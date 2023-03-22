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авг
Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Встреча. Тажеранские степи. Ольхон
Прибытие в город Иркутск.
Сбор группы и отправление на Байкал!
Еще немного и Ваша мечта “увидеть Байкал” станет реальностью!
Городской пейзаж сменится степями, в которых кочевали коренные жители Прибайкалья – буряты.
Затем дорога уведет в темнохвойную тайгу на перевал Прибайкальского хребта.
Здесь мы остановимся на чай с пирогом и познакомимся с традициями местного населения.
Принесем дары местным духам на удачное путешествие.
Перед встречей с Байкалом мы увидим реликтовые Тажеранские степи.
Им около 400 млн. лет.
Здесь нашли уникальные минералы и растения, сохранившиеся с ледникового периода, здесь есть соленые озера с лечебной грязью.
Над плюшевыми горами поют ветра, принося с собой пряный запах степных трав и прохладу с голубого Байкала.
Прибытие на остров Ольхон.
Размещение в отеле на острове.
Ужин.
Гид: да.
Питание: ужин.
Транспорт: микроавтобус + УАЗ.
Мыс Хобой
Завтрак в отеле.
Сегодня мы познакомимся с островом Ольхон, проедем до самой северной точки.
Ольхон – Священное место, с мощной энергетикой, своей душой и силой!
Природа острова Ольхон очень разнообразна.
За один день увидим бескрайние степи, песчаные барханы как в пустыне, темнохвойную тайгу, нагромождение мраморных скал, покрытых разноцветными лишайниками и великолепные панорамы Малого моря и большого Байкала.
Мыс Хобой – самая северная точка острова, место силы.
Вокруг неприступные скалы обрываются вниз на сотни метров в глубину озера.
Совсем рядом самое глубокое место – 1637м.
Прогуляемся до мыса, ощутим энергетику этих мест, узнаем легенду о Деве.
А в это время для нас готовится вкуснейший байкальский обед, частью которого будет уха с байкальской рыбкой!
Возвращение в отель.
Ужин.
Гид: да.
Питание: завтрак, обед, ужин.
Транспорт: УАЗ.
Водная экскурсия на остров Огой
Завтрак в отеле.
Водная экскурсия на остров Огой.
Остров Огой, протянувшийся узкой извивающейся полосой суши с юга на север на 6 км, с воздуха сильно напоминает танцующую богиню Диканю с распростертыми руками, расположен в центре Малого моря.
Буддийская Ступа, официально именуется как ступа Просветления, Покорения демонов, сооруженная на самой высокой отметке острова (512 м), на высоте 60 метров над уровнем Байкала оказалась расположенной как раз в области сердца острова.
Проект ступы разработан иркутским архитектором.
Строительством руководил лама из Бутана.
Мы пройдем на катере по акватории Малого моря, полюбуемся на скалы острова Ольхон, поднимемся на вершину острова Огой, насладимся тишиной, прочувствуем невероятную энергетику этого места и, конечно же, загадаем желание.
Возвращаемся на остров Ольхон, обед и свободное время.
Скучать не придется.
Рядом расположен красивейший Сарайский пляж, скала Шаманка.
Можно часами гулять, заряжаясь энергией Байкала, слушая шум волн и любуясь реликтовым лесом.
А если Вы настроены на более активный отдых, то можно выбрать дополнительные экскурсии, здесь есть чем заняться: рыбалка, вечерняя прогулка на катере по акватории Малого моря, посещение этнической бурятской деревни, конные прогулки (оплачивается отдельно).
Не боитесь дороги и переездов, тогда для Вас экскурсии материкового побережья Малого моря: Сарминское ущелье, Пещера Мечта, Долина Каменных духов, сафари на квадроциклах (оплачивается отдельно).
Ночь в отеле на острове.
Гид: да.
Питание: завтрак, ужин.
Транспорт: нет.
Этно-парк «Золотая орда». Листвянка
Завтрак в отеле и трансфер в Листвянку.
По дороге мы заедем на обед в юрту этно-парка "Золотая орда", здесь же у нас будет мастер-класс по лепке бууз.
Кухня – это как визитная карточка, через нее познаются традиции и культура народов.
Познакомимся с бурятской культурой.
Дегустация вкуснейших и очень сытных блюд бурятской кухни.
Прибытие в Листвянку, размещение в комфортабельной гостинице.
