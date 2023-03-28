Летняя сказка Байкала

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Живописные прогулки и экскурсии, невообразимые виды и девственная природа озера, минеральные источники и места силы. Всё это лишь малая часть заготовленного для вас путешествия по территории Сибири и Бурятии.

Вы погрузитесь в этническое многообразие Байкала: блюда традиционной кухни, заряженные мощной энергетикой места, древние легенды и национальные обряды.
Летняя сказка Байкала
Летняя сказка Байкала
Летняя сказка Байкала
Летняя сказка Байкала
Летняя сказка Байкала
Летняя сказка Байкала
Летняя сказка Байкала
Летняя сказка Байкала
Летняя сказка Байкала
Летняя сказка Байкала
Летняя сказка Байкала
Летняя сказка Байкала
Летняя сказка Байкала
Летняя сказка Байкала
Летняя сказка Байкала
Летняя сказка Байкала
Летняя сказка Байкала
Летняя сказка Байкала
Летняя сказка Байкала
Летняя сказка Байкала
Летняя сказка Байкала
Летняя сказка Байкала
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Что вас ожидает:

Золотая пряжка России
Золотая пряжка России
Восхитимся красотой уникальной Кругобайкальской железной дороги
Баргузинский соболь
Баргузинский соболь
Познакомимся с этими милыми зверьками, которые отличаются любопытством и озорством!
Живописные хребты Хамар-Дабана
Живописные хребты Хамар-Дабана
Поднимемся по канатной дороге и увидим красивейшие панорамы Восточной Сибири
Целебные источники Аршана
Целебные источники Аршана
Отправимся в мини-поход по горной тропе и наберем минеральной воды
Прогулки на катере
Прогулки на катере
Пронесемся на быстроходном катере по водным просторам Байкала
Вкус Байкала
Вкус Байкала
Подкрепим силы горячим обедом-пикником с видом на Байкальские хребты

Программа тура по дням

1 день

Иркутск - г. Байкальск

Приготовьтесь, Байкал встретит вас волшебными видами, неповторимой природой и “сильными” местами!

Вас встретят в иркутском аэропорту – здесь произойдёт знакомство с гидом и группой.

Трансфер до Байкальска.

Здесь вы увидите красивейшие панорамы Восточной Сибири: юго-восточное побережье Байкала и подножие горного хребта Хабар-Дабан.

После заселения в гостиницу отправимся на обзорную экскурсию.

Вы прогуляетесь по центру города и полюбуетесь просторами великого озера.

Поблизости находится горнолыжный курорт, откуда открывается потрясный вид на окрестности.

У вас будет возможность подняться туда по канатной дороге.

Вернёмся в отель.

Здесь вас ждёт интересная беседа о прошедшем дне и богатый ужин.

Включено: ужин.

Иркутск - г. БайкальскИркутск - г. БайкальскИркутск - г. БайкальскИркутск - г. БайкальскИркутск - г. Байкальск
2 день

г. Байкальск - п. Танхой

В историческом порте Танхой, где причаливал знаменитый паром “Байкал”, вы увидите: интерактивную выставку с местными растениями и животными, красивую нетронутую природу и бодрящую байкальскую воду.

В этом месте находится Байкальский биосферный заповедник.

Здесь мы пройдёмся по аккуратным эко-тропам и восхитимся богатством растительного мира Байкала.

На интерактивной выставке нам расскажут о Байкале и населяющих его живых организмах.

А в вольерных зонах вы сможете познакомиться с Баргузинским соболем.

Эти милые зверьки отличаются любопытством и озорством!

Для вас будет организован обед, после чего по желанию можно искупаться в бодрящей и чистой воде Байкала.

После возвращаемся в отель, ужинаем и отдыхаем.

Включено: завтрак, обед, ужин.

г. Байкальск - п. Танхойг. Байкальск - п. Танхойг. Байкальск - п. Танхойг. Байкальск - п. Танхойг. Байкальск - п. Танхойг. Байкальск - п. Танхойг. Байкальск - п. Танхой
3 день

г. Байкальск - п. Аршан - г. Байкальск

Отправляемся на Аршан!

По пути вы увидите раскинувшиеся вдаль степи Тункинской долины и живописные Саянские горы!

В Аршане посетим рынок, где можно приобрести сувениры из Монголии и знаменитый травяной сбор "Саган-Дайля".

