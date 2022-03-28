По льду Байкала на коньках. Активный тур

Байкал - место уникальное

5
3 отзыва
Байкал – место уникальное.

Зимой Байкал превращается ещё и в самый большой в мире каток! Мы уверены, что коньки – это лучший и самый интересный способ исследовать Байкал зимой. Приезжайте и убедитесь сами!
По льду Байкала на коньках. Активный тур
По льду Байкала на коньках. Активный тур
По льду Байкала на коньках. Активный тур
По льду Байкала на коньках. Активный тур
По льду Байкала на коньках. Активный тур
По льду Байкала на коньках. Активный тур
По льду Байкала на коньках. Активный тур
По льду Байкала на коньках. Активный тур
По льду Байкала на коньках. Активный тур
По льду Байкала на коньках. Активный тур
По льду Байкала на коньках. Активный тур
По льду Байкала на коньках. Активный тур
По льду Байкала на коньках. Активный тур
По льду Байкала на коньках. Активный тур
Ближайшие даты:
06
фев
14
фев
22
фев
03
мар
12
мар

Что вас ожидает 🤩

Необычный формат
Необычный формат
Зимний поход на коньках – за 7 дней в сопровождении гида пройдем порядка 65 км.
Яркие впечатления
Яркие впечатления
Пикник с костром прямо на льду и встреча заката у священной Шаман-скалы на мысе Бурхан.
Лучшие места
Лучшие места
Увидим остров Ольхон и мыс Хобой, скалу Шаманка, ледяные пещеры, гроты и властелина зимних постов в инстаграме – байкальский лёд.
Безопасность на маршруте&nbsp;
Безопасность на маршруте 
С нами будут профессиональные гиды-инструкторы, имеющие большой опыт и специальную подготовку.
Новые навыки
Новые навыки
Если вы не умеете кататься на коньках – мы постараемся научить или можно пойти пешком в "ледоходах".
«Голос» Байкала
«Голос» Байкала
Услышим звук трескающегося льда, который создает непередаваемые симфонии звуков.

Программа тура по дням

1 день
Иркутск – Ольхон

Встреча в 08:45-09:00 на площади перед зданием ж/д вокзала по адресу ул. Челнокова 3/1.

Трансфер на микроавтобусе до поселка Хужир (о. Ольхон) с остановками по дороге на обед и у огромного бронзового орла, охраняющего байкальскую землю.

Вечером – размещение на турбазе в посёлке Хужир, ужин и знакомство.

Иркутск – ОльхонИркутск – ОльхонИркутск – ОльхонИркутск – Ольхон
2 день
Автомобильная экскурсия на УАЗ «Буханка» к мысу Хобой

Экскурсия в одно из красивейших мест Ольхона – мыс Хобой.

Ледяные гроты, пещеры, замерзшие пузырьки, сокуи (замерзшие нахлесты воды на скалах) всё это участники впервые увидят именно сегодня: по дороге сделаем несколько остановок в самых интересных местах.

Обед нам приготовят местные жители на костре прямо на льду.

Вечер проведём встречая закат у священной Шаман-скалы на мысе Бурхан.

После ужина раздача и подгонка коньков (включены в стоимость тура и выдаются организаторами).

Автомобильная экскурсия на УАЗ «Буханка» к мысу ХобойАвтомобильная экскурсия на УАЗ «Буханка» к мысу ХобойАвтомобильная экскурсия на УАЗ «Буханка» к мысу ХобойАвтомобильная экскурсия на УАЗ «Буханка» к мысу Хобой
3 день
пос. Хужир – дер. Ялга

Первый день похода по льду Байкала на коньках: собираемся, крепим вещи на сани-волокуши и... И полноценному выходу на маршрут предшествует 60-минутная тренировка.

Сегодня группу ждет всего 15 км ледового перехода до маленькой деревеньки Ялга, где нас радушно примут на ночлег.

По дороге Байкал предстанет перед нами во всей своей красе с медитативной бесконечностью льда и степями Ольхона.

Вечером – ужин, настольные игры и отдых перед четвертым днем путешествия.

пос. Хужир – дер. Ялгапос. Хужир – дер. Ялгапос. Хужир – дер. Ялгапос. Хужир – дер. Ялга
4 день
дер. Ялга – дер. Сарма

Сегодня группе предстоит самый длинный переход – 25 км, поэтому встаём рано и выходим на маршрут с рассветом.

