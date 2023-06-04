Осеннее очарование Байкала. Зеркальный маршрут

Осеннее очарование Байкала

5
3 отзыва
Программа по дням
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Увидеть священное озеро и остров Ольхон в золотом одеянии, познакомиться с его эндемичной природой, прекрасными видами.

Напитаться энергетикой озера, когда нет толп туристов, и прочувствовать, услышать разговор с Байкалом наедине возможно только в осеннем туре! В сентябре вода еще теплая (по байкальским меркам), а потому можно окунуться в воды священного озера! Вы посетите увлекательные экскурсии, посетите исторические места, отдохнете душой и подзарядите свои "внутренние батарейки" в этом туре!
Осеннее очарование Байкала. Зеркальный маршрут
Осеннее очарование Байкала. Зеркальный маршрут
Осеннее очарование Байкала. Зеркальный маршрут
Осеннее очарование Байкала. Зеркальный маршрут
Осеннее очарование Байкала. Зеркальный маршрут
Осеннее очарование Байкала. Зеркальный маршрут
Осеннее очарование Байкала. Зеркальный маршрут
Осеннее очарование Байкала. Зеркальный маршрут
Осеннее очарование Байкала. Зеркальный маршрут
Осеннее очарование Байкала. Зеркальный маршрут
Осеннее очарование Байкала. Зеркальный маршрут
Осеннее очарование Байкала. Зеркальный маршрут
Осеннее очарование Байкала. Зеркальный маршрут
Осеннее очарование Байкала. Зеркальный маршрут
Осеннее очарование Байкала. Зеркальный маршрут
Осеннее очарование Байкала. Зеркальный маршрут
Ближайшие даты:
1
сен
6
сен
11
сен
16
сен
21
сен
26
сен

Что вас ожидает:

Погружение в историю
Погружение в историю
Посетим музей под открытым небом, где собраны деревянные строения разных столетий
Столица Сибири
Столица Сибири
Проедем по историческим местам и познакомимся с историей Иркутского острога
Скала Шаманка
Скала Шаманка
Прочувствуем звенящую в воздухе энергетику этого места
«Хранитель Байкала»
«Хранитель Байкала»
Увидим впечатляющую современную скульптуру, выполненную известным скульптором Даши Намдаковым

Программа тура по дням

1 день

Экскурсия по Листвянке и музей «Тальцы»

Листвянка – это самое близко расположенное от Иркутска место, где можно увидеть священное озеро.

Дорога до Листвянки проходит по живописному Байкальскому тракту, называемому в народе «Байкальская Рублевка» – здесь находится элитная загородная недвижимость Иркутска.

Трасса комфортная и красивая: по сторонам растут деревья, как правило, нет никаких пробок.

Находится поселок от Иркутска на расстоянии около 70 км.

Где-то через час пути уже можно увидеть Байкал!

Но сначала по пути до Листвянки вы заедете в музей под открытым небом «Тальцы».

«Тальцы» – это архитектурно-этнографический музей, где собраны примеры деревянной архитектуры прошлых столетий.

Расположен на живописном берегу Ангары в окружении сибирского леса, что придает ему аутентичный вид и подлинную историческую атмосферу.

Гид проведет увлекательную экскурсию, после чего вы поедете дальше в Листвянку.

По дороге вы увидите легендарный Шаман-Камень, с которым связана красивая легенда.

Посетите музей Байкала, который не только проводит экспозиционно-просветительскую деятельность, но и продолжает заниматься серьезными научными исследованиями, а потому подобной информации о Байкале «из первых рук» вы не узнаете нигде.

Завершится этот день в Иркутске – завтра вы познакомитесь с городом ближе!

Вы увидите: архитектурно-этнографический музей «Тальцы», лимнологический музей Байкала, Шаман-Камень, рыбный рынок.

Включено в стоимость: групповой трансфер; экскурсия; услуги гида; проживание.

Экскурсия по Листвянке и музей «Тальцы»Экскурсия по Листвянке и музей «Тальцы»Экскурсия по Листвянке и музей «Тальцы»
2 день

Обзорная экскурсия по Иркутску

Сегодняшний день будет ознаменован знакомством со столицей Восточной Сибири – городом Иркутском.

Иркутск – старинный сибирский город, возникший на месте сибирского острога.

Интересен туристам, в первую очередь, деревянной архитектурой, которая гармонично вписывается в городскую среду – это уникальный пример соседства современности и исторического наследия.

В Иркутске около 685 памятников истории и культуры.

