Прибытие в Иркутск, встреча в аэропорту (8-8:30 внутри здания напротив выдачи багажа) или на ж/д вокзале (9-9:30 подъезд Пригородные кассы) с табличкой “Ледовый драйв”.
Знакомимся, едем на завтрак.
После вкусного завтрака, приободрившись чашечкой кофе или чая, отправляемся на Байкал.
Проезжаем Еланцы и въезжаем в “Ворота Тажеранских степей”.
Наша первая остановка у бронзовой фигуры летящего орла – покровителя степных просторов Тажеран и Ольхона.
Размах крыльев около 7 метров, вес около 4 тонн, а высота стелы 9 метров.
Далее мы начинаем наше путешествие по Тажеранским степям, сворачиваем направо к Байкалу.
И вот он – Байкал, во всей красе!
Мы подъезжаем к бухте Ая (переводится с бурятского как “уютная”).
Космические пейзажи и бескрайние поля байкальского льда.
Далее направляемся в Долину каменных духов.
Вы увидите множество причудливых каменных изваяний, разнообразных по величине и форме.
Долина каменных духов – это место силы, которое необходимо посетить каждому, кто приезжает на Байкал.
Прибытие и размещение в теплых номерах на базе отдыха (все номера с удобствами).
Горячий и вкусный ужин, отдыхаем после насыщенного дня.
Питание: завтрак, обед, ужин. Гид: Да. Транспорт: Джипы.
Завтрак в отеле.
Сегодня мы с Вами отправляемся в путешествие на квадроциклах – выезд на лед Малого моря к ледовым пещерам и гротам!
Едем по Малому морю, вдоль острова Ольхон.
Сказочное ледовое царство: сокуи, наплески, высотой в несколько метров, представляете, с какой мощью била тут вода?!
По пути заезжаем в бухту с пузырьками.
Возвращаемся в эко-отель, немного отдыхаем, и идем отогреваться: нас ждет СПА по-сибирски!
Такого вы еще не пробовали.
Традиционно: русская банька, с березовым веничком и травяными Байкальскими чаями, и сибирский банный чан, прямо под открытым небом, с чудеснейшим видом на Байкал!
Вода в нем нагревается до 42 градусов, в ней завариваются отвары из трав или березовые веники – удовольствие и польза в концентрированном виде!
На ужин будем пробовать байкальские деликатесы.
Питание: завтрак, обед, ужин. Гид: Да. Транспорт: квадроциклы.
Завтрак в отеле.
Буханка – он же УАЗ, этот автомобиль уже стал одним из символов туристического Байкала, а поездка на нем обязательно стоит в списке путешественников.
На эту экскурсию мы отправляемся на нем – высокопроходимом и идеальном для поездок в этой местности автомобиле, предвосхищая Ваши вопросы: все авто современные и теплые, с отличной проходимостью.
Сегодня едем на Большой Байкал – смотреть торосы.
Эти потрясающе красивые нагромождения льда, бирюзового, синего, голубого цвета, они восхищают, глядя на них понимаешь какая мощь и сила в Байкале.
Обед у нас будет прямо на льду, здесь же отведаем Байкальский напиток и попробуем знаменитую байкальскую расколодку и, конечно же, чай из самовара на байкальской воде с местными травами.
У нас очень насыщенный и вкусный день!
А еще берем с собой коньки, здесь непременно будет возможность прокатиться по самому большому катку в мире!
Транспорт: УАЗ. Гид: Да. Питание: завтрак, обед, ужин.
Завтрак в отеле.
До обеда свободное время.
После обеда отправляемся на экскурсию на Хивусе!
Хивус – комфортабельное судно на воздушной подушке.
Направляемся мы на остров Огой.
Буддийская ступа, возведенная на острове Огой летом 2005 года на Байкале, официально именуется как ступа Просветления.
Строительством руководил лама из Бутана.
Здесь не совсем важно, во что именно вы верите, здесь важно сохранять только добрые мысли.
Поднимемся к Ступе, соблюдая все правила загадаем желание, полюбуемся красотой Малого моря с высоты и спустимся вниз, чтоб сделать фото у мыса Дракона.
Любуемся закатом, будем надеется, что нам повезет и он, как всегда будет ярким и запоминающимся, с сиренево-розовыми оттенками.
Темнеет очень быстро, возвращаемся в отель, где нас уже ждет вкусный ужин.
Транспорт: Хивус. Гид: Да. Питание: завтрак, обед, ужин.
Завтрак в отеле или ланч-бокс (зависит от времени выезда из отеля).
