Путешествие начинается!
Встречаемся с группой и гидом в аэропорту Иркутска. И далее, сразу на автобусе отправляемся прямо к Байкалу, на остров Ольхон.
Дорога достаточно насыщена различными пейзажами: то бескрайние степи, то пасущиеся стада коров, то бегущие табуны, то вечнозеленые леса, то белые березы.
Будет остановка у памятника Орлу, расправившему свои крылья над Тажеранской степью.
И у памятника Бродяге, посвященному каторжнику, сбежавшему с Забайкалья, переплыв Байкал, на берега Иркутской области.
Затем пообедаем в позной: там можно попробовать блюда бурятской народной кухни: позы, хушур, шулен, соленый чай с маслом и другие.
Продолжаем наш путь и видим, как внезапно между холмов появляется Байкал!
А чуть дальше заметны высокие берега Ольхона! Сердце забьется быстрее от разворачивающегося пейзажа, поверьте нам!
На остров переправляемся на пароме через пролив Ольхонские ворота.
Под шум волн нас сразу встретят своим приветствием местные чайки. Не забудьте взять хлеба для них.
Далее едем по самому Ольхону до поселка Хужир и отдыхаем от дороги в уютном отеле.
Ну что же, пора отправляться неспешным шагом к самым популярным жемчужинам острова: ритуальным столбам Сэргэ и скале Шаманке.
На 13 столбах Сэргэ повязаны разноцветные ленточки, придающие им колоритный вид.
У бурят, это ритуал воздаяния чести и хвалы богам этих мест.
Скала Шаманка или Бурханка тоже является священным местом, возле которого и по сей день шаманы проводят свои обряды.
Рядом с Шаманкой находится большой песчаный Сарайский пляж — любимое место отдыха туристов.
На пляже можно полежать, позагорать, искупаться в байкальской воде. Или просто посидеть, полюбоваться на пролив Малое море и крутой противоположный берег.
Вечером не забудьте про красивейший ольхонский закат.
Возьмите с собой камеру, чтобы запечатлеть невероятнейшее явление не только в памяти. Уверяем, закаты здесь очень эффектен!
Путь лежит к самой северной оконечности Ольхона. Там находится мыс Хобой, славящийся своей мощной энергетикой.
В переводе с бурятского Хобой означает “клык” и не зря. Его скалы достаточно острые, выступающие и действительно напоминают клык животного.
Располагается он высоко над водой и с него можно прекрасно обозревать все пространство далеко вокруг.
А еще с Хобоем связано множество историй, мифов и легенд. Что правда, а что вымысел сейчас понять уже трудно.
Но доверьтесь профессионалу: наш гид проведет вас в этот таинственный мир бурятских эпосов и сказаний.
Погрузит в рассказы давних времен и откроет некоторые тайны, которые хранит Хобой. Будет очень познавательно и интересно.
До мыса доедем весело и быстро на проходимом внедорожнике УАЗ, на местном диалекте — “Буханка”.
По пути сделаем остановки возле урочища Песчаное, мыса Любви, скалы Три брата.
Заедем в местность Узуры, чтобы посмотреть на очень необычную скульптуру в виде векового дерева — “Хранитель Байкала”.
Это творение мастера из Улан-Удэ, Даши Намдакова.
На ветвях подвешены колокольчики, так что мы еще и услышим мелодичный звон словно живого дерева, так органично вписывающегося в ландшафт.
Наш гид расскажет истории о создании скульптуры и ее непростого пути к месту установки.
К вечеру, наполненные новыми впечатлениями и с огромным количеством красивейших фото, возвращаемся в отель.
День отдыха. Самое время для прогулок по поселку, до пляжа, к Байкалу.
А для самых активных мы предлагаем одну из двух экскурсий на выбор (оплачивается отдельно).
Первая экскурсия: на катере до Огоя — самого большого необитаемого острова Малого моря.
Маршрут проходит рядом с минеральным источником, так что по пути попьем полезную водичку.
Затем подъедем к острову Огой и поднимемся на самую его вершину. На ней находится белоснежная ступа Просветления.
Внутри нее помещены священные реликвии, возложенные туда по всем буддийским канонам.
По обряду обойдем ступу три раза, чтобы отдать дань уважения богам этих мест и попросить Вселенную о благах себе и близким.
Вторая экскурсия: путешествие до южной части острова с причудливыми заливами, отличающимися изрезанным рельефом.
Там прячутся различные бухточки и небольшие озера: озеро Сердце на мысе Кобылья голова и озеро Ханхой, отделяемое узкой песчаной косой от Байкала.
Ольхон настолько большой, что на нем помещаются свои озера.
Посетим скальник Трезубец, похожий на оборонительную крепость. С виду он как будто выложен из скальной породы.
Вечером можно посидеть и вкусно поужинать в уютном кафе на смотровой площадке с видом на великолепный закат. Ну не мечта ли!
Встречаем завершающий день на Ольхоне с восходом солнца!
Представьте пронзающую тишину утра, в то же время сопровождаемую пением птиц и мычанием коров, стелющийся над водой туман и красочное рассветное зарево.
Если не поленитесь, вы увидите и прочувствуете эту красоту всей своей душой!
Запомните Ольхон таким невероятным и манящим, чтобы вернуться к нему вновь.
