Встреча группы в 8:30 в аэропорту г. Иркутск, в 9:00 на ж/д вокзале.
Встретив всех участников группы и разместившись в микроавтобусе, мы отправимся к берегам озера Байкал.
По пути сделаем небольшую петлю, чтобы заехать в Листвянку.
Это знаменитый туристический поселок, где у нас будет возможность посетить музей Байкала.
Здесь мы узнаем о происхождении озера, о его климате, растительном и животном мире, увидим настоящих нерп в огромных аквариумах и даже при желании совершим виртуальное погружение на дно Байкала.
После посещения музея поднимемся на камень Черского, откуда открывается панорама на Байкал и устье реки Ангары – единственной реки, вытекающей из озера.
Далее нас ждет переезд в поселок Сахюрта.
После размещения на базе отдыха устроим знакомство и поделимся своими ожиданиями от этого путешествия.
Автобус: 400 км. Пешком: 3 км. Проживание: турбаза. Питание: не включено.
Сегодня мы совершим прогулку на мыс Крест, откуда открывается шикарная панорама великого ледяного царства озера Байкал.
Поднимемся и на соседнюю возвышенность с видом на Ольхонские ворота, мыс Кобылья голова и пролив Малое море.
Это – первый и волнительный выход на лед Байкала, так что будем изучать многочисленные узоры, удивляться его структуре и наслаждаться этой красотой.
Пешком: 10 км. Проживание: турбаза. Питание: завтрак, обед перекусом.
Сегодня мы покинем Сахюрту и отправимся на остров Ольхон, нас ждут переправа на хивусе (катер на воздушной подушке) и переезд на автобусе либо автомобиле повышенной проходимости.
Живописная дорога проходит вдоль залива Малое море, в котором расположено много различных островов причудливой формы, в том числе Огой и Замогой.
На Ольхоне мы расположимся на одной из уютных баз поселка Хужир.
После обеда посетим мыс Бурхан, на котором находится знаменитая скала Шаманка.
Шаман-скала, одна из девяти святынь Азии, стала своего рода визитной карточкой озера, одним из самых узнаваемых образов Байкала.
В Хужире можно будет взять коньки в прокат, так что сегодня каждый получит возможность прокатиться по блестящему льду озера.
Сделаем потрясающие фотографии прибрежных скал и ледяных образований в свете закатного солнца.
Внедорожный автотранспорт: 65 км + переправа на хивусах. Пешком: 1-2 км. Проживание: турбаза. Питание: завтрак.
Сегодня мы совершим экскурсию на мыс Хобой, из-за качества дороги поедем на УАЗиках, что само по себе – то еще приключение!
Географическая особенность мыса Хобой заключается в том, что он расположен в самой широкой части Байкала, где расстояние от берега до берега составляет почти 80 километров.
Сам мыс представляет собой плоскую каменную плиту, напоминающую своей формой клык зверя.
“Хобой” по-бурятски – клык, коренной зуб.
Мыс Хобой – необычайно живописное место острова Ольхон.
Одной из главных его особенностей являются следы эрозии.
Свирепый байкальский ветер, палящее солнце, а также штормовые волны немалой высоты проточили в камне множество сквозных отверстий.
Одно из них вы найдете в скале Дева.
Оно настолько велико, что в нем во весь рост может встать взрослый человек.
С вершины мыса Хобой открываются невероятной красоты виды на байкальский хребет, его естественное продолжение, поднимающееся из воды – Ушканьи острова, на мыс Рытый и на Баргузинский залив.
Внедорожный автотранспорт: 80 км. Проживание: турбаза. Питание: завтрак, обед на мысе (уха из омуля).
Выйдя с нашей базы на рассвете, посетим соседнюю возвышенность, где установлена беседка и откуда открываются красивые панорамы поселка Хужир и пролива Малое море.
А в течение дня можно будет взять напрокат велосипед на шипованных колесах и совершить велопрогулку вдоль берегов Малого моря прямо по льду, покататься на коньках, сходить в музей, пройтись по сувенирным лавкам.
Это наш последний день на Байкале, поэтому вечером мы обязательно соберемся за большим столом, чтобы поделиться своими впечатлениями о путешествии.
Пешком: 4-10 км. Велосипед или коньки: 6-10 км. Проживание: турбаза. Питание: завтрак.
После завтрака соберём вещи и отправимся в обратный путь – в город Иркутск.
Нас ждёт долгая дорога, скрасит которую общение с участниками тура, ставшими уже совсем родными.
Обратные билеты рекомендуем брать на 18:00 и позже.
Внедорожный автотранспорт: 80 км + переправа на хивусах. Автобус: 300 км. Питание: завтрак.
Тур предусматривает проживание на туристических базах в пос. Сахюрта и пос. Хужир.
Гостевые дома с 2-х, 3-х, 4-х местным размещением, душ и туалет в доме. Завтраки на базе и обеды перекусом включены в стоимость, ужины на базе оплачиваются самостоятельно (ориентировочно 500 р.).
Гостевой дом с 2-х местным размещением, душ и туалет в номере. Завтраки включены в стоимость, обеды и ужины оплачиваются самостоятельно (ориентировочно 500 р.).
Одежда и обувь:
Что взять еще:
Документы:
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».