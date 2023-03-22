Своими глазами увидите все то, что тысячелетиями высшая сила создавала на Байкале, услышите легенды и сказания, проникнетесь байкальским духом, попаритесь в настоящей русской бане и насладитесь нашим гостеприимством!
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Программа тура по дням
Обзорная экскурсия по Иркутску. Листвянка. Байкальский музей. Рыбный рынок
Приветствуем Вас в городе Иркутск!
Встреча с табличкой.
Сбор группы:
- аэропорт – 8-8:30 внутри здания у выхода в город (напротив выдачи багажа);
- ж/д вокзал – 9-9:30 (подъезд "пригородные кассы", внутри здания у выхода в город).
После сбора группы отправляемся на завтрак.
Наше путешествие по Иркутску начинается с обзорной экскурсии.
Мы познакомим Вас с историей нашего города.
После знакомства с сибирским городом группа отправляется в п. Листвянка.
По пути посетим этнографический музейный комплекс под открытым небом"Тальцы".
В музее воссоздан культурно-бытовой уклад сибирской деревни 17-19 веков.
Здесь вы увидите усадьбы зажиточных крестьян, Спасскую башню Илимского острога, Волостную Управу, церковно-приходскую школу, храм Казанской иконы Божьей Матери 17 века.
Что особенно интересно, так это то, что в каждом дворе музея представлена своя экспозиция, можно зайти в каждый дом и окунуться в атмосферу тех времен.
После посещения музея продолжаем путь в Листвянку.
Сначала нас встретит Шаман-камень, овеянный мифами и легендами.
Многие знают легенду о любви Ангары и Енисея.
После посещение Байкальского музея, здесь вас ждет встреча с обитателями озера.
Нерпа, гамарусы, бычки, губка – вот такие удивительные организмы живут в Байкале.
Прогулка по Листвянке с посещением рыбного рынка и сувенирных рядов.
Размещение в гостинице в Иркутске.
Ужин самостоятельно.
Гид: да. Питание: завтрак.
Ольхон
Завтрак в гостинице.
После завтрака мы отправимся на остров Ольхон (250 км до Парома о. Ольхон и далее по острову до пос. Хужир 39 км. Внимание: наш автобус может идти как напрямую до острова переплывая на пароме, так и доезжая до парома, и после парома на острове посадка в местный транспорт УАЗ).
Во время поездки пейзаж за окном будет меняться от урбанистического до бескрайних степей, зеленой тайги и наконец, скалистых берегов озера Байкал.
За обедом (самостоятельно в кафе во время остановки) можно впервые оценить блюда местной кухни (позы, бухлер).
Размещение на турбазе/в частной усадьбе, свободное время, ужин.
Пешеходная экскурсия на мыс Бурхан.
Бурхан – это необыкновенная скала, которую издревле свято почитает коренное население острова.
История Бурхана привлекла внимание не только отечественных, но и иностранных археологов.
В 70-х гг. прошлого столетия здесь работала совместная советско-американская экспедиция, одним из результатов работы которой стала гипотеза об азиатском происхождении коренного населения Северной Америки.
На этой территории также сделано немало археологических находок и открытий.
Севернее мыса Бурхан находится великолепный песчаный пляж Сарайского залива, который протянулся на 3 км между мысом Бурхан и пос. Харанцы.
Питание: завтрак, ужин.
Гид: во время экскурсии.
Мыс Хобой
Завтрак.
Целодневная экскурсия на мыс Хобой.
Хобой – сакральное место, место силы и мощной энергетики, самый северный мыс на острове Ольхон.
По пути мы увидим Урочище Песчаное – миниатюра известной Бухты Песчаная.
Постоянные ветра, дующие с моря, переносят песок с берега и образуют песчаные отложения, которые называют «Движущимися песками».
На кромке леса, можно встретить ходульные деревья, поднявшиеся над песком на 30 – 40 см на своих корнях.
Их высота значительно меньше, чем у знаменитых ходульных деревьев в бухте Песчаной.
Саган-Хушун – «белый мыс» – чрезвычайно живописный скалистый мыс протяженностью около 1 км.
Это место выделяется среди монотонного побережья эффектными скалами пирамидальной формы, известными у местного населения под названием «Три брата», легенду о которых Вы узнаете во время экскурсии.
После пешеходной прогулки со стоянки до мыса Хобой у нас будет на пикник.
