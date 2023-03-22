А также Вы услышите множество историй о строительстве КБЖД, побываете на железнодорожном вокзале в Слюдянке, совершите познавательную экскурсию в Музей Байкала.
Затем Вы отправитесь в Аршан, где прогуляетесь до изумительных по красоте водопадов реки Кынгарга и посетите буддийский дацан. И всё это – на фоне ослепительных пейзажей северной природы!
июн
июл
авг
Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Обзорная экскурсия по Иркутску
Приветствуем Вас в городе Иркутск!
Сбор группы:
- аэропорт – 8-8:30 внутри здания у выхода в город (напротив выдачи багажа);
- ж/д вокзал – 9-9:30 (подъезд "пригородные кассы", внутри здания у выхода в город).
Знакомство с гидом, завтрак.
Обзорная экскурсия по городу Иркутск.
Начинаем с того места, где в 1661 году Яков Похабов основал Иркутский острог, здесь же мы увидим самую памятную и древнюю святыню Иркутска – Спасскую церковь, красочный Богоявленский Собор, Польский костел, Вечный огонь, Московские ворота, памятник Первопроходцам.
Знаменский монастырь, рядом с ним памятник Колчаку.
Потом по улице Карла Маркса (историческое название – Большой проспект) мы отправимся на бульвар Гагарина.
Здесь расположены не менее интересные экскурсионные объекты: памятник императору Александру III, поставленный здесь в честь окончания строительства Великой Транссибирской Магистрали, единственный в Сибири Мавританский замок – здание, в котором сейчас находится Иркутский краеведческий музей,"Белый дом" (или Сибиряковский дворец) – дом, принадлежавший вначале купцам Сибиряковым, а затем долгое время служивший резиденцией генерал-губернатора Восточной Сибири.
Затем нас ждет посещение нового туристического центра с восстановленными историческими постройками – "Иркутская слобода" (или так называемый, 130-тый квартал).
Здесь же познакомимся с бабром.
Обед в ресторане во время экскурсии.
Трансфер в отель, размещение.
Свободное время, отдых.
Ужин самостоятельно.
Гид: да. Питание: завтрак, обед.
Тальцы и Листвянка
После завтрака отправляемся в поселок Листвянка.
По пути мы посетим этнографический музейный комплекс под открытым небом "Тальцы".
В музее воссоздан культурно-бытовой уклад сибирской деревни 17-19 веков.
Здесь вы увидите усадьбы зажиточных крестьян, Спасскую башню Илимского острога, Волостную Управу, церковно-приходскую школу, храм Казанской иконы Божьей Матери 17 века.
Что особенно интересно, так это то, что в каждом дворе музея представлена своя экспозиция, можно зайти в каждый дом и окунуться в атмосферу тех времен.
Здесь можно прокатиться на барской коляске, походить на ходулях, покачаться на сибирских качелях.
Заехав в Листвянку, мы сделаем остановку напротив легендарного Шаман-камня, напоминающего известную всем сибирякам легенду об истории любви Ангары и Енисея.
После – посещение Байкальского музея, здесь вас ждет встреча с обитателями озера.
Нерпа, гамарусы, бычки, губка – вот такие удивительные организмы живут в Байкале.
Далее отправляемся на рынок (рыбный и сувенирный рынок в одном месте) – это хорошая возможность приобрести сувенирные изделия сибирских мастеров из камня, дерева, бересты и стекла, а также отведать Байкальскую рыбу – омуля, хариуса, сига, холодного и горячего копчения.
Обед во время экскурсии.
Размещение в гостинице в Листвянке.
Самостоятельно, пешком или на кресельном подъемнике, можно подняться на смотровую площадку на камень Черского, с которой открывается красивый вид на Байкал и исток Ангары.
Питание: завтрак, обед. Гид: да.
КБЖД - Тункинская долина - Аршан
Завтрак.
Отправление на пароме в порт Байкал.
Экскурсия по КБЖД (Кругобайкальской железной дороге).
Сегодня журнал Forbes включил КБЖД в число самых красивых железнодорожных маршрутов мира.
В обвалоопасных местах построено 14 км подпорных стенок, 47 каменных и 3 железных галереи.
По объему, сложности и стоимости работ этот участок не имел себе равных среди железных дорог России.
Выход в Слюдянке.