Разделяемся на две группы, на тех, для кого «коньки это прям моё» и на тех, кто «я лучше пешочком».

На середине пути посетим остров Огой с буддийской ступой Просветления и мыс «Дракон».

Горячий обед и в путь к деревне Сарма, которая находится рядом с одноименной рекой на северном берегу Малого моря.

Из долины этой реки берет свое название один из самых сильных ветров на Байкале.

Уставшие, но довольные заселяемся на турбазу, ужинаем и спать.

дер. Ялга – дер. Сармадер. Ялга – дер. Сармадер. Ялга – дер. Сармадер. Ялга – дер. Сарма
5 день
дер. Сарма – пос. Сахюрта

Пятый день порадует непродолжительным и сравнительно легким переходом – всего 11 км.

Заберемся на остров посередине Малого моря Байкала, посетим полуостров Кобылья Голова, полюбуемся ледяные гроты и пещеры, а вечером окинем взглядом окрестности со смотровой площадки.

дер. Сарма – пос. Сахюртадер. Сарма – пос. Сахюртадер. Сарма – пос. Сахюртадер. Сарма – пос. Сахюртадер. Сарма – пос. Сахюрта
6 день
Радиальный выход в пролив Ольхонские Ворота

В заключительный день на Байкале мы налегке отправимся в пролив Ольхонские Ворота (маршрут протяженностью до 12 км).

Большие пространства открытого льда, торосы и знаменитый «голос» Байкала.

Именно в проливе лучше всего слышен звук трескающегося льда, который создает непередаваемые симфонии звуков.

Все желающие на прощание могут попробовать «поцелуй» Байкала (выпить чего-нибудь горячительного прямо из лунки во льду) и, конечно же, катание на льдинах.

Вечером на последнем ужине вспомним всё лучшее, что с нами произошло за эти дни.

Радиальный выход в пролив Ольхонские ВоротаРадиальный выход в пролив Ольхонские ВоротаРадиальный выход в пролив Ольхонские ВоротаРадиальный выход в пролив Ольхонские Ворота
7 день
пос. Сахюрта - г. Иркутск

Завтракаем, прощаемся с Байкалом и в 9:30 выезжаем в Иркутск.

Так же как и в начале тура, остановимся на обед на половине пути до города.

Расскажем, где по дороге можно закупиться сувенирами и знаменитым байкальским омулем.

В 15:00-16:00 прибудем к Центральному рынку Иркутска – самое сувенирное место города.

Обнимаемся, обмениваемся контактами и не говорим "прощайте", но "до новых встреч, друзья!".

Проживание

Тур предусматривает проживание на обычных туристических базах, с деревянными домиками или одним большим домом с электрическим отоплением по пути следования маршрута.

Размещение по 2 или 4 человека в номере, в зависимости от турбазы. Удобства на этаже, а на одной из баз, в отдельном отапливаемом здании. На многих турбазах есть кухни, реже – столовые или ресторанчики.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Работа гида-инструктора
  • Перекусы на маршруте 2-6 день (горячий чай/кофе, сыр, колбаса, сало, хлеб, сладости)
  • Групповая аптечка
  • Трансфер на микроавтобусе Иркутск – Хужир и Сахюрта – Иркутск
  • Проживание на турбазах (2х и 4-местные отапливаемые номера. Удобства на этаже, а на одной из турбаз – в отдельном отапливаемом здании)
  • Прокат профильной экипировки: коньки, палки лыжные или трекинговые, сани-волокуши, каска, комплект защиты (наколенники и налокотники), фонарь налобный
  • Экскурсия к мысу Хобой на УАЗ 2206 "Буханка" по льду
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Иркутска и обратно
  • Размещение в Иркутске в день приезда и в день отъезда
  • Посещение бани (от 500 рублей с человека, в зависимости от продолжительности и числа участников) и душа (по 150-200 рублей с человека)
  • Питание на турбазах и в кафе (завтраки 300-500 рублей и ужины 400-700 рублей)
Место начала и завершения?
Россия, Иркутск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Одежда:
Ко всему нижеперечисленному можно мысленно добавлять "тёплый/ое/ую"
- головной убор, закрывающий уши (непродуваемый)
- шарф-труба флисовый (он же "баф")
- термобельё (штаны и футболка с длинным рукавом) из шерсти овец мериносов (merinos wool) или флиса polartec
- флиска толстая (плотность флиса от 300 г/м2)
- зимняя куртка (с капюшоном и прикрывающая попу) для мало активных экскурсий
- ветрозащитная "ходовая" куртка для переходов на коньках
- зимние штаны (аналогичные куртке по теплоизоляционным свойствам), можно горнолыжные
- пятипалые перчатки (плотные из флиса или горнолыжные)
- верхонки (это специальные варежки, надеваемые поверх перчаток, чаще всего из ветрозащитной ткани с утеплителем)
- трусы (можно из флиса polartec или merinos wool)
- носки утеплённые (лучше флисовые)
- трекинговые ботинки (обязательно с высоким берцем фиксирующем голеностоп!!! - это крайне важно для использования конков - байсов/нордиков)
- тапочки для бани/душа
- плавки/купальник
- балаклава для защиты лица от ветра и солнца
Снаряжение:
- накладки на подошву ботинок "Ледоходы" (резиновая пластинка с шипами)
- солнцезащитные очки или горнолыжную маску с высокой степенью УФ защиты, солнцезащитный крем, гигиеническая помада
- термос от 0,5 л (именно термос, а не термокружка) для индивидуального использования.
- рюкзак от 70 л (именно рюкзак, т. к. чемодан в волокуши не положишь и на спину, при необходимости, не закинешь)
- кружка, ложка и миска
- хоба (пенопопа, поджопник, сидушка полиуретановая - как её только не называют)
- полотенце для душа и бани

