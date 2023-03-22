И с этого момента программа идет по нарастанию эмоций и мест, которые мы будем смотреть: природный биосферный заповедник, бухта Песчаная, Листвянка, Иркутск, Тажеранские степи, Малое Море, центр Байкала и многое другое.
июл
Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Столица Бурятии и Центр Буддизма России
Добро пожаловать в Улан-Удэ!
В аэропорту Вас встретит наш гид, с табличкой (время встречи 08:30-09:00).
После длительного перелета приглашаем Вас на завтрак, чтоб немного передохнуть и в путь: нас ждет знакомство со столицей Бурятии – городом Улан-Удэ и экскурсия в Иволгинский Дацан – центр Буддизма России.
Иволгинский дацан – самый известный дацан Бурятии и значимое место паломничества буддистов не только России, но и всего мира.
Маршрут экскурсии начинается от главных ворот дацана и идет по кругу по движению солнца (слева направо), во время которого гид экскурсовод расскажет историю создания дацана, о ритуалах, традициях, о повседневной жизни в дацане и об основных божествах, которым поклоняются буддисты.
По дороге туристы крутят "Хурдэ" – молитвенные барабаны, внутри которых заложены буддийские мантры, при вращении барабанов виртуально читаются молитвы за благополучие и здоровье паломников и гостей дацана.
В Иволгинском дацане находится – нетленное тело XII Пандито Хамбо Ламы Даши Доржо Итигэлова.
Историю его жизни и чуда Вам поведают во время экскурсии.
Возвращение в Улан-Удэ.
Экскурсия по городу.
Размещение в гостинице.
Свободное время.
Питание: завтрак. Гид: да.
Юг Байкала (Танхой) и Ворота Байкала (Листвянка). Переезд на катере
Завтрак в гостинице.
Отправляемся на Юг Байкала – в Танхой.
Конечно же, направляемся мы в Байкальский природный биосферный заповедник – в визит центр “Байкал Заповедный”.
Здесь вы:
- познакомитесь с историей самого древнего и глубокого озера планеты.
- узнаете об особо охраняемых территориях России.
- проверите свои экологические знания в интерактивном квесте.
- понаблюдаете за жизнью баргузинских соболей – настоящих таёжных жителей, которых очень трудно встретить в дикой природе.
- увидите старинные причалы Байкальской переправы и узнаете, как был устроен один из крупнейших транспортных портов России.
В любую погоду и в любое время года насладитесь прекрасным панорамным видом на сибирское озеро-море.
Сделаете уникальные фотографии на живописном берегу.
Любуемся природой, обедаем и отправляемся на другое побережье Байкала – на запад, в поселок Листвянка!
Пересекаем Байкал на катере!
По этому пути много лет назад осуществлялась переправа до строительства Кругобайкальской железной дороги.
Прибытие в Листвянку, размещение на базе отдыха.
Отдых.
Питание: завтрак, обед. Гид: да.
Сибирская Ривьера - бухта Песчаная
Завтрак.
Сегодня нас ждет потрясающая экскурсия на катере вдоль западного Побережья Байкала в бухту Песчаная.
Это одна из самых популярных и красивых экскурсий.
Сибирская Ривьера – так называют бухту Песчаная, она очень красива, окружена скалами и лесом, сюда невозможно добраться автомобильным транспортом.
Здесь мы увидим песчаные дюны, знаменитые ходульные деревья, поднимемся на высоту, с которой открывается восхитительный панорамный вид на Байкал.
Бухта знаменита обилием солнечных дней, здесь мягкий микроклимат и большое количество солнечных дней в году, такое же, как на курортах Черноморского побережья.
Это единственное место в Восточной Сибири, где среднегодовая температура воздуха положительна.
Большую часть бухты занимает чудесный песчаный пляж шириной от 15 до 20 метров.
Ласковый песок и изумрудная вода озера обладают притягательной силой, но вода достаточно холодная.
Продолжительность экскурсии: 7-8 часов, обед во время экскурсии (пикник).
Возвращаемся в Листвянку и едем в Иркутск, ночь в Иркутске.
Питание: завтрак, обед (пикник). Гид: да.
К Центру Байкала
После завтрака мы отправляемся в центральную часть Байкала, в самое его сердце – на Малое Море именно здесь необъятные степные просторы с потрясающим ароматом разнотравья, безграничный Байкал и ласковая теплая вода.
По дороге Вы услышите интересный рассказ гида об озере Байкал и успеете насладиться живописным видом за окном.
По местным поверьям, на Байкал всегда нужно отправляться с чистой душой и мыслями и задобрив местных духов.
Поэтому, мы сделаем остановку в значимом для местного населения месте, где вы узнаете о шаманизме и местных традициях.
