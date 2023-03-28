Вы погрузитесь в этническое многообразие Байкала: блюда традиционной кухни, заряженные мощной энергетикой места, древние легенды и национальные обряды.
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Программа тура по дням
Иркутск - г. Байкальск
Приготовьтесь, Байкал встретит вас волшебными видами, неповторимой природой и “сильными” местами!
Вас встретят в иркутском аэропорту – здесь произойдёт знакомство с гидом и группой.
Трансфер до Байкальска.
Здесь вы увидите красивейшие панорамы Восточной Сибири: юго-восточное побережье Байкала и подножие горного хребта Хабар-Дабан.
После заселения в гостиницу отправимся на обзорную экскурсию.
Вы прогуляетесь по центру города и полюбуетесь просторами великого озера.
Поблизости находится горнолыжный курорт, откуда открывается потрясный вид на окрестности.
У вас будет возможность подняться туда по канатной дороге.
Вернёмся в отель.
Здесь вас ждёт интересная беседа о прошедшем дне и богатый ужин.
Включено: ужин.
г. Байкальск - п. Танхой
В историческом порте Танхой, где причаливал знаменитый паром “Байкал”, вы увидите: интерактивную выставку с местными растениями и животными, красивую нетронутую природу и бодрящую байкальскую воду.
В этом месте находится Байкальский биосферный заповедник.
Здесь мы пройдёмся по аккуратным эко-тропам и восхитимся богатством растительного мира Байкала.
На интерактивной выставке нам расскажут о Байкале и населяющих его живых организмах.
А в вольерных зонах вы сможете познакомиться с Баргузинским соболем.
Эти милые зверьки отличаются любопытством и озорством!
Для вас будет организован обед, после чего по желанию можно искупаться в бодрящей и чистой воде Байкала.
После возвращаемся в отель, ужинаем и отдыхаем.
Включено: завтрак, обед, ужин.
г. Байкальск - п. Аршан - г. Байкальск
Отправляемся на Аршан!
По пути вы увидите раскинувшиеся вдаль степи Тункинской долины и живописные Саянские горы!
В Аршане посетим рынок, где можно приобрести сувениры из Монголии и знаменитый травяной сбор "Саган-Дайля".
Затем отправимся в мини-поход по горной тропе вдоль бурной речки Кынгырги.
Здесь вы сможете набрать себе минеральную воду.
Выше по течению находится знаменитый глазной источник, где установлена статуя мальчика с кувшином, из которого льётся лечебная вода.
После часовой прогулки в спокойном темпе мы дойдём до горного водопада.
После по желанию можете отдохнуть в природных термальных источниках в посёлке Жемчуг (за дополнительную плату).
Состав воды богат метаном, углекислым газом, сероводородом и радоном, помогающими лечить заболевания сосудов.
Кроме того, в источниках очень комфортная температура воды – 42-52 градуса.
Вернувшись вечером в отель, вас ждет ужин и свободное время.
Включено: завтрак, ужин.
г. Байкальск - КБЖД - п. Листвянка
Впереди лучшие виды на КБЖД и знакомство с Листвянкой.
Во время водной прогулки на катере наш гид увлечёт вас историями о Кругобайкальской железной дороге.
Прекрасные галереи, виадуки и тоннели – всё это вы увидите таким, каким его задумывали инженеры-проектировщики прошлого.
Во время экскурсии прямо на свежем воздухе для вас приготовят обед-пикник.
А если повезёт, то вы даже увидите очаровательных байкальских нерп в их естественной среде обитания!
После КБЖД минуем Шаман-камень и добираемся до Листвянки.
Это крупный туристическая развязка, откуда многие начинают своё знакомство с Байкалом.
Именно поэтому Листвянку называют “Воротами Байкала”.
Ближе к вечеру при помощи канатной дороги мы поднимемся на смотровую площадку “Камень Черского”.
Отсюда открывается величественные виды: акватория Байкала, хребты Хамар-Дабана, исток Ангары – единственной реки, вытекающей из озера.
Насладившись видами, отправляемся в отель, где вас ждети отдых.
Включено: завтрак, обед-пикник.