Затем отправимся в мини-поход по горной тропе вдоль бурной речки Кынгырги.

Здесь вы сможете набрать себе минеральную воду.

Выше по течению находится знаменитый глазной источник, где установлена статуя мальчика с кувшином, из которого льётся лечебная вода.

После часовой прогулки в спокойном темпе мы дойдём до горного водопада.

После по желанию можете отдохнуть в природных термальных источниках в посёлке Жемчуг (за дополнительную плату).

Состав воды богат метаном, углекислым газом, сероводородом и радоном, помогающими лечить заболевания сосудов.

Кроме того, в источниках очень комфортная температура воды – 42-52 градуса.

Вернувшись вечером в отель, вас ждет ужин и свободное время.

Включено: завтрак, ужин.

г. Байкальск - п. Аршан - г. Байкальскг. Байкальск - п. Аршан - г. Байкальскг. Байкальск - п. Аршан - г. Байкальскг. Байкальск - п. Аршан - г. Байкальск
4 день

г. Байкальск - КБЖД - п. Листвянка

Впереди лучшие виды на КБЖД и знакомство с Листвянкой.

Во время водной прогулки на катере наш гид увлечёт вас историями о Кругобайкальской железной дороге.

Прекрасные галереи, виадуки и тоннели – всё это вы увидите таким, каким его задумывали инженеры-проектировщики прошлого.

Во время экскурсии прямо на свежем воздухе для вас приготовят обед-пикник.

А если повезёт, то вы даже увидите очаровательных байкальских нерп в их естественной среде обитания!

После КБЖД минуем Шаман-камень и добираемся до Листвянки.

Это крупный туристическая развязка, откуда многие начинают своё знакомство с Байкалом.

Именно поэтому Листвянку называют “Воротами Байкала”.

Ближе к вечеру при помощи канатной дороги мы поднимемся на смотровую площадку “Камень Черского”.

Отсюда открывается величественные виды: акватория Байкала, хребты Хамар-Дабана, исток Ангары – единственной реки, вытекающей из озера.

Насладившись видами, отправляемся в отель, где вас ждети отдых.

Включено: завтрак, обед-пикник.

г. Байкальск - КБЖД - п. Листвянкаг. Байкальск - КБЖД - п. Листвянкаг. Байкальск - КБЖД - п. Листвянкаг. Байкальск - КБЖД - п. Листвянкаг. Байкальск - КБЖД - п. Листвянкаг. Байкальск - КБЖД - п. Листвянкаг. Байкальск - КБЖД - п. Листвянкаг. Байкальск - КБЖД - п. Листвянка
5 день

п. Листвянка - о. Ольхон - п. Хужир - скала Шаманка

Дорога до Ольхона станет отдельным приключением.

Напоминающие исландские равнины Тажеранские степи, живописное байкальское побережье – и всё это прямо здесь и сейчас!

Преодолев значительный путь, подъезжаем к паромной переправе.

Заселяемся в отель, отдыхаем с дороги, а затем отправляемся на обзорную прогулку к скале Шаманка.

На пути вы увидите 13 священных столбов Сэргэ и раскинувшийся на берегу Сарайский пляж, куда потом можно будет спуститься.

Скала имеет невероятно сильную энергетику, которая полностью меняет восприятие.

Возле неё другой воздух, другое небо – всё другое.

Также на Ольхоне вас ждут невероятные закаты.

Увидеть, как горящий огненный шар медленно опускается за высокие горные хребты – дорогого стоит!

Включено: завтрак, ужин.

п. Листвянка - о. Ольхон - п. Хужир - скала Шаманкап. Листвянка - о. Ольхон - п. Хужир - скала Шаманкап. Листвянка - о. Ольхон - п. Хужир - скала Шаманкап. Листвянка - о. Ольхон - п. Хужир - скала Шаманка
6 день

п. Хужир - мыс Хобой - п. Хужир

Мыс Хобой – самая северная точка острова.

В этой сакральной части Ольхона вы увидите поразительную панораму на Байкальские хребты и большой Байкал.

Когда-то давно мыс служил местом культовых обрядов.

Целые поколения людей наполняли это место первозданной деятельной энергией.

Прямо здесь мы устроим небольшой пикник на свежем воздухе.

Край света, великий Байкал и горячая сытная еда – будет незабываемо!

На обратном пути мы посетим главные места Ольхона: мыс “Любви”, скалу “Три брата”, “Урочище Песчаное”.

