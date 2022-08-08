Космическая жара на Байкале

Уникальная программа, где вы - первый гость роскошного ресторана среди льдов

5
3 отзыва
Уникальная программа, где вы – первый гость роскошного ресторана среди льдов. Это настоящая инопланетная станция: территория напоминает рисунки внеземной расы.

Как насчет невероятных видов из комфортного шатра под ароматы свежего кофе? Отправились бы в экспедицию по ледяным пещерам на закате, в момент самого красивого света? Исследовали бы наскальные рисунки вдали от толп туристов? Мы сделали сказку доступной для всех!
Космическая жара на Байкале
Ближайшие даты:
12
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17
фев
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даты

Программа тура по дням

1 день

Иркутск - Золотая Орда - Малое Море

Знакомство с неизведанным миром Байкала начинаем с Западного побережья Малого Моря.

Именно тут переплетаются истории древних кочевников и бурятских народов, создавая интереснейшие этнические проявления.

Разгадайте секреты прошлого в формате шоу!

В этнопарке “Золотая Орда” вас ждут национальные танцы, мастер-классы по приготовлению местных блюд и фольклорная программа: охотничий ритуал, хоровод Ёхор.

Вы побываете в юртах и узнаете о судьбах байкальских народов.

Обед совместим с дегустацией колоритных блюд местной кухни.

Ещё в прошлых веках тут готовили ароматные мясные буузы, наваристые супчки из баранины и настойки на молоке (меню приблизительное, меняется в зависимости от даты путешествия и выбора программы).

Такое меню согревало жителей, когда ещё не было комфортабельных отелей, куда вам предстоит заселиться.

Как расположитесь, приглашаем на лёд!

Впереди целый вечер, чтобы встретить яркий закат, насладиться масштабными видами и почувствовать, что вы на Байкале!

На берегу встретит катер на воздушной подушке – Хивус-10.

Прокатимся с ветерком вдоль островов, увидим легендарные пещеры и гроты, насладимся закатными лучами в отражении.

В отель вернемся наполненные впечатлениями.

А ведь приключения только начинаются!

Питание: обед в этно-парке, ужин.

2 день

Малое Море - Остров Огой - остров Ольхон - Station Yeti

Завтракаем и садимся на уже знакомый нам хивус.

Сегодня соберёте свою коллекцию “байкальских жемчужин” – любимых локаций, которые стоит посетить каждому гостю озера.

В пути, бесспорно, будем делать остановки в красивейших ледяных интерьерах: увидите те самые пузырьки, трещины и сотню видов льда.

Первый остров на нашем пути – Огой.

На его вершине построена Ступа просветления, весом 350 тонн.

Это символ буддийской мудрости: в её основании замурованы книги и рукописные манускрипты.

Тут гости делают особый ритуал, исполняющий загаданное: с ним вас познакомит гид.

Сегодня увидите главную “визитную карточку” озера – мыс Бурхан или скалу Шаманка.

А дальше – тот самый эксклюзивный ресторан в хрустальном царстве!

Обустроенная территория с тремя сферами.

Интерьер разработан иркутскими дизайнерами, передаёт самобытность Сибири и особые смыслы.

Найдёте отсылки к юртам кочевников и историям НЛО на Байкале: территория напоминает рисунки инопланетной расы.

Будет время прогуляться по территории, согреться у ледяного камина и протестировать изыски сибирской кухни в разработке лучшего гастрономического института России!

Для ценителей крепких напитков есть сфера с кофейней и баром.

Дополнительная опция (не входит в стоимость):

Приглашаем на самый красивый каток этого мира!

Почувствуйте ощущение полёта и ледяную бездну под ногами!

Насыщенные оттенки заката усиливают атмосферу.

Возьмём горячий глинтвейн, будем веселиться и покорять ледяные просторы, сколько пожелаем.

Если задержимся до позднего вечера – удивим невероятно звёздное небо – это одна из восхищающих особенностей Байкала.

Питание: завтрак, обед в авторском ресторане, ужин.

3 день

Малое Море - Тажеранские степи

Новый день – новые открытия!

Приглашаем исследовать самую древнюю местность в окрестностях Западного побережья Байкала – величественные Тажеранские степи.

Завтракаем и врываемся в трип формата off-road.

Вы откроете для себя уникальные места, где сохранились древние пещеры и наскальные рисунки.

Со степей открываются захватывающие дух ракурсы на Маломорский залив.

Наш маршрут охватит антуражные локации, о которых знает очень мало туристов: скала Трезубец, Долина Каменных Духов, памятник Бродяге.

Путешествие пройдёт под увлекательные рассказы от гида.

Гости чувствуеют тут особую, мистическую энергетику: Тажеранским степям больше 4 млн лет!

На протяжении всего пути будете ощущать заботу и тепло гостеприимства: к обеду для вас приготовят вкусную уху или запекут рыбу на костре.

Дополнительная опция (не входит в стоимость):

После насыщенного дня особенно приятно снять напряжение в горячей баньке.

По вашему желанию, она будет готова к возвращению: берег байкала, берёзовые веники и таёжные масла задают сибирский характер отдыха.

Для полного расслабления приготовим чай на травах с вареньем из местных ягод.

Питание: завтрак, обед-пикник, ужин.

4 день

Малое Море - Иркутск

Заключительный день путешествия.

Неспешное утро в вашем распоряжении: можно выспаться, растянуть удовольствие за ароматным кофе или ещё раз прогуляться по берегу великого озера.

Наполненные новыми впечатлениями вернёмся в город, где мы организуем для вас трансфер в аэропорт.

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице.

Доплата за одноместное размещение – 10 000 рублей.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансферы по программе на Мерседесе Спринтер
  • Проживание в отеле в акватории Малого моря, номер категории стандарт
  • Экскурсия на СВП «хивус-10» по акватории Малого Моря
  • Экскурсия на УАЗе по Тажеранским степям
  • Питание: завтраки в 2,3,4 дни, обеды в 1, 2,3 дни, ужины в 1,2,3 дни
  • Развлекательная программа в этно-парке «Золотая Орда»
  • Услуги гида
  • Разрешения на посещение национальных парков
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Иркутск и обратно
  • Алкогольная и табачная продукция
  • Питание, не указанное в программе
  • Дополнительные услуги, не указанные в программе, или указанные в программе за дополнительную оплату
Место начала и завершения?
Россия, Иркутск
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».

Есть ли скидки в туре?

Детям до 12 лет предоставляется скидка 10%.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 4 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
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1
М
8 авг 2022
Организация на высшем уровне с момента оформления документов до конца тура. Вся связь через телеграм/вотсап/документы чеки дублируются на почту. Прилетел в Иркутск на день раньше, в день начала тура меня забрали из отеля, где остановился, заранее предупредив. Все передвижения по маршруту без ожиданий/очередей. Отдельное спасибо нашему гиду Вере, отлично знает свое дело и просто много интересного. Был создан общий чат в вотсапе, где можно было спросить любую информацию, также множество советов, чем заняться в свободное время/что посмотреть/где поесть и тд. Спасибо за отличную организацию!
О
29 июля 2022
Организаторы старались угодить, с гидом повезло.
Р
13 мар 2022
Все хорошо

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