Листвянка совсем другая, не похожая на Ольхон.
Если у Вас останутся силы, прогуляйтесь вечером по набережной, полюбуйтесь закатом.
Гид: да.
Питание: завтрак, обед.
Транспорт: УАЗ + микроавтобус.
Экскурсия на катере вдоль Кругобайкальской железной дороги
Завтрак в отеле.
Экскурсия на катере на Кругобайкальскую железную дорогу.
КБЖД – это уникальный памятник архитектуры.
Часто можно услышать второе название –"Золотая пряжка стального пояса России".
На 84 километра дороги от ст. Култук до ст. Байкал построено 424 инженерных сооружения, в том числе 39 тоннелей общей протяженностью 8994 м.
В обвалоопасных местах построено 14км подпорных стенок, 47 каменных и 3 железных галереи.
По объему, сложности и стоимости работ этот участок не имел себе равных среди железных дорог России.
В нескольких местах мы сойдем на берег.
Полюбуемся уникальными сооружениями, прогуляемся по тоннелям, каменным мостам.
Пообедаем на берегу и вернемся в Листвянку.
Если повезет, то сможем увидеть байкальскую нерпу.
Ту самую.
Часто над водой можно наблюдать любопытную мордочку.
Ночь в отеле в Листвянке.
Гид: да.
Питание: завтрак, обед.
Транспорт: скоростной катер.
Музей Байкала. Камень Черского. Музей Тальцы. Иркутск
Завтрак в отеле.
Сдаем номера.
За время туры мы посетили столько невероятных мест, сделали тысячи фотографий и думаем, что нас нечем удивить.
Но сегодня у нас в программемузей Байкала.
Это не тот музей с древними экспонатами и строгими сотрудниками.
Музей Байкала – настоящий научный институт.
Здесь мы сможем посмотреть на датчик землетрясений, который в прямом эфире фиксирует движение земной коры, познакомимся с историей возникновения Байкала и заглянем в его морское будущее.
Удивимся стокилограммовым осетрам и будем разглядывать эпишуру.
Лично познакомимся с обитателями озера Байкал – хариусом, осетром, щукой, гамарусами и бычками, омулем и нерпой.
От последней вас точно придется отрывать силой.
Поднимемся на смотровую площадку Камень Черского по живописной канатной дороге.
По пути в Иркутск посетим музей “Тальцы”.
Здесь собрана архитектура 17-19 веков.
Настоящие усадьбы ремесленников и избы крестьян вывезены с различных районов Прибайкалья.
Храм со слюдяными окнами, настоящий острог с орудиями, каскад водяных мельниц.
Все это собрано на большой территории музея.
Также есть трактир.
Тут можно перекусить невероятно вкусной выпечкой и испить чаю с сибирскими травами (оплачивается самостоятельно).
Прибытие в Иркутск, размещение в гостинице.
Гостиница удобно расположена в центре города.
Рядом многочисленные кафе, аутентичные магазинчики и сувенирные лавки, красивые храмы.
В пешей доступности набережная реки Ангары.
Прогулка по вечернему городу.
Гид: да.
Питание: завтрак.
Транспорт: микроавтобус.
Отъезд
Завтрак в отеле.
Трансфер в аэропорт/жд вокзал.
Счастливого пути!
Гид: да.
Питание: завтрак.
Транспорт: микроавтобус.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостиницах (благоустроенные номера).
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|2-3-хместное
|Доплата за 1-номестное
|89 150
|26 500
Варианты проживания
Отель Baikal Forest 4* или аналогичная
Отель Baikal Forest расположен в Иркутске, в 2,5 км от галереи В. Бронштейна. К услугам гостей бар и частная парковка. В отеле работает круглосуточная стойка регистрации, ресторан и бесплатный Wi-Fi, а также осуществляется доставка еды и напитков в номер. Желающие могут забронировать семейные номера.
В числе удобств кондиционер, письменный стол, чайник, холодильник, сейф и телевизор с плоским экраном. В собственной ванной комнате установлен душ. В каждом номере гостиницы Baikal Forest предоставляют полотенца и постельное белье.
По утрам гостям предлагают завтрак «шведский стол» или полный английский/ирландский завтрак.
Кроме того, в отеле открыт снэк-бар и бизнес-центр.