Неизгладимое и глубокое впечатление по себе оставляет скульптура “Хранитель Байкала”, созданная Даши Намдаковым.

После вернемся в отель, поужинаем и отдохнем.

Включено: завтрак, обед-пикник, ужин.

п. Хужир - мыс Хобой - п. Хужирп. Хужир - мыс Хобой - п. Хужирп. Хужир - мыс Хобой - п. Хужирп. Хужир - мыс Хобой - п. Хужирп. Хужир - мыс Хобой - п. Хужир
7 день

Свободное время Ольхоне

Этот день остаётся свободным.

Проведите его по своему усмотрению – здесь каждый найдёт занятие по душе!

Прогуляйтесь по Хужиру и загляните в одно из многочисленных кафе – выбор просто невероятный!

Также рекомендуем покататься на сапах: с воды открываются интересные виды на Шаманку и прибрежную зону.

За доп. плату можно арендовать велосипеды, квадроциклы или даже отправиться в атмосферный конный тур.

Выбор только за вами!

Включено: завтрак, ужин.

Свободное время ОльхонеСвободное время ОльхонеСвободное время ОльхонеСвободное время Ольхоне
8 день

Ольхон - о. Огой

Остров Огой – это невероятный микс буддийской культуры и байкальской природы.

Экскурсия к духовному месту силы начинается!

Добираться будем на быстроходном катере.

По пути мы во всех подробностях рассмотрим Мыс Дракона – необыкновенный скалистый выступ, украшающий остров, словно нос огромного корабля.

На самом Огое более всего интересна Буддийская Ступа Просветления.

По поверьям буддийских лам ступа защищает край от негативной энергетики и приносит процветание.

Обойдите вокруг ступы 7 раз, и тогда сможете загадать своё самое сокровенное желание – оно обязательно сбудется!

После знакомства с удивительной красотой Байкала возвращаемся в отель.

Вечером можно устроить небольшой прощальный ужин.

Каждый член группы поделиться впечатлениями о поездке и расскажет о самой любимой части путешествия.

Включено: завтрак, обед-пикник, ужин.

Ольхон - о. ОгойОльхон - о. ОгойОльхон - о. ОгойОльхон - о. Огой
9 день

о. Ольхон - Иркутск

Ну что же, вот и наступили заключительные часы на острове Ольхон.

В последний день обязательно встретьте рассвет!

Здесь он будто расцвечен всей палитрой пастельных красок.

Трансфер до Иркутска и прибытие к 19:00.

На этом наш тур подходит к концу.

Включено: завтрак.

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостиницах и на турбазе.

  • в Байкальске в отеле "Гранд Байкал" – 3 ночи (или аналогичное);
  • в Листвянке в отеле "Крестовая Падь" – 1 ночь (или аналогичное);
  • на Ольхоне на базе отдыха “Караванка” (неблагоустроенные номера, на территории имеется общий душ и туалет) – 4 ночи (или аналогичное);

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:

Двухместное размещениеДоплата за одноместное размещениеДоплата за благоустроенный номер на Ольхоне при двухместном размещении
77 00016 0006 000

Варианты проживания

Отель «Гранд Байкал»

3 ночи

Отель «Гранд Байкал» расположен в Байкальске, в 3,2 км от центра города. К услугам гостей ресторан, бесплатная частная парковка и бар. В этом 3-звездочном отеле работает бесплатный Wi-Fi, стойка регистрации открыта круглосуточно.

В номерах отеля имеется письменный стол, телевизор с плоским экраном, собственная ванная комната, постельное белье и полотенца. В числе удобств — сейф.

По утрам в отеле «Гранд Байкал» сервируют континентальный завтрак или завтрак «шведский стол».

Отель «Гранд Байкал»Отель «Гранд Байкал»Отель «Гранд Байкал»Отель «Гранд Байкал»Отель «Гранд Байкал»Отель «Гранд Байкал»Отель «Гранд Байкал»

Отель «Крестовая Падь»

1 ночь

Отель "Крестовая падь" с живописным видом находится всего в 50 метрах от берега озера Байкал. К услугам гостей солнечная терраса и сауна. В каждом номере с принадлежностями для чая/кофе можно посмотреть телевизор с плоским экраном.

