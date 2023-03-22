После того, как устроитесь на базе и отдохнете от дороги, Вы на целый день отправитесь исследовать остров Ольхон, увидите многообразие его ландшафтов, побываете в сакральных местах и отведаете вкуснейшей ухи прямо на берегу озера.
А также Вас ждут байкальские закаты, Сарминское ущелье, где духи гор разбросали огромные валуны, словно кегли, и водная экскурсия на остров Огой к буддийской Ступе Просветления.
июл
июл
авг
Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Малое море - центр Байкала
Приветствуем Вас в городе Иркутск!
Встреча проходит: в аэропорту 8-8:30 (внутри здания у выхода в город с табличкой), на жд вокзале 8-8:30 (встреча с табличкой у выхода в город внутри здания жд вокзала).
Завтрак (не входит в стоимость) и трансфер на Байкал.
По дороге Вы увидите разнообразие пейзажей Прибайкалья: живописные отроги Прибайкальского хребта, Тажеранскую степь, гористые берега Малого Моря и острова Ольхон.
Проехав поселок Еланцы, обратите внимание на бронзовую фигуру летящего орла – покровителя степных просторов Тажеран и Ольхона.
Размах крыльев около 7 метров, вес около 4 тонн, а высота стелы 9 метров.
Другой интересный памятник установлен на смотровой площадке Куркутского залива.
Здесь увековечили в бронзе Бродягу – героя русской народной песни “По диким степям Забайкалья”.
По прибытии на Малое Море – размещение и обед на базе отдыха (благоустроенные номера).
Информационная встреча.
Ужин.
Пешеходная экскурсия, во время которой Вы узнаете массу интересной информации и Прибайкалье, озере Байкал и традициях местного населения.
Питание: обед, ужин. Гид: да (во время экскурсии).
Остров Ольхон
Завтрак.
Однодневный тур на остров Ольхон.
Маршрут: база отдыха – паромная переправа через пролив Ольхонские ворота – Загли – Кобылья голова – мыс Бурхан – Сарайский пляж – Урочище Песчаное – Саган-Хушун – Хобой – мыс Шунте левый – база отдыха.
Наш путь мы начинаем от базы отдыха, движемся к паромной переправе на о. Ольхон через пролив Ольхонские ворота.
Далее по мере нашего продвижения к центру острова мы увидим:
Залив Загли (Ташкайская губа) – самое солнечное место в Иркутской области.
Мыс Кобылья голова – по форме мыс напоминает голову лошади, пьющей воду из Байкала.
Существует легенда о воинах Чингисхана, которые якобы останавливались табором на этом мысе и оставили после себя огромный чан.
Мыс Хоргой – здесь находится самая высокая точка на Хадайской горе, с которой открывается замечательная панорама южной части острова.
А на перевале – обо в честь ежина – духа перевала.
Здесь нужно обязательно остановиться и кинуть монетку.
И вот наконец-то перед нами открывается чудесный вид на “визитную карточку Байкала”, одну из девяти Святынь Азии – мыс Бурхан или скала Шаманка.
Шаманка была наиболее почитаемым святым местом на Байкале, здесь приносили жертвы и давали обеты со времен появления первых шаманов.
Севернее мыса Бурхан находится великолепный песчаный пляж Сарайского залива, который протянулся на 3 км между мысом Бурхан и пос. Харанцы.
Песчаные валы скрывают уютные поляны в глубине берега, окруженные сосновым лесом.
Урочище Песчаное – (миниатюра известной Бухты Песчаная).
Постоянные ветра, дующие с моря, переносят песок с берега и образуют песчаные отложения, которые называют "Движущимися песками".
На кромке леса, можно встретить ходульные деревья, поднявшиеся над песком на 30 – 40 см на своих корнях.
Саган-Хушун –“белый мыс” – чрезвычайно живописный скалистый мыс протяженностью около 1 км.
Скалы Саган-Хушун внесены в список памятников природы Байкала.
Это место выделяется среди монотонного побережья эффектными скалами пирамидальной формы, известными у местного населения под названием “Три брата”, легенду о которых Вы узнаете во время экскурсии.
И вот перед нами главная цель нашего путешествия: мыс Хобой.
Хобой – сакральное место, место силы и мощной энергетики, самый северный мыс на острове Ольхон.