Проехав поселок Еланцы, въехав в Тажеранские ворота, мы сделаем остановку у бронзовой фигуры летящего орла – покровителя степных просторов Тажеран и Ольхона.
А далее остановимся на смотровой площадке Куркутского залива.
Здесь увековечили в бронзе Бродягу – героя русской народной песни "По диким степям Забайкалья"
Отсюда уже видны берега Байкала.
Прибытие на Малое Море, размещение в благоустроенных уютных номерах и обед.
После обеда автомобильная экскурсия Панорамы Байкала и бухта Змеиная.
Вы увидите Байкал с высоты птичьего полета.
Пролив Ольхонские ворота, южное побережье острова Ольхон, спуститесь к Байкалу, послушаете шум его волн и умоетесь Священной водой, попробуете ее на вкус.
Гуляем, фотографируемся, пьем чай из настоящего дровяного самовара, кстати с Байкальскими травами, которые мы собираем в этой местности, и отправляемся обратно.
Ужин.
Питание: завтрак, обед, ужин. Гид: да.
Сердце Байкала - остров Ольхон
Байкал – это голубое сердце Сибири, а Ольхон – сердце Байкала.
Так, мыс Бурхан или скала Шаманка – это необыкновенная скала, которую издревле свято почитает коренное население острова.
Шаманка была наиболее почитаемым святым местом на Байкале, здесь проводили обряды и давали обеты со времен появления первых шаманов.
Севернее мыса Бурхан находится великолепный песчаный пляж Сарайского залива, который протянулся на 3 км между мысом Бурхан и пос. Харанцы.
Песчаные валы скрывают уютные поляны в глубине берега, окруженные сосновым лесом.
Далее мы двигаемся на север острова к мысу Хобой.
Урочище Песчаное – миниатюра известной Бухты Песчаная.
Саган-Хушун –"белый мыс" – чрезвычайно живописный скалистый мыс протяженностью около 1 км.
Это место выделяется среди монотонного побережья эффектными скалами пирамидальной формы, известными у местного населения под названием “Три брата”, легенду о которых Вы узнаете во время экскурсии.
Хобой – сакральное место, место силы и мощной энергетики, самый северный мыс на острове Ольхон.
Мыс Хобой находится вблизи самого широкого места Байкала (79,5 км), и только в хорошую погоду с него можно рассмотреть противоположный берег, гористый контур полуострова Святой Нос.
На мысе находится площадка, где совершаются общеольхонские шаманские тайлаганы.
После пешеходной прогулки до мыса Хобой – у нас будет обед-пикник с ухой из Байкальской рыбы.
Возвращение и ужин.
Питание: завтрак, обед, ужин. Гид: да.
Остров Огой. Возвращение в Иркутск. Столица Восточной Сибири
Завтрак.
Водная экскурсия на остров Огой.
Посадка на комфортный скоростной катер, который доставят нас на остров Огой.
Буддийская ступа, возведенная на острове Огой летом 2005 г., официально именуется как ступа Просветления, Покорения демонов, содержащая статую Женской формы, матери всех Будд.
Другими словами, эта ступа относится к типу ступ, в которую вложены различные буддийские реликвии.
Мы пройдем на катере по акватории Малого моря, полюбуемся на скалы острова Ольхон, поднимемся на вершину острова Огой, насладимся тишиной, прочувствуем невероятную энергетику этого места и, конечно же, загадаем желание.
Трансфер в Иркутск, обед в пути.
Прибытие в Иркутск, экскурсия по городу.
Иркутск – столица Восточной Сибири, “Сибирский Париж”, как его называли, город купцов и декабристов.
Церкви, особняки, старинные дома.
У всего своя история, интересная, подчас печальная, героическая, захватывающая.
Мы познакомим Вас с историей нашего города.
Вашему вниманию предстанут: Знаменский женский монастырь (на территории которого находятся могилы декабристов и Григория Шелихова), памятник адмиралу Колчаку. Спасская церковь, Собор Богоявления, Сквер им. Кирова, рядом с ним когда-то красовался Казанский кафедральный собор, Вечный огонь, Польский костел. Улица Карла Маркса (исторически: Большая), особняки купцов, Драматический театр имени Охлопкова, Памятник Александру III, Белый дом, Университет, “мавританский замок”.
Трансфер и размещение в гостинице.
Питание: завтрак, обед. Гид: да.
Отъезд
Завтрак.
Персональный трансфер в аэропорт или ж/д вокзал, ко времени Вашего отъезда.
Расчетный час в гостинице: 12:00.
Проживание
Тур предусматривает проживание в комфортных гостиницах по маршруту, благоустроенные номера.
Доплата за одноместное размещение – 22 400 рублей.
