Весенний Ольхон

Классический тур по острову Ольхон на Байкале

5
3 отзыва
Программа по дням
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Ответы на вопросы
Классический тур по острову Ольхон на Байкале – это знакомство с центром Ольхона, его главными “местами силы”, священными местами и популярными туристическими локациями.

В тур включена экскурсия на северную часть острова Ольхон, посещение мыса Хобой, мыса Любви и Саган-Хушун, а также скульптуры Даши Намдакова “Хранитель Байкала”.

За эти три дня тура вы перезагрузитесь и отдохнете в окружении прекрасной природной красоты Байкала!
Весенний Ольхон
Весенний Ольхон
Весенний Ольхон
Весенний Ольхон
Весенний Ольхон
Весенний Ольхон
Весенний Ольхон
Весенний Ольхон
Весенний Ольхон
Весенний Ольхон
Весенний Ольхон
Весенний Ольхон
Ближайшие даты:

Что вас ожидает 🤩

Хранитель Байкала
Хранитель Байкала
Своими глазами увидим впечатляющее творение известного скульптора Даши Намдакова
Место Силы
Место Силы
Почувствуем мощную энергетику самой мистической локации Ольхона – скалы Шаманки
Пикник на Хобое
Пикник на Хобое
Подкрепим силы, вкушая ароматный обед на фоне красивой байкальской природы!

Программа тура по дням

1 день

Дорога на Ольхон

Из Иркутска на групповом трансфере вы отправитесь в сторону самого популярного места на Байкале – на остров Ольхон.

Ольхон – это остров, и на него попадают через паромную переправу в летнее время (или когда сходит лед) и по ледовой переправе зимой, весной, когда ледовый покров уже недостаточно плотный, а паром еще не ходит, перемещаются на хивусах (переправа на хивусах в счет тура не входит и оплачивается туристами самостоятельно).

До переправы ваш путь ляжет по "Марсианской дороге", как часто отзываются о Тажеранских степях наши туристы.

Ландшафты действительно переносят в какую-то инопланетную реальность!

Приехав на остров, вы заселитесь в его центре – поселке Хужир.

Вечером у вас останется свободное время, которое можно провести, изучая окрестности поселка.

В пешей доступности находится визитная карточка Байкала, самая популярная, узнаваемая и при этом энергетически сильная локация – мыс Бурхан, скала Шаманка.

Мы рекомендуем прогуляться туда на закате – лучи заходящего солнца горящими оттенками окрашивают воды Байкала.

Включено в стоимость: групповой трансфер, проживание.

Дорога на ОльхонДорога на ОльхонДорога на ОльхонДорога на Ольхон
2 день

Экскурсия на мыс Хобой

После завтрака вы отправитесь на экскурсию в живописную часть острова – на север, к мысу Хобой.

Мыс расположен на самом севере острова.

Его название переводится с языка местного населения как "клык", и действительно, скалистые обрывистые берега в этих местах напоминают звериные клыки.

Вы также посетите мыс Любви (или мыс Шунтэ-Левый).

Местные говорят, что раньше на мыс приезжали бездетные пары, и после проведенных обрядов и молитв, у них вскоре обязательно рождались дети.

Считается, что мыс не утратил свою волшебную силу и по сей день.

Кроме того, в рамках экскурсии вы захватите мыс Саган-Хушун (или "Три брата") – отвесную скалу из белоснежного мрамора.

Увидите своими глазами необычную и впечатляющую творение известного скульпторе Даши Намдакова “Хранитель Байкала” – это его дар Байкалу.

Смотрится скульптура необычайно аутентично и величественно!

Вы подкрепите силы, вкушая ароматный обед на фоне красивой байкальской природы!

Экскурсия проходит с остановками в наиболее красивых местах, где вы можете сделать прекрасные фото на память.

Вернувшись в гостиницу, вечер можно посвятить прогулке на конях (необходимо бронировать заранее до выезда на Ольхон, не входит в стоимость), отдыху.

Включено в стоимость: проживание, завтрак, экскурсия, обед-пикник, групповой трансфер, разрешения на посещение национального парка.

Экскурсия на мыс ХобойЭкскурсия на мыс ХобойЭкскурсия на мыс ХобойЭкскурсия на мыс ХобойЭкскурсия на мыс Хобой
3 день

Прощание с Ольхоном

В этот день наше с вами удивительное путешествие подходит к концу.

За время этого приключения у вас останутся много новых и ярких воспоминаний, впечатлений!

Включено в стоимость: завтрак, групповой трансфер.

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице или базе отдыха на Ольхоне (2 ночи).

