Большое Байкальское путешествие

4.4
3 отзыва
Программа по дням
Фото
Отзывы
О гиде
Выбрать день
Ответы на вопросы
Это тур для тех, кто впервые собирается на Байкал и хочет увидеть его основные визитные карточки, путешествуя с комфортом.

После прогулки по Иркутску, зарядившись духом Сибири, вы отправитесь в путь, и вот он – Байкал! Вы не раз будете останавливаться поприветствовать великое озеро, прикоснуться к его водам и попросить удачного путешествия для нашей команды. На время поездки вы будете размещаться в уютных гостиницах с комфортом.
Большое Байкальское путешествие
Большое Байкальское путешествие
Большое Байкальское путешествие
Большое Байкальское путешествие
Большое Байкальское путешествие
Большое Байкальское путешествие
Большое Байкальское путешествие
Большое Байкальское путешествие
Большое Байкальское путешествие
Большое Байкальское путешествие
Большое Байкальское путешествие
Большое Байкальское путешествие
Большое Байкальское путешествие
Большое Байкальское путешествие
Большое Байкальское путешествие
Большое Байкальское путешествие
Большое Байкальское путешествие
Ближайшие даты:
11
июн
16
июл
13
авг

Что вас ожидает:

Сытная бурятская кухня
Сытная бурятская кухня
Попробуем знаменитые бурятские позы
Встреча с настоящим шаманом
Встреча с настоящим шаманом
Проведем небольшой обряд на благую дорогу и обязательно "побурханим"
Водопады и источники Аршана
Водопады и источники Аршана
Прогуляемся по живописным тропам до красивого водопада
Буддийский дацан
Буддийский дацан
Познакомимся с буддийской религией и культурой местного населения
Сафари по Тажеранским степям
Сафари по Тажеранским степям
Увидим Долину каменных духов, попьем байкальский травяной чай и загадаем желание в месте силы
Свежая Байкальская рыбка
Свежая Байкальская рыбка
Нас ждет удивительное разнообразие на рыбном рынке в Листвянке

Программа тура по дням

1 день

Знакомство с Иркутском. Листвянка. Музей «Тальцы». Байкальский музей

Прибытие в Иркутск, сбор группы.

После сбора группы отправляемся на завтрак.

Наше путешествие по Иркутску начинается с обзорной экскурсии.

После знакомства с сибирским городом группа отправляется в п. Листвянка.

Листвянку по праву можно назвать воротами Байкала, для многих туристов именно здесь начинается знакомство с великим озером.

По пути посетим этнографический музейный комплекс под открытым небом"Тальцы".

Здесь вы увидите усадьбы зажиточных крестьян, Спасскую башню Илимского острога, Волостную Управу, церковно-приходскую школу, храм Казанской иконы Божьей Матери 17 века.

Что особенно интересно, так это то, что в каждом дворе музея представлена своя экспозиция, можно зайти в каждый дом и окунуться в атмосферу тех времен.

Во время экскурсии, обед.

После посещения музея продолжаем путь в Листвянку.

Сначала нас встретит Шаман-камень, овеянный мифами и легендами.

Многие знают легенду о любви Ангары и Енисея.

После посещение Байкальского музея, здесь вас ждет встреча с обитателями озера.

Нерпа, гамарусы, бычки, губка – вот такие удивительные организмы живут в Байкале.

Посещение рынка сувениров, рыбного рынка – это хорошая возможность приобрести сувенирные изделия сибирских мастеров из камня, дерева, бересты и стекла, а также отведать Байкальскую рыбу – омуля, хариуса, сига, холодного и горячего копчения.

Возвращение в Иркутск, размещение в гостинице (благ. номер).

Питание: завтрак, обед.

Гид: да.

Знакомство с Иркутском. Листвянка. Музей «Тальцы». Байкальский музейЗнакомство с Иркутском. Листвянка. Музей «Тальцы». Байкальский музейЗнакомство с Иркутском. Листвянка. Музей «Тальцы». Байкальский музейЗнакомство с Иркутском. Листвянка. Музей «Тальцы». Байкальский музей
2 день

Остров Ольхон. Встреча с шаманом

После завтрака мы отправимся на остров Ольхон (микроавтобус до парома, далее автомобиль УАЗ, так мы избежим очереди на паром).

Остров является географическим, историческим и сакральным центром озера – средоточие древних легенд и исторических преданий.

Во время поездки пейзаж за окном будет меняться от урбанистического до бескрайних степей, зеленой тайги и наконец, скалистых берегов озера Байкал.

По местным поверьям, на Байкал всегда нужно отправляться с чистой душой и мыслями и задобрив местных духов.