Вы проедете по историческим местам, сопровождающий вас гид – знаток истории города – поведает интересные факты, познакомит с историей Иркутского острога, расскажет об архитектуре и деревянном зодчестве, выдающихся деятелях истории и культуры России, чья деятельность была неразрывно связана с Иркутском.

Обычные на первый взгляд здания, скульптуры и памятники откроются с иной стороны, вы ощутите дух времени в современном городе.

Продолжительность экскурсии 3-4 часа.

После экскурсии будет свободное время, чтобы погулять самостоятельно по окрестностям и почувствовать жизнь города глубже.

Вас ждет: церкви, музеи, памятники, сквер, набережная Ангары.

В стоимость включено: групповой трансфер, проживание, завтрак, экскурсия, услуги гида.

Обзорная экскурсия по ИркутскуОбзорная экскурсия по ИркутскуОбзорная экскурсия по Иркутску
3 день

Иркутск - остров Ольхон

Сегодня начинается путешествие к сердцу озера Байкал – острову Ольхон.

Ольхон – это поистине незабываемое и одно из самых знаменитых мест на Байкале, которое по праву называют местом силы и особенно мощной энергетики!

Ольхон считается сакральной территорией, сосредоточением шаманизма Центральной Азии.

Его посещают паломники со всего мира. По легенде именно здесь похоронен Чингисхан.

Вы отправитесь из Иркутска ориентировочно в 10 утра.

Путь будет пролегать по живописным видам – вы прикоснетесь к очарованию байкальской природы по пути до Ольхона, окрашенная в теплые и богатые золотые осенние оттенки она вызывает особенное восхищение!

До паромной переправы ваш путь ляжет по «Марсианской дороге», как часто отзываются о Тажеранских степях наши туристы.

Ландшафты действительно переносят в какую-то инопланетную реальность!

Приехав на остров, вы заселитесь в его центре – поселке Хужир.

Вечером у вас свободное время, которое можно провести, изучая окрестности поселка.

В шаговой доступности от гостиниц на Ольхоне находится визитная карточка Байкала – Мыс Бурхан (скала Шаманка).

Шаманка входит в достопримечательности национального парка Прибайкалья.

Туристы отмечают звенящую в воздухе энергетику места, ее ощущаешь кожей и сложно подобрать слова для выражения восторга!

Насладившись красивейшими видами, напитавшись энергетикой священного места, ваш первый день на Ольхоне подходит к концу.

Завтра вас ждет еще более близкое знакомство с Байкалом и Ольхоном.

Вас ждет: мыс Бурхан, паромная переправа, Тажеранские степи.

В стоимость включено: групповой трансфер, проживание.

Иркутск - остров ОльхонИркутск - остров ОльхонИркутск - остров ОльхонИркутск - остров Ольхон
4 день

Экскурсия на мыс Хобой

Сегодня вы погрузитесь еще больше в атмосферу озера Байкала.

После завтрака вы отправляетесь на настоящей местной достопримечательности – самому проходимому транспорту на острове Ольхон автомобилю УАЗ или ГАЗ – на север острова Ольхон.

Северная часть острова совершенно не похожа на ту, что ранее вы видели на Ольхоне.

Это не только необъятные просторы степей, здесь и непроходимая тайга, и песчаные дюны, и даже ходульные деревья.

В рамках экскурсии вы посетите мыс Саган-Хушун (или «Три брата») – отвесную скалу из белоснежного мрамора.

Открывающие отсюда виды поразят вас своим масштабом!

После вы достигнете самую популярную локацию северной части Ольхона – мыс Хобой.

Мыс расположен на самом севере острова.

Его название переводится с языка местного населения как «клык», и действительно, скалистые обрывистые берега в этих местах напоминают звериные клыки.

И вместе с изумительно голубой водной гладью они создают красивые яркие природные картины.

С воды очертания мыса напоминают фигуру женщины, с которой связана легенда о том, что Боги Тэнгри сделали из нее каменное изваяние из-за ее чрезмерной жадности, и суждено ей оставаться камнем, покуда на Земле будет зависть!

На Хобое вас будет ждать вкусный обед-пикник на свежем воздухе, после которого вы отправитесь на энергетически очень сильное место на Ольхоне – к мысу Любви (или мыс Шунтэ-Левый).

Местные говорят, что раньше на мыс приезжали бездетные пары, и после проведенных обрядов и молитв, у них вскоре обязательно рождались дети.

Считается, что мыс не утратил свою волшебную силу и по сей день.

Кроме того, в рамках экскурсии вы захватите удивительную и впечатляющую современную скульптуру «Хранитель Байкала», выполненную известным скульптором Даши Намдаковым.

Это был дар Байкалу, который сейчас стал местом, привлекающим туристов.

