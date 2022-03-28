Встреча в 08:45-09:00 на площади перед зданием ж/д вокзала по адресу ул. Челнокова 3/1.
Трансфер на микроавтобусе до поселка Хужир (о. Ольхон) с остановками по дороге на обед и у огромного бронзового орла, охраняющего байкальскую землю.
Вечером – размещение на турбазе в посёлке Хужир, ужин и знакомство.
Экскурсия в одно из красивейших мест Ольхона – мыс Хобой.
Ледяные гроты, пещеры, замерзшие пузырьки, сокуи (замерзшие нахлесты воды на скалах) всё это участники впервые увидят именно сегодня: по дороге сделаем несколько остановок в самых интересных местах.
Обед нам приготовят местные жители на костре прямо на льду.
Вечер проведём встречая закат у священной Шаман-скалы на мысе Бурхан.
После ужина раздача и подгонка коньков (включены в стоимость тура и выдаются организаторами).
Первый день похода по льду Байкала на коньках: собираемся, крепим вещи на сани-волокуши и... И полноценному выходу на маршрут предшествует 60-минутная тренировка.
Сегодня группу ждет всего 15 км ледового перехода до маленькой деревеньки Ялга, где нас радушно примут на ночлег.
По дороге Байкал предстанет перед нами во всей своей красе с медитативной бесконечностью льда и степями Ольхона.
Вечером – ужин, настольные игры и отдых перед четвертым днем путешествия.
Сегодня группе предстоит самый длинный переход – 25 км, поэтому встаём рано и выходим на маршрут с рассветом.
Разделяемся на две группы, на тех, для кого «коньки это прям моё» и на тех, кто «я лучше пешочком».
На середине пути посетим остров Огой с буддийской ступой Просветления и мыс «Дракон».
Горячий обед и в путь к деревне Сарма, которая находится рядом с одноименной рекой на северном берегу Малого моря.
Из долины этой реки берет свое название один из самых сильных ветров на Байкале.
Уставшие, но довольные заселяемся на турбазу, ужинаем и спать.
Пятый день порадует непродолжительным и сравнительно легким переходом – всего 11 км.
Заберемся на остров посередине Малого моря Байкала, посетим полуостров Кобылья Голова, полюбуемся ледяные гроты и пещеры, а вечером окинем взглядом окрестности со смотровой площадки.
В заключительный день на Байкале мы налегке отправимся в пролив Ольхонские Ворота (маршрут протяженностью до 12 км).
Большие пространства открытого льда, торосы и знаменитый «голос» Байкала.
Именно в проливе лучше всего слышен звук трескающегося льда, который создает непередаваемые симфонии звуков.
Все желающие на прощание могут попробовать «поцелуй» Байкала (выпить чего-нибудь горячительного прямо из лунки во льду) и, конечно же, катание на льдинах.
Вечером на последнем ужине вспомним всё лучшее, что с нами произошло за эти дни.
Завтракаем, прощаемся с Байкалом и в 9:30 выезжаем в Иркутск.
Так же как и в начале тура, остановимся на обед на половине пути до города.
Расскажем, где по дороге можно закупиться сувенирами и знаменитым байкальским омулем.
В 15:00-16:00 прибудем к Центральному рынку Иркутска – самое сувенирное место города.
Обнимаемся, обмениваемся контактами и не говорим "прощайте", но "до новых встреч, друзья!".
Тур предусматривает проживание на обычных туристических базах, с деревянными домиками или одним большим домом с электрическим отоплением по пути следования маршрута.
Размещение по 2 или 4 человека в номере, в зависимости от турбазы. Удобства на этаже, а на одной из баз, в отдельном отапливаемом здании. На многих турбазах есть кухни, реже – столовые или ресторанчики.
Одежда:
Ко всему нижеперечисленному можно мысленно добавлять "тёплый/ое/ую"
- головной убор, закрывающий уши (непродуваемый)
- шарф-труба флисовый (он же "баф")
- термобельё (штаны и футболка с длинным рукавом) из шерсти овец мериносов (merinos wool) или флиса polartec
- флиска толстая (плотность флиса от 300 г/м2)
- зимняя куртка (с капюшоном и прикрывающая попу) для мало активных экскурсий
- ветрозащитная "ходовая" куртка для переходов на коньках
- зимние штаны (аналогичные куртке по теплоизоляционным свойствам), можно горнолыжные
- пятипалые перчатки (плотные из флиса или горнолыжные)
- верхонки (это специальные варежки, надеваемые поверх перчаток, чаще всего из ветрозащитной ткани с утеплителем)
- трусы (можно из флиса polartec или merinos wool)
- носки утеплённые (лучше флисовые)
- трекинговые ботинки (обязательно с высоким берцем фиксирующем голеностоп!!! - это крайне важно для использования конков - байсов/нордиков)
- тапочки для бани/душа
- плавки/купальник
- балаклава для защиты лица от ветра и солнца
Снаряжение:
- накладки на подошву ботинок "Ледоходы" (резиновая пластинка с шипами)
- солнцезащитные очки или горнолыжную маску с высокой степенью УФ защиты, солнцезащитный крем, гигиеническая помада
- термос от 0,5 л (именно термос, а не термокружка) для индивидуального использования.
