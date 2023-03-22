Далее Вы отправитесь на Малое море, где сможете насладиться единением с природой или выбрать на свой вкус дополнительные экскурсии и погрузиться в мир Байкальских сказок, мифов, легенд и сказаний.
июн
июн
июл
июл
июл
июл
июл
даты
Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Обзорная экскурсия по Иркутску. Листвянка. Байкальский музей. Рыбный рынок
Приветствуем Вас в городе Иркутск!
Встреча с табличкой.
Сбор группы:
- аэропорт – 8-8:30 внутри здания у выхода в город (напротив выдачи багажа);
- ж/д вокзал – 9-9:30 (подъезд "пригородные кассы", внутри здания у выхода в город).
После сбора группы отправляемся на завтрак.
Наше путешествие по Иркутску начинается с обзорной экскурсии.
Мы познакомим Вас с историей нашего города.
После знакомства с сибирским городом группа отправляется в п. Листвянка.
По пути посетим этнографический музейный комплекс под открытым небом"Тальцы".
В музее воссоздан культурно-бытовой уклад сибирской деревни 17-19 веков.
Здесь вы увидите усадьбы зажиточных крестьян, Спасскую башню Илимского острога, Волостную Управу, церковно-приходскую школу, храм Казанской иконы Божьей Матери 17 века.
Что особенно интересно, так это то, что в каждом дворе музея представлена своя экспозиция, можно зайти в каждый дом и окунуться в атмосферу тех времен.
После посещения музея продолжаем путь в Листвянку.
Сначала нас встретит Шаман-камень, овеянный мифами и легендами.
Многие знают легенду о любви Ангары и Енисея.
После посещение Байкальского музея, здесь вас ждет встреча с обитателями озера.
Нерпа, гамарусы, бычки, губка – вот такие удивительные организмы живут в Байкале.
Прогулка по Листвянке с посещением рыбного рынка и сувенирных рядов.
Обед во время экскурсии.
Размещение в гостинице в Иркутске.
Гид: да. Питание: завтрак, обед.
Кругобайкальская железная дорога
Завтрак в гостинице.
Очень насыщенный, интересный и продолжительный экскурсионный день.
Экскурсия по КБЖД (Кругобайкальской железной дороге).
На 84 км дороги от ст. Култук до ст. Байкал построено 424 инженерных сооружения, в том числе 39 тоннелей общей протяженностью 8994 м.
В обвалоопасных местах построено 14 км подпорных стенок, 47 каменных и 3 железных галереи.
По объему, сложности и стоимости работ этот участок не имел себе равных среди железных дорог России.
До революции его называли “Золотой пряжкой стального пояса России”, пряжкой – потому что она соединила разорванную Байкалом Транссибирскую магистраль, а золотой – потому что по стоимости работ она превзошла все существовавшие в России дороги.
Сегодня журнал Forbes включил КБЖД в число самых красивых железнодорожных маршрутов мира.
Возвращение в Иркутск.
Гид: гид – на кбжд.
Питание: завтрак.
Питание на КБЖД: самостоятельно, рекомендуем позаботиться о питании накануне, либо заказать с собой ланч-бокс, т. к. на Кругобайкальской железной дороге нет кафе.
Внимание: экскурсия на КБЖД на поезде может быть заменена на экскурсию на катере (изменение расписания, отмена поезда).
Малое море
Завтрак в гостинице.
После завтрака – отъезд на побережье Байкала – на Малое море.
Во время поездки пейзаж за окном будет меняться от урбанистического до бескрайних степей, зеленой тайги и наконец, скалистых берегов озера Байкал.
За обедом (самостоятельно в кафе во время остановки) можно впервые оценить блюда местной кухни (позы, бухлер).
Прибытие на базу отдыха, размещение.
Информационная встреча.
Небольшой отдых.
Пешеходная экскурсия по побережью Малого Моря.
