Весенний экспресс по льду Байкала

5
3 отзыва
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Ответы на вопросы
Мы приглашаем вас в весенний экспресс тур по льду Байкала. Мы познакомим Вас с местной культурой и традициями. Недалеко от Улан-Удэ в Бурятии находится знаменитейший центр буддизма в России — Иволгинский дацан.

Наш тур начинается именно с этого светлого места силы! Далее Вы увидите Байкал с двух сторон: западное побережье во главе с островом Ольхон и восточное побережье с его величественным полуостровом Святой Нос и Чивыркуйским заливом.

Вы будете любоваться льдом и даже поваляетесь на нем в самой глубокой точке Байкала, где под вами будет 1 642 метра воды! Вы будете принимать ванную из горячего источника прямо на берегу озера и кушать настоящую байкальскую уху, увидите своими глазами мощные торосы и сокуи, будете «бурханить», париться в баньке, встречать закаты и восхищаться звездным небом.
Весенний экспресс по льду Байкала
Весенний экспресс по льду Байкала
Весенний экспресс по льду Байкала
Весенний экспресс по льду Байкала
Весенний экспресс по льду Байкала
Весенний экспресс по льду Байкала
Весенний экспресс по льду Байкала
Весенний экспресс по льду Байкала
Весенний экспресс по льду Байкала
Весенний экспресс по льду Байкала
Весенний экспресс по льду Байкала
Весенний экспресс по льду Байкала
Весенний экспресс по льду Байкала
Весенний экспресс по льду Байкала
Весенний экспресс по льду Байкала
Весенний экспресс по льду Байкала
Весенний экспресс по льду Байкала
Весенний экспресс по льду Байкала
Ближайшие даты:
14
мар
17
мар
20
мар

Что вас ожидает:

Оригинальный ледовый транспорт
Оригинальный ледовый транспорт
Мы пересечем Байкал по льду на хивусе и увидим с разных ракурсов самые известные мысы Ольхона!
Баня с байкальской купелью
Баня с байкальской купелью
Будем чередовать обжигающий жар бани, экстремальное ныряние в прорубь и полный релакс в купели
Царство льда
Царство льда
Отправимся в экспедицию по пещерам и гротам, украшенных причудливыми сосульками и сокуями
Мощная энергетика священных мест
Мощная энергетика священных мест
Мы узнаем мифы и легенды Ольхона, передающиеся бурятами из поколения в поколение
Пальчики оближешь!
Пальчики оближешь!
Нас ждет сочная бурятская кухня и пикники со вкуснейшей ухой прямо на льду

Программа тура по дням

1 день

Иволгинский дацан. Дорога на Байкал

Представители компании встретят вас в аэропорту или на ж/д вокзале Улан-Удэ.

Начинаем наше путешествие с экскурсии в Иволгинский дацан – духовную столицу буддизма России.

Вы узнаете о буддизме, о истории монастыря. В дацане находится известное на весь мир нетленное тело Хамбо-ламы Даши Итигэлова.

Даже далекие от религии люди остаются под впечатлением от посещения дацана: яркие дуганы и молитвенные барабаны хурдэ, особенная аура и сильная энергетика.

На территории дацана вас также будет ждать плотный бурятский завтрак перед дорогой на Байкал.

После завтрака отправляемся на Байкал.

По пути осматривая достопримечательности и делая остановки в священных местах: перевал Пыхта, где находится шаманский обо, Сретенский женский монастырь, речка Хаим и природный памятник скала «Черепашка», где мы впервые знакомимся со священным озером, а в селе Турка нас уже будет ждать вкусный обед.

Сегодня мы останавливаемся в гостевом доме в селе Максимиха.

Включено: проживание в гостевом доме Байкал-парк отель, завтрак, обед, ужин, трансфер, услуги гида.

Иволгинский дацан. Дорога на БайкалИволгинский дацан. Дорога на БайкалИволгинский дацан. Дорога на БайкалИволгинский дацан. Дорога на Байкал
2 день

Забайкальский национальный парк. Чивыркуйский залив. Лед. Термальные источники. Баня. Байкальская кухня

После отдыха и завтрака, полные сил и бодрости, отправляемся в Заповедное Подлеморье, так называется восточное побережье Байкала, на встречу новым впечатлениям!

Дорога к живописному Чивыркуйскому заливу лежит через Забайкальский национальный парк, на въезде в который мы и делаем нашу первую остановку.

Посещаем визитно-информационный центр, где гид подробно расскажет о сегодняшнем маршруте и покажет его на карте, проведет вводную экскурсию об истории Баргузинского заповедника и его обитателях.

И вот мы уже в заповедных местах!

Делаем остановку на самом длинном песчаном пляже Байкала, он называется Мягкая Карга, отсюда открываются виды на Баргузинский залив и вершины полуострова Святой Нос.

Заснеженные горы Святого Носа на фоне зимнего Байкала – это сказочный фон для потрясающих фотографий, которые отлично получаются и без специальных дополнительных фильтров.