Вечером вы вернетесь обратно в Хужир, оставшееся время дня можно будет посвятить прогулке на конях (необходимо информировать заранее до выезда на Ольхон).

Вас ждет: мыс Саган-Хушун; мыс Хобой; мыс Любви; скульптура «Хранитель Байкала».

В стоимость включено: проживание, завтрак, экскурсия на север острова Ольхон, групповой трансфер, обед-пикник, разрешение на посещение национального парка.

Экскурсия на мыс ХобойЭкскурсия на мыс ХобойЭкскурсия на мыс ХобойЭкскурсия на мыс ХобойЭкскурсия на мыс Хобой
5 день

Прощание с Ольхоном

В этот день наше с вами удивительное путешествие по Ольхону подходит к концу.

Утром вас ожидает завтрак и будет возможность прогуляться напоследок по Ольхону.

В стоимость включено: групповой трансфер, завтрак.

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостиницах и базах отдыха на Ольхоне (2 ночи), в Иркутске (2 ночь).

Возможно размещение до 4-х человек в номере (если это семья).

Стоимость проживания зависит от выбранного уровня комфорта:

  • Эконом – проживание на базе отдыха или в гостинице (удобства на этаже или в соседнем здании);
  • Стандарт – варианты размещения с номерами категории “Стандарт”;
  • Комфорт – проживание на вилле или в отеле с высоким уровнем комфорта (полулюкс, люкс).

Возможность проживания в конкретном объекте размещения также зависит от загруженности и свободных дат. Более подробную информацию уточняйте у туроператора.

Стоимость проживания в зависимости от выбранного тарифа за 1 человека, руб:

СтандартКомфорт
38 00051 000

Доплата за одноместное размещение за 1 человека, руб:

СтандартКомфорт
12 00018 000

В туре возможно подселение.

Варианты проживания

Усадьба Копыловых", "Алдартей", "Усадьба Рыбака", "Усадьба Никиты Бенчарова", Кемпинг-отель "Ольхон

2 ночи

Объекты размещения уровня “Стандарт” — уютные номера с собственным с/у на о. Ольхон.

Усадьба Копыловых", "Алдартей", "Усадьба Рыбака", "Усадьба Никиты Бенчарова", Кемпинг-отель "ОльхонУсадьба Копыловых", "Алдартей", "Усадьба Рыбака", "Усадьба Никиты Бенчарова", Кемпинг-отель "ОльхонУсадьба Копыловых", "Алдартей", "Усадьба Рыбака", "Усадьба Никиты Бенчарова", Кемпинг-отель "ОльхонУсадьба Копыловых", "Алдартей", "Усадьба Рыбака", "Усадьба Никиты Бенчарова", Кемпинг-отель "Ольхон

Апартаменты на Пушкина 28«, »Байкал терра

2 ночи

Объекты размещения уровня “Стандарт” — уютные номера с собственным с/у на о. Ольхон.

Апартаменты на Пушкина 28«, »Байкал терраАпартаменты на Пушкина 28«, »Байкал терраАпартаменты на Пушкина 28«, »Байкал терраАпартаменты на Пушкина 28«, »Байкал терраАпартаменты на Пушкина 28«, »Байкал терра

Вилла Малина", "Сарайский", "BaikalWood Эко Лодж & amp; Spa", "Байкал Хан", "Порт Ольхон

2 ночи

Объекты размещения высокого уровня комфорта на о. Ольхон.

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Матрешка", "Аэро", "Ангара", "Риверсайд" (стандарт), "Северное море

2 ночи

Объекты размещения уровня “Стандарт” — современно укомплектованные номера с собственным с/у в г. Иркутск.

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Байкал Форест", "Иркутск", "Ангара", "Северное море", "Кортъярд Марриотт Иркутск Сити Центр

2 ночи

Объекты размещения высокого уровня комфорта в г. Иркутск.

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Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансферы на протяжении всего тура
  • Питание по программе (завтраки, кроме 1 дня, обед-пикник на мысе Хобой)
  • Экскурсия в северную часть острова
  • Проживание
  • Разрешение на посещение национального парка
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Иркутск и обратно
  • Питание, в случае, если в программе указано самостоятельно или за свой счет
  • Напитки и блюда, не включенные в основное меню по программе
  • Дополнительные услуги, указанные в программе за дополнительную плату или не указанные в программе
  • Дополнительные экскурсии и трансферы, не включенные в программу
  • Аренда оборудования
  • Ледовая переправа на хивусе (зависит от климатических условий)
Место начала и завершения?
Россия, Иркутск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • Головной убор (шапка / кепка на солнечный день);
  • солнцезащитный крем (фактор защиты не менее 20);
  • солнцезащитные очки (с защитой от UV лучей не менее 2);
  • купальные принадлежности (для посещения бани);
  • личная аптечка (если вам необходимы специфические лекарственные средства);
  • накидка от дождя (дождевик);
  • фото/видеоаппаратура (запасные флеш-карты);
  • портативное зарядное устройство (power bank);
  • удобная обувь (спортивная обувь / ботинки);
  • теплая одежда (куртка / толстовки / перчатки);
  • туалетные принадлежности;
  • маленький рюкзак (для экскурсий и прогулок);
  • сидушка (хоба туристическая);
  • термос (по желанию);
  • бинокль (по желанию).