Климат побережья идеальный для отдыха: здесь очень мало осадков и большую часть времени солнечно.
Во время экскурсии Вы узнаете легенды о нашем Священном озере.
Гид расскажет Вам интересные факты о Байкале, о его флоре и фауне, об острове Ольхон, о проливе Ольхонские ворота.
Ужин.
Питание: завтрак, ужин.
Гид: да.
Свободный день. Экскурсии и активности по желанию
Завтрак на базе.
Свободное время.
В этот день Вы можете просто отдохнуть, любуясь красотой Священного моря, покупаться в Байкале (в июле и августе вода прогревается до 22 градусов), покататься на квадроциклах, поехать на конную прогулку, отправиться в мини круиз или же поехать на автомобильную экскурсию.
Гид: местный/водитель во время доп. экскурсий.
Питание: завтрак, ужин.
Свободный день. Экскурсии и активности по желанию
Завтрак на базе.
Свободное время.
В этот день Вы можете просто отдохнуть, любуясь красотой Священного моря, покупаться в Байкале (в июле и августе вода прогревается до 22 градусов), покататься на квадроциклах, поехать на конную прогулку, отправиться в мини круиз или же поехать на автомобильную экскурсию.
Гид: местный/водитель во время доп. экскурсий.
Питание: завтрак, ужин.
Отъезд
Завтрак.
Трансфер в город Иркутск.
Ориентировочное время выезда с 12:00 – 14:00, информация по конкретному выезду будет сообщена за сутки накануне.
Окончание программы тура: центр, аэропорт, жд вокзал.
Питание: завтрак.
Гид: нет.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостиницах/гостевых домах, номера с удобствами.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|Даты
|2-3-местное
|Доплата за 1-местное
|Май, июнь, сентябрь
|47 090
|17 000
|Июль, август
|51 430
|17 000
Варианты проживания
Отель «Яковлев» или аналогичный
Отель «Яковлев» расположен в Иркутске, менее чем в 1 км от Иркутского драматического театра и в 1,9 км от дома Волконского.
К услугам гостей номера с общим лаунджем, бесплатный Wi-Fi на всей территории и бесплатная частная парковка. Отель находится в 1,7 км от Иркутска, в 4,6 км от станции Иркутск Первый и в 5,4 км от станции Иркутск Вторая. Стойка регистрации открыта круглосуточно. По запросу осуществляется доставка еды и напитков в номер.
Среди удобств номеров – телевизор и шкаф для одежды. Все номера оснащены чайником, а в некоторых обустроена кухня с холодильником. Кроме того, в номерах отеля «Яковлев» установлен кондиционер и рабочий стол.
Гостевой дом «Эльдорадо» или аналогичный
База отдыха «Эльдорадо» с сауной и частным пляжем находится в поселке Сахюрта.
Из некоторых номеров открывается вид на горы или озеро.
В гостевом доме можно взять напрокат велосипед.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Проживание по программе:в Иркутске – гостиница (номер с удобствами)на Малом Море – база отдыха (номер с удобствами)
- В Иркутске – гостиница (номер с удобствами)
- На Малом Море – база отдыха (номер с удобствами)
- Питание по программе: 1 день – завтрак, обед2 день – завтрак3-5 день – завтрак, ужин6 день – завтрак
- 1 день – завтрак, обед
- 2 день – завтрак
- 3-5 день – завтрак, ужин
- 6 день – завтрак
- Транспортно-экскурсионное обслуживание по программе:обзорная экскурсия по городу Иркутскэтнографический музей “Тальцы”музей Байкала с аквариумамипрогулка по ЛиствянкеКругобайкальская Железная Дорога (КБЖД)пешеходная экскурсия по побережью Малого моря
- Обзорная экскурсия по городу Иркутск
- Этнографический музей “Тальцы”
- Музей Байкала с аквариумами
- Прогулка по Листвянке
- Кругобайкальская Железная Дорога (КБЖД)
- Пешеходная экскурсия по побережью Малого моря
- Входные билеты по программе:музей “Тальцы”Байкальский музейКБЖДсбор Прибайкальского национального парка.
