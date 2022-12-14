Мы встречаем Вас в аэропорту Иркутска и направляемся на завтрак в панорамный ресторан в центре города!
Это очень стильный ресторан, все столики расположены вдоль огромных панорамных окон.
Завтрак пройдет с бокалом Просекко: вкусное, винное и душевное путешествие на Байкал объявляется открытым!
После сытного завтрака мы прогуляемся по исторической части Иркутска и познакомимся с городом в сопровождении местного гида.
Долго ходить не будем: чередуем пешую прогулку с передвижением на нашем микроавтобусе.
Мы прогуляемся по набережной реки Ангары, посмотрим знаменитый 130-й квартал с исторической застройкой, увидим старинную Спасскую церковь и памятник Александру III, а также сфотографируемся у ледокола Ангара.
После прогулки мы зайдем погреться в кафе-кондитерскую на чайную церемонию с сибирским брусничным пирогом!
И отправляемся на Байкал!
Едем в поселок Листвянка, дорога до которого займет не более часа.
На въезде в поселок обязательно поднимемся на смотровую "Пик Черского", откуда открывается потрясающий вид на Байкал!
После смотровой направляемся на обед в заведение, которое по версии ресторанной премии #чтогдеестьвИркутске стало лучшим в области!
Нас ждут уникальные блюда от шеф-повара, подчеркивающие сибирскую самобытность и силу Байкала.
На аперитив нам подадут тар-тар из косули с соусом из чернослива.
В качестве основного блюда попробуем запеченный муксун с вешенками и икрой омуля, а на десерт – знаменитый шаман-камень – мусс из белого шоколада с брусникой и кедровыми орехами.
Конечно, с винным сопровождением!
Ближе к вечеру едем заселяться в один из лучших отелей Листвянки “Легенда Байкала”.
Сочетание чистейшего байкальского воздуха, аромата сосны и уютной насыщенной зеленью территорией создает уникальную атмосферу единения с природой, расслабленности и спокойствия.
По нашей традиции в номере Вас будет ждать бутылочка игристого с фруктами, чтобы расслабиться вечером и настроиться на красивый и яркий отдых!
Утром завтракаем в отеле.
Сегодня мы совершим незабываемое ледовое путешествие на судах на воздушной подушке.
Это уникальные катера-амфибии, которые передвигаются как по воде, так и по льду за счет огромного воздушного винта, как самолет!
А называются – хивусы.
Наше путешествие будет до самого острова Ольхон, где мы останемся на две ночи в одном из лучших отелей острова!
Дорога займет по льду озера не один час, а по пути нас будут ждать самые красивые виды и удивительные места Байкала.
С нами всегда в дороге будут согревающие настойки из кедра и сибирских ягод.
Сначала мы остановимся рядом с поселком Большое Голоустное, знаменитым своим льдом с замерзшими пузырьками воздуха.
Фотографии здесь получаются невероятные!
Дальше наш путь лежит в бухту Песчаную, одно из самых красивых мест на Байкале.
Живописные скалы с двух сторон огибают бухту, которую называют Байкальской ривьерой из-за неповторимого цвета воды и льда, а также песчаного берега.
Здесь мы устроим пикник!
Для нас заранее разведут костер и приготовят традиционную уху по- байкальски из свежепойманной рыбы.
Также мы отведаем байкальскую рыбу, приготовленную на мангале.
А после обеда мы обязательно поцелуем Байкал!
Это местная традиция, когда в прозрачном, чистейшем льду Байкала пробуривают лунки и затем наливают в них горячительный напиток, получается такая "рюмка".
Пробуем!
Дальше наши хивусы доставят нас через пролив Ольхонские ворота и Малое море в поселок Хужир.
Здесь мы заселяемся в уютный эко-отель, один из лучших на острове Ольхон!
Немного отдохнем и отправимся на ужин в ресторан, который в 2020 году издание The New York Times назвала самым лучшим на побережье Байкала.
Из ресторана открывается панорамный вид на озеро!
Нам подадут традиционный бурятский суп "бухлер", очень сытный и наваристый, салат с ростбифом и байкальским папоротником.
В Сибири, как и на Дальнем Востоке собирают папоротник "орляк", он считается съедобным.
Его солят и добавляют в блюда.
А также стуфатто из баранины в соусе на основе красного вина.
Наслаждаемся и возвращаемся отдыхать в отель.
Сегодня после завтрака нас будут ждать специально подготовленные автомобили, на которых мы совершим путешествие по острову Ольхон и заглянем в самые интересные уголки.
