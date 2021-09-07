Встреча в городе Иркутск в 12 часов утра возле центрального входа в автовокзал (гид в футболке с надписью Байкал).
Посадка в автотранспорт. Переезд на автобусе в поселок Листвянка (70 км.).
Посещение музея Байкала.
Дорога напоминает катание с горки на горку вдоль гор и холмов, откуда проблескивает красавица Ангара.
Поездка занимает 60 минут и очень живописна.
Музей в поселке уникален и единственный имеющий небольшой аквариум с представителями озера.
Обед в поселке Листвянка (самостоятельно), здесь у Вас будет возможность купить и отведать все виды приготовления Байкальского омуля (время на обед 1 час.)
Размещение на базе отдыха эконом класса.
Размещение по 2-3-4 человека.
Обсуждение планов, распределение продуктов.
Ужин.
Знакомство с участниками.
Ранний завтрак.
Далее пеший переход (10-12 км).
Обед за перевалом Черный (955 м., с перевала открывается красивейший вид на реку Ангара, единственную реку, вытекающую из Байкала).
При хорошей подготовке группы, переход вдоль берега Байкала по так называемой собачей тропе.
После перевала и спуска с тропы, мы выходим к Байкалу и продолжаемы путешествие.
Слева горы, а справа озеро Байкал, особенно красиво в солнечную погоду.
Вода у Берега переливается всеми оттенками синего и бирюзового, а вдали, едва заметно на том берегу, видны горы Хамар-Дабана.
Переход по берегу Байкала до поселка Большие коты.
Удивительная природа на берегу и простор озера справа!
Обед.
Осмотр окрестностей и поселка.
Знакомство с местным бытом.
Продолжение перехода по живописной тропе.
Ужин.
Обсуждение планов на следующий день.
Ночь на базе отдыха (двухместное размещение, доплата при бронировании).
Завтрак.
Движемся по тропе вдоль берега Байкал.
Проходим падь Сенную.
Постепенно тропа уводит в верх.
Поднимаемся на скалу Скрипер и обязательно делаем привал, чтоб запечатлеть всю красоту на фотоаппарат.
Сверху панорама просто впечатляет.
Ощущение полета над Байкалом.
Далее нам предстоит пройти Чертов мост, тропинка шириной около двух метров и проходящая высоко над Байкалом.
Удивительное зрелище!
Переход достаточно безопасен, но требует предельного внимания.
Минуя Чаячий утес переходим в падь Большая Кадильная.
Обед на берегу.
Осмотр Пади Кадильной.
Название «кадильный» связано с известняковым карьером, где раньше жгли (кадили) известь.
Остатки этих разработок и печей можно видеть и сегодня за домом егеря.
Небольшой переход и остановка на ночлег.
Ночь в туристском приюте (номера на 3-4 человека, 1 и 2х местного нет), удобства на улице.
Завтрак.
Переход до села Большое Голоустное вдоль береговой линии Байкала.
По пути встречаются удивительные камни, различной формы.
Обед в пути возле тропы.
Ужин.
Размещение на базе отдыха и для желающих снова баня (оплачивается отдельно).
Завтрак.
Переезд в Иркутск с 8:00 до 12:00.
Переезжаем на остров Ольхон в сборной группе и заселяемся на базу, оставляем вещи.
Осмотр скалы Шаманка и берегов Байкала.
Особенно это место живописно с раннего утра и на закате.
Отдыхаем, прогулки и ужин самостоятельно.
Ночевка на базе.
Завтрак.
Обзорная поездка на загадочный и мистический мыс Хобой с обедом.
На обед уха из Байкальского омуля (при наличии рыбы в озере).
Очень вкусно!
Посещение природных достопримечательностей — скала Три Брата, скала, где по преданию можно просить детей и др.
Отличные снимки гарантированы, практически при любой погоде.
Возвращение вечером в Хужир.
Ужин самостоятельно.
Завтрак.
Экскурсии на выбор.
Покупаем прямо на базе у администратора.
Мы же вам предлагаем экскурсию в Пещеры (за дополнительную плату).
Пещеры расположены в Бухте Ая, в них вы найдете музыкальные залы, следы духов.
Отобедав ухой из Омуля, вы сможете ощутить весь простор Байкала, ведь именно здесь скалы обрываются в озеро с огромной высоты.