Поэтому, мы встретимся с Вами с настоящим шаманом, который поведает нам об этой загадочной религии, об обрядах и их предназначениях, о том какую роль играет природа в жизни коренного населения и как над себя вести на местных землях, что бы не притянуть неудачи.

Проведем небольшой обряд на благую дорогу и обязательно"побурханим".

За обедом у вас будет возможность впервые оценить блюда местной кухни (знаменитые бурятские позы).

Прибыв на остров, мы разместимся на турбазе / в частной усадьбе.

Далее прогулка по поселку Хужир.

Экскурсия на мыс Бурхан (скала Шаманка).

Питание: завтрак, ужин.

Гид: на время экскурсии.

Примечание: возможна замена автотранспорта по маршруту в данный день тура.

Остров Ольхон. Встреча с шаманомОстров Ольхон. Встреча с шаманомОстров Ольхон. Встреча с шаманомОстров Ольхон. Встреча с шаманом
3 день

Мыс Хобой

После завтрака на базе отдыха – отправление на целодневную автомобильную экскурсию по острову Ольхон до мыса Хобой.

Неповторимость и суровая красота Хобоя по достоинству ценилась древними обитателями Ольхона, – Хобой считался священным и служил местом для проведения культовых обрядов.

Экскурсия проходит по всему острову до самого севера, вы увидите “Байкал в миниатюре”, вернее его природные зоны и красоты: степи, песчаные дюны, скалистые обрывистые берега, леса и бескрайнюю гладь озера.

Во время экскурсии, на одной из живописных остановок, будет обед-пикник, где вы отведаете уху из Байкальской рыбы, отдохнете, любуясь красивыми пейзажами Байкала и наберетесь сил для дальнейшего путешествия.

Гид: местный гид-водитель.

Питание: завтрак, обед (пикник), ужин.

Мыс ХобойМыс ХобойМыс ХобойМыс Хобой
4 день

Малое море

Завтрак.

Свободное время до 12:00, переезд на Малое море.

По приезду размещение на базе отдыха.

Обед.

Пешеходная экскурсия.

Климат побережья идеальный для отдыха: здесь очень мало осадков и большую часть времени солнечно.

Во время экскурсии Вы узнаете легенды о нашем Священном озере.

Гид расскажет Вам интересные факты о Байкале, о его флоре и фауне, об острове Ольхон, о проливе Ольхонские ворота.

Питание: завтрак, обед, ужин.

Гид: на время экскурсии.

Малое мореМалое мореМалое мореМалое море
5 день

Сафари по Тажеранским степям

Завтрак.

Автомобильная экскурсия: сафари по Тажеранским степям.

Места силы, просторы, Тажеранские степи, которым более 300 миллионов лет, величественный Байкал, вся мощь природы здесь.

Экскурсия начинается от нашей базы отдыха по направлению к "Большому морю" – открытому Байкалу.

Первым объектом посещения станет Смотровая обзорная, с которой открывается великолепный вид на Большой Байкал, остров Ольхон, Ольхонские ворота и лазурную бухту.

Далее путь проходит вдоль западного побережья Байкала.

Минуя подъемы и спуски, группа попадает в ущелье Змеиное, совершенно уединенное уютное местечко, здесь получаются чудесные кадры.

Пьем чай с байкальскими травами, делаем фото.

Далее едем в самое сердце Тажеранских степей – в Долину каменных духов.

Место силы, плато, заполненное сотнями каменных столбов, которые возвышаются над Тажеранской степью, словно застывшие в сражении огромные воины.

Возвращение на базу отдыха.

Питание: завтрак, обед, ужин.

Гид: на время экскурсии.

Сафари по Тажеранским степямСафари по Тажеранским степямСафари по Тажеранским степямСафари по Тажеранским степям
6 день

Свободный день. Переезд в Иркутск

Завтрак.

Свободное время до обеда.

Обед и трансфер в Иркутск.

Размещение в гостинице.

Питание: завтрак, обед.

Гид: нет.

7 день

Поселок Аршан

Завтрак.

Отъезд в Тункинскую долину в поселок Аршан.

Он находится в необыкновенной по красоте раздольной Тункинской долине, у подножия монументальных Саянских гольцов, сверкающих на солнце заснеженными вершинами почти круглый год.

По прибытию, размещение на базе отдыха и обед – дегустация бурятской национальной кухни.

Вы в Бурятии, а тут очень вкусная, сытная традиционная кухня.

Пешеходная экскурсия на водопады на реке Кынгырга.

В целом на реке около 12 маленьких водопадов, все они расположены выше первого и к ним можно подойти по 11-ти километровой тропинке вдоль Кынгарги.

Экскурсия проходит до первого водопада.

Далее Вас ждет посещение “Хойморского” дацана, знакомство с буддийской религией, культурой местного населения и их обычаев.