Ну а дальше пора ехать в Иркутск и набираться новых сил для новых приключений.
Держим путь по Култукскому тракту — живописная, извилистая трасса, часть федеральной автодороги страны.
Ведет она нас от Иркутска и заканчивается спуском с серпантина прямо к берегам Байкала.
На серпантине нам откроется панорамный вид водной глади и уходящей в голубую даль цепочки гор Хамар-Дабана. Поистине, завораживающая картина!
Далее сворачиваем с федеральной трассы на более тихую дорогу, ведущую нас в Тункинскую долину, где и будет цель этой части путешествия — бурятский поселок Аршан.
Тункинская долина откроет нам вид на еще одну цепочку гор — хребет Саяны.
Горы Саяны отличаются от Хамар-Дабана. Они моложе, их пики острее и напоминают швейцарские Альпы.
Впечатляющее зрелище! Туристы обычно очень любят фотографироваться на их фоне.
В Аршане заселяемся в гостиницу с красивым названием “Туяна”, отдыхаем и обедаем в местной позной.
В позной можно выбрать множество блюд национальной бурятской и русской кухни.
Пообедав, отправляемся прямо к горным водопадам, прячущимся в ущелье реки Кынгырги.
Пройдем мимо минерального источника “аршана”. Вода в нем обладает лечебными свойствами и в небольших дозах полезна для здоровья.
Затем посетим местный рынок, где продается разная деревянная утварь, этнические сувениры, одежда из верблюжьей шерсти, лечебные травы, жевательная смола — “сера”.
Путь до водопадов несложен и идет по тропе с пологим подъемом. Мимо будут встречаться обзорные площадки на долину реки.
Дойдя до водопадов, можно будет полюбоваться на них прямо с подвесного моста или больших валунов рядом с ними.
Вода водопадов бьет сильным напором и всегда холодная, так что купаться там мы вам не рекомендуем. Ну если только среди вас нет “моржей”.
Вечером свободное времяпрепровождение и отдых.
Сегодня мы отправимся в посёлок «Жемчуг», там расположены горячие источники, вода в которых, по своему составу не имеет аналогов в мире. Она содержит метан, углекислый газ, сероводород и радон.
За дополнительную плату вы можете искупаться в этих источниках.
После путешествия в «Жемчуг» усаживаемся в комфортный микроавтобус и возвращаемся в Иркутск.
Путешествие завершается. За эти шесть насыщенных дней вы получите много знаний об этнической культуре, религии, традициями байкальской местности.
Послушаете и вдохновитесь легендами, хранящими в себе тайны символов озера. Оставите частичку Байкала в свое сердце.
Ну а мы, в свою очередь, всегда рады исполнять ваши заветные мечты!
Тур предполагает проживание в гостинице в номерах категории стандарт, удобства в номерах:
Доплата за одноместное размещение: 7 500р.
Гостиница расположена в поселке Хужир, в 400 метрах от знаменитого мыса Бурхан – визитной карточки Ольхона. В нашей гостинице девять номеров. Блюда традиционной Ольхонской кухни, приготовленные из байкальского омуля, не оставят Вас равнодушными. Наша семейная мини-гостиница – это не казенное место, это наш дом, который мы любим, который мы стоили и обустраивали для нашей семьи. Но мы живем в уникальном месте: увидеть красоты Ольхона, дивные рассветы и закаты, песчаные пляжи и величественные скалы, посетить сакральные места, стремятся люди со всех концов планеты. Поэтому мы стали приглашать в свой дом гостей.
Отель Baikal Forest расположен в Иркутске, в 1,3 км от Иркутского музея декабристов.
При отеле работает бар; машину можно оставить на частной парковке.
К услугам гостей ресторан, круглосуточная стойка регистрации и бесплатный Wi-Fi на всей территории.
Осуществляется доставка еды и напитков в номер.
В числе удобств кондиционер, письменный стол, чайник, холодильник, сейф и телевизор с плоским экраном.
В собственной ванной комнате установлен душ. В каждом номере гостиницы Baikal Forest предоставляют полотенца и постельное белье.
В отеле подают завтрак «шведский стол» или полный английский/ирландский завтрак.
Гости могут воспользоваться услугами бизнес-центра и посетить снэк-бар.
Рядом с гостиницей Baikal Forest находятся такие популярные достопримечательности, как район исторической застройки «130-й квартал», Галерея В. Бронштейна и Дом-музей князя С. Г. Волконского.
Расстояние до международного аэропорта Иркутска составляет 3 км.
Этот отель расположен в курортном поселке Аршан в нижней части Тункинской гряды.
К услугам гостей бесплатный Wi-Fi и паровая баня. Номера оформлены в загородном стиле с использованием экологически чистой отделки.
Каждый номер в отеле "Туяна" отделан деревом и обставлен деревянной мебелью. В общих и собственных ванных комнатах установлен душ.
В кафе отеля подают блюда русской кухни, а также можно заказать завтрак. Также в отеле предоставляются удобства для приготовления барбекю.
Гости отеля "Туяна" могут отдохнуть в русской паровой бане с небольшим бассейном, поиграть в настольный теннис или покататься на велосипеде.
Водопады Кынгарги расположены в 30 минутах ходьбы от отеля.
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Детям до 12 лет скидка 5%.