Мыс Хобой находится вблизи самого широкого места Байкала (79,5 км), и только в хорошую погоду с него можно рассмотреть противоположный берег, гористый контур полуострова Святой Нос.
На мысе находится площадка, где совершаются общеольхонские шаманские тайлаганы.
После пешеходной прогулки до мыса Хобой у нас будет пикник на свежем воздухе, с ухой из Байкальской рыбки.
Возвращение на базу отдыха, ужин.
Питание: завтрак, обед, ужин. Гид: да.
Свободное время. Вечерняя водная экскурсия на катере
Завтрак, обед, ужин.
Свободное время до вечера.
Отдыхаем, гуляем, купаемся, загораем или отправляемся на дополнительную экскурсию (по графику базы отдыха, подробнее в разделе важно знать, не входит в стоимость).
Вечерняя водная экскурсия на катере по Малому морю.
Прогулка начинается перед закатом и продолжается примерно полтора часа.
Вы увидите потрясающе красоты закат на Байкале, сможете покормить чаек и полюбоваться прибрежной природой острова Ольхон.
Питание: завтрак, обед, ужин. Гид: нет.
Экскурсия в Сарминское ущелье
Завтрак.
Сарма – самая крупная из рек (длина 42 км), впадающих в Малое море.
Экскурсия в Сарминское ущелье начинается по живописной дороге вдоль залива Мухор, самого тёплого и мелководного участка пролива Малого моря.
За Хужир-Нугайским заливом начинается обширная дельта реки Сарма, с несколькими низкими песчаными островками, местами гнездования птиц.
Дальнейшее путешествие проходит по дороге в долине реки, по которой в 1643 году прошел казацкий пятидесятник Курбат Иванов.
Взору туристов открывается обширное пространство, с хаотично разбросанными огромными валунами на фоне изумрудной травы, как будто духи гор играли в кегли.
Вся дорога – это смена удивительных по живописности пейзажей: это и цветущая горная долина, и густая лесная чаща, и тропа, ведущая по обрыву над рекой и, конечно же, горная река с ее перепадами и порогами.
Питание: завтрак, обед-пикник, ужин. Гид: да.
Водная экскурсия на остров Огой
Завтрак.
Мы пройдем на катере по акватории Малого моря, полюбуемся на скалы острова Ольхон, поднимемся на вершину острова Огой, насладимся тишиной, прочувствуем невероятную энергетику этого места и конечно же загадаем желание.
Буддисты верят в то, что чем чаще совершать обход святых мест (ступ, буддийских холмов, священных горных вершин) тем больше вероятность того, что загаданное благое желание будет услышано богами и скоро сбудется.
Самые ревностные верующие пытаются обойти святыни 108 раз, считается, что это гарантирует очищение и освобождение.
Питание: завтрак, обед, ужин. Гид: нет.
Отъезд
Завтрак.
Свободное время.
В 12:00 сбор группы, сдача номеров.
Свободное время, обед (не входит в стоимость).
Трансфер в город Иркутск (ориентировочное время выезда 14:30, 250 км, 4 часа).
Окончание программы тура: центр / ЖД вокзал / аэропорт.
Питание: завтрак. Гид: нет.
Проживание
Тур предусматривает проживание на базе отдыха (благоустроенные номера).
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|2-3-местное
|доплата за 1-местное
|59 430
|19 000
Варианты проживания
Мир Байкала или аналогичная
Мир Байкала является одной из лучших баз отдыха в Байкальском регионе. Расположена на берегу Байкала в Ольхонском районе в 2 км от паромной переправы, в 8 км от острова Ольхон, в бухте Базарная губа. База отдыха построена из дерева в традиционном сибирском стиле, благоустроенные номера оснащены всеми удобствами.
Инфраструктура, спорт, отдых:
- Развлекательная площадка: бассейн, настольный теннис, детская комната, платно: настольный футбол, бильярд, кафе-бар, кальянная.
- Открытая детская площадка, волейбольная площадка, зона отдыха у фонтана, беседка, пикниковая площадка, пневматический тир.
- Квадроциклы: круглогодично, 7 собственных единиц техники, также возможно привлечение доп. единиц техники (строго по согласованным маршрутам, в сопровождении инструктора).
