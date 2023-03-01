После прибытия в Иркутск начинается ваше летнее приключение на Байкал!
Как только соберется группа в условленное время, вы отправитесь на озеро Байкал в популярный туристический поселок на берегу – в Листвянку.
Дорога до Листвянки проходит по живописному Байкальскому тракту, называемому в народе "Байкальская Рублевка" – здесь находится элитная загородная недвижимость Иркутска.
Трасса комфортная и красивая: по сторонам растут деревья, как правило, нет никаких пробок.
Находится поселок от Иркутска на расстоянии около 70 км.
Где-то через час пути вы уже увидите Байкал!
По пути до Листвянки вы заедете в музей под открытым небом "Тальцы".
"Тальцы" – это архитектурно-этнографический музей, где собраны примеры деревянной архитектуры прошлых столетий.
Расположен на живописном берегу Ангары в окружении сибирского леса, что придает ему аутентичный вид и подлинную историческую атмосферу.
Гид проведет увлекательную экскурсию, после чего вы поедете дальше в Листвянку.
По дороге вы увидите легендарный Шаман-Камень, с которым связана красивая легенда;
Посетите музей Байкала, который не только проводит экспозиционно-просветительскую деятельность, но и продолжает заниматься серьезными научными исследованиями, а потому подобной информации о Байкале "из первых рук" вы не узнаете нигде.
Завершится этот день заселением в гостиницу и свободным вечером, который можно посвятить отдыху, прогулке по пристани, также рекомендуем заглянуть на рыбный рынок, где можно попробовать интересную рыбку голомянку, копченые рыбы, там же есть в большом ассортименте чаи из байкальских трав, орехи, варенье, сувенирная продукция.
Вы увидите: архитектурно-этнографический музей «Тальцы», лимнологический музей Байкала, Шаман-Камень, Листвянка.
Включено в стоимость: проживание, экскурсия в Листвянку и «Тальцы», гид, групповой трансфер.
Утром второго дня нас ждет экскурсия по кругобайкальской железной дороге (КБЖД).
Экскурсия по КБЖД – однодневная экскурсия вдоль Байкала на комфортабельном поезде.
Ранним утром вы отправляетесь в порт Байкал недалеко от Листвянки, откуда начнется экскурсия.
Здесь вас ждет поезд, который двигается по старой Кругобайкальской железной дороге.
Вы узнаете историю строительства железной дороги, о жизни и истории местного населения.
«Кругобайкалку» называют «Золотой пряжкой стального пояса России», «пряжкой» – потому что она соединила разорванную Байкалом Транссибирскую магистраль, а «золотой» – потому что по стоимости работ она превзошла все существующие в России дороги.
Эта уникальная железнодорожная ветка была создана в начале XX века и сегодня является архитектурно–ландшафтным заповедником. Здесь было построено 40 тоннелей сквозь скалы и 16 галерей, а также мосты и виадуки.
В рамках экскурсии вы сможете осмотреть многие тоннели, сделать памятные фотографии интересных локаций, а в середине дня вас ждет вкусный обед.
Экскурсия предполагает остановку в удивительном месте – на вокзале в Слюдянке.
Его называют мраморным чудом Транссиба.
Здание вокзала сделано из нешлифованного байкальского мрамора, построено более века назад и до сих пор остается действующим: в 2005 году к 100-летию была проведена реконструкция здания.
В настоящее время в здании Слюдянского вокзала проходит интерактивная выставка, например, пол на вокзале имитирует водную гладь озера Байкал и прибой.
Завершится экскурсия приездом в столицу Восточной Сибири – город Иркутск.
Вас ждет: Байкал, КБЖД, туннели, мраморный вокзал в Слюдянке, паромная переправа в порт Байкал.
Включено в стоимость: завтрак, групповой трансфер, проживание, экскурсия, обед.
После завтрака в гостиницу вы отправитесь в сторону самого популярного места на Байкале – на остров Ольхон.
Ольхон – это поистине незабываемое и одно из самых знаменитых мест на Байкале, которое по праву называют местом силы и особенно мощной энергетики!
Путь на Ольхон будет пролегать по комфортной трассе в окружении красивой живописной природы.
Ольхон – это остров, и на него попадают через паромную переправу.
До паромной переправы ваш путь ляжет по «Марсианской дороге», как часто отзываются о Тажеранских степях наши туристы.
Это километры простора, кое-где живописно украшенные скальными останцами, где дорога змейкой вьется между холмов и возвышенностей.
Переправившись на остров, вас ждет дорога до центра Ольхона – поселка Хужир, где вы заселитесь на базе отдыха.
Вечером у вас останется свободное время, которое можно провести, изучая окрестности поселка.
В пешей доступности находится визитная карточка Байкала, самая популярная, узнаваемая и при этом энергетически сильная локация – мыс Бурхан, скала Шаманка.
Мы отправимся прогуляться туда на закате – лучи заходящего солнца горящими оттенками окрашивают воды Байкала.
