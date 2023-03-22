Погружение в Байкал
Программа начнется с Иркутска и этнографического музея под открытым небом на берегу реки Ангара – Тальцы. А потом попадем в музей Байкала с его удивительным водным миром и обитателями.
Далее прогуляемся по Кругобайкальской железной дороге и вдоль берега Байкала по Большой Байкальской тропе.
А потом сменим городской пейзаж на бескрайние степи – дорога уведет в настоящую тайгу и перед Байкалом, тайга расступится, обнажив Тажеранские степи, пропитанные ветрами с ароматами трав.
июл
авг
сен
Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Иркутск. Музей «Тальцы». Музей Байкала. Листвянка
Приветствуем в городе Иркутск!
Сбор группы: аэропорт (08-08:30 в аэропорту, напротив выдачи багажа, внутри здания), ЖД вокзал (09-09:30 у подъезда Пригородные кассы, снаружи) у таблички.
Завтрак в кафе, знакомство и обсуждение программы.
Прогулка по городу Иркутск.
Иркутск – город купеческий, город с богатой историей и знаменитыми фамилиями.
Вы познакомитесь с графом Сперанским, графом Муравьевым-Амурским, купцами Сибиряковым, Сукачевым и многими знаменитыми личностями.
Переезд до музея “Тальцы”.
Этнографический музей под открытым небом на берегу реки Ангара.
На территории музея мы познакомимся с культурой коренных жителей Прибайкалья – эвенками, тофами и бурятами.
Посмотрим Илимский острог 17-го века постройки, сохранившийся до наших дней.
Попробуем силы в народных забавах – ходули, качели.
Переезд до поселка Листвянка и встреча с Байкалом.
Мы доедем до того места, где из Байкала вытекает единственная река Ангара.
В ее истоке стоит шаман-камень, овеянный мифами и легендами.
Экскурсия в музей Байкала.
Это настоящий НИИ.
Здесь живут гамарусы и губки, бычки и хариус, осетр, омуль и байкальская нерпа.
Вы узнаете секрет чистоты байкальской воды и прогнозы на эволюцию самого глубокого озера.
Прогулка по Листвянке.
На рыбном рынке попробуем байкальскую рыбку, выберем сувениры на память.
Обед во время экскурсии.
Размещение в отеле в Листвянке.
Ужин самостоятельно.
Гид: да.
Питание: завтрак, обед.
Размещение: номер с удобствами комфорт/комфорт+.
Прогулка по Кругобайкальской железной дороге
Завтрак в отеле.
Сегодня нас ждет прогулка по Кругобайкальской железной дороге.
КБЖД – это памятник инженерного искусства.
По объему, сложности и стоимости работ этот участок не имел себе равных среди железных дорог России.
До революции его называли “Золотой пряжкой стального пояса России”, пряжкой – потому что она соединила разорванную Байкалом Транссибирскую магистраль, а золотой – потому что по стоимости работ она превзошла все существовавшие в России дороги.
Полотно дороги проходит по берегу Байкала.
С одной стороны отвесные скалы, прерывающиеся зелеными оазисами, с другой стороны прозрачная синева озера, дышащая прохладой.
Обед-пикник во время экскурсии.
Во время привала можно искупаться и позагорать.
Возвращение в Листвянку.
Треккинг порядка 15 километров.
Дойдем до первого тоннеля.
Отдохнем на берегу Байкала.
Размещение в отеле в Листвянке.
Гид: да.
Питание: завтрак, обед-пикник.
Размещение: номер с удобствами комфорт/комфорт+.
Большая Байкальская тропа
Завтрак в отеле.
Сегодня нам предстоит длительная прогулка по берегу Байкала по Большой Байкальской тропе.
Начнется наш путь из п. Большие Коты.
До начала тропы мы доберемся на скоростном катере по голубым водам Байкала.
От поселка тропа вдоль Байкала уведет нас в хвойный лес.
Здесь пахнет сосновой хвоей и багульником.
Солнце играет сквозь кроны деревьев.
А байкальская вода слепит солнечными зайчиками.