Стоимость проживания зависит от выбранного уровня комфорта:

  • Стандарт — варианты размещения с номерами категории “Стандарт”;
  • Комфорт — проживание на вилле или в отеле с высоким уровнем комфорта (полулюкс, люкс).

Возможность проживания в конкретном объекте размещения также зависит от загруженности и свободных дат. Более подробную информацию уточняйте у туроператора.

Стоимость проживания в зависимости от выбранного тарифа за 1 человека, руб:

СтандартКомфорт
19 00026 000

Доплата за одноместное размещение за 1 человека, руб:

СтандартКомфорт
7 00016 000

В туре возможно подселение. Возможно размещение до 4-х человек в номере (если это семья).

Варианты проживания

Усадьба Копыловых", "Алдартей", "Усадьба Рыбака", "Усадьба Никиты Бенчарова", Кемпинг-отель "Ольхон

2 ночи

Объекты размещения уровня “Стандарт” — уютные номера с собственным с/у на о. Ольхон.

Усадьба Копыловых", "Алдартей", "Усадьба Рыбака", "Усадьба Никиты Бенчарова", Кемпинг-отель "ОльхонУсадьба Копыловых", "Алдартей", "Усадьба Рыбака", "Усадьба Никиты Бенчарова", Кемпинг-отель "ОльхонУсадьба Копыловых", "Алдартей", "Усадьба Рыбака", "Усадьба Никиты Бенчарова", Кемпинг-отель "ОльхонУсадьба Копыловых", "Алдартей", "Усадьба Рыбака", "Усадьба Никиты Бенчарова", Кемпинг-отель "Ольхон

Байкал терра

2 ночи

Объекты размещения уровня “Стандарт” — уютные номера с собственным с/у на о. Ольхон.

Байкал терраБайкал терраБайкал терраБайкал терраБайкал терра

Вилла Малина", "Сарайский", "BaikalWood Эко Лодж & amp; Spa", "Байкал Хан", "Порт Ольхон

2 ночи

Объекты размещения высокого уровня комфорта на о. Ольхон.

Вилла Малина", "Сарайский", "BaikalWood Эко Лодж & amp; Spa", "Байкал Хан", "Порт ОльхонВилла Малина", "Сарайский", "BaikalWood Эко Лодж & amp; Spa", "Байкал Хан", "Порт ОльхонВилла Малина", "Сарайский", "BaikalWood Эко Лодж & amp; Spa", "Байкал Хан", "Порт ОльхонВилла Малина", "Сарайский", "BaikalWood Эко Лодж & amp; Spa", "Байкал Хан", "Порт ОльхонВилла Малина", "Сарайский", "BaikalWood Эко Лодж & amp; Spa", "Байкал Хан", "Порт ОльхонВилла Малина", "Сарайский", "BaikalWood Эко Лодж & amp; Spa", "Байкал Хан", "Порт ОльхонВилла Малина", "Сарайский", "BaikalWood Эко Лодж & amp; Spa", "Байкал Хан", "Порт Ольхон

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансферы на протяжении всего тура
  • Завтраки в гостевом доме
  • Экскурсия в северную часть острова
  • Обед-пикник на мысе Хобой
  • Проживание
  • Вход в Национальный парк
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Иркутск и обратно
  • Питание, не указанное в программе
  • Напитки и блюда, не включенные в основное меню по программе
  • Дополнительные услуги, указанные в программе за дополнительную плату или не указанные в программе
  • Дополнительные экскурсии и трансферы, не включенные в программу
  • Переправа на хивусе (необходимость зависит от ледовой обстановки)
  • Аренда оборудования
Место начала и завершения?
Россия, Иркутск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • головной убор (шапка / кепка на солнечный день);
  • солнцезащитный крем (фактор защиты не менее 20);
  • солнцезащитные очки (с защитой от UV лучей не менее 2);
  • купальные принадлежности (для посещения бани);
  • личная аптечка (если вам необходимы специфические лекарственные средства);
  • накидка от дождя (дождевик);
  • фото/видеоаппаратура (запасные флеш-карты);
  • портативное зарядное устройство (power bank);
  • удобная обувь (спортивная обувь / ботинки);
  • теплая одежда (куртка / толстовки / перчатки);
  • туалетные принадлежности;
  • маленький рюкзак (для экскурсий и прогулок);
  • сидушка (хоба туристическая);
  • термос (по желанию);
  • бинокль (по желанию).

Обязательно: паспорт, полис ОМС.

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

В стоимость тура включено страхование Рессо гарантия.

Будет ли мобильная связь во время тура?

В Иркутской области работают федеральные операторы МТС, Мегафон и Теле2 и другие операторы.

