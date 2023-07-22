Наш тур начинается именно с этого светлого места силы! Далее Вы увидите Байкал с двух сторон: западное побережье во главе с островом Ольхон и восточное побережье с его величественным полуостровом Святой Нос и Чивыркуйским заливом.
Вы будете любоваться льдом и даже поваляетесь на нем в самой глубокой точке Байкала, где под вами будет 1 642 метра воды! Вы будете принимать ванную из горячего источника прямо на берегу озера и кушать настоящую байкальскую уху, увидите своими глазами мощные торосы и сокуи, будете «бурханить», париться в баньке, встречать закаты и восхищаться звездным небом.
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Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Иволгинский дацан. Дорога на Байкал
Представители компании встретят вас в аэропорту или на ж/д вокзале Улан-Удэ.
Начинаем наше путешествие с экскурсии в Иволгинский дацан – духовную столицу буддизма России.
Вы узнаете о буддизме, о истории монастыря. В дацане находится известное на весь мир нетленное тело Хамбо-ламы Даши Итигэлова.
Даже далекие от религии люди остаются под впечатлением от посещения дацана: яркие дуганы и молитвенные барабаны хурдэ, особенная аура и сильная энергетика.
На территории дацана вас также будет ждать плотный бурятский завтрак перед дорогой на Байкал.
После завтрака отправляемся на Байкал.
По пути осматривая достопримечательности и делая остановки в священных местах: перевал Пыхта, где находится шаманский обо, Сретенский женский монастырь, речка Хаим и природный памятник скала «Черепашка», где мы впервые знакомимся со священным озером, а в селе Турка нас уже будет ждать вкусный обед.
Сегодня мы останавливаемся в гостевом доме в селе Максимиха.
Включено: проживание в гостевом доме Байкал-парк отель, завтрак, обед, ужин, трансфер, услуги гида.
Забайкальский национальный парк. Чивыркуйский залив. Лед. Термальные источники. Баня. Байкальская кухня
После отдыха и завтрака, полные сил и бодрости, отправляемся в Заповедное Подлеморье, так называется восточное побережье Байкала, на встречу новым впечатлениям!
Дорога к живописному Чивыркуйскому заливу лежит через Забайкальский национальный парк, на въезде в который мы и делаем нашу первую остановку.
Посещаем визитно-информационный центр, где гид подробно расскажет о сегодняшнем маршруте и покажет его на карте, проведет вводную экскурсию об истории Баргузинского заповедника и его обитателях.
И вот мы уже в заповедных местах!
Делаем остановку на самом длинном песчаном пляже Байкала, он называется Мягкая Карга, отсюда открываются виды на Баргузинский залив и вершины полуострова Святой Нос.
Заснеженные горы Святого Носа на фоне зимнего Байкала – это сказочный фон для потрясающих фотографий, которые отлично получаются и без специальных дополнительных фильтров.
Нашей следующей остановкой будет священное место около ручья Буртуй с самой чистой водой, для того, чтобы сделать подношение Бурхану, духу-хозяину полуострова.
Здесь установлены два деревянных изваяния шамана и шаманки, где каждый гость должен сделать подношение и попросить разрешение на посещение, удачной дороги, хорошей погоды.
Начинаем проникаться обычаями и традициями сакральных мест!
Добравшись до Чивыркуйского залива, мы делаем остановку на кордоне Монахово, чтобы подняться по 336 ступенькам (по количеству рек, впадающих в Байкал) на смотровую площадку: отсюда можно полюбоваться на залив и Баргузинский хребет с высоты.
Ну что, готовы вступить на лед? Тогда вперед!
Выезжаем на зимнюю дорогу по метровому байкальскому льду и начинаем экспедицию по пещерам и гротам, расположенным на островах Чивыркуйского залива – Птичий базар, Голый и Лохматый, украшенные причудливыми сосульками и сокуями, это наплески на скалы, созданные борьбой стихий – сурового мороза и неукротимой мощи Байкала.
Во время прогулки по Байкалу сделаем стоянку в бухте Змеевой, здесь прямо на побережье под открытым небом, можно принять горячие ванны.
Термальные источники выдают комфортную воду с температурой 38-45 градусов.
На источнике установлены две купели из сруба.
Нас ждёт вкусный обед на свежем воздухе, прямо на льду Байкалу.
Вечером, после возвращения с экскурсии, мы едем в баню с байкальской купелью на берегу Баргузинского залива!
Классно попариться после морозного денька, чередуя обжигающий жар бани, экстремальное ныряние в прорубь и полный релакс в купели.
А после бани нас ждет ужин байкальской кухни.
Включено: проживание в гостевом доме Байкал-парк отель, завтрак, обед, ужин, трансфер, услуги гида.
Путешествие на хивусе до Ольхона
Сегодня после завтрака, мы переезжаем в порт Турка, и отправляемся на судне на воздушной подушке по льду Байкал до острова Ольхон.
