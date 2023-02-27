Гастрономический тур на Байкал

5
3 отзыва
Программа по дням
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Необычное гастрономическое путешествие, где Вас ожидает много еды, вина и вкусных мероприятий.

В этом туре вы посетите лучшие рестораны сибирской и бурятской кухни, где откроете для себя новые грани вкуса и продегустируете изысканные деликатесы.

А также вас ждут приятные водные прогулки по Байкалу, джиппинг, заводное фольклорное шоу и многое другое.
Гастрономический тур на Байкал
Гастрономический тур на Байкал
Гастрономический тур на Байкал
Гастрономический тур на Байкал
Гастрономический тур на Байкал
Гастрономический тур на Байкал
Гастрономический тур на Байкал
Гастрономический тур на Байкал
Гастрономический тур на Байкал
Гастрономический тур на Байкал
Гастрономический тур на Байкал
Гастрономический тур на Байкал
Гастрономический тур на Байкал
Гастрономический тур на Байкал
Гастрономический тур на Байкал
Гастрономический тур на Байкал
Гастрономический тур на Байкал
Гастрономический тур на Байкал
Гастрономический тур на Байкал
Гастрономический тур на Байкал
Гастрономический тур на Байкал
Гастрономический тур на Байкал
Гастрономический тур на Байкал
Гастрономический тур на Байкал
Гастрономический тур на Байкал
Гастрономический тур на Байкал
Ближайшие даты:
11
июл
7
авг
4
сен

Что вас ожидает:

Роскошные рестораны
Роскошные рестораны
Отведаем уникальные блюда в лучших ресторанах сибирской кухни Байкала и Иркутска
Байкальский закат
Байкальский закат
Встретим потрясающий закат в Малом море с бокальчиком игристого в руках
Кулинарный мастер-класс
Кулинарный мастер-класс
Приготовим национальные сибирские блюда под руководством шеф-повара
"Кометой" к Ольхону
"Кометой" к Ольхону
Промчимся по водной глади озера на самом быстром и необычном теплоходе "Комета"
Винно и весело!
Винно и весело!
Дегустации игристого, вина, местных настоек и самогона на кедровом орехе придадут огонька и настроения
Сибирская банька с ароматом кедра
Сибирская банька с ароматом кедра
С удовольствием попаримся, искупаемся и попьем чай на сибирских травах

Программа тура по дням

1 день

Гастрономическая прогулка по Иркутску. Листвянка

Мы встречаем Вас в аэропорту Иркутска и направляемся на завтрак в панорамный ресторан в центре города!

Завтрак пройдет с бокалом Просекко: вкусное, винное и душевное путешествие на Байкал объявляется открытым!

После сытного завтрака мы прогуляемся по исторической части Иркутска и познакомимся с городом в сопровождении местного гида.

Долго ходить не будем: чередуем пешую прогулку с передвижением на нашем микроавтобусе.

Мы прогуляемся по набережной реки Ангары, посмотрим знаменитый 130-й квартал с исторической застройкой, увидим старинную Спасскую церковь и памятник Александру III, а также сфотографируемся у ледокола Ангара.

После прогулки мы зайдем в кафе-кондитерскую на чайную церемонию с сибирским брусничным пирогом!

И отправляемся на Байкал!

Едем в поселок Листвянка, дорога до которого займет не более часа.

На въезде в поселок обязательно поднимемся на смотровую "Пик Черского", откуда открывается потрясающий вид на Байкал!

После смотровой направляемся на обед в заведение, которое по версии ресторанной премии #чтогдеестьвИркутске стало лучшим в области!

Нас ждут уникальные блюда от шеф-повара, подчеркивающие сибирскую самобытность и силу Байкала.

На аперитив нам подадут тар-тар из косули с соусом из чернослива.

В качестве основного блюда попробуем запеченный муксун с вешенками и икрой омуля, а на десерт – знаменитый шаман-камень – мусс из белого шоколада с брусникой и кедровыми орехами.

Конечно, с винным сопровождением!

А панорамный вид на священное озеро Байкал – идеальное дополнение к нашему обеду!

