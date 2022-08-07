1 день

Экскурсия по Иркутску. Усадьба декабристов Волконских. Листвянка

10:00 Сборы в аэропорту Иркутска.

Прилететь в Иркутск необходимо не позднее 09:00.

Сразу после встречи всей группы начинается наше знакомство с Иркутском.

Во время трехчасовой экскурсии по городу вы сможете лично увидеть, что впечатлило Чехова и оставляет неравнодушными многих туристов.

Насладившись красотами города и ощутив сибирский морозец отправляемся на обед в ресторан с охотничьим колоритом в сочетании с традиционными русскими блюдами.

Попробуем салат с филе сига, щи с разварной олениной и бефстроганов из мяса косули.

Одной из главных страниц в Истории Иркутска являются декабристы, поэтому после сытного обеда едем в гости в усадьбу декабристов Волконских.

После насыщенной культурной программы отправляемся на долгожданную встречу с Байкалом.

В 70 км от Иркутска расположен п. Листвянка, ближайший к городу населенный пункт на берегу Байкала.

По пути сделаем остановку у истока Ангары, единственной реки вытекающей из Байкала.

Жить будем в отеле Маяк, расположенном на берегу великого озера, а ужинать в ресторане сибирской кухни Вьюга, где попробуем удивительный десерт – байкальский камень.

Питание: обед, ужин.