п. Листвянка - о. Ольхон - п. Хужир - скала Шаманка
Дорога до Ольхона станет отдельным приключением.
Напоминающие исландские равнины Тажеранские степи, живописное байкальское побережье – и всё это прямо здесь и сейчас!
Преодолев значительный путь, подъезжаем к паромной переправе.
Заселяемся в отель, отдыхаем с дороги, а затем отправляемся на обзорную прогулку к скале Шаманка.
На пути вы увидите 13 священных столбов Сэргэ и раскинувшийся на берегу Сарайский пляж, куда потом можно будет спуститься.
Скала имеет невероятно сильную энергетику, которая полностью меняет восприятие.
Возле неё другой воздух, другое небо – всё другое.
Также на Ольхоне вас ждут невероятные закаты.
Увидеть, как горящий огненный шар медленно опускается за высокие горные хребты – дорогого стоит!
Включено: завтрак, ужин.
п. Хужир - мыс Хобой - п. Хужир
Мыс Хобой – самая северная точка острова.
В этой сакральной части Ольхона вы увидите поразительную панораму на Байкальские хребты и большой Байкал.
Когда-то давно мыс служил местом культовых обрядов.
Целые поколения людей наполняли это место первозданной деятельной энергией.
Прямо здесь мы устроим небольшой пикник на свежем воздухе.
Край света, великий Байкал и горячая сытная еда – будет незабываемо!
На обратном пути мы посетим главные места Ольхона: мыс “Любви”, скалу “Три брата”, “Урочище Песчаное”.
Неизгладимое и глубокое впечатление по себе оставляет скульптура “Хранитель Байкала”, созданная Даши Намдаковым.
После вернемся в отель, поужинаем и отдохнем.
Включено: завтрак, обед-пикник, ужин.
Свободное время Ольхоне
Этот день остаётся свободным.
Проведите его по своему усмотрению – здесь каждый найдёт занятие по душе!
Прогуляйтесь по Хужиру и загляните в одно из многочисленных кафе – выбор просто невероятный!
Также рекомендуем покататься на сапах: с воды открываются интересные виды на Шаманку и прибрежную зону.
За доп. плату можно арендовать велосипеды, квадроциклы или даже отправиться в атмосферный конный тур.
Выбор только за вами!
Включено: завтрак, ужин.
Ольхон - о. Огой
Остров Огой – это невероятный микс буддийской культуры и байкальской природы.
Экскурсия к духовному месту силы начинается!
Добираться будем на быстроходном катере.
По пути мы во всех подробностях рассмотрим Мыс Дракона – необыкновенный скалистый выступ, украшающий остров, словно нос огромного корабля.
На самом Огое более всего интересна Буддийская Ступа Просветления.
По поверьям буддийских лам ступа защищает край от негативной энергетики и приносит процветание.
Обойдите вокруг ступы 7 раз, и тогда сможете загадать своё самое сокровенное желание – оно обязательно сбудется!
После знакомства с удивительной красотой Байкала возвращаемся в отель.
Вечером можно устроить небольшой прощальный ужин.
Каждый член группы поделиться впечатлениями о поездке и расскажет о самой любимой части путешествия.
Включено: завтрак, обед-пикник, ужин.
о. Ольхон - Иркутск
Ну что же, вот и наступили заключительные часы на острове Ольхон.
В последний день обязательно встретьте рассвет!
Здесь он будто расцвечен всей палитрой пастельных красок.
Трансфер до Иркутска и прибытие к 19:00.
На этом наш тур подходит к концу.
Включено: завтрак.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостиницах и на турбазе.
- в Байкальске в отеле "Гранд Байкал" – 3 ночи (или аналогичное);
- в Листвянке в отеле "Крестовая Падь" – 1 ночь (или аналогичное);
- на Ольхоне на базе отдыха “Караванка” (неблагоустроенные номера, на территории имеется общий душ и туалет) – 4 ночи (или аналогичное);
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|Двухместное размещение
|Доплата за одноместное размещение
|Доплата за благоустроенный номер на Ольхоне при двухместном размещении
|77 000
|16 000
|6 000
Варианты проживания
Отель «Гранд Байкал»
Отель «Гранд Байкал» расположен в Байкальске, в 3,2 км от центра города. К услугам гостей ресторан, бесплатная частная парковка и бар. В этом 3-звездочном отеле работает бесплатный Wi-Fi, стойка регистрации открыта круглосуточно.
