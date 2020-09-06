2 день

Царство снежной королевы: сокуи и наплески. Байкальский космос. Квадроциклы

Завтрак в отеле.

Сегодня мы с Вами отправляемся в путешествие на квадроциклах – выезд на лед Малого моря к ледовым пещерам и гротам!

Едем по Малому морю, вдоль острова Ольхон.

Сказочное ледовое царство: сокуи, наплески, высотой в несколько метров, представляете, с какой мощью била тут вода?!

По пути заезжаем в бухту с пузырьками.

Возвращаемся в эко-отель, немного отдыхаем, и идем отогреваться: нас ждет СПА по-сибирски!

Такого вы еще не пробовали.

Традиционно: русская банька, с березовым веничком и травяными Байкальскими чаями, и сибирский банный чан, прямо под открытым небом, с чудеснейшим видом на Байкал!

Вода в нем нагревается до 42 градусов, в ней завариваются отвары из трав или березовые веники – удовольствие и польза в концентрированном виде!

На ужин будем пробовать байкальские деликатесы.

Питание: завтрак, обед, ужин. Гид: Да. Транспорт: квадроциклы.