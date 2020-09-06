Ледовая сказка Байкала. Лед

Мороз не обходит стороной Прибайкалье и внимательно следит, чтобы деревья были укутаны в богатые серебристые шубы

5
1 отзыв
Мороз не обходит стороной Прибайкалье и внимательно следит, чтобы деревья были укутаны в богатые серебристые шубы.

Вся эта красота щедро освещается ярким сибирским солнцем, заставляя сиять и сверкать каждый кусочек нашей прекрасной земли. Именно в это время на Байкале появляется настоящее чудо – лед. Ледовая сказка Байкала – это тур, который идеально подходит для любителей зимы!
Ледовая сказка Байкала. Лед
Ледовая сказка Байкала. Лед
Ледовая сказка Байкала. Лед
Ледовая сказка Байкала. Лед
Ледовая сказка Байкала. Лед
Ледовая сказка Байкала. Лед
Ледовая сказка Байкала. Лед
Ледовая сказка Байкала. Лед
Ледовая сказка Байкала. Лед
Ледовая сказка Байкала. Лед
Ледовая сказка Байкала. Лед
Ледовая сказка Байкала. Лед
Ледовая сказка Байкала. Лед
Ледовая сказка Байкала. Лед
Ледовая сказка Байкала. Лед
Ледовая сказка Байкала. Лед
Ближайшие даты:
3
фев
10
фев
17
фев
24
фев
3
мар
10
мар

Что вас ожидает 🤩

Волшебный мир Байкала
Волшебный мир Байкала
Увидим лед, гроты, наплески и наполнимся энергетикой этого потрясающего места
Чай из самовара
Чай из самовара
Попробуем чай с местными травами и байкальской водой из настоящего дровяного самовара
Катание на коньках
Катание на коньках
Покатаемся на самом большом катке в мире

Программа тура по дням

1 день

Иркутск - Малое море - лед Байкала

08:30-09:00 Прибытие в Иркутск, встреча с табличкой «тур Ледовая Сказка». Внутри здания аэропорта.

Если вы прибываете на поезде, просим сообщить об этом заранее, мы организуем встречу на ж/д вокзале. Если ваш самолет или поезд прибывает позже времени встречи, просим уточнять возможность более позднего трансфера.

Отправление на Байкал (250 км в пути) к центральной части озера.

По дороге вы увидите разнообразие пейзажей Прибайкалья: поля, тайгу, живописные отроги Прибайкальского хребта, Тажеранскую степь, гористые берега Малого Моря и острова Ольхон.

Проехав поселок Еланцы, обратите внимание на бронзовую фигуру летящего орла – покровителя степных просторов Тажеран и Ольхона.

Другой интересный памятник установлен на смотровой площадке Куркутского залива.

Здесь увековечили в бронзе Бродягу – героя русской народной песни «По диким степям Забайкалья».

По прибытии на Малое Море – размещение в теплых благоустроенных уютных номерах.

Здесь вы не просто отдохнете, вы сможете насладиться великолепными пейзажами Байкала прямо из окна вашего номера!

После приезда и размещения вас ждет горячий и вкусный обед.

Немного отдыхаем и отправляемся на экскурсию.

Во время экскурсии вы узнаете о шаманизме, священных местах, познакомитесь с традициями и увидите лед Байкала.

После экскурсии – свободное время.

А кто захочет, может взять коньки и прокатиться на самом большом катке в мире! Работает пункт проката.

Ужин на базе отдыха.

Иркутск - Малое море - лед БайкалаИркутск - Малое море - лед БайкалаИркутск - Малое море - лед БайкалаИркутск - Малое море - лед БайкалаИркутск - Малое море - лед БайкалаИркутск - Малое море - лед Байкала
2 день

Ледовая сказка (автомобильная экскурсия)

Сегодня нас ждут потрясающие впечатления.

После вкусного завтрака отправляемся в настоящую Ледовую сказку!

Мы едем исследовать лед, увидим потрясающие наплески – застывшие волны Байкала!

Заглянем в нереальные ледовые гроты.

И наполненные впечатлениями и волшебной энергетикой Байкала вернемся на нашу базу отдыха.

Обед, небольшой отдых

Дополнительная экскурсия: Панорамы и торосы Байкала на закате!

Едем на Большой Байкал.

Здесь – вся мощь и энергетика Священного моря!

Бескрайние просторы, лед, волшебство и нереальные панорамы озера!

Мы сделаем остановку наверху, полюбуемся паутиной трещин, спустимся на лед, пробурим лунку, попробуем Байкальскую воду и пойдем рассматривать торосы.

Эти потрясающе красивые нагромождения льда, бирюзового, синего, голубого цвета, они восхищают, глядя на них понимаешь какая мощь и сила в Байкале.

А в это время для нас приготовят чай с местными травами и байкальской водой в настоящем дровяном самоваре!

Пьем чай, любуемся заходящим солнцем, переливающимся льдом и торосами и едем на базу отдыха.

Или самостоятельные прогулки по льду Байкала.

Дополнительно возможно:

  • экскурсия на Ольхон;
  • русская баня и Сибирский банный чан.

А вечером ждем вас на ужин.

Ледовая сказка (автомобильная экскурсия)Ледовая сказка (автомобильная экскурсия)Ледовая сказка (автомобильная экскурсия)Ледовая сказка (автомобильная экскурсия)Ледовая сказка (автомобильная экскурсия)
3 день

Возвращение в Иркутск

Завтрак, свободное время.

