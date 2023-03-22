3 день

Мыс Хобой

Завтрак.

Целодневная экскурсия на мыс Хобой.

Хобой – сакральное место, место силы и мощной энергетики, самый северный мыс на острове Ольхон.

По пути мы увидим Урочище Песчаное – миниатюра известной Бухты Песчаная.

Постоянные ветра, дующие с моря, переносят песок с берега и образуют песчаные отложения, которые называют «Движущимися песками».

На кромке леса, можно встретить ходульные деревья, поднявшиеся над песком на 30 – 40 см на своих корнях.

Их высота значительно меньше, чем у знаменитых ходульных деревьев в бухте Песчаной.

Саган-Хушун – «белый мыс» – чрезвычайно живописный скалистый мыс протяженностью около 1 км.

Это место выделяется среди монотонного побережья эффектными скалами пирамидальной формы, известными у местного населения под названием «Три брата», легенду о которых Вы узнаете во время экскурсии.

После пешеходной прогулки со стоянки до мыса Хобой у нас будет на пикник.

А затем мы посетим еще одно, не менее прекрасное место – мыс Шунтэ.

Шунтэ-Левый расположен в северо-восточной части острова Ольхон и славится своими яркими красками: мраморными жилами и проплешинами красного лишайника.

Отличный вид на озеро Байкал отрывается со смотровой площадки мыса – высокой красной скалы.

Местное население верит, что Шунтэ-Левый помогает семейным парам решить проблему с бесплодием.

В давние времена, если супруги не могли долгое время родить ребенка им ставили юрту на мысе, после этого обычно проблемы исчезали.

Сейчас такой традиции нет, однако для пар, которые хотят детей, считается хорошей приметой залезть на одну из скал (если хотите мальчика – на левую часть скалы, девочку – на правую).

А теперь в обратный путь!

Переезд до турбазы.

Окончание экскурсии.

Питание: завтрак, обед (пикник), ужин.

Гид: во время экскурсии.