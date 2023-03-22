1 день

Знакомство с Иркутском. Листвянка. Музей «Тальцы». Байкальский музей

Прибытие в Иркутск, сбор группы.

После сбора группы отправляемся на завтрак.

Наше путешествие по Иркутску начинается с обзорной экскурсии.

После знакомства с сибирским городом группа отправляется в п. Листвянка.

Листвянку по праву можно назвать воротами Байкала, для многих туристов именно здесь начинается знакомство с великим озером.

По пути посетим этнографический музейный комплекс под открытым небом"Тальцы".

Здесь вы увидите усадьбы зажиточных крестьян, Спасскую башню Илимского острога, Волостную Управу, церковно-приходскую школу, храм Казанской иконы Божьей Матери 17 века.

Что особенно интересно, так это то, что в каждом дворе музея представлена своя экспозиция, можно зайти в каждый дом и окунуться в атмосферу тех времен.

Во время экскурсии, обед.

После посещения музея продолжаем путь в Листвянку.

Сначала нас встретит Шаман-камень, овеянный мифами и легендами.

Многие знают легенду о любви Ангары и Енисея.

После посещение Байкальского музея, здесь вас ждет встреча с обитателями озера.

Нерпа, гамарусы, бычки, губка – вот такие удивительные организмы живут в Байкале.

Посещение рынка сувениров, рыбного рынка – это хорошая возможность приобрести сувенирные изделия сибирских мастеров из камня, дерева, бересты и стекла, а также отведать Байкальскую рыбу – омуля, хариуса, сига, холодного и горячего копчения.

Возвращение в Иркутск, размещение в гостинице (благ. номер).

Питание: завтрак, обед.

Гид: да.