Отель Baikal Forest находится в 1,9 км от дома Волконского и в 2,9 км от Иркутского драматического театра. Расстояние до международного аэропорта Иркутск составляет 6 км. За дополнительную плату для гостей организуется трансфер от/до аэропорта.
Отель «Крестовая Падь» или аналогичная
Отель "Крестовая падь" с живописным видом находится всего в 50 метрах от берега озера Байкал. К услугам гостей солнечная терраса и сауна. В каждом номере с принадлежностями для чая/кофе можно посмотреть телевизор с плоским экраном.
В номерах в стиле шале с деревянными панелями есть рабочий стол, мини-бар и собственная ванная комната. В некоторых номерах можно воспользоваться бесплатным Wi-Fi.
ТК СаРайский или аналогичный
Туристический комплекс «СаРайский» расположен рядом с пляжем в поселке Хужир. К услугам гостей ресторан, круглосуточная стойка регистрации, экскурсионное бюро и бесплатный Wi-Fi. В распоряжении гостей детская игровая площадка и терраса. Из окон открывается вид на озеро и горы. В номерах отеля есть письменный стол, телевизор с плоским экраном и собственная ванная комната. Номера оснащены холодильником. Для гостей туристического комплекса Saraysky сервируется континентальный завтрак. Рядом с отелем можно заняться различными видами активного отдыха.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Проживание, указанное в программе
- Сопровождение по программе гидом-экскурсоводом
- Индивидуальный трансфер по программе (микроавтобус на трансферы, УАЗ на о. Ольхон)
- Питание по программе: 1 день – ужин2 день – завтрак, обед, ужин3 день – завтрак, ужин4 день – завтрак, обед5 день – завтрак, обед6-7 дни – завтрак
- 1 день – ужин
- 2 день – завтрак, обед, ужин
- 3 день – завтрак, ужин
- 4 день – завтрак, обед
- 5 день – завтрак, обед
- 6-7 дни – завтрак
- Экскурсионная программа с входными билетами по маршруту: автомобильная экскурсия по о. Ольхонводная экскурсия на остров Огойдегустация бурятских блюд и мастер класс по лепке буузКБЖД на катеремузей Байкалаканатная дорогамузей "Тальцы"
- Автомобильная экскурсия по о. Ольхон
- Водная экскурсия на остров Огой
- Дегустация бурятских блюд и мастер класс по лепке бууз
- КБЖД на катере
- Музей Байкала
- Канатная дорога
- Музей "Тальцы"
- Сбор нац. парка за посещение охраняемых природных территорий
- Что не входит
- Авиа- или ж/д билеты до г. Иркутска и обратно
- Дополнительные услуги гостиницы и базы отдыха
- Питание, не указанное в программе тура
- Размещение другого уровня
- Индивидуальное обслуживание
- Дополнительные экскурсии
- Место начала и завершения?
- Иркутск
- Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Мы рекомендуем вам взять с собой в поездку:
- куртка-ветровка и теплые кофты;
- дождевик;
- кепка/ шляпа/ бандана/ платок;
- легкая шапка;
- купальник;
- футболки/рубашки с длинным рукавом;
- брюки;
- для женщин платье или юбка ниже колен (для посещения храмов);
- кроссовки;
- сандалии;
- обувь для пляжа.
Туристическое снаряжение:
- солнцезащитный крем (фактор защиты не менее 20);
- солнцезащитные очки (с защитой от UV лучей не менее 2);
- репелленты от комаров (лучше покупать в Иркутске, т. к. с ними могут не пропустить в самолет);
- личная аптечка;
- средства личной гигиены;
- накидка от дождя;
- фото- и видеоаппаратура, а также запасные флеш-карты, батарейки, аккумуляторы;
- маленькие гидромешки под документы;
- маленький рюкзак или сумочка для однодневных экскурсий;
- тонкие перчатки;
- зонт;
Документы:
- паспорт;
- полис обязательного медицинского страхования;
- ребенку – свидетельство о рождении;
- для детей, не достигших 18 лет, отправляющихся на маршрут в сопровождении ответственного за них лица (без родителей), необходимо иметь нотариальное согласие от обоих родителей.
- Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
- Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 7 дней
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Отзывы и рейтинг
Весь остальной персонал очень доброжелательный. Водители, которые нас возили на экскурсии, просто молодцы, огромное им спасибо за угощения, всё делали от души,быстро, вкусно, просто большой респект и уважение!!!