- Музей “Тальцы”
- Байкальский музей
- КБЖД
- Сбор Прибайкальского национального парка
- Что не входит
- Авиа или ж/д билеты до г. Иркутска и обратно
- Дополнительные услуги гостиницы и базы отдыха
- Питание, не указанное в программе тура
- Размещение другого уровня
- Индивидуальное обслуживание
- Дополнительные экскурсии
- Место начала и завершения?
- Иркутск
- Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- удобную повседневную обувь, а также сменную пару;
- теплые вещи на случай непогоды, а также запас носков;
- кепи или бейсболку;
- куртку с капюшоном и молнией (обязательно нужна вечером и утром – в случае дождей и туманов);
- солнцезащитные очки;
- лекарства, средства личной гигиены;
- наличные деньги.
- Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
- Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
- На какое время брать обратные билеты?
Настоятельно рекомендуем брать билеты на обратную дорогу домой после 22:00, т. к. возможна задержка. Ориентировочное время прибытия в Иркутск 19:00 – 20:30 в последний день программы.Для туристов, отправляющихся домой на утреннем рейсе предлагаем следующие варианты:
- Индивидуальный трансфер в Иркутск ко времени выезда (ориентировочная доплата: 12 000 рублей за легковой автомобиль – до 3 туристов);
- Доп. ночь в Иркутске (стоимость от 3500 рублей за одноместный номер, от 4 500 рублей за двухместный номер) и вылет на следующий день.
- Какие дополнительные экскурсии можно заказать?
Экскурсии автомобильные (УАЗ – Буханка)(стоимость за одного туриста)
Панорамы Байкала и Бухта Змеиная (2-3 часа) (Чай из самовара на берегу)
3 000 р.Экскурсия начинается от базы отдыха по направлению к «Большому морю» -открытому Байкалу. Первым объектомпосещения станет Смотровая обзорная, с которой открывается великолепный вид на Большой Байкал, остров Ольхон, Ольхонские ворота и лазурную бухту. Далее путь проходит вдоль западного побережья Байкала.Минуя подъемы и спуски, группа попадает в ущелье Змеиное, совершенно уединенное уютное местечко, здесь получаются чудесные кадры. Пьем чай с байкальскими травами, делаем фото и возвращаемся обратно.
О. Ольхон – целодневная экскурсия по острову до Северного мыса Хобой. (Обед-Пикник)
5 500 р.Маршрут: паромная переправа черезОльхонские ворота – Загли – Кобыльяголова – мыс Бурхан – Урочище Песчаное – Саган-Хушун – Хобой – турбаза Ольхон по праву называют сердцем Байкала: остров является географическим, историческим и сакральным центром озера. Это одно из самых красивых мест на Байкале, с неимоверной энергетикой, завораживающими пейзажами,множеством легенд и приданий.Он расположен в центральной частиБайкала, вблизи наибольшей отметкиглубины (1637 м), на равном удалении от северной и южной оконечностей озера и сконцентрировал на своей территории все многообразие природных ландшафтов байкальских берегов. Вот степные просторы, песчаные дюны, горы и леса,катыши и галечные пляжи, холмы иобрывы. Ольхон – самый большой остров на Байкале (почти 73 км в длину и до 15 км в ширину), и наша экскурсия проходит от самой южной оконечности острова (паромная переправа) до северной –легендарного мыса Хобой.И конечно же мы посетим самыезначимые места острова:-Мыс Бурхан.-Урочище Песчаное («миниатюра»известной Бухты Песчаная).-Мыс Хобой, самая северная оконечность острова.