В номерах отеля имеется письменный стол, телевизор с плоским экраном, собственная ванная комната, постельное белье и полотенца. В числе удобств — сейф.
По утрам в отеле «Гранд Байкал» сервируют континентальный завтрак или завтрак «шведский стол».
Отель «Крестовая Падь»
Отель "Крестовая падь" с живописным видом находится всего в 50 метрах от берега озера Байкал. К услугам гостей солнечная терраса и сауна. В каждом номере с принадлежностями для чая/кофе можно посмотреть телевизор с плоским экраном.
В номерах в стиле шале с деревянными панелями есть рабочий стол, мини-бар и собственная ванная комната. В некоторых номерах можно воспользоваться бесплатным Wi-Fi.
В красочном баре-ресторане предлагают блюда европейской кухни и разнообразные блюда сибирской кухни Байкальского региона. На завтрак предоставляется богатое меню.
База отдыха «Караванка»
При въезде в посёлок Хужир, всего в 300 метрах от Байкала, расположена база отдыха «Караванка». Здесь вам будет предоставлена возможность отдохнуть и набраться сил на песчаном пляже вдали от пыльного и шумного города.
Уютная обстановка, детская площадка, беседки, столовая-кафе (комплексные обеды), мангал, банька, wi-fi на всей территории базы.
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Ответы на вопросы
- Что входит
- Проживание, указанное в программе
- Трансферы по программе
- Экскурсия по Байкальску
- Экскурсия в Танхой
- Однодневная экскурсия на Аршан
- Экскурсия по КБЖД на быстроходном катере
- Обзорная экскурсия по Хужиру
- Экскурсия на УАЗ «Буханка» на мыс Хобой
- Экскурсия на о. Огой на быстроходном катере
- Питание: завтраки, обеды в 2, 4, 6, 8 дни, ужины (кроме 4 дня)
- Сопровождение гида
- Что не входит
- Авиа ж/д билеты до Иркутска и обратно
- Алкогольная и табачная продукция
- Доп. услуги, не указанные в программе или указанные за доп. стоимость
- Питание, не указанное в программе
- Место начала и завершения?
- Иркутск
- Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- Ветровка. Маст хэв – водонепроницаемая ветровка, желательно с мембраной Gore-tex или Omni-Tech, например, Columbia или Helly Hansen. Куртка из легкой ткани хорошо отстирывается после похода к пещерам и быстро сохнет.
- Теплая кофта. По вечерам и в дождливую погоду бывает холодно. Если вы мерзнете, выбирайте одежду из материала с пометкой Windblock – она надежно защищает от дождя и ветра. Такие есть, например, у Bask. Тем, кто легко простужается, рекомендуем взять еще легкую куртку и шапку.
- Бейсболка или панама. Летом солнце здесь печет не хуже, чем на южных курортах. Без головного убора легко получить солнечный или тепловой удар. Выбирайте головной убор светлого оттенка.
- Длинные носки. В Прибайкалье клещи наиболее активны в мае-июле. И хотя в последние годы вспышек энцефалита не было, о мерах предосторожности забывать не стоит. Возьмите несколько пар классических длинных носков, чтобы перед походом в лес можно было заправить в них штаны.
- Футболки и майки. Возьмите с собой несколько хлопковых футболок и несколько синтетических из материала с системой DryFit – они отводят влагу от кожи и быстро сохнут. Поищите в коллекциях у Nike.
- Шорты. Они станут повседневной одеждой в жаркие дни. Подойдут шорты из эластичного материала, например, 4WayStretch.
- Спортивные штаны. Подойдут любые штаны из флиса, трико или обычные спортивные брюки. Если едете в путешествие больше, чем на неделю, возьмите две пары – одни, которые быстро сохнут и тёплые на вечер.