Это невероятно красивое и приятное зрелище и времяпрепровождение!
Вы увидите: Тажеранские степи, паромная переправа, дорога по степям юга Ольхона, мыс Бурхан, скала Шаманка.
Включено в стоимость: групповой трансфер, проживание, завтрак.
После завтрака вы отправитесь на экскурсию в живописную часть острова – на север, к мысу Хобой.
Мыс расположен на самом севере острова.
Находясь рядом с краем мыса, Байкал кажется бесконечным, ощущается его величие, простор!
Вы также посетите мыс Любви (или мыс Шунтэ-Левый).
Местные говорят, что раньше на мыс приезжали бездетные пары, и после проведенных обрядов и молитв, у них вскоре обязательно рождались дети.
Мыс отличаются характерными формами скал, а виды оттуда завораживают!
Кроме того, в рамках экскурсии вы захватите мыс Саган-Хушун (или «Три брата») – отвесную скалу из белоснежного мрамора.
С этим мысом связывают красивую легенду о трех братьях – вам ее обязательно поведают, и находясь там, слушая легенду, чувствуешь себя участником или, по крайней мере, свидетелем описываемых событий.
После вы отправитесь дальше по острову: вокруг живописные степи и вдруг перед глазами возникает почти восьмиметровая бронзовая скульптура в виде необычного дерева – это творение известного скульпторе Даши Намдакова «Хранитель Байкала», его дар Байкалу.
Находится скульптура в некоторой отдаленности от дорог, на возвышенности.
Смотрится необычайно аутентично и величественно!
В середине дня вы подкрепите силы, вкушая ароматный обед на фоне красивой байкальской природы!
Экскурсия проходит с остановками в наиболее красивых местах, где вы можете сделать прекрасные фото на память.
Вернувшись в гостиницу, вечер можно посвятить прогулке на конях (необходимо бронировать заранее до выезда на Ольхон), отдыху.
Вы увидите: мыс Саган-Хушун, мыс Любви, мыс Саган-Хушун, мыс Хобой, скульптура Даши Намдакова «Хранитель Байкала».
Включено в стоимость: проживание, завтрак, экскурсия, обед-пикник, групповой трансфер, разрешения на посещение национального парка.
В этот день наше с вами удивительное путешествие по Ольхону подходит к концу.
Утром вас ожидает завтрак и будет возможность прогуляться напоследок по Ольхону.
В первой половине дня выезд в Иркутск, где завершится программа тура.
Включено в стоимость: завтрак; групповой трансфер.
Во время тура мы будем останавливаться в п. Листвянка, на о. Ольхон и в г. Иркутск.
Возможно размещение до 4-х человек в номере (если это семья).
Стоимость проживания зависит от выбранного уровня комфорта:
Возможность проживания в конкретном объекте размещения также зависит от загруженности и свободных дат. Более подробную информацию уточняйте у туроператора.
Стоимость проживания в зависимости от выбранного тарифа за 1 человека, руб:
|Эконом
|Стандарт
|Комфорт
|46 000
|55 000
|68 000
Доплата за одноместное размещение за 1 человека, руб:
|Эконом
|Стандарт
|Комфорт
|12 000
|19 000
|27 000
Ниже представлены возможные варианты размещения.
Объекты размещения уровня “Эконом” — уютные благоустроенные домики, (удобства на этаже или в соседнем здании).
Объекты размещения уровня “Стандарт” — уютные номера с собственным с/у.
Объекты размещения высокого уровня комфорта с проживанием в номерах полулюкс/люкс.
Объекты размещения уровня “Эконом” — уютные благоустроенные домики, (удобства на этаже или в соседнем здании).
Объекты размещения уровня “Стандарт” — уютные номера с собственным с/у.
Объекты размещения высокого уровня комфорта.
Объекты размещения уровня “Стандарт” — современно укомплектованные номера с собственным с/у.
Изысканные номера высокого уровня комфорта.
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Медицинская страховка уже входит в стоимость тура.
В Иркутской области работают федеральные операторы МТС, Мегафон и Теле2 и другие операторы.
В некоторых местах туров связь может пропадать, потому если вы планируете приобретать сим-карту для путешествия, рекомендуем брать Теле2 — у него самая большая площадь покрытия на Байкале.
Большинство гостиниц предоставляют бесплатный Wi-Fi, но повсеместно Wi-Fi не распространен.
В Иркутске представлено большинство крупных российских банков, в торговых центрах, супермаркетах, большинстве магазинов можно оплачивать посредство Visa и MasterCard, реже встречаются банкоматы и терминалы UnionPay. Тем не менее рекомендуем иметь с собой некоторую сумму наличных средств.
В программу тура входит посещение нац. парка. На его территории запрещены:
Детям до 12 лет включительно предоставляется скидка 20 %.
Акция “Приведи друга” – пригласи на тур еще 5 друзей и получи скидку 20%.
Скидка 10% в День Рождения на Байкале (если празднование дня рождения приходится на период тура).