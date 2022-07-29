Волшебная энергия Ольхона

Хотите «услышать» энергию Ольхона

4.7
3 отзыва
Хотите «услышать» энергию Ольхона? Тогда вам нужно ехать прямо к его сердцу – острову Ольхон. Тур рассчитан на четыре дня.

Этого времени более чем достаточно, чтобы прочувствовать атмосферу острова, познакомиться со всеми культовыми местами, посетить скрытые от других туристов уголки и узнать истории, хранимые Ольхоном.
Волшебная энергия Ольхона
Волшебная энергия Ольхона
Волшебная энергия Ольхона
Волшебная энергия Ольхона
Волшебная энергия Ольхона
Волшебная энергия Ольхона
Волшебная энергия Ольхона
Волшебная энергия Ольхона
Волшебная энергия Ольхона
Волшебная энергия Ольхона
Волшебная энергия Ольхона
Волшебная энергия Ольхона
Волшебная энергия Ольхона
Волшебная энергия Ольхона
Волшебная энергия Ольхона
Волшебная энергия Ольхона
Волшебная энергия Ольхона
Волшебная энергия Ольхона
Волшебная энергия Ольхона
Волшебная энергия Ольхона
Волшебная энергия Ольхона
Волшебная энергия Ольхона
Волшебная энергия Ольхона
Волшебная энергия Ольхона
Волшебная энергия Ольхона
Волшебная энергия Ольхона
Волшебная энергия Ольхона
Ближайшие даты:
3
июн
10
июн
17
июн
20
июн
24
июн
27
июн
8
июл
Ещё
даты

Что вас ожидает 🤩

Мыс Хобой
Мыс Хобой
Почувствуете энергетическое единение с природой этого места
Ольхон
Ольхон
Сердце Байкала – скала, на которую ветра нанесли землю и там образовалась неповторимая экосистема
Остров Огой
Остров Огой
Место сакральное и очень необычное, обладает мощной энергетикой!

Программа тура по дням

1 день

Иркутск - Ольхон

Начнем наше путешествие!

В Иркутске вас встречает гид, вы познакомитесь с группой единомышленников, с которыми проведете четыре дня.

Далее, садимся в комфортный автобус и отправляемся в путь. Дорога займёт примерно 5-6 часов.

Маршрут достаточно интересный. Вы будете наблюдать широкие просторы с обзором на шоссе, уходящим вдаль.

Обязательно остановимся на обед в бурятской «позной» (за свой счет), где вы попробуете блюда местной кухни.

Часть пути будет проходить через леса, а затем откроются невероятные виды на степь.

В степи остановимся у памятников Орлу и Бродяге.

На пароме переправимся к острову, где вы сможете насладиться потрясающими видами Байкала, скалистых берегов Ольхона, а также покормить хлебом местных чаек.

После небольшого отдыха, отправимся к первым достопримечательностям.

13 столбов СЭРГЭ, мыс Бурхан (скала Шаманка) и Сарайский пляж, гид проведёт экскурсию и расскажет много интересного об этих местах.

Закат встретим на одной из смотровых площадок. Уверяем вас – это надо видеть. Захватывающее зрелище!

Питание включено: без питания.

Иркутск - ОльхонИркутск - ОльхонИркутск - ОльхонИркутск - ОльхонИркутск - ОльхонИркутск - Ольхон
2 день

Ольхон - Мыс Хобой - Ольхон

Отправляемся на самый север острова – священный мыс Хобой (ну вы уже поняли, что на Ольхоне практически каждое место священно).

Дорога до мыса неровная: состоящая из колей, песка, ухабов, но бояться не стоит.

Поедем на местном внедорожнике «Буханке» (УАЗ) – обещаем, будет весело.

По пути заедем на урочище «Песчаное», остановимся у мыса «Любви», осмотрим на зубцы скалы «Три брата».

Наш гид расскажет вам о необычной, скульптуре Даши Намдакова «Хранитель Байкала».

Ну а затем дорога приведет нашу группу к мысу Хобой. До мыса пройдем по экотропе.