- Беговые кроссовки. Здесь нет асфальтированных дорог, поэтому удобнее всего передвигаться в легкой и быстросохнущей обуви, которая есть в продаже у Asics, Nike и Salomon.
- Треккинговые ботинки. Вас ожидают длительные пешие прогулки по камням, у подножия гор, влажной и скользкой почве. Если покупаете обувь перед путешествием, обязательно заранее ее разносите, иначе придется всю дорогу заклеивать пластырем мозоли. Ботинки должны быть легкими, непромокаемыми и хорошо фиксировать стопу. У North Face, Keen и Scarpa есть такие модели.
- Сандалии. Хорошо, если они будут с фиксацией стопы или закрытым носком. Обратите внимание на модели от Salomon с подошвой Contagrip – она обеспечивает лучшее сцепление с почвой.
- Шлепанцы или сланцы. Пригодятся в номере, если будет холодный пол, а также для похода в баню или бассейн. Особых требований к ним нет, главное, чтобы не скользили, и вам было удобно.
- Спортивная сумка. Чемоданы слишком громоздкие, поэтому их неудобно перевозить. Выбирайте сумки с прочными ручками и вариантом носки через плечо. Качественные и неубиваемые модели делает фирма North Face.
- Небольшой рюкзак. Он удобен при переходах/переездах и незаменим в походах. Достаточно одного рюкзака на двоих, объемом не больше 20 литров и накидкой от дождя. Например, Osprey, Arcteryx выпускают модели с удобным каркасом. Туда вы сможете положить фотоаппарат, термос, перекус, головной убор, документы.
- Солнцезащитные очки. Солнце на больших высотах активное, УФ-лучи могут повредить глаза. Выбирайте очки с поляризацией света – они уменьшают блики от воды и снега, защищают глаза и не искажают цветовосприятие. Они пригодятся во время катания на лыжах или водной прогулки на яхте. Чтобы не нарваться на подделку, покупайте аксессуар от известных брендов, например, RayBan и Oakley.
- Солнцезащитное средство. Обгореть можно за один день, поэтому защищать кожу придется ежедневно. Выбирайте удобный формат спрея или компактного стика с высоким SPF.
- Лекарства. Рекомендуем собрать универсальную мини-аптечку: жаропонижающие, обезболивающие, средства от диареи, облегчающие пищеварение, антигистаминные препараты, антибиотики и т. д. Непривычный климат, морские деликатесы – неизвестно, как отреагирует организм, поэтому лучше перестраховаться.
- Спортивная сумка. Чемоданы слишком громоздкие, поэтому их неудобно перевозить. Выбирайте сумки с прочными ручками и вариантом носки через плечо. Качественные и неубиваемые модели делает фирма North Face.
- Небольшой рюкзак. Он удобен при переходах/переездах и незаменим в походах. Достаточно одного рюкзака на двоих, объемом не больше 20 литров и накидкой от дождя. Например, Osprey, Arcteryx выпускают модели с удобным каркасом. Туда вы сможете положить фотоаппарат, термос, перекус, головной убор, документы.
- Репелленты от клещей и комаров. Насекомых не так много, но купить средства на месте может быть проблематично, поэтому рассчитывайте, чтобы хватило до конца отпуска. Стоит взять аэрозоли, чтобы обрабатывать одежду и кремы, которые наносятся на тело.
- Купальные плавки/купальник. Если Вас ждут спа-процедуры, купание в термальных источниках, бани, не берите купальники с металлическими украшениями или стразами – они обжигают тело и теряют вид от внешних воздействий. Остановите выбор на простых спортивных моделях.
- Одежда для сна. Во время путешествий бывают ночевки в зимовьях или на базах отдыха, где ночью может быть прохладно. Теплая пижама поможет не замерзнуть и хорошо отдохнуть. Многие путешественники заменяют пижаму на тонкое термобелье.
- Налобный фонарик. Он обеспечит оптимальную видимость в темноте, когда вы будете возвращаться в отель после продолжительной экскурсии или посиделок у костра. К нему не забудьте положить пару запасных батареек.
- Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
- Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».
- Есть ли скидки в туре?
Для детей до 12 лет предоставляется скидка 10%.
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 9 дней
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.