А затем мы посетим еще одно, не менее прекрасное место – мыс Шунтэ.
Шунтэ-Левый расположен в северо-восточной части острова Ольхон и славится своими яркими красками: мраморными жилами и проплешинами красного лишайника.
Отличный вид на озеро Байкал отрывается со смотровой площадки мыса – высокой красной скалы.
Местное население верит, что Шунтэ-Левый помогает семейным парам решить проблему с бесплодием.
В давние времена, если супруги не могли долгое время родить ребенка им ставили юрту на мысе, после этого обычно проблемы исчезали.
Сейчас такой традиции нет, однако для пар, которые хотят детей, считается хорошей приметой залезть на одну из скал (если хотите мальчика – на левую часть скалы, девочку – на правую).
А теперь в обратный путь!
Переезд до турбазы.
Окончание экскурсии.
Питание: завтрак, обед (пикник), ужин.
Гид: во время экскурсии.
Отдых на Ольхоне. Экскурсии по желанию
Завтрак.
Отдых на Ольхоне.
Можно прогуляться по Сарайскому пляжу, позагорать и искупаться в Байкале (вода достаточно прохладная).
Возможно заказать экскурсии за дополнительную плату (подробнее в разделе Важно знать).
Питание: завтрак, ужин.
Гид: нет.
Отдых на Ольхоне. Экскурсии по желанию
Завтрак.
Отдых на Ольхоне.
Можно прогуляться по Сарайскому пляжу, позагорать и искупаться в Байкале (вода достаточно прохладная).
Возможно заказать экскурсии за дополнительную плату (подробнее в разделе Важно знать).
Питание: завтрак, ужин.
Гид: нет.
Переезд в Иркутск
Завтрак.
Выезд в Иркутск (ориентировочное время выезда с Ольхона 12:00 – 14:00, информация по конкретному выезду будет сообщена за сутки накануне вечером (уточнить у Администратора).
Ориентировочное время прибытия в Иркутск 19:00 – 20:00.
Трансфер и размещение в гостинице в Иркутске.
Питание: завтрак.
Гид: нет.
Отъезд
Завтрак в гостинице.
Окончание тура.
Расчетный час в гостинице 12:00, номер необходимо освободить до 12:00 или продлить на месте.
Дополнительно возможно заказать трансфер в аэропорт или на ж/д вокзал (стоимость 1200 рублей /легковой автомобиль, вместимость до 3 человек).
Питание: завтрак.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице и на базе отдыха, номера с удобствами.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости размещения, руб:
|2-3-местное
|Доплата за 1-местное
|53 715
|16 000
Варианты проживания
Отель «Яковлев» или аналогичный
Отель «Яковлев» расположен в Иркутске, менее чем в 1 км от Иркутского драматического театра и в 1,9 км от дома Волконского.
К услугам гостей номера с общим лаунджем, бесплатный Wi-Fi на всей территории и бесплатная частная парковка. Отель находится в 1,7 км от Иркутска, в 4,6 км от станции Иркутск Первый и в 5,4 км от станции Иркутск Вторая. Стойка регистрации открыта круглосуточно. По запросу осуществляется доставка еды и напитков в номер.
Среди удобств номеров – телевизор и шкаф для одежды. Все номера оснащены чайником, а в некоторых обустроена кухня с холодильником. Кроме того, в номерах отеля «Яковлев» установлен кондиционер и рабочий стол.
Гостевой дом Lake Place или аналогичный
Гостевой дом LakePlace расположен в поселке Хужир. К услугам гостей принадлежности для барбекю и терраса. В гостевом доме обустроена общая кухня и общий лаундж. В число удобств входит бесплатный Wi-Fi, доступный на всей территории. В распоряжении гостей каждого номера собственная ванная комната. В некоторых номерах есть балкон, а из других открывается вид на озеро. Ежедневно для гостей сервируют континентальный завтрак.
