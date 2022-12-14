1 день

Прогулка по Иркутску. Отправление в Листвянку

Мы встречаем Вас в аэропорту Иркутска и направляемся на завтрак в панорамный ресторан в центре города!

Это очень стильный ресторан, все столики расположены вдоль огромных панорамных окон.

Завтрак пройдет с бокалом Просекко: вкусное, винное и душевное путешествие на Байкал объявляется открытым!

После сытного завтрака мы прогуляемся по исторической части Иркутска и познакомимся с городом в сопровождении местного гида.

Долго ходить не будем: чередуем пешую прогулку с передвижением на нашем микроавтобусе.

Мы прогуляемся по набережной реки Ангары, посмотрим знаменитый 130-й квартал с исторической застройкой, увидим старинную Спасскую церковь и памятник Александру III, а также сфотографируемся у ледокола Ангара.

После прогулки мы зайдем погреться в кафе-кондитерскую на чайную церемонию с сибирским брусничным пирогом!

И отправляемся на Байкал!

Едем в поселок Листвянка, дорога до которого займет не более часа.

На въезде в поселок обязательно поднимемся на смотровую "Пик Черского", откуда открывается потрясающий вид на Байкал!

После смотровой направляемся на обед в заведение, которое по версии ресторанной премии #чтогдеестьвИркутске стало лучшим в области!

Нас ждут уникальные блюда от шеф-повара, подчеркивающие сибирскую самобытность и силу Байкала.

На аперитив нам подадут тар-тар из косули с соусом из чернослива.

В качестве основного блюда попробуем запеченный муксун с вешенками и икрой омуля, а на десерт – знаменитый шаман-камень – мусс из белого шоколада с брусникой и кедровыми орехами.

Конечно, с винным сопровождением!

Ближе к вечеру едем заселяться в один из лучших отелей Листвянки “Легенда Байкала”.

Сочетание чистейшего байкальского воздуха, аромата сосны и уютной насыщенной зеленью территорией создает уникальную атмосферу единения с природой, расслабленности и спокойствия.

По нашей традиции в номере Вас будет ждать бутылочка игристого с фруктами, чтобы расслабиться вечером и настроиться на красивый и яркий отдых!