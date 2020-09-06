1 день

Иркутск - Малое море - лед Байкала

08:30-09:00 Прибытие в Иркутск, встреча с табличкой «тур Ледовая Сказка». Внутри здания аэропорта.

Если вы прибываете на поезде, просим сообщить об этом заранее, мы организуем встречу на ж/д вокзале. Если ваш самолет или поезд прибывает позже времени встречи, просим уточнять возможность более позднего трансфера.

Отправление на Байкал (250 км в пути) к центральной части озера.

По дороге вы увидите разнообразие пейзажей Прибайкалья: поля, тайгу, живописные отроги Прибайкальского хребта, Тажеранскую степь, гористые берега Малого Моря и острова Ольхон.

Проехав поселок Еланцы, обратите внимание на бронзовую фигуру летящего орла – покровителя степных просторов Тажеран и Ольхона.

Другой интересный памятник установлен на смотровой площадке Куркутского залива.

Здесь увековечили в бронзе Бродягу – героя русской народной песни «По диким степям Забайкалья».

По прибытии на Малое Море – размещение в теплых благоустроенных уютных номерах.

Здесь вы не просто отдохнете, вы сможете насладиться великолепными пейзажами Байкала прямо из окна вашего номера!

После приезда и размещения вас ждет горячий и вкусный обед.

Немного отдыхаем и отправляемся на экскурсию.

Во время экскурсии вы узнаете о шаманизме, священных местах, познакомитесь с традициями и увидите лед Байкала.

После экскурсии – свободное время.

А кто захочет, может взять коньки и прокатиться на самом большом катке в мире! Работает пункт проката.

Ужин на базе отдыха.