Насладитесь чистейшим воздухом, очищенным столетними деревьями, видом, открывающимся с территории дацана на Саяны.

После экскурсии свободное время для ужина и посещения бурято-монгольского рынка.

Ночь в п. Аршан.

Питание: завтрак, обед.

Гид: местный гид на время экскурсии.

Поселок АршанПоселок АршанПоселок АршанПоселок Аршан
8 день

Свободный день. Переезд в Иркутск

Завтрак, свободное время.

12:00 Освобождение номеров и трансфер в Иркутск.

Размещение в гостинице.

Питание: завтрак.

Гид: нет.

9 день

Отъезд

Завтрак в гостинице.

Окончание тура.

Расчетный час в гостинице 12:00, номер необходимо освободить до 12:00 или продлить на месте.

Дополнительно возможно заказать трансфер в аэропорт или на ж/д вокзал (оплачивается отдельно).

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостиницах и на базах отдыха (благоустроенные номера).

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:

Размещение / датыиюньиюль, август
2-3-местное 70 86074 290
Доплата за 1-местное20 000

Варианты проживания

Гостиница Матрешка или аналогичная

2 ночи

Отель «Матрешка» расположен в центре Иркутска, в 5 минутах ходьбы от Центрального рынка. К услугам гостей общий лаундж.

Все номера отеля оформлены в светлых тонах и оборудованы телевизором с плоским экраном и кабельными каналами. В ванной комнате предоставляются бесплатные туалетно-косметические принадлежности.

Гостиница Матрешка или аналогичнаяГостиница Матрешка или аналогичнаяГостиница Матрешка или аналогичнаяГостиница Матрешка или аналогичнаяГостиница Матрешка или аналогичнаяГостиница Матрешка или аналогичнаяГостиница Матрешка или аналогичнаяГостиница Матрешка или аналогичная

База отдыха Мир Байкала или аналогичная

3 ночи

Мир Байкала является одной из лучших баз отдыха в Байкальском регионе. Расположена на берегу Байкала в Ольхонском районе в 2 км от паромной переправы, в 8 км от острова Ольхон, в бухте Базарная губа. База отдыха построена из дерева в традиционном сибирском стиле, благоустроенные номера оснащены всеми удобствами.

Инфраструктура, спорт, отдых:

  • Развлекательная площадка: бассейн, настольный теннис, детская комната, платно: настольный футбол, бильярд, кафе-бар, кальянная.
  • Открытая детская площадка, волейбольная площадка, зона отдыха у фонтана, беседка, пикниковая площадка, пневматический тир.
  • Квадроциклы: круглогодично, 7 собственных единиц техники, также возможно привлечение доп. единиц техники (строго по согласованным маршрутам, в сопровождении инструктора).
  • Рыбалка: организуется.
База отдыха Мир Байкала или аналогичнаяБаза отдыха Мир Байкала или аналогичнаяБаза отдыха Мир Байкала или аналогичная

База отдыха Ольхон или аналогичная

2 ночи

На просторной территории расположились 17 летних домиков и 27 номеров в гостевых корпусах. Есть всё необходимое для проживания: санузел (душевая кабина, туалет, горячая/холодная вода), спальные места, шкафы для одежды, зеркало, коврики

База отдыха Ольхон или аналогичнаяБаза отдыха Ольхон или аналогичнаяБаза отдыха Ольхон или аналогичнаяБаза отдыха Ольхон или аналогичная

База отдыха Иркут или аналогичная

1 ночь

К услугам гостей общий лаундж, сад, принадлежности для барбекю и терраса. Стойка регистрации этого 2-звездочного отеля работает круглосуточно. Осуществляется доставка еды и напитков в номер. На территории доступен бесплатный Wi-Fi. В отеле можно забронировать семейные номера.

В каждом номере отеля установлен письменный стол и телевизор с плоским экраном. В распоряжении гостей собственная ванная комната, постельное белье и полотенца. В номерах имеется платяной шкаф. Все номера оснащены сейфом.