Нашей следующей остановкой будет священное место около ручья Буртуй с самой чистой водой, для того, чтобы сделать подношение Бурхану, духу-хозяину полуострова.

Здесь установлены два деревянных изваяния шамана и шаманки, где каждый гость должен сделать подношение и попросить разрешение на посещение, удачной дороги, хорошей погоды.

Начинаем проникаться обычаями и традициями сакральных мест!

Добравшись до Чивыркуйского залива, мы делаем остановку на кордоне Монахово, чтобы подняться по 336 ступенькам (по количеству рек, впадающих в Байкал) на смотровую площадку: отсюда можно полюбоваться на залив и Баргузинский хребет с высоты.

Ну что, готовы вступить на лед? Тогда вперед!

Выезжаем на зимнюю дорогу по метровому байкальскому льду и начинаем экспедицию по пещерам и гротам, расположенным на островах Чивыркуйского залива – Птичий базар, Голый и Лохматый, украшенные причудливыми сосульками и сокуями, это наплески на скалы, созданные борьбой стихий – сурового мороза и неукротимой мощи Байкала.

Во время прогулки по Байкалу сделаем стоянку в бухте Змеевой, здесь прямо на побережье под открытым небом, можно принять горячие ванны.

Термальные источники выдают комфортную воду с температурой 38-45 градусов.

На источнике установлены две купели из сруба.

Нас ждёт вкусный обед на свежем воздухе, прямо на льду Байкалу.

Вечером, после возвращения с экскурсии, мы едем в баню с байкальской купелью на берегу Баргузинского залива!

Классно попариться после морозного денька, чередуя обжигающий жар бани, экстремальное ныряние в прорубь и полный релакс в купели.

А после бани нас ждет ужин байкальской кухни.

Включено: проживание в гостевом доме Байкал-парк отель, завтрак, обед, ужин, трансфер, услуги гида.

Забайкальский национальный парк. Чивыркуйский залив. Лед. Термальные источники. Баня. Байкальская кухняЗабайкальский национальный парк. Чивыркуйский залив. Лед. Термальные источники. Баня. Байкальская кухняЗабайкальский национальный парк. Чивыркуйский залив. Лед. Термальные источники. Баня. Байкальская кухняЗабайкальский национальный парк. Чивыркуйский залив. Лед. Термальные источники. Баня. Байкальская кухня
3 день

Путешествие на хивусе до Ольхона

Сегодня после завтрака, мы переезжаем в порт Турка, и отправляемся на судне на воздушной подушке по льду Байкал до острова Ольхон.

Это незабываемые эмоции: когда судно идёт надо льдом и торосами, по прямой траектории и на многие километры нет никого, кроме нашей компании, а под ногами сотни метров воды!

Сделаем такие трендовые фотографии, от которых будет захватывать дух, и множество лайков обеспечены.

Достигнув крайней северной точки острова Ольхон, мы знакомимся с его священными мысами Хобой («Клык») и Саган-Хушун («Белый мыс»).

Это энергетически сильные места, которые жители острова почитают веками и именно здесь сосредоточение красивейших торосов и сокуй!

Мы узнаем мифы и легенды Ольхона, передающиеся бурятами из поколения в поколение, воочию увидим неприступные скалы, красивейшие пейзажи.

На Ольхоне нас ждёт походный обед на льду Байкала.

Вечером возвращаемся в порт Турка и едем в Улан-Удэ.

Устроим торжественный прощальный ужин в национальном кафе.

Включено: проживание в гостинице в Улан-Удэ, завтрак, обед, ужин, трансфер, услуги гида.

Путешествие на хивусе до ОльхонаПутешествие на хивусе до ОльхонаПутешествие на хивусе до ОльхонаПутешествие на хивусе до Ольхона
4 день

Отъезд

Утром трансфер в аэропорт Улан-Удэ.

До свидания и до новых встреч.

Проживание

Тур предусматривает проживание в двухместных в благоустроенных номерах на Байкале (Байкал парк отель) и в Улан-Удэ (отель Хунну 4*).

Доплата за одноместное размещение 8 000 рублей.

Варианты проживания

Отель Байкал Park

2 ночи

«Отель Байкал Park» расположен в Максимихе.

Среди услуг для красоты и здоровья — сауна, паровая баня, баня и хамам.

Специально к услугам гостей, не упускающих возможность заняться спортом, настольный теннис. Для любителей зимних видов спорта здесь предоставляются следующие услуги: катание на лыжах и прокат лыжной экипировки. На территории есть площадка для пикника и площадка для барбекю. А ещё в распоряжении гостей индивидуальная регистрация заезда и отъезда.

Размещение в благоустроенных номерах.

Бесплатный Wi-Fi в номерах.