Мы посетим святые бурятские места и доедем до самой северной точки острова – мыса Хобой, вдоль которого расположены многочисленные ледовые пещеры и гроты.
Эти эффектные природные инсталляции могут достигать 30 метров в высоту и внешне напоминают сталактиты или заледеневшие всплески.
На прогулке нас ждет горячий обед, приготовленный на костре – рыбный суп из омуля, сочные купаты и горячие лепешки.
Конечно, трапеза сопровождается настойками!
Обязательно подъедем к скале Шаманка, которую все видели на фотографиях, и к 13-ти столбам сэргэ – также святому для шаманов месту на Ольхоне.
Каждый из сэргэ обвязан разноцветными кусками ткани, призванными донести просьбы богам.
Считается, что сэргэ символизируют древо жизни.
Вечером возвращаемся в поселок и отправляемся на ужин в ресторан традиционной сибирской кухни.
Нам подадут одно из самых популярных блюд на Байкале – сагудай из байкальской рыбы.
На горячее – сочная утиная грудка с пьяной грушей и соусом из лесных ягод.
А на десерт авторское и очень милое лакомство –"ведро картошки"!
Пока мы ужинаем, для нас топится настоящая сибирская банька с ароматом кедра, и подогревается купель!
Только представьте, что можно выйдя из парной, залезть в теплую купель, наполненную Байкальской водой и с упоением наслаждаться кристально чистым воздухом и красотой вокруг.
Греемся, купаемся, пьем чай на сибирских травах и отдыхаем!
Сегодня завтракаем в нашем отеле и говорим до свидания острову Ольхон: мы возвращаемся в Иркутск!
По дороге мы заедем в колоритный этнопарк Золотая орда, чтобы познакомиться с самобытностью и кухней коренного населения.
Буряты пригласят нас на экскурсионную дегустацию таежных напитков с бурятскими деликатесами!
Мы попробуем самогон на кедровом орехе с закуской – микс салат с лесными груздями, тарасун – бурятскую молочную водку с копченым салом кабана и нарезкой из нежной жеребятины, ягодную настойку с рыжиковым тостом и чай со степными травами с облепиховым десертом.
Затем направляемся на трапезу с местным жителем, который расскажет про местные обычаи и застольные традиции и научит как правильно есть буузы (национальное блюдо)!
На обеде мы продегустируем хушууры с домашним сливочным сыром, ароматную похлёбку с мясом яка, буузы и национальный черемуховый десерт «Урмэ» из фермерских сливок с домашними чипсами.
После обеда возвращаемся в Иркутск и заселяемся в один из лучших отелей города – Марриотт.
Немного отдыхаем и собираемся на ужин!
Вечером мы отправимся в кулинарную студию, где под руководством шеф-повара приготовим национальные блюда сибири и Бурятии.
Сегодня вечером мы отправимся в кулинарную студию, где под руководством шеф-повара приготовим национальные блюда Сибири и Бурятии.
Итак, что нас ждет?
Таежный салат с вяленой медвежатиной и кедровыми орешками, бурятские буузы и сибирский хворост с ароматным алтайским чаем.
А чтобы мастер-класс прошёл с огоньком, будет винное сопровождение.
Так что будет вкусно, интересно, винно и весело!
После мастер-класса приступаем к дегустации наших блюд!
Кроме того, к нашему вечеру присоединится ансамбль национальных танцев.
Артисты научат нас танцевать бурятский танец Ёхор!
Ужинаем, наслаждаемся, танцуем, обмениваемся впечатлениями от Иркутска и Байкала!
Сегодня после завтрака в отеле у Вас будет свободное время, чтобы погулять по городу или просто отдохнуть в номере.
И встречаемая на обед!
Он пройдет в стенах уютного особняка в центре Иркутска, где мы сможем окунуться в радушную атмосферу дворянского дома, насладившись изысканными блюдами локальной кухни.
Здесь традиционные русские соленья готовятся в специальных дубовых бочонках, сыры варятся в собственной сыроварне, а привычные, казалось бы, рецепты блюд исполняются с элементами технологии молекулярной кухни.
На аперитив мы попробуем ассорти фирменных ремесленных сыров, лесные грузди по-байкальски и паштет из утки с сухофруктами и луковым мармеладом.
В качестве основного блюда нас ждет дикое мясо, приготовленное в угольной печи, с тыквой из трех текстур.
Блюда сопровождаются бархатистым и полнотелым красивым вином.
А на десерт мы продегустируем молодильное яблочко!
