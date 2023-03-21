Из Иркутска на групповом трансфере вы отправитесь в сторону самого популярного места на Байкале – на остров Ольхон.
Ольхон – это остров, и на него попадают через паромную переправу в летнее время (или когда сходит лед) и по ледовой переправе зимой, весной, когда ледовый покров уже недостаточно плотный, а паром еще не ходит, перемещаются на хивусах (переправа на хивусах в счет тура не входит и оплачивается туристами самостоятельно).
До переправы ваш путь ляжет по "Марсианской дороге", как часто отзываются о Тажеранских степях наши туристы.
Ландшафты действительно переносят в какую-то инопланетную реальность!
Приехав на остров, вы заселитесь в его центре – поселке Хужир.
Вечером у вас останется свободное время, которое можно провести, изучая окрестности поселка.
В пешей доступности находится визитная карточка Байкала, самая популярная, узнаваемая и при этом энергетически сильная локация – мыс Бурхан, скала Шаманка.
Мы рекомендуем прогуляться туда на закате – лучи заходящего солнца горящими оттенками окрашивают воды Байкала.
Включено в стоимость: групповой трансфер, проживание.
После завтрака вы отправитесь на экскурсию в живописную часть острова – на север, к мысу Хобой.
Мыс расположен на самом севере острова.
Его название переводится с языка местного населения как "клык", и действительно, скалистые обрывистые берега в этих местах напоминают звериные клыки.
Вы также посетите мыс Любви (или мыс Шунтэ-Левый).
Местные говорят, что раньше на мыс приезжали бездетные пары, и после проведенных обрядов и молитв, у них вскоре обязательно рождались дети.
Считается, что мыс не утратил свою волшебную силу и по сей день.
Кроме того, в рамках экскурсии вы захватите мыс Саган-Хушун (или "Три брата") – отвесную скалу из белоснежного мрамора.
Увидите своими глазами необычную и впечатляющую творение известного скульпторе Даши Намдакова “Хранитель Байкала” – это его дар Байкалу.
Смотрится скульптура необычайно аутентично и величественно!
Вы подкрепите силы, вкушая ароматный обед на фоне красивой байкальской природы!
Экскурсия проходит с остановками в наиболее красивых местах, где вы можете сделать прекрасные фото на память.
Вернувшись в гостиницу, вечер можно посвятить прогулке на конях (необходимо бронировать заранее до выезда на Ольхон, не входит в стоимость), отдыху.
Включено в стоимость: проживание, завтрак, экскурсия, обед-пикник, групповой трансфер, разрешения на посещение национального парка.
После завтрака в гостинице вы отправитесь исследовать юг большого острова Ольхон.
Старт экскурсии утром в 10 часов.
Маршрут этой экскурсии пролегает по южной степной части острова.
Вы поразитесь тому, как много сюрпризов прячет в себе однородная на первый взгляд степь.
Иногда в пути можно встретить табун диких лошадей.
На смотровой площадке "Полевой стан" вам откроется панорамный вид на поселок Хужир и все местные красоты.
После вы отправитесь к озеру Ханхой, известное также как озеро Ялга.
Совсем недалеко от озера находится "Сад камней" – место, привлекающее туристов своей загадочной атмосферой, примечательная особенность которого выступающие из земли большие и малые груды камней, уложенные в своего рода башенки.
Далее Вы увидите одинокую березу на Ольхоне.
На первый взгляд, совершенно обыденное место.
Но это только на первый взгляд!
Это уникальный памятник природы, с которым также связывают легенду.
Ее вы узнаете во время экскурсии, сохраним пока интригу!
Дальше в программе тура предусмотрено посещение высоких скальников в степи, называемых "Трезубец" или "Руины Замка".
Обязательно попробуйте на них взобраться: перед вами откроется вид на степь, а с другой стороны на Байкал.
Еще вы увидите самую солнечную часть острова – падь Халзаны, погуляете у озера в форме сердца.
В середине дня вас будет ждать сытный обед-пикник на свежем воздухе, а завершится экскурсия лицезрением Большого моря и возвращением в Хужир.
Включено в стоимость: групповой трансфер, проживание, экскурсия, обед-пикник, разрешение на посещение национального парка.
В этот день наше с вами удивительное путешествие подходит к концу.
За время этого приключения у вас останутся много новых и ярких воспоминаний, впечатлений!
Включено в стоимость: завтрак, групповой трансфер.
Тур предусматривает проживание в гостинице или базе отдыха на Ольхоне (2 ночи).
Стоимость проживания зависит от выбранного уровня комфорта:
Возможность проживания в конкретном объекте размещения также зависит от загруженности и свободных дат. Более подробную информацию уточняйте у туроператора.
Стоимость проживания в зависимости от выбранного тарифа за 1 человека, руб:
|Стандарт
|Комфорт
|25 000
|36 000
Доплата за одноместное размещение за 1 человека, руб:
|Стандарт
|Комфорт
|9 000
|16 000
В туре возможно подселение. Возможно размещение до 4-х человек в номере (если это семья).
Объекты размещения уровня “Стандарт” — уютные номера с собственным с/у на о. Ольхон.
Объекты размещения уровня “Стандарт” — уютные номера с собственным с/у на о. Ольхон.
Объекты размещения высокого уровня комфорта на о. Ольхон.
Обязательно: паспорт, полис ОМС.
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
В стоимость тура включено страхование Рессо гарантия.
В Иркутской области работают федеральные операторы МТС, Мегафон и Теле2 и другие операторы.
В некоторых местах туров связь может пропадать, потому если Вы планируете приобретать сим-карту для путешествия, рекомендуем брать Теле2 – у него самая большая площадь покрытия на Байкале.
Большинство гостиниц предоставляют бесплатный Wi-Fi, но повсеместно Wi-Fi не распространен.
В Иркутске представлено большинство крупных российских банков, в торговых центрах, супермаркетах, большинстве магазинов можно оплачивать посредство Visa и MasterCard, реже встречаются банкоматы и терминалы UnionPay. Тем не менее рекомендуем иметь с собой некоторую сумму наличных средств.
В программу тура входит посещение нац. парка. На его территории запрещены:
Детям до 12 лет включительно предоставляется скидка 20 %.
На Байкале климат резко континентальный: днем может светить яркое солнце, погода быть теплой, даже жаркой, а после захода солнца становится резко холодно. Поэтому теплые вещи брать с собой нужно обязательно!