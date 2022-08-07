Новогодние каникулы на Байкале. Листвянка

Новый год в отеле на берегу Байкала

5
3 отзыва
Новый год в отеле на берегу Байкала. Атмосфера сказки и веселья в компании байкальского Деда Мороза в самую главную ночь в году.

А затем незабываемые каникулы в Листвянке с катанием на снегоходах и собачьих упряжках, гастрономическими удовольствиями от национальной кухни и знакомством с традициями и обычаями местного населения.
Новогодние каникулы на Байкале. Листвянка
Новогодние каникулы на Байкале. Листвянка
Новогодние каникулы на Байкале. Листвянка
Новогодние каникулы на Байкале. Листвянка
Новогодние каникулы на Байкале. Листвянка
Новогодние каникулы на Байкале. Листвянка
Новогодние каникулы на Байкале. Листвянка
Новогодние каникулы на Байкале. Листвянка
Новогодние каникулы на Байкале. Листвянка
Новогодние каникулы на Байкале. Листвянка
Новогодние каникулы на Байкале. Листвянка
Новогодние каникулы на Байкале. Листвянка
Новогодние каникулы на Байкале. Листвянка
Ближайшие даты:
30
дек

Что вас ожидает 🤩

Бодрящая снегоходная прогулка
Бодрящая снегоходная прогулка
Покатаемся на снегоходах по красивому зимнему лесу
Новогодний банкет
Новогодний банкет
Встретим Новый Год в веселой компании лучшего ведущего Прибайкалья
Байкальская рыбка
Байкальская рыбка
Попробуем сагудай, фирменную уху и свежевыловленную рыбу-гриль
Дружелюбные хаски
Дружелюбные хаски
С ветерком промчимся на собачьих упряжках
Музей "Тальцы"
Музей "Тальцы"
Посетим один из пяти крупнейших музеев под открытым небом в стране

Программа тура по дням

1 день

Экскурсия по Иркутску. Усадьба декабристов Волконских. Листвянка

10:00 Сборы в аэропорту Иркутска.

Прилететь в Иркутск необходимо не позднее 09:00.

Сразу после встречи всей группы начинается наше знакомство с Иркутском.

Во время трехчасовой экскурсии по городу вы сможете лично увидеть, что впечатлило Чехова и оставляет неравнодушными многих туристов.

Насладившись красотами города и ощутив сибирский морозец отправляемся на обед в ресторан с охотничьим колоритом в сочетании с традиционными русскими блюдами.

Попробуем салат с филе сига, щи с разварной олениной и бефстроганов из мяса косули.

Одной из главных страниц в Истории Иркутска являются декабристы, поэтому после сытного обеда едем в гости в усадьбу декабристов Волконских.

После насыщенной культурной программы отправляемся на долгожданную встречу с Байкалом.

В 70 км от Иркутска расположен п. Листвянка, ближайший к городу населенный пункт на берегу Байкала.

По пути сделаем остановку у истока Ангары, единственной реки вытекающей из Байкала.

Жить будем в отеле Маяк, расположенном на берегу великого озера, а ужинать в ресторане сибирской кухни Вьюга, где попробуем удивительный десерт – байкальский камень.

Питание: обед, ужин.

Экскурсия по Иркутску. Усадьба декабристов Волконских. ЛиствянкаЭкскурсия по Иркутску. Усадьба декабристов Волконских. ЛиствянкаЭкскурсия по Иркутску. Усадьба декабристов Волконских. ЛиствянкаЭкскурсия по Иркутску. Усадьба декабристов Волконских. Листвянка
2 день

Байкальский музей. Подъем на Камень Черского. Новогодний банкет

После завтрака едем в Байкальский музей, который полностью посвящен изучению озера Байкал.

Здесь узнаем какие процессы привели к появлению озера, как оно развивалось последние 25 млн лет, каково его современное состояние и главное (!) увидим самого важного эндемика озера – байкальскую нерпу.

А в конце экскурсии совершим виртуальное погружение на дно озера.

После такой плотной научной программы необходимо немного разгрузиться и пообедать.

На обед сегодня традиционная байкальская кухня, а это значит рыба, рыба и еще раз рыба.

Попробуем сагудай, фирменную ух, свежевыловленную рыбу-гриль (каждое блюдо только из байкальской рыбы) и блинчики по-сибирски с ягодным суфле.

Далее поднимемся на кресельном подъемнике на обзорную площадку – Камень Черского, откуда открывается потрясающий вид на парящее озеро Байкал, исток реки Ангара и противоположный берег с заснеженными хребтами.

Ощутив морозное дыхание Байкала едем готовится к новому году, ведь сегодня мы встретим его в ресторане отеля Маяк в веселой компании деда мороза и лучшего ведущего Прибайкалья.

Питание: завтрак, обед, ужин – банкет.

Байкальский музей. Подъем на Камень Черского. Новогодний банкетБайкальский музей. Подъем на Камень Черского. Новогодний банкетБайкальский музей. Подъем на Камень Черского. Новогодний банкетБайкальский музей. Подъем на Камень Черского. Новогодний банкет
3 день

Катание на собачьих упряжках и снегоходах

После празднования нового года как следует выспимся и наберемся сил, чтобы чувствовать себя бодрыми и веселыми, ведь впереди очень интересный и активный день.

