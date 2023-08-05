Ольхон - сердце Байкала

5
3 отзыва
Программа по дням
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Ольхон – это поистине незабываемое и одно из самых знаменитых мест на Байкале, которое по праву называют местом силы и особенно мощной энергетики! Вы побываете в самых сакральных локациях – мысе Хобой и мысе Любви, увидите отвесную мраморную скалу Три Брата, а гид поведает вам удивительные легенды.
Ольхон - сердце Байкала
Ольхон - сердце Байкала
Ольхон - сердце Байкала
Ольхон - сердце Байкала
Ольхон - сердце Байкала
Ольхон - сердце Байкала
Ольхон - сердце Байкала
Ольхон - сердце Байкала
Ольхон - сердце Байкала
Ольхон - сердце Байкала
Ольхон - сердце Байкала
Ольхон - сердце Байкала
Ольхон - сердце Байкала
Ближайшие даты:
11
авг
16
авг
21
авг
26
авг
31
авг

Что вас ожидает:

Завораживающие закаты Ольхона
Завораживающие закаты Ольхона
Увидим как золотые лучи закатного солнца скользят по магической скале Шаманке
Пикник на природе
Пикник на природе
Подкрепим силы, вкушая ароматный обед на фоне красивой байкальской природы!
Хранитель Байкала
Хранитель Байкала
Рассмотрим любопытное творение знаменитого скульптора Даши Намдакова

Программа тура по дням

1 день

Прибытие в Иркутск. Дорога на остров Ольхон

После сбора группы в г. Иркутске вы отправитесь в сторону самого популярного места на Байкале – на остров Ольхон.

Ольхон – это остров, и на него попадают через паромную переправу.

До паромной переправы ваш путь ляжет по «Марсианской дороге», как часто отзываются о Тажеранских степях наши туристы.

Это километры простора, кое-где живописно украшенные скальными останцами, где дорога змейкой вьется между холмов и возвышенностей.

Переправившись на остров, вас ждет дорога до центра Ольхона – поселка Хужир, где вы заселитесь на базе отдыха.

Вечером у вас останется свободное время, которое можно провести, изучая окрестности поселка.

В пешей доступности находится визитная карточка Байкала, самая популярная, узнаваемая и при этом энергетически сильная локация – мыс Бурхан, скала Шаманка.

Мы отправимся прогуляться туда на закате – лучи заходящего солнца горящими оттенками окрашивают воды Байкала.

Вас ждет отдых перед завтрашним активным и насыщенным на новые впечатления днем!

Включено в стоимость: групповой трансфер, проживание.

Прибытие в Иркутск. Дорога на остров ОльхонПрибытие в Иркутск. Дорога на остров ОльхонПрибытие в Иркутск. Дорога на остров ОльхонПрибытие в Иркутск. Дорога на остров Ольхон
2 день

Экскурсия на север острова Ольхон к мысу Хобой

После завтрака вы отправитесь на экскурсию в живописную часть острова – на север, к мысу Хобой.

Находясь рядом с краем мыса, Байкал кажется бесконечным, ощущается его величие, простор!

Вы также посетите мыс Любви (или мыс Шунтэ-Левый).

Местные говорят, что раньше на мыс приезжали бездетные пары, и после проведенных обрядов и молитв, у них вскоре обязательно рождались дети.

Считается, что мыс не утратил свою волшебную силу и по сей день.

Кроме того, в рамках экскурсии вы захватите мыс Саган-Хушун (или «Три брата») – отвесную скалу из белоснежного мрамора.

После вы отправитесь дальше по острову: вокруг живописные степи и вдруг перед глазами возникает почти восьмиметровая бронзовая скульптура в виде необычного дерева – это творение известного скульпторе Даши Намдакова «Хранитель Байкала», его дар Байкалу.

В середине дня вы подкрепите силы, вкушая ароматный обед на фоне красивой байкальской природы!

Экскурсия проходит с остановками в наиболее красивых местах, где вы можете сделать прекрасные фото на память.

Вернувшись в гостиницу, вечер можно посвятить прогулке на конях (оплачивается отдельно, необходимо бронировать заранее до выезда на Ольхон), отдыху.

Включено в стоимость: проживание, завтрак, экскурсия, обед-пикник, групповой трансфер, разрешения на посещение национального парка.

Экскурсия на север острова Ольхон к мысу ХобойЭкскурсия на север острова Ольхон к мысу ХобойЭкскурсия на север острова Ольхон к мысу ХобойЭкскурсия на север острова Ольхон к мысу ХобойЭкскурсия на север острова Ольхон к мысу Хобой
3 день

Прощание с Ольхоном. Возвращение в Иркутск

В этот день наше с вами удивительное путешествие по Ольхону подходит к концу.

Утром вас ожидает завтрак и будет возможность прогуляться напоследок по Ольхону.

В первой половине дня выезд в Иркутск, где завершится программа Вашего тура.

Включено в стоимость: завтрак, групповой трансфер.

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице на о. Ольхон в п. Хужир.