- Рыбалка: организуется.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Проживание, указанное в программе (на Малом Море – база отдыха, полностью благоустроенные номера)
- Питание по программе:1 день – обед, ужин2-5 день – завтрак, обед, ужин6 день – завтрак
- 1 день – обед, ужин
- 2-5 день – завтрак, обед, ужин
- 6 день – завтрак
- Транспортно-экскурсионное обслуживание по программе:пешеходная экскурсия на Малом мореоднодневный тур на остров Ольхонэкскурсия в Сарминское ущельеводная экскурсия на остров Огойвечерняя водная прогулка на катересбор Прибайкальского национального парка.
- Пешеходная экскурсия на Малом море
- Однодневный тур на остров Ольхон
- Экскурсия в Сарминское ущелье
- Водная экскурсия на остров Огой
- Вечерняя водная прогулка на катере
- Сбор Прибайкальского национального парка
- Что не входит
- Авиа или ж/д билеты до г. Иркутск и обратно
- Дополнительные услуги гостиницы и базы отдыха
- Питание, не указанное в программе тура
- Размещение другого уровня
- Индивидуальное обслуживание
- Дополнительные экскурсии
- Место начала и завершения?
- Иркутск
- Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- паспорт (для детей свидетельство о рождении);
- для детей, не достигших 18 лет, отправляющихся на маршрут в сопровождении ответственного за них лица (без родителей), необходимо иметь нотариальное согласие от обоих родителей;
- куртка-ветровка и теплые кофты;
- дождевик;
- кепка/ шляпа/ бандана/ платок;
- лёгкая шапка;
- купальник;
- футболки/рубашки с длинным рукавом;
- брюки;
- для женщин платье или юбка ниже колен (для посещения храмов);
- кроссовки;
- сандалии;
- солнцезащитный крем (фактор защиты не менее 20);
- солнцезащитные очки (с защитой от UV лучей не менее 2);
- репелленты от комаров (лучше покупать в Иркутске, т. к. с ними могут не пропустить в самолет);
- личная аптечка;
- средства личной гигиены;
- накидка от дождя;
- фото- и видеоаппаратура, а также запасные флеш-карты, батарейки, аккумуляторы;
- маленькие гидромешки под документы;
- маленький рюкзак или сумочка для однодневных экскурсий;
- тонкие перчатки.
- Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
- Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
- Есть ли скидки в туре?
Детям до 12 лет предоставляется скидка 10%.
- На какое время брать обратный билет?
Настоятельно рекомендуем брать билеты на обратную дорогу домой после 22.00, т. к. возможна задержка. (Ориентировочное время прибытия в Иркутск 19:00 – 20:30).Для туристов, отправляющихся домой на утреннем рейсе предлагаем следующие варианты:
- выезд на сутки раньше, размещение в Иркутске, без изменения стоимости программы;
- индивидуальный трансфер в Иркутск ко времени выезда (ориентировочная доплата: 8000 рублей за легковой автомобиль – до 3 туристов);
- доп. ночь в Иркутске (стоимость от 3500 рублей за одноместный номер, от 4 500 рублей за двухместный номер) и вылет на следующий день.
- Сколько стоят дополнительные экскурсии на Малом море?
Экскурсии автомобильные (УАЗ – Буханка)(стоимость за одного туриста)
Панорамы Байкала и Бухта Змеиная (2-3 часа) (Чай из самовара на берегу)
3 000 р.Экскурсия начинается от базы отдыха по направлению к «Большому морю» -открытому Байкалу. Первым объектомпосещения станет Смотровая обзорная, с которой открывается великолепный вид на Большой Байкал, остров Ольхон, Ольхонские ворота и лазурную бухту. Далее путь проходит вдоль западного побережья Байкала.Минуя подъемы и спуски, группа попадает в ущелье Змеиное, совершенно уединенное уютное местечко, здесь получаются чудесные кадры. Пьем чай с байкальскими травами, делаем фото и возвращаемся обратно.