Дорогу нам буду преграждать многочисленные ручьи с вкусной водой.
Кстати, давным-давно здесь, в верховьях ручьев, добывали золото.
И довольно успешно.
В течение дня будем останавливаться на привалы и отдыхать.
Пить чай, настоянный на байкальских травах и любоваться природой.
В конце пути нам предстоит финальный подъем и спуск, и мы снова в Листвянке!
Отдых в отеле.
Протяженность пешей части – 24 км.
Тропа подходит практически для любого возраста и подготовки.
Главное условие – удобная обувь по ноге.
Гид: да.
Питание: завтрак, обед-пикник.
Размещение: номер с удобствами комфорт/комфорт+.
Малое море
Завтрак в отеле.
Сдаем номера и отправляемся на побережье Малого моря.
В пути 320 км (примерно 4,5 часа).
Городской пейзаж сменится бескрайними степями, затем дорога уведет в настоящую тайгу и перед Байкалом, тайга расступится, обнажив Тажеранские степи.
Здесь гуляет ветер, насыщенный ароматами трав, небо сливается с Байкалом.
Прибытие на базу отдыха.
Размещение в номерах.
Обед.
Пешеходная прогулка по побережью.
Малое море – очень живописная местность.
Здесь прячутся многочисленные бухточки и заливы с галечными и песчаными пляжами, россыпи скальника напоминают спящих драконов.
Отовсюду видно голубую гладь байкальских вод, в которых отражаются отроги Байкальского хребта.
Ужин.
Питание: завтрак, обед, ужин.
Гид: да.
Размещение: номер с удобствами комфорт/комфорт+.
Экскурсия в бухту Змеиная
Полный пансион.
В эти дни экскурсии:
- Водная экскурсия на остров Огой (легкая прогулка на катере, загадываем желания и отдыхаем);
- Автомобильная экскурсия в бухту Змеиная (панорамы большого Байкала и Тажеранские степи).
Питание: завтрак, обед, ужин.
Гид: да.
Размещение: номер с удобствами комфорт/комфорт+.
Водная экскурсия на остров о. Огой
Полный пансион.
В эти дни экскурсии:
- Водная экскурсия на остров Огой (легкая прогулка на катере, загадываем желания и отдыхаем).
- Автомобильная экскурсия в бухту Змеиная (панорамы большого Байкала и Тажеранские степи).
Питание: завтрак, обед, ужин.
Гид: да.
Размещение: номер с удобствами комфорт/комфорт+.
Свободный день. Переезд в Иркутск
Завтрак и обед на базе отдыха.
12:00 Освобождение номеров.
14:00-14:30 Трансфер в Иркутск.
Размещение в отеле в г. Иркутск.
Свободное время для прогулок по вечернему городу.
Питание: завтрак, обед.
Гид: да.
Размещение: номер с удобствами комфорт/комфорт+.
Отъезд
Завтрак в отеле.
12:00 Освобождение номеров.
Трансфер в аэропорт/жд вокзал самостоятельно.
Гид: нет.
Питание: завтрак (ланч бокс при раннем выезде).
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостиницах, номера с удобствами.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения и даты заезда, руб:
|Даты
16-23 июля 2023
13-20 августа 2023
|04-11 сентября 2023
|Комфорт
Иркутск (Лазурный берег, Матрешка, Яковлев, 130 отель или аналог), Листвянка (Бриз, Прибой или аналог), Малое море (Наратэй, Элдорадо или аналог).
|2-3-местное
|64 575
|55 890
|Доплата за 1-местное
|17 900
|15 500
|Комфорт +
Иркутск 4* (Марриотт, Байкал Форест, Централь или аналог), Листвянка (Маяк, Легенда Байкала или аналог), Малое море (Баяр, Эндемик или аналог).
Иркутск 3* (Империя, Иркутск или аналог), Листвянка (Маяк,
Легенда Байкала или аналог), Малое море (Баяр, Эндемик или аналог)
|2-3-местное
|72 115
|63 430
|Доплата за 1-местное
|19 900
|17 500
Варианты проживания
Отель «Baikal Forest»
Отель Baikal Forest расположен в Иркутске, в 2,5 км от галереи В. Бронштейна. К услугам гостей бар и частная парковка. В отеле работает круглосуточная стойка регистрации, ресторан и бесплатный Wi-Fi, а также осуществляется доставка еды и напитков в номер. Желающие могут забронировать семейные номера.