Варианты проживания
Гостиница «Бурятия» 3
Отель расположен в самом центре города Улан-Удэ, в 10 минутах ходьбы от главного железнодорожного вокзала Улан-Удэ. К услугам гостей сауна, тренажерный зал, салон красоты и билетные кассы.
В числе удобств номеров отеля «Бурятия» кабельное телевидение, холодильник и гостиная зона. В ванной комнате предоставляются туалетно-косметические принадлежности.
Усадьба Демидова или аналогичная
Гостевой дом «Усадьба Демидова» с садом, бесплатной парковкой и детской игровой площадкой расположен в 50 метрах от берега Байкала в поселке Листвянка.
Из окон некоторых номеров открывается вид на озеро. В распоряжении гостей общий лаундж с телевизором. По запросу предоставляются услуги прачечной.
В ресторане гостевого дома подается завтрак. В 1 минуте ходьбы открыт продуктовый магазин. На территории гостевого дома можно играть в настольный теннис и брать напрокат велосипеды.
Панорама или аналогичная
Гостевой дом «Панорамный» с террасой расположен на берегу моря в селе Сахюрта. К услугам гостей принадлежности для барбекю, бесплатный Wi-Fi и бесплатная частная парковка.
В гостевом доме сервируется континентальный завтрак.
В окрестностях поселка Сахюрта и в окрестностях гостевого дома популярны пешие походы и велосипедные прогулки.
Гостиница «Иркутск» 3
Этот отель расположен в центре Иркутстка, на берегу реки Ангары. К услугам гостей номера с видом на реку или город. В числе удобств спа-салон и солярий.
В каждом номере работает система отопления и установлен кондиционер, а на полу уложено ковровое покрытие. Собственная ванная комната укомплектована феном. Кроме того, номера оснащены холодильником и телефоном. Гостям предоставляется бесплатная питьевая вода.
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Ответы на вопросы
- Что входит
- Благоустроенное размещение: Улан-Удэ, Листвянка, Иркутск, Малое море
- Питание по программе тура: 1 день – завтрак2 день – завтрак, обед3 день – завтрак, обед4 день – завтрак, обед, ужин5 день – завтрак, обед, ужин6 день – завтрак, обед7 день – завтрак
- 1 день – завтрак
- 2 день – завтрак, обед
- 3 день – завтрак, обед
- 4 день – завтрак, обед, ужин
- 5 день – завтрак, обед, ужин
- 6 день – завтрак, обед
- 7 день – завтрак
- Услуги гида (на объектах – местный гид)
- Переезд на катере: Танхой-Листвянка
- Экскурсия на катере: Бухта Песчаная
- Трансферы по программе
- Обзорная экскурсия по Улан-Удэ, экскурсия в Иволгинский Дацан, экскурсия в визит центре "Байкал Заповедный", Панорамы Байкала и бухта Змеиная, целодневная экскурсия на остров Ольхон, водная экскурсия на остров Огой, экскурсия по Иркутску
- Что не входит
- Авиа- или ж/д билеты до г. Улан-Удэ и обратно из г. Иркутска
- Дополнительные услуги гостиницы и базы отдыха
- Питание, не указанное в программе тура
- Размещение другого уровня
- Индивидуальное обслуживание
- Дополнительные экскурсии
- Место начала и завершения?
- Республика Бурятия, Улан-Удэ
- Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- паспорт (для детей свидетельство о рождении);
- для детей, не достигших 18 лет, отправляющихся на маршрут в сопровождении ответственного за них лица (без родителей), необходимо иметь нотариальное согласие от обоих родителей;
- полис обязательного медицинского страхования;
- куртка-ветровка и теплые кофты;
- дождевик;
- кепка/ шляпа/ бандана/ платок;
- легкая шапка;
- купальник;
- футболки/рубашки с длинным рукавом;
- брюки;
- для женщин платье или юбка ниже колен (для посещения храмов);
- кроссовки;
- сандалии;
- солнцезащитный крем (фактор защиты не менее 20);
- солнцезащитные очки (с защитой от UV лучей не менее 2);
- репелленты от комаров (лучше покупать в Иркутске, т. к. с ними могут не пропустить в самолет);
- личная аптечка;
- средства личной гигиены;
- накидка от дождя;
- фото- и видеоаппаратура, а также запасные флеш-карты, батарейки, аккумуляторы;
- маленькие гидромешки под документы;
- маленький рюкзак или сумочка для однодневных экскурсий;
- тонкие перчатки;
- зонт.
- Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
- Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 7 дней
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Отзывы и рейтинг
Весь остальной персонал очень доброжелательный. Водители, которые нас возили на экскурсии, просто молодцы, огромное им спасибо за угощения, всё делали от души,быстро, вкусно, просто большой респект и уважение!!!