В номерах в стиле шале с деревянными панелями есть рабочий стол, мини-бар и собственная ванная комната. В некоторых номерах можно воспользоваться бесплатным Wi-Fi.

В красочном баре-ресторане предлагают блюда европейской кухни и разнообразные блюда сибирской кухни Байкальского региона. На завтрак предоставляется богатое меню.

Отель «Крестовая Падь»Отель «Крестовая Падь»Отель «Крестовая Падь»Отель «Крестовая Падь»Отель «Крестовая Падь»

База отдыха «Караванка»

4 ночи

При въезде в посёлок Хужир, всего в 300 метрах от Байкала, расположена база отдыха «Караванка». Здесь вам будет предоставлена возможность отдохнуть и набраться сил на песчаном пляже вдали от пыльного и шумного города.

Уютная обстановка, детская площадка, беседки, столовая-кафе (комплексные обеды), мангал, банька, wi-fi на всей территории базы.

База отдыха «Караванка»База отдыха «Караванка»База отдыха «Караванка»База отдыха «Караванка»База отдыха «Караванка»База отдыха «Караванка»

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Проживание, указанное в программе
  • Трансферы по программе
  • Экскурсия по Байкальску
  • Экскурсия в Танхой
  • Однодневная экскурсия на Аршан
  • Экскурсия по КБЖД на быстроходном катере
  • Обзорная экскурсия по Хужиру
  • Экскурсия на УАЗ «Буханка» на мыс Хобой
  • Экскурсия на о. Огой на быстроходном катере
  • Питание: завтраки, обеды в 2, 4, 6, 8 дни, ужины (кроме 4 дня)
  • Сопровождение гида
Что не входит
  • Авиа ж/д билеты до Иркутска и обратно
  • Алкогольная и табачная продукция
  • Доп. услуги, не указанные в программе или указанные за доп. стоимость
  • Питание, не указанное в программе
Место начала и завершения?
Иркутск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • Ветровка. Маст хэв – водонепроницаемая ветровка, желательно с мембраной Gore-tex или Omni-Tech, например, Columbia или Helly Hansen. Куртка из легкой ткани хорошо отстирывается после похода к пещерам и быстро сохнет.
  • Теплая кофта. По вечерам и в дождливую погоду бывает холодно. Если вы мерзнете, выбирайте одежду из материала с пометкой Windblock – она надежно защищает от дождя и ветра. Такие есть, например, у Bask. Тем, кто легко простужается, рекомендуем взять еще легкую куртку и шапку.
  • Бейсболка или панама. Летом солнце здесь печет не хуже, чем на южных курортах. Без головного убора легко получить солнечный или тепловой удар. Выбирайте головной убор светлого оттенка.
  • Длинные носки. В Прибайкалье клещи наиболее активны в мае-июле. И хотя в последние годы вспышек энцефалита не было, о мерах предосторожности забывать не стоит. Возьмите несколько пар классических длинных носков, чтобы перед походом в лес можно было заправить в них штаны.
  • Футболки и майки. Возьмите с собой несколько хлопковых футболок и несколько синтетических из материала с системой DryFit – они отводят влагу от кожи и быстро сохнут. Поищите в коллекциях у Nike.
  • Шорты. Они станут повседневной одеждой в жаркие дни. Подойдут шорты из эластичного материала, например, 4WayStretch.
  • Спортивные штаны. Подойдут любые штаны из флиса, трико или обычные спортивные брюки. Если едете в путешествие больше, чем на неделю, возьмите две пары – одни, которые быстро сохнут и тёплые на вечер.
  • Беговые кроссовки. Здесь нет асфальтированных дорог, поэтому удобнее всего передвигаться в легкой и быстросохнущей обуви, которая есть в продаже у Asics, Nike и Salomon.
  • Треккинговые ботинки. Вас ожидают длительные пешие прогулки по камням, у подножия гор, влажной и скользкой почве. Если покупаете обувь перед путешествием, обязательно заранее ее разносите, иначе придется всю дорогу заклеивать пластырем мозоли. Ботинки должны быть легкими, непромокаемыми и хорошо фиксировать стопу. У North Face, Keen и Scarpa есть такие модели.
  • Сандалии. Хорошо, если они будут с фиксацией стопы или закрытым носком. Обратите внимание на модели от Salomon с подошвой Contagrip – она обеспечивает лучшее сцепление с почвой.
  • Шлепанцы или сланцы. Пригодятся в номере, если будет холодный пол, а также для похода в баню или бассейн. Особых требований к ним нет, главное, чтобы не скользили, и вам было удобно.