В числе удобств кондиционер, письменный стол, чайник, холодильник, сейф и телевизор с плоским экраном. В собственной ванной комнате установлен душ. В каждом номере гостиницы Baikal Forest предоставляют полотенца и постельное белье.
Отель «Матрешка»
Отель "Матрешка" расположен в центре Иркутска, в 5 минутах ходьбы от Центрального рынка. К услугам гостей общий лаундж. До площади Декабристов — 1 км.
Все номера отеля оформлены в светлых тонах и оборудованы телевизором с плоским экраном и кабельными каналами. В ванной комнате предоставляются бесплатные туалетно-косметические принадлежности.
Гости могут пообедать в ресторане на территории отеля или посетить близлежащие кафе и рестораны. Ежедневно сервируется бесплатный завтрак.
Отель «Империя»
Гостиница «Империя», из которой открывается вид на реку Ангара, располагается в исторической части Иркутска, в 5 минутах ходьбы от площади Кирова. К услугам гостей бесплатный Wi-Fi, блюда региональной кухни, а также бар.
Все номера гостиницы «Империя» оформлены в современном стиле. В распоряжении гостей телефон, сейф и телевизор с плоским экраном и кабельными каналами. Собственные ванные комнаты укомплектованы феном. По запросу гостям предоставляются халаты.
Каждое утро в гостинице «Империя» сервируют сытный завтрак «шведский стол». В ресторане гостиницы подают блюда русской и европейской кухни.
Отель «Бриз»
Отель "Бриз" располагается на улице Гудина в поселке Листвянка. До озера Байкал можно дойти за 10 минут. Постояльцы могут воспользоваться рядом дополнительных услуг, среди которых есть бесплатный Wi-Fi и частная парковка.
Номерной фонд состоит из двух- и трехместных номеров, которые полностью укомплектованы для продолжительного проживания. В ванной можно воспользоваться феном и средствами личной гигиены.
Отель «Маяк»
Отель расположен в поселке Листвянка. К услугам гостей паровая баня и сауна. В числе удобств панорамный конференц-зал на 180 мест. На территории обустроена бесплатная частная парковка.
Номера отеля «Маяк» оформлены в лаконичном стиле и оснащены телевизором. В распоряжении гостей собственная ванная комната.
В ресторане отеля «Маяк» с изысканной обстановкой подают блюда местной кухни.
Гостевой дом «Эльдорадо»
База отдыха "Эльдорадо" с сауной и частным пляжем находится в поселке Сахюрта.
Из некоторых номеров открывается вид на горы или озеро.
В гостевом доме можно взять напрокат велосипед.
Гостевй дом «База отдыха Баяр»
Гостевой дом «База отдыха Баяр» расположен рядом с пляжем в поселке Сахюрта. К услугам гостей ресторан и бар. Для юных гостей обустроена детская игровая площадка и работает детский клуб. Стойка регистрации открыта круглосуточно. По вечерам проводятся развлекательные программы.
Каждый номер с собственной ванной комнатой и платяным шкафом оснащен телевизором с плоским экраном. Гостям предоставляются полотенца и постельное белье. Кроме того, во всех номерах есть чайник, а в некоторых оборудована кухня с микроволновой печью и варочной поверхностью.
По утрам в гостевом доме «База отдыха Баяр» подают континентальный завтрак или завтрак по меню.
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Ответы на вопросы
- Что входит
- Встреча в Иркутске
- Транспортно-экскурсионное обслуживание по программе микроавтобусы/маршрутные микроавтобусы, Уаз на время экскурсий по побережью
- Питание по программе:1 день – завтрак, обед2 день – завтрак, обед-пикник3 день – завтрак, обед-пикник4-6 день – завтрак, обед, ужин7 день – завтрак, обед8 день – завтрак.