Стоимость проживания зависит от выбранного уровня комфорта:

  • Эконом – проживание на базе отдыха или в гостинице (удобства на этаже или в соседнем здании);
  • Стандарт – варианты размещения с номерами категории “Стандарт”;
  • Комфорт – проживание на вилле или в отеле с высоким уровнем комфорта (полулюкс, люкс).

Возможность проживания в конкретном объекте размещения также зависит от загруженности и свободных дат. Более подробную информацию уточняйте у туроператора.

Стоимость проживания в зависимости от выбранного тарифа за 1 человека, руб:

ЭкономСтандартКомфорт
19 00025 00032 000

Доплата за одноместное размещение за 1 человека, руб:

ЭкономСтандартКомфорт
4 0007 00016 000

Варианты проживания

БО "У Татьяны", БО "Алдартай" или аналогичные

2 ночи

Объекты размещения уровня “Эконом” — уютные благоустроенные домики, (удобства на этаже или в соседнем здании).

БО "У Татьяны", БО "Алдартай" или аналогичныеБО "У Татьяны", БО "Алдартай" или аналогичные

БО "Алдартай", Кемпинг-отель "Ольхон" или аналогичные

2 ночи

Объекты размещения уровня “Стандарт” — уютные номера с собственным с/у.

БО "Алдартай", Кемпинг-отель "Ольхон" или аналогичныеБО "Алдартай", Кемпинг-отель "Ольхон" или аналогичныеБО "Алдартай", Кемпинг-отель "Ольхон" или аналогичныеБО "Алдартай", Кемпинг-отель "Ольхон" или аналогичныеБО "Алдартай", Кемпинг-отель "Ольхон" или аналогичныеБО "Алдартай", Кемпинг-отель "Ольхон" или аналогичные

Вилла "Малина", ТК "Сарайский" или аналогичные

2 ночи

Объекты размещения высокого уровня комфорта.

Вилла "Малина", ТК "Сарайский" или аналогичныеВилла "Малина", ТК "Сарайский" или аналогичныеВилла "Малина", ТК "Сарайский" или аналогичныеВилла "Малина", ТК "Сарайский" или аналогичныеВилла "Малина", ТК "Сарайский" или аналогичныеВилла "Малина", ТК "Сарайский" или аналогичные

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансферы на протяжении всего тура
  • Питание: 2 завтрака в гостевом доме, обед-пикник на мысе Хобой
  • Экскурсия в северную часть острова
  • Проживание, указанное в программе
  • Вход в Национальный парк
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Иркутска и обратно
  • Питание, не указанное в программе
  • Прогулка на лошадях (бронировать заранее)
  • Сувениры и прочие расходы, не входящие в программу тура
Место начала и завершения?
Россия, Иркутск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • Обязательно: паспорт, полис омс;
  • головной убор (кепка / шляпа / бандана);
  • солнцезащитный крем (фактор защиты не менее 20);
  • солнцезащитные очки (с защитой от uv лучей не менее 2);
  • купальные принадлежности;
  • репелленты от комаров и клещей (рекомендуем приобретать в Иркутске);
  • личная аптечка (если вам необходимы специфические лекарственные средства);
  • накидка от дождя (дождевик);
  • фото/видеоаппаратура (запасные флеш-карты);
  • портативное зарядное устройство (power bank);
  • удобная обувь (спортивная обувь / сандалии);
  • туалетные принадлежности;
  • маленький рюкзак (для экскурсий и прогулок);
  • герметичная упаковка для документов;
  • утепленная одежда (куртка / легкая шапка / толстовки / тонкие перчатки);
  • бинокль;
  • сидушка (хоба туристическая).
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Медицинская страховка уже входит в стоимость тура.

Будет ли мобильная связь во время тура?

На территории Байкальского региона услуги мобильной связи предоставляют следующие операторы: ОАО «Мегафон», ОАО «МТС», ОАО «БиЛайн» и Улан-Удэнская сотовая сеть (УУСС), «ББК».

Есть ли скидки в туре?

Детям до 12 лет включительно предоставляется скидка 20 %

Акция “Приведи друга” – пригласи на тур еще 5 друзей и получи скидку 20%.

Скидка 10% в День Рождения на Байкале (если празднование дня рождения приходится на период тура).

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
О
5 авг 2023
Все хорошо организовано, все перемещения без заминок, все варианты проживания были прекрасные, остались только хорошие впечатления.
Все хорошо организовано, все перемещения без заминок, все варианты проживания были прекрасные, остались только хорошие впечатления.Все хорошо организовано, все перемещения без заминок, все варианты проживания были прекрасные, остались только хорошие впечатления.Все хорошо организовано, все перемещения без заминок, все варианты проживания были прекрасные, остались только хорошие впечатления.Все хорошо организовано, все перемещения без заминок, все варианты проживания были прекрасные, остались только хорошие впечатления.
О
31 июля 2023
Наш гид организатор Дарья. Всегда была связи с группой. Очень тёплый и весёлый человек, научила нас танцевать Йохор. Все водители, администраторы отелей, кухня, все на высоте.
Е
31 июля 2023
Все очень хорошо
Все очень хорошоВсе очень хорошоВсе очень хорошоВсе очень хорошоВсе очень хорошоВсе очень хорошоВсе очень хорошоВсе очень хорошоВсе очень хорошоВсе очень хорошо

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