Обед- пикник, (байкальская уха, чай с местными травами) Сарминское ущелье (+ трекинг по ущелью и чай на берегу реки) (4,5 часа) 3 000 р. Сарминское ущелье - одно из легендарных мест Байкала. Сарма - самая крупная из рек (длина 42 км), впадающих в Малое море. Река берет свое начало с северных склонов Трехголового гольца. За миллионы лет ледяной поток реки Сарма промыл в Приморском хребте мощное ущелье «Сарминское», по обе стороны которого возвышаются две скалы, создающие необычный, несколько зловещий рисунок Сарминских ворот. Здесь, переваливаясь через Приморский хребет с обширной Приленской возвышенности, арктический воздух устремляется в суживающуюся к устью долину, которая на выходе в котловину Байкала образует своего рода природную аэродинамическую трубу. Так рождается мощнейший ветер Срама. Экскурсия в Сарминское Ущелье начинается по живописной дороге вдоль залива Мухор, самого тёплого и мелководного участка пролива Малого моря. За Хужир- Нугайским заливом начинается обширная дельта реки Сарма, с несколькими низкими песчаными островками, местами гнездования птиц. Дальнейшее путешествие проходит по дороге в долине реки, по которой в 1643 году прошел казацкий пятидесятник Курбат Иванов. Взору туристов открывается обширное пространство, с хаотично разбросанными огромными валунами на фоне изумрудной травы, как будто духи гор играли в кегли. Вся дорога - это смена удивительных по живописности пейзажей: это и цветущая горная долина, и густая лесная чаща, и тропа, ведущая по обрыву над рекой и, конечно же, горная река с ее перепадами и порогами. Бухта Ая (4,5 часа). 4 000 р. Удивительна и обширна Тажеранская степь, раскинулась от Ольхонских ворот до чистейших вод горной реки Анга. В этой экскурсии мы посещаем места, которые ближе познакомят наших гостей с природой Байкала и культурой народа проживающего здесь. От Соленых озёр, до прекраснейших видов Бухты Ая с ее бирюзовой водой. Перед взором экскурсантов откроются Панорамы устья реки Анга, штольня из белого мрамора, мы посещаем петроглифы (наскальные письмена) возраст которых датируется от 4-2 тысячелетия. Дорога пролегает вдоль живописных мест, питаемых горной рекой. На смотровой площадке бухты Ая мы сделаем небольшой фото-стоп. К Устью реки Анга + Ая – целодневная экскурсия (обед в кафе бурятской кухни) – 7-8 ч. 5 000 р. Удивительна и обширна Тажеранская степь, раскинулась от Ольхонских ворот до чистейших вод горной реки Анга. В этой экскурсии мы посещаем места, которые ближе познакомят наших гостей с природой Байкала и культурой народа, проживающего здесь. От Соленых озёр, до прекраснейших видов Бухты Ая с ее бирюзовой водой. Перед взором экскурсантов откроются Панорамы устья реки Анга, штольня из белого мрамора, мы посещаем петроглифы (наскальные письмена) возраст которых датируется от 4-2 тысячелетия. Дорога пролегает вдоль живописных мест, питаемых горной рекой. Что бы ближе познакомится с бурятской культурой мы проводим время обеда в традиционном кафе, где можно будет попробовать буузы ручной лепки, традиционный бурятский суп шулэн, домашний хворост. Издревле на Священной Бурятской земле проводятся традиционные Ёрдынские игры у горы Хада Ёрд. Гости нашей компании смогут проникнуться традициями бурятского народа, находясь в сакральном месте. В конце экскурсионной программы мы поднимаемся на гору, где расположился древний сад камней. История разбросанных мегалитов загадочна и возможно их происхождение останется большим секретом для всего человечества. Экскурсия на Южную Часть Ольхона с обедом-пикником. (6-7 часов) 5500 р. Маршрут экскурсии: Смотровая площадка на Поселок Хужир, его окрестности, малое море и пляж Сарайский. Озеро Хэнхой. Смотровая на большой Байкал Озеро сердце. Смотровая трезубец - от куда открывается вид на множественные бухты малого моря и западное побережье. Обед-пикник. Экскурсия