Железнодорожный вокзал в Слюдянке является уникальным архитектурным памятником.
Вот уже более ста лет это единственный в мире действующий вокзал, целиком построенный из белого и розового мрамора.
Отправляемся в Тункинскую Долину, Аршан.
По количеству солнечных дней в году Аршан превосходит Крым.
Прибытие в Аршан, ужин.
На ужин мы отведаем блюда бурятской кухни и конечно же знаменитые бузы!
Размещение.
Гид: во время экскурсии по КБЖД – гид КБЖД, во время трансфера – да.
Питание: завтрак, ужин. Обед не включен – в поезде нет кафе, просим заранее позаботиться о питании во время экскурсии (заказать питание в поезде (при бронировании тура: обед 1000 рублей, трехразовое 1600 рублей), заказать ланч бокс (700 рублей), взять обед с собой.
Внимание: экскурсия на КБЖД на поезде может быть заменена на экскурсию на катере (изменение расписания, отмена поезда).
Доплата за гарантированное месте со стороны Байкала: 1 500 рублей с человека.
Водопады на реке Кынгарга
Завтрак.
Пешеходная экскурсия по живописной тропе на водопады на реке Кынгарга.
Протяженность реки, название которой с языка местных жителей переводится как “барабан” составляет 27 км.
В целом на реке около 12 маленьких водопадов, все они расположены выше первого и к ним можно подойти по 11-ти километровой тропинке вдоль Кынгарги.
Экскурсия проходит до первого водопада.
Первый и самый посещаемый из водопадов находится на расстоянии 1,5 километров от курорта “Аршан”.
К этому водопаду ведет обустроенная тропа вдоль левого берега реки.
Выше по тропинке расположено речное ущелье, стиснутое каменными стенами и “декорированное” замысловатыми скальными образованиями.
Дно ущелья покрыто мрамором желто-розового оттенка, отполированным до гладкости водой – этот отрезок русла так и зовут: “Мраморное дно”.
Гид: во время пешеходной экскурсии местный гид. Питание: завтрак.
Свободный день
Завтрак.
Свободное время.
В этот день Вы можете присоединиться на автомобильную экскурсию за дополнительную плату (горячие источники Жемчуг, Долина потухших вулканов, Нилова Пустынь).
Самостоятельно можно прогуляться по поселку, по тропе вдоль реки Кынгарга до следующих водопадов, подняться на пик любви (треккинг).
Гид: нет. Питание: завтрак.
Отъезд
Завтрак.
Свободное время.
12:00 Освобождение номеров.
Выезд в Иркутск.
Окончание программы тура в Иркутске: ж/д вокзал, центр, аэропорт.
Гид: нет. Питание: завтрак.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостиницах/гостевых домах, номера с удобствами.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|2-3-местное
|Доплата за 1-местное
|47 430
|14 500
Варианты проживания
Отель «Яковлев» или аналогичный
Отель «Яковлев» расположен в Иркутске, менее чем в 1 км от Иркутского драматического театра и в 1,9 км от дома Волконского.
К услугам гостей номера с общим лаунджем, бесплатный Wi-Fi на всей территории и бесплатная частная парковка. Отель находится в 1,7 км от Иркутска, в 4,6 км от станции Иркутск Первый и в 5,4 км от станции Иркутск Вторая. Стойка регистрации открыта круглосуточно. По запросу осуществляется доставка еды и напитков в номер.
Среди удобств номеров – телевизор и шкаф для одежды. Все номера оснащены чайником, а в некоторых обустроена кухня с холодильником. Кроме того, в номерах отеля «Яковлев» установлен кондиционер и рабочий стол.
Гостевой дом «Усадьба Демидова» или аналогичный
Гостевой дом «Усадьба Демидова» с садом, бесплатной парковкой и детской игровой площадкой расположен в 50 метрах от берега Байкала в поселке Листвянка.
Из окон некоторых номеров открывается вид на озеро. В распоряжении гостей общий лаундж с телевизором. По запросу предоставляются услуги прачечной.
Гостиница «Иркут» или аналогичная
Отель "Иркут" расположен в поселке Аршан. К услугам гостей общий лаундж, сад, принадлежности для барбекю и терраса. На территории доступен бесплатный Wi-Fi. В каждом номере отеля установлен письменный стол и телевизор с плоским экраном. В распоряжении гостей собственная ванная комната, постельное белье и полотенца. В номерах имеется платяной шкаф. Все номера оснащены сейфом.
