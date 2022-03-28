Байкал – место уникальное. Зимой Байкал превращается ещё и в самый большой в мире каток! Мы уверены, что коньки – это лучший и самый интересный способ исследовать Байкал зимой. Приезжайте и убедитесь сами!

Если вы не умеете кататься на коньках – мы постараемся научить или можно пойти пешком в "ледоходах".

С нами будут профессиональные гиды-инструкторы, имеющие большой опыт и специальную подготовку.

Увидим остров Ольхон и мыс Хобой, скалу Шаманка, ледяные пещеры, гроты и властелина зимних постов в инстаграме – байкальский лёд.

Пикник с костром прямо на льду и встреча заката у священной Шаман-скалы на мысе Бурхан.

Зимний поход на коньках – за 7 дней в сопровождении гида пройдем порядка 65 км.

Программа тура по дням

1 день Иркутск – Ольхон

Встреча в 08:45-09:00 на площади перед зданием ж/д вокзала по адресу ул. Челнокова 3/1. Трансфер на микроавтобусе до поселка Хужир (о. Ольхон) с остановками по дороге на обед и у огромного бронзового орла, охраняющего байкальскую землю. Вечером – размещение на турбазе в посёлке Хужир, ужин и знакомство.

2 день Автомобильная экскурсия на УАЗ «Буханка» к мысу Хобой

Экскурсия в одно из красивейших мест Ольхона – мыс Хобой. Ледяные гроты, пещеры, замерзшие пузырьки, сокуи (замерзшие нахлесты воды на скалах) всё это участники впервые увидят именно сегодня: по дороге сделаем несколько остановок в самых интересных местах. Обед нам приготовят местные жители на костре прямо на льду. Вечер проведём встречая закат у священной Шаман-скалы на мысе Бурхан. После ужина раздача и подгонка коньков (включены в стоимость тура и выдаются организаторами).

3 день пос. Хужир – дер. Ялга

Первый день похода по льду Байкала на коньках: собираемся, крепим вещи на сани-волокуши и... И полноценному выходу на маршрут предшествует 60-минутная тренировка. Сегодня группу ждет всего 15 км ледового перехода до маленькой деревеньки Ялга, где нас радушно примут на ночлег. По дороге Байкал предстанет перед нами во всей своей красе с медитативной бесконечностью льда и степями Ольхона. Вечером – ужин, настольные игры и отдых перед четвертым днем путешествия.

4 день дер. Ялга – дер. Сарма

Сегодня группе предстоит самый длинный переход – 25 км, поэтому встаём рано и выходим на маршрут с рассветом. Разделяемся на две группы, на тех, для кого «коньки это прям моё» и на тех, кто «я лучше пешочком». На середине пути посетим остров Огой с буддийской ступой Просветления и мыс «Дракон». Горячий обед и в путь к деревне Сарма, которая находится рядом с одноименной рекой на северном берегу Малого моря. Из долины этой реки берет свое название один из самых сильных ветров на Байкале. Уставшие, но довольные заселяемся на турбазу, ужинаем и спать.

5 день дер. Сарма – пос. Сахюрта

Пятый день порадует непродолжительным и сравнительно легким переходом – всего 11 км. Заберемся на остров посередине Малого моря Байкала, посетим полуостров Кобылья Голова, полюбуемся ледяные гроты и пещеры, а вечером окинем взглядом окрестности со смотровой площадки.

6 день Радиальный выход в пролив Ольхонские Ворота

В заключительный день на Байкале мы налегке отправимся в пролив Ольхонские Ворота (маршрут протяженностью до 12 км). Большие пространства открытого льда, торосы и знаменитый «голос» Байкала. Именно в проливе лучше всего слышен звук трескающегося льда, который создает непередаваемые симфонии звуков. Все желающие на прощание могут попробовать «поцелуй» Байкала (выпить чего-нибудь горячительного прямо из лунки во льду) и, конечно же, катание на льдинах. Вечером на последнем ужине вспомним всё лучшее, что с нами произошло за эти дни.

7 день пос. Сахюрта - г. Иркутск