  • Спортивная сумка. Чемоданы слишком громоздкие, поэтому их неудобно перевозить. Выбирайте сумки с прочными ручками и вариантом носки через плечо. Качественные и неубиваемые модели делает фирма North Face.
  • Небольшой рюкзак. Он удобен при переходах/переездах и незаменим в походах. Достаточно одного рюкзака на двоих, объемом не больше 20 литров и накидкой от дождя. Например, Osprey, Arcteryx выпускают модели с удобным каркасом. Туда вы сможете положить фотоаппарат, термос, перекус, головной убор, документы.
  • Солнцезащитные очки. Солнце на больших высотах активное, УФ-лучи могут повредить глаза. Выбирайте очки с поляризацией света – они уменьшают блики от воды и снега, защищают глаза и не искажают цветовосприятие. Они пригодятся во время катания на лыжах или водной прогулки на яхте. Чтобы не нарваться на подделку, покупайте аксессуар от известных брендов, например, RayBan и Oakley.
  • Солнцезащитное средство. Обгореть можно за один день, поэтому защищать кожу придется ежедневно. Выбирайте удобный формат спрея или компактного стика с высоким SPF.
  • Лекарства. Рекомендуем собрать универсальную мини-аптечку: жаропонижающие, обезболивающие, средства от диареи, облегчающие пищеварение, антигистаминные препараты, антибиотики и т. д. Непривычный климат, морские деликатесы – неизвестно, как отреагирует организм, поэтому лучше перестраховаться.
  • Спортивная сумка. Чемоданы слишком громоздкие, поэтому их неудобно перевозить. Выбирайте сумки с прочными ручками и вариантом носки через плечо. Качественные и неубиваемые модели делает фирма North Face.
  • Небольшой рюкзак. Он удобен при переходах/переездах и незаменим в походах. Достаточно одного рюкзака на двоих, объемом не больше 20 литров и накидкой от дождя. Например, Osprey, Arcteryx выпускают модели с удобным каркасом. Туда вы сможете положить фотоаппарат, термос, перекус, головной убор, документы.
  • Репелленты от клещей и комаров. Насекомых не так много, но купить средства на месте может быть проблематично, поэтому рассчитывайте, чтобы хватило до конца отпуска. Стоит взять аэрозоли, чтобы обрабатывать одежду и кремы, которые наносятся на тело.
  • Купальные плавки/купальник. Если Вас ждут спа-процедуры, купание в термальных источниках, бани, не берите купальники с металлическими украшениями или стразами – они обжигают тело и теряют вид от внешних воздействий. Остановите выбор на простых спортивных моделях.
  • Одежда для сна. Во время путешествий бывают ночевки в зимовьях или на базах отдыха, где ночью может быть прохладно. Теплая пижама поможет не замерзнуть и хорошо отдохнуть. Многие путешественники заменяют пижаму на тонкое термобелье.
  • Налобный фонарик. Он обеспечит оптимальную видимость в темноте, когда вы будете возвращаться в отель после продолжительной экскурсии или посиделок у костра. К нему не забудьте положить пару запасных батареек.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».

Есть ли скидки в туре?

Для детей до 12 лет предоставляется скидка 10%.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 9 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
О
28 мар 2023
Со стороны организаторов тура сделано всё чётко и своевременно, программа насыщенная. По транспорту, проживанию и питанию всё проходило по графику, без отклонений или изменений. Огромное спасибо всём организаторам, водителям и гиду Вере!
Ю
11 мар 2023
Организатор всё предусмотрел!!! Отзывчивы и внимательны!
М
11 мар 2023
Гид Виталина Михайловна хорошо всё организовывала Трансферы, питание и т. д.). Мы приезжали на ключевые точки в периоды, когда можно было посмотреть и пофотографировать без толпы прочих групп. С погодой нам повезло- солнечные дни. В начале очень насторожило завление МЧС о полном запрете выхода/выезда на лёд. Однако местные водители Ольхона смогли проехать, покатать и покормить вкусной ухой прямо на льду. Всё удалось! Спасибо организаторам. Из пожеланий- улучшить утренее и вечернее питание. Добавить поездку на хивусе в программу- всё равно все едут факультативно, а в туре для гостей многовато свободного времени.

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