Перечисленный вышн комплект снаряжения и одежды в ОБЯЗАТЕЛЬНОМ порядке должен быть у каждого из участников.

Организаторы в праве не допустить человека до участия в туре при отсутствии указанного снаряжения или его аналогов.

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».

Есть ли ограничения по участию в туре?
  • Мы не рекомендуем брать в этот тур детей младше 14 лет. Подростки в возрасте от 14 до 18 лет могут принять участие только в сопровождении родителей или законных опекунов. Участие подростков строго по предварительному согласованию с организаторами ДО заключения договора
  • Распитие алкогольных напитков в наших турах и употребление наркотиков – не приветствуется. Это одновременно и мера безопасности, и мера культурного отдыха.
  • Сложность тура мы оцениваем как "Среднюю". Если у вас нет походного опыта, вы не обременяете себя систематическими занятиями спортом и все ваши путешествия до этого проходили в тёплых странах с проживанием в комфортных отелях, то стоит задуматься. Байкал на коньках, пусть даже с проживанием в турбазах -- это тур с серьёзными ходовыми нагрузками, аскетичными условиями сна и отдыха.
  • Специальная подготовка для участия не требуется, но стоит помнить, что программа тура предусматривает длительные пешие переходы (на коньках) в сложных погодных и климатических условиях (низкие температуры до -35°С). Разумеется, перед стартом коньковой части программы мы проведём инструктаж и тренировку, но настоятельно рекомендуем участникам посетить каток или покататься на роликовых коньках как минимум 3-5 раз за 1-2 месяца до даты тура.
  • Участникам стоит уделить особое внимание сбору снаряжения и серьёзно отнестись к нашим требованиям касательно этого вопроса (см. ниже "Что взять с собой").
Как добраться к месту начала тура?

В Иркутске находится аэропорт, куда летают самолёты из разных регионов России, в том числе Москвы и Санкт-Петербурга.

К месту сбора группы у железнодорожного вокзала (по адресу улица Челнокова, с1) можно добраться так же поездом или на автомобиле.

Наш тур начинается в Иркутске, откуда мы увозим участников на остров Ольхон на микроавтобусе.

Участники самостоятельно приезжают к месту сбора группы в Иркутске.

Как обеспечивается безопасность на маршруте?

Профессиональные гиды-инструкторы, имеющие большой туристический опыт, специальную подготовку и сертификаты по оказанию первой помощи
- Групповая аптечка с широким спектром медицинских препаратов и перевязочных материалов
- Группа регистрируется в МЧС
- Мобильная связь присутствует на больше части маршрута

Я не умею кататься на коньках, что делать?