Это незабываемые эмоции: когда судно идёт надо льдом и торосами, по прямой траектории и на многие километры нет никого, кроме нашей компании, а под ногами сотни метров воды!
Сделаем такие трендовые фотографии, от которых будет захватывать дух, и множество лайков обеспечены.
Достигнув крайней северной точки острова Ольхон, мы знакомимся с его священными мысами Хобой («Клык») и Саган-Хушун («Белый мыс»).
Это энергетически сильные места, которые жители острова почитают веками и именно здесь сосредоточение красивейших торосов и сокуй!
Мы узнаем мифы и легенды Ольхона, передающиеся бурятами из поколения в поколение, воочию увидим неприступные скалы, красивейшие пейзажи.
На Ольхоне нас ждёт походный обед на льду Байкала.
Вечером возвращаемся в порт Турка и едем в Улан-Удэ.
Устроим торжественный прощальный ужин в национальном кафе.
Включено: проживание в гостинице в Улан-Удэ, завтрак, обед, ужин, трансфер, услуги гида.
Отъезд
Утром трансфер в аэропорт Улан-Удэ.
До свидания и до новых встреч.
Проживание
Тур предусматривает проживание в двухместных в благоустроенных номерах на Байкале (Байкал парк отель) и в Улан-Удэ (отель Хунну 4*).
Доплата за одноместное размещение 8 000 рублей.
Варианты проживания
Отель Байкал Park
«Отель Байкал Park» расположен в Максимихе.
Среди услуг для красоты и здоровья — сауна, паровая баня, баня и хамам.
Специально к услугам гостей, не упускающих возможность заняться спортом, настольный теннис. Для любителей зимних видов спорта здесь предоставляются следующие услуги: катание на лыжах и прокат лыжной экипировки. На территории есть площадка для пикника и площадка для барбекю. А ещё в распоряжении гостей индивидуальная регистрация заезда и отъезда.
Размещение в благоустроенных номерах.
Бесплатный Wi-Fi в номерах.
Отель HUNNU
Отель HUNNU расположен в Улан-Удэ, в 2,7 км от Улан-Удэ. К услугам гостей ресторан, бесплатная частная парковка и бар. Отель HUNNU расположен в Улан-Удэ, в 2,7 км от Улан-Удэ. К услугам гостей ресторан, бесплатная частная парковка и бар. В отеле работают круглосуточная стойка регистрации, доставка еды и напитков в номер, а также бесплатный Wi-Fi на всей территории. Для гостей могут организовать трансфер от/до аэропорта. Среди удобств номеров — кондиционер, телевизор с плоским экраном и кабельными каналами, холодильник, рабочий стол, чайник, душ и банные халаты. В распоряжении гостей некоторых номеров мини-кухня с микроволновой печью. Гостям предоставляются полотенца и постельное белье.
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Ответы на вопросы
- Что входит
- Трансфер на протяжении всего маршрута
- Проживание в благоустроенных двухместных и трехместных номерах
- 3 разовое питание (завтраки, обеды, перекусы, ужины) в зависимости от программы дня
- Все экскурсии по программе
- Вход в национальный парк
- Услуги гида-экскурсовода
- Все активности и развлечения (баня, поездки на хивусе)
- Встреча в аэропорту/жд вокзале г. Улан-Удэ и трансфер в гостиницу
- Купание в горячих источниках на берегу Байкала
- Трансфер в аэропорт/жд вокзал
- Что не входит
- Авиа- и ж/д билеты до г. Улан-Удэ и обратно
- Питание, не указанное в программе
- Сувениры
- Личные расходы
- Место начала и завершения?
- Республика Бурятия, Улан-Удэ
- Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- непромокаемая обувь с нескользящей подошвой, рассчитанная на температурный режим до -20;
- термобелье и термоноски;
- шапка;
- теплые перчатки непромокаемые;
- теплая, непродуваемая куртка;
- лыжные штаны;
- шарф, между термобельем и курткой – в идеале флисовая кофта;
- купальник, тапочки резиновые, полотенце для посещения горячих источников и бани;
- солнцезащитные очки с уф-фактором, солнцезащитный крем;
- фотоаппарат и зарядное устройство;
- грелка электрическая для обуви – просушить обувь ночью в гостинице;
- одноразовые грелки для обуви и тела (например, грелки Outventure из Спортмастера);
- салфетки влажные для личного пользования;
- пауэрбанк для подзарядки телефона и техники;
- личная аптечка (лекарства, которые принимаете именно Вы);
- антисептик для рук.
- Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
- Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
- Покатаемся ли на коньках?
Бесплатно по очереди выдаются коньки для фото и небольших покатушек (если вам подойдет размер).
Комплектация 2 пары мужских (42, 43) и 2 пары женских (раздвижные 37-39 размер).
Для скоростного катания на байкальском льду нужны хорошие навыки, много мелких трещин, которые надо уметь перепрыгивать.
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 4 дней
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 17 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.