Обязательно: паспорт, полис ОМС.

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

В стоимость тура включено страхование Рессо гарантия.

Будет ли мобильная связь во время тура?

В Иркутской области работают федеральные операторы МТС, Мегафон и Теле2 и другие операторы.

В некоторых местах туров связь может пропадать, потому если Вы планируете приобретать сим-карту для путешествия, рекомендуем брать Теле2 – у него самая большая площадь покрытия на Байкале.

Большинство гостиниц предоставляют бесплатный Wi-Fi, но повсеместно Wi-Fi не распространен.

Нужно ли брать с собой наличные деньги?

В Иркутске представлено большинство крупных российских банков, в торговых центрах, супермаркетах, большинстве магазинов можно оплачивать посредство Visa и MasterCard, реже встречаются банкоматы и терминалы UnionPay. Тем не менее рекомендуем иметь с собой некоторую сумму наличных средств.

Важно!

В программу тура входит посещение нац. парка. На его территории запрещены:

  • Охота, нахождение с оружием без специального разрешения;
  • повреждение деревьев, кустарников, вскарабкивание на деревья-памятники природы;
  • кормление диких животных;
  • разведение костров, оставление мусора, кострищ и всего, что приводит к загрязнению природы;
  • использование звуковой аппаратуры на полную мощность;
  • использование и занос в заповедник химических препаратов, способных нанести вред окружающей среде;
  • завязывание цветных ленточек на деревьях, кроме мест, специально для этого отведенных.
Есть ли скидки в туре?

Детям до 12 лет включительно предоставляется скидка 20 %.

Акция “Приведи друга” – пригласи на тур еще 5 друзей и получи скидку 20%.

Скидка 10% в День Рождения на Байкале (если празднование дня рождения приходится на период тура).

Какая погода на Байкале?

На Байкале климат резко континентальный: днем может светить яркое солнце, погода быть теплой, даже жаркой, а после захода солнца становится резко холодно. Поэтому теплые вещи брать с собой нужно обязательно!

Также на Байкале в осенний период могут дуть холодные ветра, пойти сильный дождь или даже выпасть снег.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 5 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
М
4 июня 2023
Я хотел бы выразить огромную благодарность и поблагодарить организаторов тура за их выдающуюся работу и профессионализм. Вы проделали огромную работу, чтобы создать программу, которая сочетала в себе интересные и увлекательные мероприятия. Особенно впечатлили ваши гиды. Они не только обладали глубокими знаниями о местной природе, истории и культуре, но и прекрасно умели передавать свою страсть и энтузиазм. Они вдохновляли нас и делали каждую экскурсию увлекательной и познавательной.
Я хотел бы выразить огромную благодарность и поблагодарить организаторов тура за их выдающуюся работу и профессионализм.
С
29 мая 2023
Отличная организация! Довольны всем!
Отличная организация! Довольны всем!Отличная организация! Довольны всем!Отличная организация! Довольны всем!Отличная организация! Довольны всем!Отличная организация! Довольны всем!Отличная организация! Довольны всем!
Е
29 мая 2023
Хочу поблагодарить нашего организатора Дарью, четкая, оперативная работа! Наших проводников, гидов, сопровождающих: Даши, Баира, Анатолия (о. Ольхон), дядю Юру (о. Ольхон), вы все лучшие, спасибо большое за всё!) Во многом, даже во всём, успех путешествия достигнут благодаря вам!!!!
Хочу поблагодарить нашего организатора Дарью, четкая, оперативная работа! Наших проводников, гидов, сопровождающих: Даши, Баира, Анатолия (о.Хочу поблагодарить нашего организатора Дарью, четкая, оперативная работа! Наших проводников, гидов, сопровождающих: Даши, Баира, Анатолия (о.Хочу поблагодарить нашего организатора Дарью, четкая, оперативная работа! Наших проводников, гидов, сопровождающих: Даши, Баира, Анатолия (о.

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