1 день

Этнографический музей «Тальцы», исток Ангары и Шаман-камень, Свято-Никольская церковь

Мы рады приветствовать Вас в Иркутске – столице Восточной Сибири!

Сбор группы:

аэропорт 8-8:30 на первом этаже аэровокзала, напротив комнаты выдачи багажа.

ж/д вокзал 9-9:30 у выхода в город (подъезд пригородные кассы).

После завтрака мы продолжим путешествие и едем к “воротам Байкала” – в поселок Листвянку.

Объектами для посещения и знакомства в этот день станут следующие: архитектурно-этнографический музей "Тальцы", исток Ангары и смотровая площадка у Шаман-камня, действующая Свято-Никольская Церковь.

Также прогуляемся по местному рынку, где можно приобрести сувениры на память себе и в подарок близким, попробовать байкальскую рыбку, приготовленную разными способами.

Размещение в отеле в Иркутске.

Питание: завтрак и обед. Размещение: благоустроенный номер в гостинице. Гид: да.