- 1 день – завтрак, обед
- 2 день – завтрак, обед-пикник
- 3 день – завтрак, обед-пикник
- 4-6 день – завтрак, обед, ужин
- 7 день – завтрак, обед
- 8 день – завтрак.
- Проживание 2/3-местное в гостиницах по программе благоустроенные номера: Листвянка, Малое море, Иркутск
- Экскурсии по программе:обзорная экскурсия по городу Иркутскэтнографический музей "Тальцы"музей Байкала с аквариумамипрогулка по Листвянкетреккинг по Кругобайкальской Железной дороге (10км)треккинг по Большой Байкальской тропе до Больших Котов (24км)водная экскурсия на остров Огойавтомобильная экскурсия в бухту Змеиная (Тажераны)
- Обзорная экскурсия по городу Иркутск
- Этнографический музей "Тальцы"
- Музей Байкала с аквариумами
- Прогулка по Листвянке
- Треккинг по Кругобайкальской Железной дороге (10км)
- Треккинг по Большой Байкальской тропе до Больших Котов (24км)
- Водная экскурсия на остров Огой
- Автомобильная экскурсия в бухту Змеиная (Тажераны)
- Входные билеты по программе: музей “Тальцы”Байкальский музейсбор Прибайкальского национального парка.
- Музей “Тальцы”
- Байкальский музей
- Сбор Прибайкальского национального парка
- Что не входит
- Авиа или ж/д билеты до г. Иркутска и обратно
- Дополнительные услуги гостиницы и базы отдыха
- Питание, не указанное в программе тура
- Размещение другого уровня
- Индивидуальное обслуживание
- Дополнительные экскурсии
- Место начала и завершения?
- Иркутск
- Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- удобная обувь, разношенная для треккинга. Не новая!
- головной убор: панама/кепка;
- ветронепродуваемая куртка;
- рюкзак для личных вещей на время треккинга (небольшой);
- термос или бутылка для воды (0,5-1л);
- солнцезащитные очки;
- солнцезащитный крем;
- внешний аккумулятор для телефона/фотоаппарата;
- купальные принадлежности;
- необходимые лекарства;
- палки, по-желанию;
- другие личные вещи и одежда, необходимые на все время отдыха.
- Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
- Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
- Сколько стоят дополнительные экскурсии на Малом море?
Экскурсии автомобильные (УАЗ – Буханка)(стоимость за одного туриста)
Панорамы Байкала и Бухта Змеиная (2-3 часа) (Чай из самовара на берегу)
3 000 р.Экскурсия начинается от базы отдыха по направлению к «Большому морю» -открытому Байкалу. Первым объектомпосещения станет Смотровая обзорная, с которой открывается великолепный вид на Большой Байкал, остров Ольхон, Ольхонские ворота и лазурную бухту. Далее путь проходит вдоль западного побережья Байкала.Минуя подъемы и спуски, группа попадает в ущелье Змеиное, совершенно уединенное уютное местечко, здесь получаются чудесные кадры. Пьем чай с байкальскими травами, делаем фото и возвращаемся обратно.
