепка/ шляпа/ бандана/ платок;
- легкая шапка;
- купальник;
- футболки/рубашки с длинным рукавом;
- брюки;
- для женщин платье или юбка ниже колен (для посещения храмов);
- кроссовки;
- сандалии;
- обувь для пляжа.
Туристическое снаряжение:
- солнцезащитный крем (фактор защиты не менее 20);
- солнцезащитные очки (с защитой от UV лучей не менее 2);
- репелленты от комаров (лучше покупать в Иркутске, т. к. с ними могут не пропустить в самолет);
- личная аптечка;
- средства личной гигиены;
- накидка от дождя;
- фото- и видеоаппаратура, а также запасные флеш-карты, батарейки, аккумуляторы;
- маленькие гидромешки под документы;
- маленький рюкзак или сумочка для однодневных экскурсий;
- тонкие перчатки;
- зонт;
Документы:
- паспорт;
- полис обязательного медицинского страхования;
- ребенку – свидетельство о рождении;
- для детей, не достигших 18 лет, отправляющихся на маршрут в сопровождении ответственного за них лица (без родителей), необходимо иметь нотариальное согласие от обоих родителей.
- Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
- Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 9 дней
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Отзывы и рейтинг
Весь остальной персонал очень доброжелательный. Водители, которые нас возили на экскурсии, просто молодцы, огромное им спасибо за угощения, всё делали от души,быстро, вкусно, просто большой респект и уважение!!!