Сначала отправляемся на катание на собачьих упряжках по заснеженной сибирской тайге.

После езды в январе да с ветерком как никогда хочется согреться, поэтому сразу отправляемся на обед в ресторан с панорамным видом на парящий Байкал.

Дальше больше.

Как следует пообедав и набравшись сил едем кататься на снегоходах по зимнему лесу.

В пути будем делать остановки в самых красивых местах, чтобы делать фото, поваляться в сугробах или пнув дерево обрушить на себя кучу снега.

Повеселившись от души едем отдыхать в отель и готовиться ко встречи с байкальским льдом.

Питание: завтрак, обед, ужин.

Катание на собачьих упряжках и снегоходахКатание на собачьих упряжках и снегоходахКатание на собачьих упряжках и снегоходахКатание на собачьих упряжках и снегоходах
4 день

Музей «Тальцы». Отъезд

После завтрака прощаемся с Байкалом и отправляем в аэропорт.

По пути посетим уникальное собрание памятников истории и архитектуры народов Восточной Сибири 18-20 века – один из пяти крупнейших музеев под открытым небом в стране "Тальцы".

Во время экскурсии узнаем о культурных и бытовых об особенностях жизни Прибайкальских народов, а также походим в гигантских лыжах и устроим забег на ходулях.

Ориентировочно в 12:00 прибытие в аэропорт Иркутска и прощание с группой до новых встреч!

Питание: завтрак.

Музей «Тальцы». ОтъездМузей «Тальцы». ОтъездМузей «Тальцы». ОтъездМузей «Тальцы». Отъезд

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице в Листвянке.

Доплата за одноместное размещение 7 500 руб.

Варианты проживания

Отель «Маяк»

3 ночи

Двухместный стандартный номер c двумя раздельными кроватями (при бронировании можно запросить номер с одной большой кроватью).

Площадь номера 12 кв. м.

В каждом номере есть две односпальные кровати, плательный шкаф, прикроватная тумба, комод, зеркало, полноценная ванная комната, кондиционер, трюмо с зеркалом. 1-3 ночь.

Отель «Маяк»Отель «Маяк»Отель «Маяк»Отель «Маяк»Отель «Маяк»Отель «Маяк»

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Проживание по программе (3 ночи в Листвянке в отеле Маяк)
  • Новогодняя программа + банкет
  • Трансферы по программе
  • Питание по программе
  • Входные билеты в музеи
  • Катание на снегоходах
  • Катание на собачьих упряжках
  • Памятные подарки
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Иркутска и обратно
  • Медицинская страховка
  • Алкогольная и табачная продукция
Место начала и завершения?
Россия, Иркутск
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».

Можно ли в тур с детьми и какого возраста?

На этот вопрос однозначного ответа нет, ведь все детки очень разные. Мы рекомендуем ездить зимой на Байкал с детьми не младше 6-ти лет, однако на сегодняшний день самый маленький участник этого тура был возраста 9-ти лет. В любом случае всегда оценивайте свои силы и силы ребенка реально – в туру вам предстоят большие, пусть и неутомительные, переезды, а также будем очень много гулять на свежем байкальском воздухе.

Что привезти с Байкала в подарок?

Сувенирные лавочки и рынки на Байкале есть во всех городах, районных центрах, а также при музеях. Там вы можете купить футболки, магниты, мягкие игрушки, статуэтки из камни и дерева, украшения. Самый обаятельный образ Байкала – нерпа, поэтому подарку с изображением этого милого зверька обрадуются и взрослые и дети! Так же в подарки стоит покупать различные чаи и сборы на байкальских травах. Если вы хотите порадовать друзей и родных рыбой, покупайте холодного копчения либо вяленную в вакуумных упаковках. Такая рыба не теряет свойств от перелета, поэтому ее можно класть в багаж.

Какие температуры на Байкале в это время?

Байкал вещь удивительная и никогда не угадаешь, что он приготовил на этот раз. Среднемесячная температура января – 20 градусов. В Иркутске в январе температура может опускаться до -30 градусов, а вот на Байкале градусов на 5-7 теплее. Происходит это из-за того, что пока Байкал не схватиться льдом, от него исходит тепло, набранное за лето. Такой вот «обогреватель».

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 4 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Л
7 авг 2022
Турагентство качественно отработало. Доброжелательный менеджер держал нас в курсе событий. Информация, касающаяся тура и ваучеры были скинуты заранее в полном объёме. Вопросов не возникло.
Спасибо за организацию отпуска!
Большая Страна
Большая Страна
Ответ организатора:
Добрый день:) Спасибо за то, что доверили нам организацию своего отдыха и за такой приятный отзыв. Будем рады в будущем организовать для Вас путешествие и в другие регионы России)
М
23 июля 2022
Всё было на высшем уровне.
Самое классное, это баня и купание в Байкале!!!
Море впечатлений и фотографий. Благодаря шаманскому обряду, который провела гид-Ольга, нас сопровождал хорошая погода и солнце, хотя по прогнозу были дождь и шторм.
В
1 ноя 2020
Благодарю за прекрасную организацию поездки! Это был насыщенный, интересный день. Возили, показывали, кормили, катали на хивусе))) Оставалось только восхищаться красотами Байкала. Вечером с Ириной обошли половину Иркутска, узнал много интересного. Еще раз, спасибо вам!

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