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Ответы на вопросы
- Что входит
- Проживание по программе:в Иркутске – гостиница (номер с удобствами)на Ольхоне – база отдыха (номера с удобствами)
- В Иркутске – гостиница (номер с удобствами)
- На Ольхоне – база отдыха (номера с удобствами)
- Питание по программе:1 день – завтрак2-5 день – завтрак, ужин6-7 день – завтрак
- 1 день – завтрак
- 2-5 день – завтрак, ужин
- 6-7 день – завтрак
- Транспортно-экскурсионное обслуживание по программе:обзорная экскурсия по городу Иркутскэтнографический музей "Тальцы"музей Байкала с аквариумамипрогулка по Листвянкеостров Ольхон, Мыс Бурханцелодневная экскурсия по острову Ольхон до мыса Хобой
- Обзорная экскурсия по городу Иркутск
- Этнографический музей "Тальцы"
- Музей Байкала с аквариумами
- Прогулка по Листвянке
- Остров Ольхон, Мыс Бурхан
- Целодневная экскурсия по острову Ольхон до мыса Хобой
- Входные билеты по программе: музей “Тальцы”Байкальский музейсбор Прибайкальского национального парка.
- Музей “Тальцы”
- Байкальский музей
- Сбор Прибайкальского национального парка
- Что не входит
- Авиа или ж/д билеты до г. Иркутска и обратно
- Трансфер в аэропорт или на ж/д вокзал – 1 200 руб. /легковой автомобиль, вместимость до 3 человек
- Дополнительные услуги гостиницы и базы отдыха
- Питание, не указанное в программе тура
- Размещение другого уровня
- Индивидуальное обслуживание
- Дополнительные экскурсии
- Место начала и завершения?
- Иркутск
- Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- удобную повседневную обувь, а также сменную пару;
- теплые вещи на случай непогоды, а также запас носков;
- кепи или бейсболку;
- куртку с капюшоном и молнией (обязательно нужна вечером и утром – в случае дождей и туманов);
- солнцезащитные очки;
- лекарства, средства личной гигиены;
- наличные деньги.
- Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
- Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
- Какие можно заказать дополнительные экскурсии?
Рекомендуем Вам обратить внимание на следующие экскурсии:
Водная экскурсия на остров Огой (продолжительность около 3х часов, ориентировочная стоимость от 3500 руб. /чел., точную стоимость уточнять у гида).
Буддийская ступа, возведенная на острове Огой летом 2005 г., официально именуется как ступа Просветления, Покорения демонов, содержащая статую Женской формы, матери всех Будд.
Другими словами, эта ступа относится к типу ступ, в которую вложены различные буддийские реликвии.
Остров Огой, протянувшийся узкой извивающейся полосой суши с юга на север на 6 км, с воздуха сильно напоминает танцующую богиню Диканю с распростертыми руками, устремленную на север.
Ступа, сооруженная на самой высокой отметке острова (512 м), на высоте 60 метров над уровнем Байкала оказалась расположенной как раз в области сердца острова.
В строительстве ступы принимали участие волонтеры из разных мест: Москвы, Санкт-Петербурга, Минска, Екатеринбурга, Иркутска, Нью-Йорка, Лондона, Лиссабона.
Все необходимое для строительства перебрасывали на катерах и потом вручную поднимали на вершину, а наиболее тяжелые грузы – на вертолетах.
Проект ступы разработан иркутским архитектором.
Строительством руководил лама из Бутана.
Экскурсия на Южную часть острова Ольхон (продолжительность около 6-7-ми часов, ориентировочная стоимость от 2000 руб. /чел., точную стоимость уточнять у гида).
Во время этой экскурсии, вы проедете по Южной части острова с остановками на самых значимых и живописных местах.
Первой остановкой будет смотровая площадка, недалеко от пос. Хужир - где перед вами предстанет панорама поселка, пролив Малое Море и плавные изгибы приморского хребта.
Далее заедем в деревню Ялга к озеру Ханхой, которое отделено песчаной косой от самого Байкала.
Выглядит эффектно, а вода здесь прогревается очень хорошо и пожалуй, это самое теплое место для купания на Ольхоне.
После, маршрут будет лежать по направлению к мысу «Кобылья Голова».
Это живописный мыс южной конечности острова.
Считается, что он внешне напоминает профиль головы лошади и является памятником природы.
Посетим несколько бухт, в пределах мыса, и далее прибудем на смотровую площадку «Трезубец».
От туда открывается вид на Малое Море, его необитаемые острова, и материковую часть.
Во время экскурсии будет организован обед-пикник.
С ухой и чаем на сибирских травках.
Возвращение в Хужир.
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 7 дней
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Отзывы и рейтинг
Весь остальной персонал очень доброжелательный. Водители, которые нас возили на экскурсии, просто молодцы, огромное им спасибо за угощения, всё делали от души,быстро, вкусно, просто большой респект и уважение!!!