О. Ольхон – целодневная экскурсия по острову до Северного мыса Хобой. (Обед-Пикник)
5 500 р.Маршрут: паромная переправа черезОльхонские ворота – Загли – Кобыльяголова – мыс Бурхан – Урочище Песчаное – Саган-Хушун – Хобой – турбаза Ольхон по праву называют сердцем Байкала: остров является географическим, историческим и сакральным центром озера. Это одно из самых красивых мест на Байкале, с неимоверной энергетикой, завораживающими пейзажами,множеством легенд и приданий.Он расположен в центральной частиБайкала, вблизи наибольшей отметкиглубины (1637 м), на равном удалении от северной и южной оконечностей озера и сконцентрировал на своей территории все многообразие природных ландшафтов байкальских берегов. Вот степные просторы, песчаные дюны, горы и леса,катыши и галечные пляжи, холмы иобрывы. Ольхон – самый большой остров на Байкале (почти 73 км в длину и до 15 км в ширину), и наша экскурсия проходит от самой южной оконечности острова (паромная переправа) до северной –легендарного мыса Хобой.И конечно же мы посетим самыезначимые места острова:-Мыс Бурхан.-Урочище Песчаное («миниатюра»известной Бухты Песчаная).-Мыс Хобой, самая северная оконечность острова.Обед- пикник, (байкальская уха, чай с местными травами) Сарминское ущелье (+ трекинг по ущелью и чай на берегу реки) (4,5 часа) 3 000 р. Сарминское ущелье - одно из легендарных мест Байкала. Сарма - самая крупная из рек (длина 42 км), впадающих в Малое море. Река берет свое начало с северных склонов Трехголового гольца. За миллионы лет ледяной поток реки Сарма промыл в Приморском хребте мощное ущелье «Сарминское», по обе стороны которого возвышаются две скалы, создающие необычный, несколько зловещий рисунок Сарминских ворот. Здесь, переваливаясь через Приморский хребет с обширной Приленской возвышенности, арктический воздух устремляется в суживающуюся к устью долину, которая на выходе в котловину Байкала образует своего рода природную аэродинамическую трубу. Так рождается мощнейший ветер Срама. Экскурсия в Сарминское Ущелье начинается по живописной дороге вдоль залива Мухор, самого тёплого и мелководного участка пролива Малого моря. За Хужир- Нугайским заливом начинается обширная дельта реки Сарма, с несколькими низкими песчаными островками, местами гнездования птиц. Дальнейшее путешествие проходит по дороге в долине реки, по которой в 1643 году прошел казацкий пятидесятник Курбат Иванов. Взору туристов открывается обширное пространство, с хаотично разбросанными огромными валунами на фоне изумрудной травы, как будто духи гор играли в кегли. Вся дорога - это смена удивительных по живописности пейзажей: это и цветущая горная долина, и густая лесная чаща, и тропа, ведущая по обрыву над рекой и, конечно же, горная река с ее перепадами и порогами. Бухта Ая (4,5 часа). 4 000 р. Удивительна и обширна Тажеранская степь, раскинулась от Ольхонских ворот до чистейших вод горной реки Анга. В этой экскурсии мы посещаем места, которые ближе познакомят наших гостей с природой Байкала и культурой народа проживающего здесь. От Соленых озёр, до прекраснейших видов Бухты Ая с ее бирюзовой водой. Перед взором экскурсантов откроются Панорамы устья реки Анга, штольня из белого мрамора, мы посещаем петроглифы (наскальные письмена) возраст которых датируется от 4-2 тысячелетия. Дорога пролегает вдоль живописных мест, питаемых горной рекой. На смотровой площадке бухты Ая мы сделаем небольшой фото-стоп. К Устью реки Анга + Ая – целодневная экскурсия (обед в кафе бурятской кухни) – 7-8 ч. 5 000 р. Удивительна и обширна Тажеранская степь, раскинулась от Ольхонских ворот до чистейших вод горной реки Анга. В этой экскурсии мы посещаем места, которые ближе познакомят наших гостей с природой Байкала и культурой народа, проживающего здесь. От Соленых озёр, до прекраснейших видов Бухты Ая с ее бирюзовой водой. Перед взором экскурсантов откроются Панорамы устья реки Анга, штольня из белого мрамора, мы посещаем петроглифы (наскальные письмена) возраст которых датируется от 4-2 тысячелетия. Дорога пролегает вдоль живописных мест, питаемых горной рекой. Что бы ближе познакомится с бурятской культурой мы проводим время обеда в традиционном кафе, где можно будет попробовать буузы ручной лепки, традиционный бурятский суп шулэн, домашний хворост. Издревле на Священной Бурятской