Все питание уже входит в стоимость тура, вам нужно только расслабиться и наслаждаться.

Ближе к вечеру едем заселяться в один из лучших отелей Листвянки "Легенда Байкала", который расположен в одном из самых живописных мест – на берегу Байкала, у истока Ангары, напротив легендарного Шаман-камня.

По нашей традиции в номере Вас будет ждать бутылочка игристого с фруктами, чтобы расслабиться вечером и настроиться на красивый и яркий отдых.

Гастрономическая прогулка по Иркутску. ЛиствянкаГастрономическая прогулка по Иркутску. ЛиствянкаГастрономическая прогулка по Иркутску. ЛиствянкаГастрономическая прогулка по Иркутску. ЛиствянкаГастрономическая прогулка по Иркутску. ЛиствянкаГастрономическая прогулка по Иркутску. ЛиствянкаГастрономическая прогулка по Иркутску. Листвянка
2 день

Путешествие на Ольхон. Сибирско-бурятская кухня и банька с ароматом кедра

Утром завтракаем в отеле.

После завтрака мы отправляемся в незабываемое путешествие по Байкалу на быстроходном теплоходе "Комета".

Это самый быстрый теплоход на Байкале!

Ольхон – самый большой из 26 островов на Байкале.

Дорога займет не один час, а по пути нас будут ждать самые красивые виды и удивительные места Байкала!

Прибываем на остров Ольхон и сразу отправляемся на обед в ресторан сибирско-бурятской кухни.

Нам подадут традиционный бурятский суп "бухлер", очень сытный и наваристый.

Затем мы попробуем знаменитые позы.

Это национальное кушанье, популярное в Бурятии, второе его название – буузы.

А на десерт – сибирский штрудель с хвойным мороженым.

После обеда мы заселяемся в уютный эко-отель, один из лучших на острове Ольхон!

Располагаемся и немного отдыхаем.

После обеда мы прогуляемся до Скалы Шаманка и к 13 столбам сэргэ – святому для шаманов месту.

Каждый из сэргэ обвязан разноцветными тканями, призванными донести просьбы богам.

Считается, что сэргэ символизируют древо жизни.

Также пройдем по экотропе до окруженного соснами Сарайского пляжа – самого красивого и большого на Ольхоне.

Прогулка займет не более часа и не требует большой физической активности.

На ужин мы отправимся в ресторан традиционной сибирской кухни.

Нам подадут одно из самых популярных блюд на Байкале – сагудай из байкальской рыбы.

На горячее – нежное филе сига под соусом из шпината и сливок с кедровыми орешками.

Завершит ужин сибирский десерт с черной смородиной.

Пока мы ужинаем, для нас топится настоящая сибирская банька с ароматом кедра!

Греемся, купаемся, пьем чай на сибирских травах и отдыхаем.

Путешествие на Ольхон. Сибирско-бурятская кухня и банька с ароматом кедраПутешествие на Ольхон. Сибирско-бурятская кухня и банька с ароматом кедраПутешествие на Ольхон. Сибирско-бурятская кухня и банька с ароматом кедраПутешествие на Ольхон. Сибирско-бурятская кухня и банька с ароматом кедраПутешествие на Ольхон. Сибирско-бурятская кухня и банька с ароматом кедраПутешествие на Ольхон. Сибирско-бурятская кухня и банька с ароматом кедраПутешествие на Ольхон. Сибирско-бурятская кухня и банька с ароматом кедраПутешествие на Ольхон. Сибирско-бурятская кухня и банька с ароматом кедра
3 день

Джип-тур по Ольхону. Прогулка на необитаемый остров. Пикник на берегу Байкала и ужин в лучшем ресторане острова Ольхон

Сегодня после завтрака нас будут ждать специально подготовленные автомобили, на которых мы совершим путешествие по острову Ольхон и заглянем в самые интересные уголки.

Мы посетим святые бурятские места и доедем до самой северной точки острова – мыса Хобой, вдоль которого расположены многочисленные пещеры и гроты.

Остановимся на мысе "Три брата", откуда открывается один из самых красивых видов на Байкале с высоты птичьего полета!