О. Ольхон – целодневная экскурсия по острову до Северного мыса Хобой. (Обед-Пикник)
5 500 р.Маршрут: паромная переправа черезОльхонские ворота – Загли – Кобыльяголова – мыс Бурхан – Урочище Песчаное – Саган-Хушун – Хобой – турбаза Ольхон по праву называют сердцем Байкала: остров является географическим, историческим и сакральным центром озера. Это одно из самых красивых мест на Байкале, с неимоверной энергетикой, завораживающими пейзажами,множеством легенд и приданий.Он расположен в центральной частиБайкала, вблизи наибольшей отметкиглубины (1637 м), на равном удалении от северной и южной оконечностей озера и сконцентрировал на своей территории все многообразие природных ландшафтов байкальских берегов. Вот степные просторы, песчаные дюны, горы и леса,катыши и галечные пляжи, холмы иобрывы. Ольхон – самый большой остров на Байкале (почти 73 км в длину и до 15 км в ширину), и наша экскурсия проходит от самой южной оконечности острова (паромная переправа) до северной –легендарного мыса Хобой.И конечно же мы посетим самыезначимые места острова:-Мыс Бурхан.-Урочище Песчаное («миниатюра»известной Бухты Песчаная).-Мыс Хобой, самая северная оконечность острова.Обед- пикник, (байкальская уха, чай с местными травами) Сарминское ущелье (+ трекинг по ущелью и чай на берегу реки) (4,5 часа) 3 000 р. Сарминское ущелье - одно из легендарных мест Байкала. Сарма - самая крупная из рек (длина 42 км), впадающих в Малое море. Река берет свое начало с северных склонов Трехголового гольца. За миллионы лет ледяной поток реки Сарма промыл в Приморском хребте мощное ущелье «Сарминское», по обе стороны которого возвышаются две скалы, создающие необычный, несколько зловещий рисунок Сарминских ворот. Здесь, переваливаясь через Приморский хребет с обширной Приленской возвышенности, арктический воздух устремляется в суживающуюся к устью долину, которая на выходе в котловину Байкала образует своего рода природную аэродинамическую трубу. Так рождается мощнейший ветер Срама. Экскурсия в Сарминское Ущелье начинается по живописной дороге вдоль залива Мухор, самого тёплого и мелководного участка пролива Малого моря. За Хужир- Нугайским заливом начинается обширная дельта реки Сарма, с несколькими низкими песчаными островками, местами гнездования птиц. Дальнейшее путешествие проходит по дороге в долине реки, по которой в 1643 году прошел казацкий пятидесятник Курбат Иванов. Взору туристов открывается обширное пространство, с хаотично разбросанными огромными валунами на фоне изумрудной травы, как будто духи гор играли в кегли. Вся дорога - это смена удивительных по живописности пейзажей: это и цветущая горная долина, и густая лесная чаща, и тропа, ведущая по обрыву над рекой и, конечно же, горная река с ее перепадами и порогами. Бухта Ая (4,5 часа). 4 000 р. Удивительна и обширна Тажеранская степь, раскинулась от Ольхонских ворот до чистейших вод горной реки Анга. В этой экскурсии мы посещаем места, которые ближе познакомят наших гостей с природой Байкала и культурой народа проживающего здесь. От Соленых озёр, до прекраснейших видов Бухты Ая с ее бирюзовой водой. Перед взором экскурсантов откроются Панорамы устья реки Анга, штольня из белого мрамора, мы посещаем петроглифы (наскальные письмена) возраст которых датируется от 4-2 тысячелетия. Дорога пролегает вдоль живописных мест, питаемых горной рекой. На смотровой площадке бухты Ая мы сделаем небольшой фото-стоп. К Устью реки Анга + Ая – целодневная экскурсия (обед в кафе бурятской кухни) – 7-8 ч. 5 000 р. Удивительна и обширна Тажеранская степь, раскинулась от Ольхонских ворот до чистейших вод горной реки Анга. В этой экскурсии мы посещаем места, которые ближе познакомят наших гостей с природой Байкала и культурой народа, проживающего здесь. От Соленых озёр, до прекраснейших видов Бухты Ая с ее бирюзовой водой. Перед взором экскурсантов откроются Панорамы устья реки Анга, штольня из белого мрамора, мы посещаем петроглифы (наскальные письмена) возраст которых датируется от 4-2 тысячелетия. Дорога пролегает вдоль живописных мест, питаемых горной рекой. Что бы ближе познакомится с бурятской культурой мы проводим время обеда в традиционном кафе, где можно будет попробовать буузы ручной лепки, традиционный бурятский суп шулэн, домашний хворост. Издревле на Священной Бурятской