Сегодня заканчивается наша программа, мы уверены, что зимний Байкал очаровал вас.

14.00 трансфер в Иркутск (прибытие после 19.00).

Для желающих – продление проживания и продолжение отдыха.

Возвращение в ИркутскВозвращение в ИркутскВозвращение в Иркутск

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице.

Доплата за одноместное размещение – 7 000 рублей.

Если вы путешествуете один, мы можем предоставить подселение в 2-х или 3-х местных номерах без доплаты.

Варианты проживания

Гостевой дом «Байкал люкс»

2 ночи

Номерной фонд Гостевого дома Байкал Люкс Аетерна состоит из 16 новых, чистых и комфортных номеров, в каждом номере есть балкон и панорамные окна с видом на озеро Байкал, бесплатный wi-fi на территории гостевого дома, во всех номерах есть душ, туалет, свежее постельное белье, розетки.

Гостевой дом «Байкал люкс»Гостевой дом «Байкал люкс»Гостевой дом «Байкал люкс»Гостевой дом «Байкал люкс»Гостевой дом «Байкал люкс»

База отдыха «Эльдорадо»

2 ночи

База отдыха «Эльдорадо» с сауной и частным пляжем находится в поселке Сахюрта.

Из некоторых номеров открывается вид на горы или озеро.

База отдыха «Эльдорадо»База отдыха «Эльдорадо»База отдыха «Эльдорадо»База отдыха «Эльдорадо»

Центр отдыха «Ветер странствий»

2 ночи

Центр отдыха «Ветер странствий» расположен на берегу Байкала, в окружении песчаных пляжей Малого моря, откуда открывается панорамный вид на остров Ольхон.

Центр отдыха «Ветер странствий»Центр отдыха «Ветер странствий»Центр отдыха «Ветер странствий»Центр отдыха «Ветер странствий»

База отдыха «Наратей»

2 ночи

База отдыха «Наратей» расположена в селе Сахюрта. К услугам гостей ресторан, бар, общий лаундж и частный пляж. Для детей оборудована игровая площадка. На базе отдыха можно забронировать семейные номера. Гости могут воспользоваться караоке, а также заказать доставку еды и напитков в номер.

Номера оснащены чайником. В каждом номере установлен шкаф для одежды и телевизор с плоским экраном. Из некоторых номеров базы отдыха «Наратей» можно выйти на балкон. Предоставляются полотенца и постельное белье.

По утрам на базе отдыха «Наратей» сервируют континентальный завтрак.

База отдыха «Наратей»База отдыха «Наратей»База отдыха «Наратей»База отдыха «Наратей»

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Встреча в аэропорту или на ж/д вокзале (встречаем в 9:00)
  • Групповой трансфер в центральную часть Байкала – на Малое море и обратно (приезд в Иркутск после 19.00)
  • Полностью благоустроенное размещение
  • Оплаченные экскурсии: пешеходная экскурсия, автомобильная экскурсия
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Иркутск и обратно
  • Дополнительные услуги гостиницы и базы отдыха
  • Питание, не указанное в программе тура
  • Размещение другого уровня
  • Индивидуальное обслуживание
  • Дополнительные экскурсии
  • Доплата за одноместное размещение – 7000 рублей
Место начала и завершения?
Россия, Иркутск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Необходимые одежда и обувь

  • теплая и устойчивая обувь;
  • теплая непродуваемая куртка (желательно с капюшоном);
  • брюки с такими же качествами что и куртка;
  • шапка лучше синтетическая, с не продуваемой мембраной;
  • теплый двухслойный шарф;
  • не продуваемые перчатки и варежки (перчатки могут быть из флиса, варежки обязательно с защитным материалом) взять лучше и то и то;
  • термобелье;
  • флиска;
  • свитер, футболка;
  • треккинговые зимние носки (впитывающие влагу) + шерстяные носки (и легкие хлопковые).

Туристическое снаряжение

  • солнцезащитный крем;
  • солнцезащитные очки (так же можно взять горнолыжную маску);
  • термос (на свое усмотрение);
  • аптечка (личная).

Так же для удобства перемещения с личными вещами можно взять рюкзак до 40 литров или небольшую сумку (помимо чемодана/сумки который будет находится в отеле).

Документы

  • паспорт;
  • полис обязательного медицинского страхования;
  • ребенку – свидетельство о рождении.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».

Какие возможно заказать дополнительные экскурсии?
  • сакральное сердце Ольхона – мыс Бурхан;
  • экскурсия: остров Огой;
  • экскурсии на квадроциклах;
  • русская баня и Сибирский банный чан;
  • катание на Хивусе;
  • экскурсия по Иркутску.
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
Б
6 сен 2020
Наш организатор - Елена и на восхождении - Чатур. Удивительные люди! Для них - это образ жизни. Как Елене удается не о чем не забыть, предложить именно то, что нужно, вовремя перестроится под каждого участника? Человек на своем месте. Чатур просто человек-легенда. У него, наверное, все восхождения стопроцентные! В лагере мы видели и других гидов, но нам повезло больше всех и все завидовали. Именно такие люди делают тур незабываемым и с ними хочется в горы снова и еще выше!

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