Отель Байкал ParkОтель Байкал ParkОтель Байкал ParkОтель Байкал ParkОтель Байкал ParkОтель Байкал Park

Отель HUNNU

1 ночь

Отель HUNNU расположен в Улан-Удэ, в 2,7 км от Улан-Удэ. К услугам гостей ресторан, бесплатная частная парковка и бар. Отель HUNNU расположен в Улан-Удэ, в 2,7 км от Улан-Удэ. К услугам гостей ресторан, бесплатная частная парковка и бар. В отеле работают круглосуточная стойка регистрации, доставка еды и напитков в номер, а также бесплатный Wi-Fi на всей территории. Для гостей могут организовать трансфер от/до аэропорта. Среди удобств номеров — кондиционер, телевизор с плоским экраном и кабельными каналами, холодильник, рабочий стол, чайник, душ и банные халаты. В распоряжении гостей некоторых номеров мини-кухня с микроволновой печью. Гостям предоставляются полотенца и постельное белье.

Отель HUNNUОтель HUNNUОтель HUNNUОтель HUNNUОтель HUNNUОтель HUNNU

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер на протяжении всего маршрута
  • Проживание в благоустроенных двухместных и трехместных номерах
  • 3 разовое питание (завтраки, обеды, перекусы, ужины) в зависимости от программы дня
  • Все экскурсии по программе
  • Вход в национальный парк
  • Услуги гида-экскурсовода
  • Все активности и развлечения (баня, поездки на хивусе)
  • Встреча в аэропорту/жд вокзале г. Улан-Удэ и трансфер в гостиницу
  • Купание в горячих источниках на берегу Байкала
  • Трансфер в аэропорт/жд вокзал
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Улан-Удэ и обратно
  • Питание, не указанное в программе
  • Сувениры
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Республика Бурятия, Улан-Удэ
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • непромокаемая обувь с нескользящей подошвой, рассчитанная на температурный режим до -20;
  • термобелье и термоноски;
  • шапка;
  • теплые перчатки непромокаемые;
  • теплая, непродуваемая куртка;
  • лыжные штаны;
  • шарф, между термобельем и курткой – в идеале флисовая кофта;
  • купальник, тапочки резиновые, полотенце для посещения горячих источников и бани;
  • солнцезащитные очки с уф-фактором, солнцезащитный крем;
  • фотоаппарат и зарядное устройство;
  • грелка электрическая для обуви – просушить обувь ночью в гостинице;
  • одноразовые грелки для обуви и тела (например, грелки Outventure из Спортмастера);
  • салфетки влажные для личного пользования;
  • пауэрбанк для подзарядки телефона и техники;
  • личная аптечка (лекарства, которые принимаете именно Вы);
  • антисептик для рук.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Покатаемся ли на коньках?

Бесплатно по очереди выдаются коньки для фото и небольших покатушек (если вам подойдет размер).

Комплектация 2 пары мужских (42, 43) и 2 пары женских (раздвижные 37-39 размер).

Для скоростного катания на байкальском льду нужны хорошие навыки, много мелких трещин, которые надо уметь перепрыгивать.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 4 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 17 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Ю
22 июля 2023
Покупали тур у "Большой Страны" Туроператор заслуживает самых высоких оценок. Все чётко, постоянно на связи, удобная форма оплаты, адекватные цены.
Покупали тур у "Большой Страны" Туроператор заслуживает самых высоких оценок. Все чётко, постоянно на связи, удобная форма оплаты, адекватные цены.Покупали тур у "Большой Страны" Туроператор заслуживает самых высоких оценок. Все чётко, постоянно на связи, удобная форма оплаты, адекватные цены.Покупали тур у "Большой Страны" Туроператор заслуживает самых высоких оценок. Все чётко, постоянно на связи, удобная форма оплаты, адекватные цены.Покупали тур у "Большой Страны" Туроператор заслуживает самых высоких оценок. Все чётко, постоянно на связи, удобная форма оплаты, адекватные цены.Покупали тур у "Большой Страны" Туроператор заслуживает самых высоких оценок. Все чётко, постоянно на связи, удобная форма оплаты, адекватные цены.Покупали тур у "Большой Страны" Туроператор заслуживает самых высоких оценок. Все чётко, постоянно на связи, удобная форма оплаты, адекватные цены.Покупали тур у "Большой Страны" Туроператор заслуживает самых высоких оценок. Все чётко, постоянно на связи, удобная форма оплаты, адекватные цены.Покупали тур у "Большой Страны" Туроператор заслуживает самых высоких оценок. Все чётко, постоянно на связи, удобная форма оплаты, адекватные цены.
Ш
4 июля 2023
Организация тура на высоте! Гостеприимство и комфорт на высоком уровне.
О
24 мар 2023
Организация тура 12-17 марта 2023 года была на высочайшем уровне. Нас встретили, поселили, кормили, возили, организовали и проводили интереснейшие экскурсии. Особенно стоит отметить организацию и проведение мероприятий на льду Байкала. Это незабываемое время… Мы очень довольны этим туром и рады, что он у нас был. Спасибо всем организаторам тура.

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Многодневные туры
3-дневные туры
4-дневные туры
Весенние

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