Сделаем остановку на Мысе Любви, а также увидим очень необычную скульптуру “Хранитель Байкала”.

На прогулке нас ждет горячий обед, приготовленный на костре – ароматная уха из омуля, сочные купаты и горячие лепешки.

Конечно, трапеза сопровождается местными настойками!

После обеда нас ждет прогулка на катере с выходом в Малое море.

Малое море – часть озера Байкал, условно отделенное от Большого моря островом Ольхон.

Мы увидим с воды остров Ольхон и другие острова Малого моря и, конечно, сделаем остановку на острове Огой.

Это особое место с очень сильной положительной энергетикой.

На Огое находится буддистская Ступа Просветления, в нее заложены различные буддийские реликвии.

Здесь обычно загадывают желание, совершая традиционный обряд обхождения Ступы, и, как считают местные жители, оно непременно исполнится.

А на обратном пути на Ольхон мы будем любоваться байкальским закатом.

С бокалом игристого!

На ужин мы отправимся в ресторан, который в 2020 году издание The New York Times назвала самым лучшим на побережье Байкала.

Из ресторана открывается панорамный вид на озеро!

Нам подадут бурятский суп с наваристым бульоном из фермерской баранины и салат с ростбифом и байкальским папоротником.

В Сибири, как и на Дальнем Востоке собирают папоротник "орляк", он считается съедобным.

Его солят и добавляют в блюда.

Также мы попробуем стуфатто из баранины в соусе на основе красного вина.

Наслаждаемся и возвращаемся отдыхать в отель.

Джип-тур по Ольхону. Прогулка на необитаемый остров. Пикник на берегу Байкала и ужин в лучшем ресторане острова ОльхонДжип-тур по Ольхону. Прогулка на необитаемый остров. Пикник на берегу Байкала и ужин в лучшем ресторане острова ОльхонДжип-тур по Ольхону. Прогулка на необитаемый остров. Пикник на берегу Байкала и ужин в лучшем ресторане острова ОльхонДжип-тур по Ольхону. Прогулка на необитаемый остров. Пикник на берегу Байкала и ужин в лучшем ресторане острова ОльхонДжип-тур по Ольхону. Прогулка на необитаемый остров. Пикник на берегу Байкала и ужин в лучшем ресторане острова ОльхонДжип-тур по Ольхону. Прогулка на необитаемый остров. Пикник на берегу Байкала и ужин в лучшем ресторане острова ОльхонДжип-тур по Ольхону. Прогулка на необитаемый остров. Пикник на берегу Байкала и ужин в лучшем ресторане острова Ольхон
4 день

Возвращение в Иркутск. Тажеранские степи. Монгольский обед-дегустация и гастрономический мастер-класс на ужин

Сегодня завтракаем в нашем отеле и говорим до свидания острову Ольхон: мы возвращаемся в Иркутск.

Наш путь в Иркутск будет проходить через Тажеранские степи.

Это уникальный уголок прибайкальской природы с холмистым и живописным рельефом, степным разнотравьем и обилием птиц, который еще называют Приольхонье.

По пути мы сделаем остановку в бухте Ая.

Большую часть времени в этом уголке Байкала господствуют тишина, безветренность и спокойствие.

По дороге мы заедем в колоритный этнопарк Золотая орда, чтобы познакомиться с самобытностью и кухней коренного населения.

Буряты пригласят нас на экскурсионную дегустацию таежных напитков с бурятскими деликатесами.

Мы попробуем самогон на кедровом орехе с закуской – микс салат с лесными груздями, тарасун – бурятскую молочную водку с копченым салом кабана и нарезкой из нежной жеребятины, ягодную настойку с рыжиковым тостом и чай со степными травами с облепиховым десертом.

На обеде мы продегустируем хушууры с домашним сливочным сыром, ароматную похлёбку с мясом яка, буузы и национальный черемуховый десерт "Урмэ" из фермерских сливок с домашними чипсами.

После обеда возвращаемся в Иркутск и заселяемся в один из лучших отелей города – Марриотт.

Немного отдыхаем и собираемся на ужин.