С брусничным сердцем, кедровым бисквитом и чабрецом.
Также нас ждет чайная церемония из столетнего самовара!
После обеда мы проводим Вас в аэропорт.
Тур предусматривает проживание в гостиницах.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения и даты заезда, руб:
|Дата заезда
|2-хместное
|1-номестное
|10-14 февраля
|110 000
|126 000
|23-27 февраля
|115 000
|132 000
|7-11 марта (обычная стоимость с 20.12)
|115 000
|132 000
|7-11 марта (стоимость по акции до 20.12)
|106 000
|120 000
|20-24 марта (обычная стоимость с 20.12)
|110 000
|126 000
|20-24 марта (стоимость по акции до 20.12)
|102 000
|116 000
Этот отель расположен на берегу озера Байкал, у истока реки Ангары, в 62 км от Иркутска. К услугам гостей бесплатный Wi-Fi. Номера оснащены кондиционером и мини-баром.
Все номера отеля «Легенда Байкала» оформлены в индивидуальном стиле, обшиты деревянными панелями и обставлены деревянной мебелью. В ванных комнатах предоставляются банные халаты и фен.
Гости отеля «Легенда Байкала» могут посетить сауну или сыграть в бильярд.
Напротив отеля «Легенда Байкала» находится знаменитая Шаман-скала, которой можно любоваться с террасы или из номеров с видом на озеро.
Все номера с видом на Байкал!
Отель «Вилла Малина Ольхон Байкал» расположен в Хужире, в 1,6 км от Хужира. К услугам гостей — ресторан, бесплатная частная парковка, бар и терраса. Во всех номерах этого четырехзвездочного отеля гости могут пользоваться бесплатным Wi-Fi, а из окон открывается вид на озеро. Стойка регистрации открыта круглосуточно. Гости могут обменять валюту и воспользоваться камерой хранения багажа.
В каждом номере обустроена гостиная зона. Из некоторых номеров отеля «Вилла Малина Ольхон Байкал» открывается вид на патио и бассейн. Во всех номерах есть собственная ванная комната и шкаф для одежды. Предоставляются полотенца и постельное белье.
Отель «Резиденция BaikalEcoWood» с баром расположен в поселке Хужир. К услугам гостей ресторан и терраса. В отеле осуществляется доставка еды и напитков в номер.
Все номера оснащены чайником, в них установлен шкаф для одежды.
Отель Baikal View расположен всего в 700 метрах от берега озера Байкал на живописном острове Ольхон.
На территории работает бесплатный Wi-Fi.
К услугам гостей лаконично оформленные номера с собственной ванной комнатой. Из всех номеров открывается вид на озеро.
Идеально оборудованные номера, удобное место расположения в центре города, вкусная авторская кухня – эти и другие возможности откроют для себя как бизнес путешественники, так и туристы.
Отель «IRKUTSK CITY CENTER» расположен в историческом центре города. Набережная реки Ангары, Музеи, Иркутский Драматический Театр, памятники истории и архитектуры – деревянные дома, храмы начала 18 века – в пешей доступности от отеля.
Погода в феврале на Байкале будет по-сибирски морозная! А небо будет безоблачное и ослепительно голубое, мы ожидаем, что будет светить яркое февральское солнце.
При правильном выборе одежды будет комфортно.
К тому же и суда на воздушной подушке (хивусы), и микроавтобусы с джипами хорошо отапливаются.
Обязательно взять с собой:
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».
Конечно. С нами не раз путешествовали люди, которые брали с собой детей. Единственное ограничение – возраст (не менее 6 лет).
В наши туры ездят в одиночку чаще, чем Вы думаете!
С первых часов знакомства в группе складывается особая дружеская атмосфера, и Вы не только посещаете экскурсии и наслаждаетесь дегустациями, но и получаете интересное общение, новый опыт и знания, делитесь впечатлениями с другими участниками, которые очень быстро становятся Вашими друзьями!
Вы можете выбрать для себя тип размещения: номер TWIN (две раздельные кровати) или индивидуальный номер SINGLE (одна большая кровать).
Да, в стоимость тура уже включено всё питание (в т. ч. все дегустации), указанное в программе путешествия. Никаких дополнительных/скрытых платежей во время тура не будет. Этот момент также указан в договоре, который мы заключаем с Вами при бронировании поездки.
Все мастер-классы, трансферы, экскурсии, входные билеты и проживание в отелях также входят в стоимость. Вам остаётся просто наслаждаться новыми яркими впечатлениями!