Гуляем, прощаемся с Байкальским льдом, благодарим Байкал за незабываемые впечатления и яркие эмоции, за мощный заряд Байкальской энергетикой.
Выезд в аэропорт к вашему вылету.
Транспорт: авто. Гид: Да. Питание: завтрак.
Примечание: возможно изменение порядка проведения экскурсий (или их замена).
Тур предусматривает проживание на Малом море.
Доплата за одноместное размещение – 17 000 рублей.
Ниже представлены возможные варианты размещения, возможно размещение в других объектах по наличию мест, не ниже классом.
Отель расположен в волшебном месте на берегу озера Байкал в бухте Базарная Малого моря. 250 км от Иркутска, 2 км от поселка Сахюрта (МРС), 3 км от паромной переправы на остров Ольхон, 600 м от песчаного пляжа. Со всей территории открывается великолепный вид на Байкал и остров Ольхон, вдалеке виден остров Огой и бесконечность нашего Великого озера. Все номера благоустроенные, построенные из сибирского дерева. Большая часть номеров имеет вид на Байкал.
Гостевой дом “База отдыха Баяр” расположен рядом с пляжем в поселке Сахюрта. К услугам гостей ресторан и бар. Для юных гостей обустроена детская игровая площадка и работает детский клуб. Стойка регистрации открыта круглосуточно. По вечерам проводятся развлекательные программы.
Каждый номер с собственной ванной комнатой и платяным шкафом оснащен телевизором с плоским экраном. Гостям предоставляются полотенца и постельное белье. Кроме того, во всех номерах есть чайник, а в некоторых оборудована кухня с микроволновой печью и варочной поверхностью.
Обувь. В зимнее время особое внимание нужно уделять ногам. В первую очередь обувь должна быть теплой, и желательно, что бы она не промокала. Лучшей для сибирской зимы считается традиционная сибирская обувь - это унты и валенки. В такой обуви ходили еще наши деды в самые сильные морозы. Однако, если у вас нет валенков и унтов, рекомендуем воспользоваться современными аналогами. Качественную спортивную обувь для зимы делают компании Salomon, Sorel, Meindl. Основные качества, которыми должны обладать зимние ботинки, это наличие хорошего синтетического утеплителя, подошва с неглубоким протектором и из «мягкой» резины (для того чтобы не скользила), наличие мембран, износостойкость.
Верхняя одежда. Куртка и брюки должны быть удобными, теплыми, должны «дышать» и быть легкими. Идеальный вариант для куртки – пуховка. Она обладает всеми вышеперечисленными качествами. Также можно рассмотреть куртки с синтетическими наполнителями (Thinsulate, Primaloft). Куртка должна иметь капюшон, желательно чтобы она имела манжеты из мягкой ткани, затяжки на поясе и горловине (от ветра). Мы рекомендуем вам посмотреть куртки таких брендов, как Bask, Red Fox, Sivera, Marmot, Millet.
Брюки должны обладать теми же качествами что и куртка. Плюс они не должны продуваться, должны иметь специальные «гамаши» (защита от снега). Достаточно удобны комбинезоны. Приятная мелочь – это наличие вентиляции. Утеплитель для брюк лучше выбирать синтетический. Компании-производители те же, что и для курток.
Для зимних-весенних туров хорошо подойдут горнолыжные костюмы.
Шапка и варежки. Шапки лучше брать синтетические с непродуваемыми мембранами (Windstopper, Windbloc). Желательно, чтобы была защита ушей, ну и конечно, что бы она сочеталась с брюками и курткой J
Перчатки и варежки. Перчатки лучше брать из синтетических тканей. Хороший вариант, это тонкие перчатки из флиса или Polartec (для того, чтобы фотографировать) и краги из непромокаемых материалов (краги – это большие варежки из плотного капрона). В запас можно взять и шерстяные варежки.
Термобелье. Для зимних и весенних туров по Байкалу рекомендуем вам брать зимнее термобелье из флиса или Polartec. Посмотрите термобелье компаний Guahoo, Red Fox, Virus, Bask.
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».
Средние температуры зимы – 21°. Сильные морозы, до – 35° обычно выпадают на январь и февраль. После 15 января, в южной части озеро начинает «вставать», то есть замерзать. Температуры могут упасть до -35 - 40°. Однако после замерзания озера температуры стабилизируются и, как правило, не опускаются днем ниже -20°.
Если вы путешествуете один/одна мы обеспечиваем подселение в 2-3-хместных номерах без доплаты за 1-номестное размещение.
Распределение туристов по блокам мест заканчивается за 2 дня до начала тура. Нельзя заранее выбрать гостиницу или с кем по определенным критериям вам хотелось бы жить в номере при подселении.