Прежде всего не переживать по этому поводу. Перед выходом на маршрут мы 60 - 90 минут учимся и тренируемся, обычно этого хватает большинству участников. Желательно потренироваться катанию на коньках до приезда на Байкал: взять несколько занятий или просто арендовать роликовые или обычные коньки и сходить на каток. Если у вас есть опыт катания на беговых лыжах, то на байсы (коньки для походов) вам будем встать довольно легко. Если у вас всё-таки не получилось управляться с коньками и вы поняли, что это "не моё", то можно пойти пешком в "ледоходах" в сопровождении второго инструктора. Пешком идти, конечно, чуть медленнее, чем катиться на коньках, но тоже вполне допустимо.

На сколько холодно бывает в феврале и марте?

Средние температуры в феврале-марте около -15С градусов, но временами могут опускаться до -30С. Воздух на Байкале сухой, поэтому низкие температуры переносятся сравнительно легче, чем в Москве или Санкт-Петербурге.

Лёд крепкий?

Толщина льда в феврале-марте обычно составляет около 1 метра, что позволяет безопасно по нему ходить и даже ездить на автомобиле. Но в нем могут быть трещины, промоины у скал и продухи нерп, поэтому надо быть аккуратными и строго соблюдать технику безопасности и наставления инструктора.

Сколько проезжаем на коньках в день?

У нас 4 ходовых дня: 1й день - 15 км, 2й день - 25 км, 3й день - 11 км и 4-й день - 12 км (радиалка). На 4-й день у нас предусмотрен радиальный выход, так что если кто-то устал, то может остаться на турбазе и отдохнуть, прогуляться по поселку.

Как мы будем питаться?

В дни переходов на обед у нас будет перекус (чай/кофе в термосах, сыр, колбаса, сало, сладости и хлеб). На некоторых турбазах есть столовые, на некоторых нет и мы приготовим еду сами. В посёлках Хужир и Сахюрта есть кафе, где можно попробовать блюда национальной кухни.

Что со связью? Какие операторы ловят?

На Ольхоне ловят основные операторы: МТС, Мегафон, Билайн, Теле2. В населенных пунктах и близко к ним - связь лучше, дальше от них - хуже. В целом, какая-то связь есть каждый день и на всех участках маршрута.

Что такое "сани-волокуши"?

Это сани, которыми в основном пользуются рыбаки и туристы. Представляют они из себя пластиковую ванночку, которая крепится 2-3 метровой веревкой к поясу. В волокушах "едет" рюкзак с вашими вещами. По льду они идут очень легко, иногда даже забываешь, что они прицеплены к тебе. По снегу - чуть сложнее, но это всё равно легче, чем тащить рюкзак на себе. Через ледяные торосы, конечно, сани протаскиваются на спине: для этого рюкзак в них размещается лямками наружу. Каждый участник самостоятельно везёт свои волокуши.

Какой формат у путешествия?

Формат путешествия – поход на коньках с ночёвками на туристических базах. Вещи (рюкзаки) участники будут возить с собой на специальных санях-волокушах, привязанных к поясу длинной стропой – это распространённый и удобный способ перевозки груза в зимних походах по ровной местности. Дневные перегоны между турбазами под силу большинству активных людей, но важно уметь кататься на коньках.

Сколько наличных брать с собой в тур?

Рекомендуем взять с собой наличные денежные средства (около 10 000 руб.). Деньги, которые будут на расходы, которые не включены в стоимость тура: расходы на еду, на душ/баню. Каждый завтрак 250-350 р., каждый обед 400-500 р., каждый ужин 350-450 р., душ/баня 100-200 р. (возьмите из расчёта посещения через день), помимо этого не забудьте про оплату проезда из аэропорта в Иркутск и обратно. Остальные возможные траты необязательные: рестораны, сувениры и т. п.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 7 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
К
28 мар 2022
Всё отлично. Не первый раз с вами ежу по стране. Спасибо большое;)
Г
4 мар 2022
Особая благодарность организаторам "Большой страны". Даже, когда наш тур был аннулирован по погодным условиям, они нас не кинули. Помогли устроиться в гостинице до отъезда из Мурманска.
Особое спасибо Дарье Щербаковой! Она всегда была на связи, даже в нерабочее время. Её спокойные, доброжелательные сообщения вселяли в нас уверенность, что все будет хорошо. Спасибо ей за чуткость и профессионализм!
А
14 янв 2022
Организатор проявил себя на высшем уровне!