земле проводятся традиционные Ёрдынские игры у горы Хада Ёрд. Гости нашей компании смогут проникнуться традициями бурятского народа, находясь в сакральном месте. В конце экскурсионной программы мы поднимаемся на гору, где расположился древний сад камней. История разбросанных мегалитов загадочна и возможно их происхождение останется большим секретом для всего человечества. Экскурсия на Южную Часть Ольхона с обедом-пикником. (6-7 часов) 5500 р. Маршрут экскурсии: Смотровая площадка на Поселок Хужир, его окрестности, малое море и пляж Сарайский. Озеро Хэнхой. Смотровая на большой Байкал Озеро сердце. Смотровая трезубец - от куда открывается вид на множественные бухты малого моря и западное побережье. Обед-пикник. Экскурсия на о. Ольхон - Мыс Бурхан (4-5 часов) 3500 р. Байкал - это сердце Сибири, а Ольхон - сердце Байкала. Остров является географическим, историческим и сакральным центром озера - средоточие древних легенд и исторических преданий. Мы направляемся на мыс Бурхан, его также называют скала Шаманка. Место силы с мощной энергетикой! Шаманка была наиболее почитаемым святым местом на Байкале, здесь проводили обряды и давали обеты со времен появления первых шаманов. Пещера мыса считалась местопребыванием Эжина – хозяина острова. Сафари по Тажеранским степям (4 часа) 3500 р. В этой экскурсии, Вы увидите все самые живописные и интересные природные объекты Тажеранских степей. Вы побываете в уникальном местности Прибайкалья - Тажиранские степи. Местные жители называют Тажераны «Маленькой Монголией», настолько этот участок похож на соседнее государтсво. Вы посетите за одну экскурсию все самые живописные и интересные места степей. Услышите много легенд и преданий, а так же узнаете много особенностей местной природы и жизни на этом участке. Экскурсия «Затерянная бухта». (7-8 ч) 5500 р. Бескрайние просторы, Большое море, горы и скалы, и ни души… такой Байкал открывается Вам во время этой экскурсии. Мы пересекаем просторы Тажеранских степей и перед нами открывается Байкал, а далее в горы, в лесную часть берега, вверх на самую вершину, мыс Крест. От подъема захватывает дух, и вот он- панорамный вид на Байкал, небольшие уютные бухточки внизу, в одну из них мы спустимся чуть позже, а пока: наслаждаемся видами и единением с природой! Далее по лесной дороге мы спустимся в бухту, в которой практически не бывает людей, так как добраться сюда очень сложно, побережье бухты – идеальные плоские камешки, по ним так приятно идти и слышать, как они шуршат под ногами. Вода здесь часто бывает достаточно теплой для купания. Пока вы наслаждаетесь Байкалом, мы организуем Вам пикник. На Катере (стоимость на одного туриста)
О. Огой (3 часа)
3500 р Буддийская ступа, возведенная на острове Огой летом 2005г, официально именуется как ступа Просветления, Покорения демонов, содержащая статую Женской формы, матери всех Будд. Другими словами, эта ступа относится к типу ступ, в которую вложены различные буддийские реликвии. Остров Огой, протянувшийся узкой извивающейся полосой суши с юга на север на 6 км, с воздуха сильно напоминает танцующую богиню Диканю с распростертыми руками, устремленную на север. Ступа, сооруженная на самой высокой отметке острова (512 м), на высоте 60 метров над уровнем Байкала оказалась расположенной как раз в области сердца острова.
О. Огой + Замогой (3,5 часа)
4500 р. Экскурсия на о. Огой + о. Замогой – привлекателен, тем, что там периодически устраивают лежбище Байкальский тюлень - нерпа.
Огой + Большой Байкал (3,5 часа)
4500 р. Экскурсия на о. Огой + Выход в Большой Байкал - где Вашему взору откроется вся мощь и величие озера. Прогулка на закате с Шампанским (1 час) 2500 р.Прогулка на корабле на закате по малому морю
- Стоимость указана на 1 чел при группе, может меняться в зависимости от кол-ва чел в группе;
- Доп. экскурсии проходят по графику турбазы;
- Продолжительность ориентировочная (+-) в зависимости от погодных условий, а так же кол-ва чел в группе.
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 6 дней
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Отзывы и рейтинг
Весь остальной персонал очень доброжелательный. Водители, которые нас возили на экскурсии, просто молодцы, огромное им спасибо за угощения, всё делали от души,быстро, вкусно, просто большой респект и уважение!!!