на о. Ольхон - Мыс Бурхан (4-5 часов) 3500 р. Байкал - это сердце Сибири, а Ольхон - сердце Байкала. Остров является географическим, историческим и сакральным центром озера - средоточие древних легенд и исторических преданий. Мы направляемся на мыс Бурхан, его также называют скала Шаманка. Место силы с мощной энергетикой! Шаманка была наиболее почитаемым святым местом на Байкале, здесь проводили обряды и давали обеты со времен появления первых шаманов. Пещера мыса считалась местопребыванием Эжина – хозяина острова. Сафари по Тажеранским степям (4 часа) 3500 р. В этой экскурсии, Вы увидите все самые живописные и интересные природные объекты Тажеранских степей. Вы побываете в уникальном местности Прибайкалья - Тажиранские степи. Местные жители называют Тажераны «Маленькой Монголией», настолько этот участок похож на соседнее государтсво. Вы посетите за одну экскурсию все самые живописные и интересные места степей. Услышите много легенд и преданий, а так же узнаете много особенностей местной природы и жизни на этом участке. Экскурсия «Затерянная бухта». (7-8 ч) 5500 р. Бескрайние просторы, Большое море, горы и скалы, и ни души… такой Байкал открывается Вам во время этой экскурсии. Мы пересекаем просторы Тажеранских степей и перед нами открывается Байкал, а далее в горы, в лесную часть берега, вверх на самую вершину, мыс Крест. От подъема захватывает дух, и вот он- панорамный вид на Байкал, небольшие уютные бухточки внизу, в одну из них мы спустимся чуть позже, а пока: наслаждаемся видами и единением с природой! Далее по лесной дороге мы спустимся в бухту, в которой практически не бывает людей, так как добраться сюда очень сложно, побережье бухты – идеальные плоские камешки, по ним так приятно идти и слышать, как они шуршат под ногами. Вода здесь часто бывает достаточно теплой для купания. Пока вы наслаждаетесь Байкалом, мы организуем Вам пикник. На Катере (стоимость на одного туриста)
О. Огой (3 часа)
3500 р Буддийская ступа, возведенная на острове Огой летом 2005г, официально именуется как ступа Просветления, Покорения демонов, содержащая статую Женской формы, матери всех Будд. Другими словами, эта ступа относится к типу ступ, в которую вложены различные буддийские реликвии. Остров Огой, протянувшийся узкой извивающейся полосой суши с юга на север на 6 км, с воздуха сильно напоминает танцующую богиню Диканю с распростертыми руками, устремленную на север. Ступа, сооруженная на самой высокой отметке острова (512 м), на высоте 60 метров над уровнем Байкала оказалась расположенной как раз в области сердца острова.
О. Огой + Замогой (3,5 часа)
4500 р. Экскурсия на о. Огой + о. Замогой – привлекателен, тем, что там периодически устраивают лежбище Байкальский тюлень - нерпа.
Огой + Большой Байкал (3,5 часа)
4500 р. Экскурсия на о. Огой + Выход в Большой Байкал - где Вашему взору откроется вся мощь и величие озера. Прогулка на закате с Шампанским (1 час) 2500 р.Прогулка на корабле на закате по малому морю
- Стоимость указана на 1 чел при группе, может меняться в зависимости от кол-ва чел в группе;
- Доп. экскурсии проходят по графику турбазы;
- Продолжительность ориентировочная (+-) в зависимости от погодных условий, а так же кол-ва чел в группе.
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 6 дней
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Отзывы и рейтинг
Весь остальной персонал очень доброжелательный. Водители, которые нас возили на экскурсии, просто молодцы, огромное им спасибо за угощения, всё делали от души,быстро, вкусно, просто большой респект и уважение!!!