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Байкала

🚶Пешеходные🧳Экскурсионные туры7-дневные туры

Похожие туры на Байкале

Джип-тур по побережью Байкала в древней Тажеранской степи
12 часов
🛣 Джиппинг
Индивидуальная
до 4 чел.
Организатор экскурсии Наталья
Наталья
5
8 отзывов
Джип-тур по побережью Байкала в древней Тажеранской степи
Это уникальная возможность всего за один день увидеть Байкал
24 500 за всё до 4 чел.
Тур по льду Байкала
12 часов
🛣 Джиппинг
Индивидуальная
до 4 чел.
Организатор экскурсии Наталья
Наталья
5
3 отзыва
Тур по льду Байкала
Байкальский лед появляется уже в середине декабря-январе
24 900 за всё до 4 чел.
Индивидуальный тур по заповедным местам Байкала
2 дня 7 часов
Авторский тур
Организатор экскурсии Галина
Галина
Нет отзывов
Индивидуальный тур по заповедным местам Байкала
Три прекрасных дня мы проведем на лоне природы, посещая малодоступные достопримечательности и любуясь красотами Байкала
26 июня
27 июня
28 июня
29 июня
190 000 за 1 человека
Зимой по льду Байкала | тур из Иркутска
3 дня
Авторский тур
до 7 чел.
Организатор экскурсии Евгений
Евгений
4
2 отзыва
Зимой по льду Байкала | тур из Иркутска
Байкал прекрасен в любое время года, но зимой он прекрасен вдвойне! Поверхность озера покрывается кристально чистым
9 000 за 1 человека
Этнопутешествие в место силы Байкала (сборный тур)
4 дня
Авторский тур
до 8 чел.
Организатор экскурсии Татьяна
Татьяна
Нет отзывов
Этнопутешествие в место силы Байкала (сборный тур)
За четыре дня Вы ощутите необычайную мощь Байкала и насладитесь удивительными пейзажами гор, озера
1 июля
8 июля
15 июля
22 июля
71 000 за 1 человека
Озеро Байкал в п. Бугульдейка - уникальные места Байкала
13 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Организатор экскурсии Александр
Александр
Нет отзывов
Озеро Байкал в п. Бугульдейка - уникальные места Байкала
16 630 за всё до 3 чел.
Индивидуальный тур на остров Ольхон - сердце Байкала
2 дня 7 часов
Авторский тур
Организатор экскурсии Галина
Галина
5
1 отзыв
Индивидуальный тур на остров Ольхон - сердце Байкала
Индивидуальный тур на остров Ольхон - бесценная возможность побывать
26 июня
27 июня
28 июня
29 июня
38 000 за 1 человека
Рыбалка с ночёвкой на льду Байкала
1 день
Авторский тур
до 12 чел.
Организатор экскурсии Антон
Антон
Нет отзывов
Рыбалка с ночёвкой на льду Байкала
Вас ждет чистейший прозрачный лёд Байкала, вы насладитесь красивым закатом, почувствуете на себе энергетику
14 450 за 1 человека
Открытый Байкал - бухта Крестовая - неисхоженные места
13 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Организатор экскурсии Александр
Александр
Нет отзывов
Открытый Байкал - бухта Крестовая - неисхоженные места
Мы увидим горные массивы с вековой тайгой, открытые сопки и степные озера с соленой водой, панорамные виды Байкала
26 июня
28 июня
1 июля
4 июля
17 500 за всё до 3 чел.
Проведите ночь на байкальском льду
2 дня
Авторский тур
до 4 чел.
Организатор экскурсии Наталья
Наталья
Нет отзывов
Проведите ночь на байкальском льду
Приобщитесь к волшебству зимнего Байкала и проведите ночь на льду самого древнего
43 800 за всё до 4 чел.
Джиппинг на остров Ольхон по льду Байкала
12 часов
🛣 Джиппинг
Индивидуальная
до 4 чел.
Организатор экскурсии Наталья
Наталья
5
2 отзыва
Джиппинг на остров Ольхон по льду Байкала
Всю красоту и разнообразие байкальского льда можно увидеть
28 000 за всё до 4 чел.
На озеро Байкал (в Горячинск)
7 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Организатор экскурсии Сергей
Сергей
Нет отзывов
На озеро Байкал (в Горячинск)
Мы отправимся на автомобиле в однодневную поездку к озеру Байкал - одному из древнейших озёр планеты, его возраст ученые
12 800 за всё до 4 чел.
У нас ещё много экскурсий на Байкале. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии на Байкале
Забронировать
ХОРОШО
🧭
ТАМ