- рюкзак от 70 л (именно рюкзак, т. к. чемодан в волокуши не положишь и на спину, при необходимости, не закинешь)
- кружка, ложка и миска
- хоба (пенопопа, поджопник, сидушка полиуретановая - как её только не называют)
- полотенце для душа и бани
Перечисленный вышн комплект снаряжения и одежды в ОБЯЗАТЕЛЬНОМ порядке должен быть у каждого из участников.
Организаторы в праве не допустить человека до участия в туре при отсутствии указанного снаряжения или его аналогов.
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».
В Иркутске находится аэропорт, куда летают самолёты из разных регионов России, в том числе Москвы и Санкт-Петербурга.
К месту сбора группы у железнодорожного вокзала (по адресу улица Челнокова, с1) можно добраться так же поездом или на автомобиле.
Наш тур начинается в Иркутске, откуда мы увозим участников на остров Ольхон на микроавтобусе.
Участники самостоятельно приезжают к месту сбора группы в Иркутске.
Профессиональные гиды-инструкторы, имеющие большой туристический опыт, специальную подготовку и сертификаты по оказанию первой помощи
- Групповая аптечка с широким спектром медицинских препаратов и перевязочных материалов
- Группа регистрируется в МЧС
- Мобильная связь присутствует на больше части маршрута
Прежде всего не переживать по этому поводу. Перед выходом на маршрут мы 60 - 90 минут учимся и тренируемся, обычно этого хватает большинству участников. Желательно потренироваться катанию на коньках до приезда на Байкал: взять несколько занятий или просто арендовать роликовые или обычные коньки и сходить на каток. Если у вас есть опыт катания на беговых лыжах, то на байсы (коньки для походов) вам будем встать довольно легко. Если у вас всё-таки не получилось управляться с коньками и вы поняли, что это "не моё", то можно пойти пешком в "ледоходах" в сопровождении второго инструктора. Пешком идти, конечно, чуть медленнее, чем катиться на коньках, но тоже вполне допустимо.
Средние температуры в феврале-марте около -15С градусов, но временами могут опускаться до -30С. Воздух на Байкале сухой, поэтому низкие температуры переносятся сравнительно легче, чем в Москве или Санкт-Петербурге.
Толщина льда в феврале-марте обычно составляет около 1 метра, что позволяет безопасно по нему ходить и даже ездить на автомобиле. Но в нем могут быть трещины, промоины у скал и продухи нерп, поэтому надо быть аккуратными и строго соблюдать технику безопасности и наставления инструктора.
У нас 4 ходовых дня: 1й день - 15 км, 2й день - 25 км, 3й день - 11 км и 4-й день - 12 км (радиалка). На 4-й день у нас предусмотрен радиальный выход, так что если кто-то устал, то может остаться на турбазе и отдохнуть, прогуляться по поселку.
В дни переходов на обед у нас будет перекус (чай/кофе в термосах, сыр, колбаса, сало, сладости и хлеб). На некоторых турбазах есть столовые, на некоторых нет и мы приготовим еду сами. В посёлках Хужир и Сахюрта есть кафе, где можно попробовать блюда национальной кухни.
На Ольхоне ловят основные операторы: МТС, Мегафон, Билайн, Теле2. В населенных пунктах и близко к ним - связь лучше, дальше от них - хуже. В целом, какая-то связь есть каждый день и на всех участках маршрута.
Это сани, которыми в основном пользуются рыбаки и туристы. Представляют они из себя пластиковую ванночку, которая крепится 2-3 метровой веревкой к поясу. В волокушах "едет" рюкзак с вашими вещами. По льду они идут очень легко, иногда даже забываешь, что они прицеплены к тебе. По снегу - чуть сложнее, но это всё равно легче, чем тащить рюкзак на себе. Через ледяные торосы, конечно, сани протаскиваются на спине: для этого рюкзак в них размещается лямками наружу. Каждый участник самостоятельно везёт свои волокуши.
Формат путешествия – поход на коньках с ночёвками на туристических базах. Вещи (рюкзаки) участники будут возить с собой на специальных санях-волокушах, привязанных к поясу длинной стропой – это распространённый и удобный способ перевозки груза в зимних походах по ровной местности. Дневные перегоны между турбазами под силу большинству активных людей, но важно уметь кататься на коньках.
Рекомендуем взять с собой наличные денежные средства (около 10 000 руб.). Деньги, которые будут на расходы, которые не включены в стоимость тура: расходы на еду, на душ/баню. Каждый завтрак 250-350 р., каждый обед 400-500 р., каждый ужин 350-450 р., душ/баня 100-200 р. (возьмите из расчёта посещения через день), помимо этого не забудьте про оплату проезда из аэропорта в Иркутск и обратно. Остальные возможные траты необязательные: рестораны, сувениры и т. п.