С раннего утра и на весь день Вас ждет путешествие по пещерам Прибайкалье (выдаются непромокаемые костюмы, каски).
Обязательно нужно взять теплые вещи.
Помимо посещения пещер с музыкальным залом, Вам предстоит посетить и наиболее живописные уголки Байкала и Прибайкалья.
Вид с отвесных вершин в бухте Ая просто завораживает.
Возвращение на базу отдыха поздно вечером.
Ужин самостоятельно.
Или арендуем горные велосипеды (оплата на месте).
Самостоятельные поездки вдоль живописных берегов Байкала.
Обязательно нужно взять фотоаппарат!
Обед в любом кафе поселка самостоятельно.
Советуем отведать местную кухню.
Посещение местных скал и осмотр окрестностей на велосипеде самостоятельно, а также посещение поселка Хужир.
Возвращение на базу.
Ужин самостоятельно.
Ночь на базе.
Отъезд в Иркутск.
Дорога идет через Ольхон, далее на пароме (возможны очереди и тех. перерывы) и снова вдоль живописных степей в Иркутск.
В пути – остановка на обед (самостоятельно, за свой счет).
Завершение программы в 18:00 – 20:00.
Тур предусматривает размещение в 2-3-4-местных комнатах на турбазах.
Базы представляют собой дом с комнатами (удобства на улице).
На турбазах можно зарядить телефоны, но мобильная связь слабая и wi-fi нет. Подробности уточняйте при бронировании тура.
Доплаты за двухместное размещение – 3 000 руб.
Доплата за одноместное размещение – 3 400 руб.
Рюкзак рекомендуем 40-50 литров (зависит от набранных вещей участниками). Но не менее 40 литров!
Не рекомендуем брать в поход слишком много лишних вещей. Обязательно возьмите как легкую (летнюю), так и теплую (весеннюю) одежду. Байкал изменчивый и все будет зависеть от погоды.
В походе понадобиться:
1. Документы:
2. Личное снаряжение:
Также между участниками будут распределены продукты (1-1,5 кг на человека), групповая аптечка.
Еду в походе все готовят по дежурству с помощью гида.
Спальник не обязателен (можно взять если Вы мерзнете ночами).
Да, можно. Гости могут выбрать тур продолжительностью 5 дней без посещения Ольхона.
Тур начинается в те же даты, что и тур продолжительностью 8 дней, и заканчивается на 5-й день в г. Иркутске около 12:00.
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Маршрут требует небольшой физической подготовленности. Пеший переход около 30 км.
В состав сборных групп входят участники разного возраста и физической подготовленности. Поэтому просим Вас обязательно это учитывать при покупке тура.
Участники самостоятельно занимаются по очереди приготовлением на всем маршруте, заготавливают дрова и осуществляют перенос всего необходимого снаряжения (включая байдарки). Всячески помогают гиду в создании благоприятной психологической обстановки в группе. Гид ведет по маршруту, распределяет обязанности среди участников, но не исполняет роль экскурсовода, аниматора, психолога и т. п. Если Вы хотите получать больше информации о Байкале, то возможно, Вам следует приобрести экскурсионный тур, так как, в активном туре, главной целью все же является безопасное и комфортное прохождение маршрута от старта до финиша, а также возможность побывать в живописных местах, куда никогда не водят экскурсионные группы, приобрести определенные навыки, которые могут пригодится в дальнейших путешествиях.
Гид (инструктор) — координирует все передвижения группы по маршруту, согласно программе тура. Если у Вас возникли вопросы по снаряжения, преодолению тех или иных препятствий на маршруте, сразу же обращайтесь к гиду. Всю информацию о местности, истории, культуре — туристы получают при посещении музеев и экскурсий. Туристы обязаны ознакомится с правилами поведения на маршруте до покупки тура.
Конечно же, все наши гиды живут на Байкале и они с удовольствием расскажут Вам о своей жизни, быте местного населения, обычаях, местной кухне (что попробовать и что купить с собой домой) т. п. Поделятся с вами историями, которые им известны о Байкале. Также они всегда с удовольствием играют с туристами в различные игры, если участники тура поддерживают гида во всех его инициативах.
В трансферах на Ольхон вещи едут или на багажнике (на крыше), или в салоне миниавтобуса. На Байкал лучше ехать с сумкой. Нежелательно с большим чемоданом.