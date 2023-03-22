1 день

Знакомство с Иркутском. Музей «Тальцы». Байкальский музей. Листвянка

Приветствуем Вас в городе Иркутск!

После сбора группы отправляемся на завтрак.

Обзорная экскурсия по городу Иркутск.

Начинаем с того места, где в 1661 году Яков Похабов основал Иркутский острог, здесь же мы увидим самую памятную и древнюю святыню Иркутска – Спасскую церковь, красочный Богоявленский Собор, Польский костел, Вечный огонь, Московские ворота, памятник Первопроходцам.

Знаменский монастырь, рядом с ним памятник Колчаку.

Потом по улице Карла Маркса (историческое название – Большой проспект) мы отправимся на бульвар Гагарина.

Здесь расположены не менее интересные экскурсионные объекты: памятник императору Александру III, поставленный здесь в честь окончания строительства Великой Транссибирской Магистрали, единственный в Сибири Мавританский замок – здание, в котором сейчас находится Иркутский краеведческий музей,"Белый дом" (или Сибиряковский дворец) – дом, принадлежавший вначале купцам Сибиряковым, а затем долгое время служивший резиденцией генерал-губернатора Восточной Сибири.

Трансфер на Байкал.

По пути посещение музея деревянного зодчества “Тальцы”, где собранно более 30 образцов сибирской архитектуры, включая бурятскую юрту и эвенкийский чум, остановка у Шаман-камня, музея Байкала.

Лучше чем здесь, Вы не узнаете о подводном мире Байкала нигде.

Затем прогулка по Листвянке с посещением рыбного и сувенирного рынков.

Возвращение в Иркутск, трансфер в гостиницу.

Размещение в гостинице (благ. номер).

Питание: завтрак.

Гид: да.