Сегодня вечером мы отправимся в кулинарную студию, где под руководством шеф-повара приготовим национальные блюда Сибири и Бурятии.

Итак, что нас ждет?

Таежный салат с вяленой медвежатиной и кедровыми орешками, бурятские буузы и сибирский хворост с ароматным алтайским чаем.

А чтобы мастер-класс прошёл с огоньком, будет винное сопровождение.

Так что будет вкусно, интересно, винно и весело!

После мастер-класса приступаем к дегустации наших блюд!

Кроме того, к нашему вечеру присоединится ансамбль национальных танцев.

Артисты научат нас танцевать бурятский танец Ёхор!

Ужинаем, наслаждаемся, танцуем, обмениваемся впечатлениями от Иркутска и Байкала.

Возвращение в Иркутск. Тажеранские степи. Монгольский обед-дегустация и гастрономический мастер-класс на ужинВозвращение в Иркутск. Тажеранские степи. Монгольский обед-дегустация и гастрономический мастер-класс на ужинВозвращение в Иркутск. Тажеранские степи. Монгольский обед-дегустация и гастрономический мастер-класс на ужинВозвращение в Иркутск. Тажеранские степи. Монгольский обед-дегустация и гастрономический мастер-класс на ужинВозвращение в Иркутск. Тажеранские степи. Монгольский обед-дегустация и гастрономический мастер-класс на ужинВозвращение в Иркутск. Тажеранские степи. Монгольский обед-дегустация и гастрономический мастер-класс на ужинВозвращение в Иркутск. Тажеранские степи. Монгольский обед-дегустация и гастрономический мастер-класс на ужинВозвращение в Иркутск. Тажеранские степи. Монгольский обед-дегустация и гастрономический мастер-класс на ужинВозвращение в Иркутск. Тажеранские степи. Монгольский обед-дегустация и гастрономический мастер-класс на ужинВозвращение в Иркутск. Тажеранские степи. Монгольский обед-дегустация и гастрономический мастер-класс на ужин
5 день

Гастрономический обед в дворянском доме. Свободное время и отъезд

Сегодня после завтрака в отеле у Вас будет свободное время, чтобы погулять по городу или просто отдохнуть в номере.

И встречаемся на обед!

Он пройдет в стенах уютного особняка в центре Иркутска, где мы сможем окунуться в радушную атмосферу дворянского дома, насладившись изящными блюдами локальной кухни.

Здесь традиционные русские соленья готовятся в специальных дубовых бочонках, сыры варятся на собственной сыроварне, а привычные, казалось бы, рецепты блюд исполняются с элементами технологии молекулярной кухни.

На аперитив мы попробуем ассорти фирменных ремесленных сыров, лесные грузди по- байкальски и паштет из утки с сухофруктами и луковым мармеладом.

В качестве основного блюда нас ждет ягненок, запеченный со свеклой и гремолатой.

Блюда сопровождаются бархатистым и полнотелым красным вином.

А на десерт мы продегустируем грушевый мусс-маскарпоне!

С мороженым камамбер и миндальным крамблом.

Также нас ждет чайная церемония из столетнего самовара.

После обеда мы проводим Вас в аэропорт.

Гастрономический обед в дворянском доме. Свободное время и отъездГастрономический обед в дворянском доме. Свободное время и отъездГастрономический обед в дворянском доме. Свободное время и отъездГастрономический обед в дворянском доме. Свободное время и отъезд

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостиницах.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения и даты заезда, руб:

дата заездапериод акцииРаннее бронированиеБез раннего бронирования
2-хместное1-номестное2-хместное1-номестное
11-15 июля 2023до 10.05122 000136 000130 000145 000
7-11 августа 2023до 10.05122 000136 000130 000145 000
4-8 сентября 2023до 10.06122 000136 000130 000145 000

Варианты проживания

отель «Легенда Байкала»

1 ночь

Этот отель расположен на берегу озера Байкал, у истока реки Ангары, в 62 км от Иркутска. К услугам гостей бесплатный Wi-Fi. Номера оснащены кондиционером и мини-баром.