В некоторых местах туров связь может пропадать, потому если Вы планируете приобретать сим-карту для путешествия, рекомендуем брать Теле2 – у него самая большая площадь покрытия на Байкале.

Большинство гостиниц предоставляют бесплатный Wi-Fi, но повсеместно Wi-Fi не распространен.

Нужно ли брать с собой наличные деньги?

В Иркутске представлено большинство крупных российских банков, в торговых центрах, супермаркетах, большинстве магазинов можно оплачивать посредство Visa и MasterCard, реже встречаются банкоматы и терминалы UnionPay. Тем не менее рекомендуем иметь с собой некоторую сумму наличных средств.

Важно!

В программу тура входит посещение нац. парка. На его территории запрещены:

  • Охота, нахождение с оружием без специального разрешения;
  • повреждение деревьев, кустарников, вскарабкивание на деревья-памятники природы;
  • кормление диких животных;
  • разведение костров, оставление мусора, кострищ и всего, что приводит к загрязнению природы;
  • использование звуковой аппаратуры на полную мощность;
  • использование и занос в заповедник химических препаратов, способных нанести вред окружающей среде;
  • завязывание цветных ленточек на деревьях, кроме мест, специально для этого отведенных.
Есть ли скидки в туре?

Детям до 12 лет включительно предоставляется скидка 20 %.

Какая погода на Байкале?

На Байкале климат резко континентальный: днем может светить яркое солнце, погода быть теплой, даже жаркой, а после захода солнца становится резко холодно. Поэтому теплые вещи брать с собой нужно обязательно!

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
К
21 мар 2023
Рекомендую! 👌
О
19 мар 2023
Всем, привет! Ездили на Байкал с 11 по 15 марта 2023 года! Нам очень понравилось, впечатлений не передать словами, эту красоту надо видеть своими глазами!! Замечательно провели время и очень хорошо, что заглянули в Бурятию, величественные Саяны поражают!
Всем, привет! Ездили на Байкал с 11 по 15 марта 2023 года! Нам очень понравилось, впечатленийВсем, привет! Ездили на Байкал с 11 по 15 марта 2023 года! Нам очень понравилось, впечатлений
Н
7 мар 2023
Выражаем большую благодарность менеджерам и специалистам сайта Большая Страна – путешествия по России и принимающей стороны за организацию и помощь в путешествии на Байкал и Восточные Саяны! 🙌 Большое спасибо за то, что помогли нам - двум подругам, живущим в разных городах и видящих друг друга 1 день в году, провести вместе интересно и комфортно целых 5 дней! 😆
Большое спасибо гиду Дарье, за ответы на все наши, возможно глупые, вопросы и беспокойства, и за заботу о нас до и после тура, водителю Сергею за легенды и интереснейшие рассказы о Байкале, островах, реках и жизни местных, а так же за вкуснейшую уху с брусникой и волшебный чай.
Огромная благодарность водителю Даши за хорошее настроение в "полёте на борту его самолета" от Иркутска до Аршана, вежливое и чуткое отношение к пассажирам. Надеемся, что он попробует сделать страгонину из мороженной рыбы "по-северному" рецепту и будем ждать к нам на Ямал на День оленевода для культурного обмена шаманскими традициями. 🦌 Сердечная благодарность Байминову Баиру Владимировичу, за обзорную экскурсию по Аршану, за тропинки с безумно красивыми видами и возможность покормить орешками гаечек и поползней, а так же за интереснейшие и живые истории из детства, которые помогли нам почувствовать себя ближе и ощутить некое родство с селом.

Сравнивать, где нам больше понравилось в Хужире на Ольхоне или в Аршане в Бурятии, мы не можем, потому как атмосфера совершенно разная! Но и там и там безумно красиво, легко дышится, вкусно кормится (бурятская и монгольская кухня топище ❤‍🔥) и хочется остаться на подольше. 5 дней нам показалось катастрофически мало. В целях теперь посетить Байкал и Восточные Саяны и весной, и летом, и осенью, что бы увидеть их красоту с разных ракурсов во все сезоны! А я б так жить туда поехала 🤣

P. S. Вместе с нами в путешествие ездила куколка Крошка Натали. Пройдя по ледяным пещерам, степям и горной реке, она нашла на своём пути много хорошего и встретила свою первую весну. От неё всем тоже большое спасибо!
Выражаем большую благодарность менеджерам и специалистам сайта Большая Страна – путешествия по России и принимающей стороныВыражаем большую благодарность менеджерам и специалистам сайта Большая Страна – путешествия по России и принимающей стороныВыражаем большую благодарность менеджерам и специалистам сайта Большая Страна – путешествия по России и принимающей стороны

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