2 день

г. Байкальск - п. Танхой

В историческом порте Танхой, где причаливал знаменитый паром “Байкал”, вы увидите: интерактивную выставку с местными растениями и животными, красивую нетронутую природу и бодрящую байкальскую воду.

В этом месте находится Байкальский биосферный заповедник.

Здесь мы пройдёмся по аккуратным эко-тропам и восхитимся богатством растительного мира Байкала.

На интерактивной выставке нам расскажут о Байкале и населяющих его живых организмах.

А в вольерных зонах вы сможете познакомиться с Баргузинским соболем.

Эти милые зверьки отличаются любопытством и озорством!

Для вас будет организован обед, после чего по желанию можно искупаться в бодрящей и чистой воде Байкала.

После возвращаемся в отель, ужинаем и отдыхаем.

Включено: завтрак, обед, ужин.