Все номера отеля «Легенда Байкала» оформлены в индивидуальном стиле, обшиты деревянными панелями и обставлены деревянной мебелью. В ванных комнатах предоставляются банные халаты и фен.

Гости отеля «Легенда Байкала» могут посетить сауну или сыграть в бильярд.

Напротив отеля «Легенда Байкала» находится знаменитая Шаман-скала, которой можно любоваться с террасы или из номеров с видом на озеро.

Все номера с видом на Байкал!

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Арт-отель «Порт Ольхон»

2 ночи

Арт-отель "Порт Ольхон" с рестораном и баром расположен рядом с пляжем в Хужире. К услугам гостей терраса для загара, бесплатный Wi-Fi и бесплатная частная парковка.

Арт-отель «Порт Ольхон»Арт-отель «Порт Ольхон»Арт-отель «Порт Ольхон»Арт-отель «Порт Ольхон»Арт-отель «Порт Ольхон»Арт-отель «Порт Ольхон»Арт-отель «Порт Ольхон»

Courtyard by Marriott Irkutsk City Center

1 ночь

Идеально оборудованные номера, удобное место расположения в центре города, вкусная авторская кухня – эти и другие возможности откроют для себя как бизнес путешественники, так и туристы.

Отель «IRKUTSK CITY CENTER» расположен в историческом центре города. Набережная реки Ангары, Музеи, Иркутский Драматический Театр, памятники истории и архитектуры – деревянные дома, храмы начала 18 века – в пешей доступности от отеля.

Courtyard by Marriott Irkutsk City CenterCourtyard by Marriott Irkutsk City Center

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Проживание в отелях 4* (в Листвянке, на Ольхоне и в Иркутске)
  • Все завтраки в отелях
  • Всё питание по программе тура (все обеды и ужины по программе в лучших ресторанах области с винным сопровождением и 1 обед-пикник на берегу Байкала)
  • Встреча и проводы в аэропорт
  • Сопровождающий гид на протяжении всего тура
  • Путешествие из Листвянки в Ольхон на быстроходном судне
  • Прогулка на катере с выходом на Малое море и экскурсия по острову Огой, встреча заката с игристым вином
  • Джип-тур по острову Ольхон
  • Гастрономический мастер-класс с выступлением бурятского народного ансамбля
  • Все экскурсии с местным гидом
  • Все дегустации
  • Все входные билеты по программе
  • Сибирская баня на острове Ольхон
  • Трансферы в рамках тура на микроавтобусе комфорт-класса (Mercedes Sprinter)
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Иркутск и обратно
  • Личные расходы и сувениры
Место начала и завершения?
Россия, Иркутск
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Можно ли поехать с ребенком?

Конечно. С нами не раз путешествовали люди, которые брали с собой детей. Единственное ограничение – возраст (не менее 6 лет).

Я один/одна. Часто ли ездят в тур в одиночку?

В наши туры ездят в одиночку чаще, чем Вы думаете!
С первых часов знакомства в группе складывается особая дружеская атмосфера, и Вы не только посещаете экскурсии и наслаждаетесь дегустациями, но и получаете интересное общение, новый опыт и знания, делитесь впечатлениями с другими участниками, которые очень быстро становятся Вашими друзьями!
Вы можете выбрать для себя тип размещения: номер TWIN (две раздельные кровати) или индивидуальный номер SINGLE (одна большая кровать).

Стоимость тура уже включает в себя все питание в ресторанах?

Да, в стоимость тура уже включено всё питание (в т. ч. все дегустации), указанное в программе путешествия. Никаких дополнительных/скрытых платежей во время тура не будет. Этот момент также указан в договоре, который мы заключаем с Вами при бронировании поездки.
Все мастер-классы, трансферы, экскурсии, входные билеты и проживание в отелях также входят в стоимость. Вам остаётся просто наслаждаться новыми яркими впечатлениями!

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 5 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Ш
27 фев 2023
Огромное спасибо организаторам. Тур очень продуманный как по местам, которым удается посетить, так и в гастрономической его части. Очень понравился гид Константин.
Ю
17 янв 2023
Отлично организованный тур, гид Константин - супер
А
14 дек 2022
Все было замечально организовано.

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