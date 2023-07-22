2 день

Забайкальский национальный парк. Чивыркуйский залив. Лед. Термальные источники. Баня. Байкальская кухня

После отдыха и завтрака, полные сил и бодрости, отправляемся в Заповедное Подлеморье, так называется восточное побережье Байкала, на встречу новым впечатлениям!

Дорога к живописному Чивыркуйскому заливу лежит через Забайкальский национальный парк, на въезде в который мы и делаем нашу первую остановку.

Посещаем визитно-информационный центр, где гид подробно расскажет о сегодняшнем маршруте и покажет его на карте, проведет вводную экскурсию об истории Баргузинского заповедника и его обитателях.

И вот мы уже в заповедных местах!

Делаем остановку на самом длинном песчаном пляже Байкала, он называется Мягкая Карга, отсюда открываются виды на Баргузинский залив и вершины полуострова Святой Нос.

Заснеженные горы Святого Носа на фоне зимнего Байкала – это сказочный фон для потрясающих фотографий, которые отлично получаются и без специальных дополнительных фильтров.

Нашей следующей остановкой будет священное место около ручья Буртуй с самой чистой водой, для того, чтобы сделать подношение Бурхану, духу-хозяину полуострова.

Здесь установлены два деревянных изваяния шамана и шаманки, где каждый гость должен сделать подношение и попросить разрешение на посещение, удачной дороги, хорошей погоды.

Начинаем проникаться обычаями и традициями сакральных мест!

Добравшись до Чивыркуйского залива, мы делаем остановку на кордоне Монахово, чтобы подняться по 336 ступенькам (по количеству рек, впадающих в Байкал) на смотровую площадку: отсюда можно полюбоваться на залив и Баргузинский хребет с высоты.

Ну что, готовы вступить на лед? Тогда вперед!

Выезжаем на зимнюю дорогу по метровому байкальскому льду и начинаем экспедицию по пещерам и гротам, расположенным на островах Чивыркуйского залива – Птичий базар, Голый и Лохматый, украшенные причудливыми сосульками и сокуями, это наплески на скалы, созданные борьбой стихий – сурового мороза и неукротимой мощи Байкала.

Во время прогулки по Байкалу сделаем стоянку в бухте Змеевой, здесь прямо на побережье под открытым небом, можно принять горячие ванны.

Термальные источники выдают комфортную воду с температурой 38-45 градусов.

На источнике установлены две купели из сруба.

Нас ждёт вкусный обед на свежем воздухе, прямо на льду Байкалу.

Вечером, после возвращения с экскурсии, мы едем в баню с байкальской купелью на берегу Баргузинского залива!

Классно попариться после морозного денька, чередуя обжигающий жар бани, экстремальное ныряние в прорубь и полный релакс в купели.

А после бани нас ждет ужин байкальской кухни.

Включено: проживание в гостевом доме Байкал-парк отель, завтрак, обед, ужин, трансфер, услуги гида.