База отдыха Иркут или аналогичнаяБаза отдыха Иркут или аналогичнаяБаза отдыха Иркут или аналогичнаяБаза отдыха Иркут или аналогичнаяБаза отдыха Иркут или аналогичнаяБаза отдыха Иркут или аналогичнаяБаза отдыха Иркут или аналогичная

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Проживание, указанное в программе
  • Питание, указанное в программе
  • Транспортно-экскурсионное обслуживание по программе:обзорная экскурсия по городу Иркутскэтнографический музей “Тальцы”музей Байкала с аквариумамипрогулка по Листвянкевстреча с шаманомостров Ольхонэкскурсия на мыс Бурханцелодневный тур по острову Ольхон до мыса Хобойпешеходная экскурсия на Малом мореавтомобильная экскурсия: сафари по Тажеранским степямТункинская долинапоселок Аршанэкскурсия на водопады посещение Буддийского дацана “Бодхидхарма”
  • Обзорная экскурсия по городу Иркутск
  • Этнографический музей “Тальцы”
  • Музей Байкала с аквариумами
  • Прогулка по Листвянке
  • Встреча с шаманом
  • Остров Ольхон
  • Экскурсия на мыс Бурхан
  • Целодневный тур по острову Ольхон до мыса Хобой
  • Пешеходная экскурсия на Малом море
  • Автомобильная экскурсия: сафари по Тажеранским степям
  • Тункинская долина
  • Поселок Аршан
  • Экскурсия на водопады посещение Буддийского дацана “Бодхидхарма”
  • Входные билеты по программе: музей “Тальцы”Байкальский музейсбор Прибайкальского национального парка.
  • Музей “Тальцы”
  • Байкальский музей
  • Сбор Прибайкальского национального парка
Что не входит
  • Авиа- или ж/д билеты до г. Иркутск и обратно
  • Трансфер в аэропорт/жд вокзал по окончанию тура – 1 000 рублей/легковой автомобиль, до 3-х человек)
  • Дополнительные услуги гостиницы и базы отдыха
  • Питание, не указанное в программе тура
  • Размещение другого уровня
  • Индивидуальное обслуживание
  • Дополнительные экскурсии
Место начала и завершения?
Иркутск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • куртка-ветровка и теплые кофты;
  • дождевик;
  • кепка/ шляпа/ бандана/ платок;
  • легкая шапка;
  • купальник;
  • футболки/рубашки с длинным рукавом;
  • брюки;
  • для женщин платье или юбка ниже колен (для посещения храмов);
  • кроссовки;
  • сандалии;
  • обувь для пляжа.

Туристическое снаряжение:

  • солнцезащитный крем (фактор защиты не менее 20);
  • солнцезащитные очки (с защитой от UV лучей не менее 2);
  • репелленты от комаров (лучше покупать в Иркутске, т. к. с ними могут не пропустить в самолет);
  • личная аптечка;
  • средства личной гигиены;
  • накидка от дождя;
  • фото- и видеоаппаратура, а также запасные флеш-карты, батарейки, аккумуляторы;
  • маленькие гидромешки под документы;
  • маленький рюкзак или сумочка для однодневных экскурсий;
  • тонкие перчатки;
  • зонт;

Документы:

  • паспорт;
  • полис обязательного медицинского страхования;
  • ребенку – свидетельство о рождении;
  • для детей, не достигших 18 лет, отправляющихся на маршрут в сопровождении ответственного за них лица (без родителей), необходимо иметь нотариальное согласие от обоих родителей.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 9 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

4.4
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
2
3
2
1
О
22 мар 2023
Спасибо нашему гиду Анне за заботу и внимание. Не очень понравилось, что группу расселили по разным отелям города Иркутска и приходилось утром собирать людей по городу, а вечером развозить. Лишний час в дороге. И еще, как пожелание, хотелось бы во время пути послушать побольше легенд о Байкале, какие-то интересные истории. Просто в автобусах нет микрофона и гида не всем слышно.
К
20 мар 2023
Мне понравилась работа организатора, отвечали быстро и всегда. Буду обращаться еще
Б
18 мар 2023
Хозяйка турбазы, Татьяна Александровна!!! Испортила своим недоброжелательным видом, всем настроение! Нахомила, всём без исключения!!!!
Весь остальной персонал очень доброжелательный. Водители, которые нас возили на экскурсии, просто молодцы, огромное им спасибо за угощения, всё делали от души,быстро, вкусно, просто большой респект и уважение!!!

Похожие туры из Байкала

Байкальский странник
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Байкальский странник
Экскурсионный тур «Байкальский странник» на 7 дней
г. Иркутск
28 авг
от 50 700 за человека
За уходящим льдом Байкала. Круиз-экспедиция в Байкальскую Арктику
Авторский тур
9 дней
3 отзыва
За уходящим льдом Байкала. Круиз-экспедиция в Байкальскую Арктику
Иркутск
20 мая
155 000 за человека
Байкальские приключения
Авторский тур
6 дней
3 отзыва
Байкальские приключения
Солнечная сторона Байкала! Каждому, кто хочет по-настоящему познакомиться
г. Улан-Удэ
18 июня
2 июля
15 июля
6 авг
78 000 за человека
У нас ещё много экскурсий на Байкале. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
Все экскурсии на Байкале
Забронировать
Дата и количество участников выбирается при бронировании
ХОРОШО
🧭
ТАМ