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Ответы на вопросы
- Что входит
- Проживание, указанное в программе
- Питание по программе:1 день – завтрак, обед2 день – завтрак, обед3 день – завтрак, ужин4-6 день – завтрак
- 1 день – завтрак, обед
- 2 день – завтрак, обед
- 3 день – завтрак, ужин
- 4-6 день – завтрак
- Транспортно-экскурсионное обслуживание по программе: обзорная экскурсия по городу Иркутскэтнографический музей "Тальцы"музей Байкала с аквариумамипрогулка по ЛиствянкеКругобайкальская Железная Дорога (КБЖД)Тункинская долина, Аршанэкскурсия до водопада в Аршанеэкскурсия в Дацан
- Обзорная экскурсия по городу Иркутск
- Этнографический музей "Тальцы"
- Музей Байкала с аквариумами
- Прогулка по Листвянке
- Кругобайкальская Железная Дорога (КБЖД)
- Тункинская долина, Аршан
- Экскурсия до водопада в Аршане
- Экскурсия в Дацан
- Экскурсии и входные билеты: музей Тальцымузей БайкалаКБЖД (билеты на теплоход/поезд/катер)оплата за посещение Национального парка.
- Музей Тальцы
- Музей Байкала
- КБЖД (билеты на теплоход/поезд/катер)
- Оплата за посещение Национального парка
- Что не входит
- Авиа или ж/д билеты до г. Иркутска и обратно
- Питание, не указанное в программе тура
- Доплата за гарантированное месте со стороны Байкала на экскурсии по КБЖД – 1 500 рублей с человека
- Питании во время экскурсии КБЖД, заказать питание в поезде (при бронировании тура):обед – 1 000 рублейтрехразовое – 1 600 рублейзаказать ланч бокс – 700 рублей
- Обед – 1 000 рублей
- Трехразовое – 1 600 рублей
- Заказать ланч бокс – 700 рублей
- Дополнительные услуги гостиницы и базы отдыха
- Размещение другого уровня
- Индивидуальное обслуживание
- Дополнительные экскурсии
- Место начала и завершения?
- Иркутск
- Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- паспорт (для детей свидетельство о рождении);
- для детей, не достигших 18 лет, отправляющихся на маршрут в сопровождении ответственного за них лица (без родителей), необходимо иметь нотариальное согласие от обоих родителей;
- куртка-ветровка и теплые кофты;
- дождевик;
- кепка/ шляпа/ бандана/ платок;
- лёгкая шапка;
- купальник;
- футболки/рубашки с длинным рукавом;
- брюки;
- для женщин платье или юбка ниже колен (для посещения храмов);
- кроссовки;
- сандалии;
- солнцезащитный крем (фактор защиты не менее 20);
- солнцезащитные очки (с защитой от UV лучей не менее 2);
- репелленты от комаров (лучше покупать в Иркутске, т. к. с ними могут не пропустить в самолет);
- личная аптечка;
- средства личной гигиены;
- накидка от дождя;
- фото- и видеоаппаратура, а также запасные флеш-карты, батарейки, аккумуляторы;
- маленькие гидромешки под документы;
- маленький рюкзак или сумочка для однодневных экскурсий;
- тонкие перчатки.
- Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
- Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
- На какое время брать обратные билеты?
Ориентировочное время прибытия в Иркутск 16:00 – 18:00.
Для туристов, отправляющихся домой на утреннем рейсе предлагаем следующие варианты:
- Выезд на сутки раньше, размещение в Иркутске, без изменения стоимости программы;
- Индивидуальный трансфер в Иркутск ко времени выезда (ориентировочная доплата: 8000 рублей за легковой автомобиль – до 3 туристов);
- доп. ночь в Иркутске (стоимость от 3500 рублей за одноместный номер, от 4 500 рублей за двухместный номер) и вылет на следующий день.
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 6 дней
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Отзывы и рейтинг
Весь остальной персонал очень доброжелательный. Водители, которые нас возили на экскурсии, просто молодцы, огромное им спасибо за угощения, всё делали от души,быстро, вкусно, просто большой респект и уважение!!!