земле проводятся традиционные Ёрдынские игры у горы Хада Ёрд. Гости нашей компании смогут проникнуться традициями бурятского народа, находясь в сакральном месте. В конце экскурсионной программы мы поднимаемся на гору, где расположился древний сад камней. История разбросанных мегалитов загадочна и возможно их происхождение останется большим секретом для всего человечества. Экскурсия на Южную Часть Ольхона с обедом-пикником. (6-7 часов) 5500 р. Маршрут экскурсии: Смотровая площадка на Поселок Хужир, его окрестности, малое море и пляж Сарайский. Озеро Хэнхой. Смотровая на большой Байкал Озеро сердце. Смотровая трезубец - от куда открывается вид на множественные бухты малого моря и западное побережье. Обед-пикник. Экскурсия на о. Ольхон - Мыс Бурхан (4-5 часов) 3500 р. Байкал - это сердце Сибири, а Ольхон - сердце Байкала. Остров является географическим, историческим и сакральным центром озера - средоточие древних легенд и исторических преданий. Мы направляемся на мыс Бурхан, его также называют скала Шаманка. Место силы с мощной энергетикой! Шаманка была наиболее почитаемым святым местом на Байкале, здесь проводили обряды и давали обеты со времен появления первых шаманов. Пещера мыса считалась местопребыванием Эжина – хозяина острова. Сафари по Тажеранским степям (4 часа) 3500 р. В этой экскурсии, Вы увидите все самые живописные и интересные природные объекты Тажеранских степей. Вы побываете в уникальном местности Прибайкалья - Тажиранские степи. Местные жители называют Тажераны «Маленькой Монголией», настолько этот участок похож на соседнее государтсво. Вы посетите за одну экскурсию все самые живописные и интересные места степей. Услышите много легенд и преданий, а так же узнаете много особенностей местной природы и жизни на этом участке. Экскурсия «Затерянная бухта». (7-8 ч) 5500 р. Бескрайние просторы, Большое море, горы и скалы, и ни души… такой Байкал открывается Вам во время этой экскурсии. Мы пересекаем просторы Тажеранских степей и перед нами открывается Байкал, а далее в горы, в лесную часть берега, вверх на самую вершину, мыс Крест. От подъема захватывает дух, и вот он- панорамный вид на Байкал, небольшие уютные бухточки внизу, в одну из них мы спустимся чуть позже, а пока: наслаждаемся видами и единением с природой! Далее по лесной дороге мы спустимся в бухту, в которой практически не бывает людей, так как добраться сюда очень сложно, побережье бухты – идеальные плоские камешки, по ним так приятно идти и слышать, как они шуршат под ногами. Вода здесь часто бывает достаточно теплой для купания. Пока вы наслаждаетесь Байкалом, мы организуем Вам пикник. На Катере (стоимость на одного туриста)
О. Огой (3 часа)
3500 р Буддийская ступа, возведенная на острове Огой летом 2005г, официально именуется как ступа Просветления, Покорения демонов, содержащая статую Женской формы, матери всех Будд. Другими словами, эта ступа относится к типу ступ, в которую вложены различные буддийские реликвии. Остров Огой, протянувшийся узкой извивающейся полосой суши с юга на север на 6 км, с воздуха сильно напоминает танцующую богиню Диканю с распростертыми руками, устремленную на север. Ступа, сооруженная на самой высокой отметке острова (512 м), на высоте 60 метров над уровнем Байкала оказалась расположенной как раз в области сердца острова.
О. Огой + Замогой (3,5 часа)
4500 р. Экскурсия на о. Огой + о. Замогой – привлекателен, тем, что там периодически устраивают лежбище Байкальский тюлень - нерпа.
Огой + Большой Байкал (3,5 часа)
4500 р. Экскурсия на о. Огой + Выход в Большой Байкал - где Вашему взору откроется вся мощь и величие озера. Прогулка на закате с Шампанским (1 час) 2500 р.Прогулка на корабле на закате по малому морю
- Стоимость указана на 1 чел при группе, может меняться в зависимости от кол-ва чел в группе;
- Доп. экскурсии проходят по графику турбазы;
- Продолжительность ориентировочная (+-) в зависимости от погодных условий, а так же кол-ва чел в группе.
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 8 дней
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Отзывы и рейтинг
Весь остальной персонал очень доброжелательный. Водители, которые нас возили на экскурсии, просто молодцы, огромное им спасибо за угощения, всё делали от души,быстро, вкусно, просто большой респект и уважение!!!