Ступив на мыс, вы прочувствуете таинство этого места с дуновением ветра и открывающейся панорамой на Байкал.

Питание включено: завтрак, обед-пикник.

Ольхон - Мыс Хобой - ОльхонОльхон - Мыс Хобой - ОльхонОльхон - Мыс Хобой - ОльхонОльхон - Мыс Хобой - ОльхонОльхон - Мыс Хобой - ОльхонОльхон - Мыс Хобой - Ольхон
3 день

Свободный день. Экскурсии по желанию

День самостоятельного отдыха.

Вы можете прогуляться по поселку Хужир, сходить на пляж, искупаться, поесть позы, встретить закат и многое другое.

Но мы рекомендуем одну из двух экскурсий на выбор (за дополнительную плату).

Первое направление: Экскурсия на остров Огой

Экскурсия на катере. Сперва мы отправляемся на остров Огой.

Он напоминает по форме остров Ольхон, который, в свою очередь, повторяет по форме озеро Байкал!

В 2005 году на острове Огой была возведена буддийская Ступа Просветления.

В неё были заложены различные предметы, несущие великий смысл в буддизме.

Место сакральное и очень необычное, обладает мощной энергетикой!

После посещения Огоя мы отправляемся к источникам, где вам представится уникальная возможность отведать минеральной воды, содержащей серебро.

Они расположены в 3 км от берега в лесу и почитаются местными жителями как целебные.

Вторая экскурсия – это путешествие к юго-востоку Ольхона на внедорожниках УАЗ «буханка».

Живописная часть острова с изрезанным рельефом и укромными бухтами.

Вода в это время достаточно теплая, так что можно искупаться. Остановимся у озера Сердце, спрятанного на мысе Кобылья голова.

Посмотрим на скальник Трезубец в заливе Хул. На вид он похож на древний замок из выветренной породы.

Со скальника открываются виды на причудливые заливы острова и противоположного берега через Малое море.

Питание включено: завтрак.

Свободный день. Экскурсии по желаниюСвободный день. Экскурсии по желаниюСвободный день. Экскурсии по желаниюСвободный день. Экскурсии по желанию
4 день

Ольхон - Иркутск

Мы настоятельно рекомендуем встретить день с рассветом.

Рассвет ничем не уступает закату по красочности. Вкусно завтракаем и отправимся в Иркутск, наше путешествие заканчивается.

Мы делаем все, чтобы ваш отдых был комфортным, приятным и запоминающимся.

Ищем нестандартные решения, чтобы вы могли уединиться с природой в этом популярном и всеми любимом месте на Байкале.

Уезжая, вы словно оставляете частицу себя там и забираете что-то сокровенное, невесомое взамен.

Вы поймете это, когда побываете на Ольхоне.

Питание включено: завтрак.

Проживание

Тур предполагает проживание на базе отдыха «Ольхонские терема» (3 ночи) или аналогичной по классу.

Доплата за одноместное размещение – 5 500 рублей.

Варианты проживания

База отдыха «Ольхонские терема» или аналогичная

3 ночи

Гостиница расположена в поселке Хужир, в 400 метрах от знаменитого мыса Бурхан – визитной карточки Ольхона. В нашей гостинице девять номеров. Блюда традиционной Ольхонской кухни, приготовленные из байкальского омуля, не оставят Вас равнодушными. Наша семейная мини-гостиница – это не казенное место, это наш дом, который мы любим, который мы стоили и обустраивали для нашей семьи. Но мы живем в уникальном месте: увидеть красоты Ольхона, дивные рассветы и закаты, песчаные пляжи и величественные скалы, посетить сакральные места, стремятся люди со всех концов планеты. Поэтому мы стали приглашать в свой дом гостей.

Проживание в благоустроенных двухместных номерах категории «стандарт».

База отдыха «Ольхонские терема» или аналогичнаяБаза отдыха «Ольхонские терема» или аналогичнаяБаза отдыха «Ольхонские терема» или аналогичнаяБаза отдыха «Ольхонские терема» или аналогичнаяБаза отдыха «Ольхонские терема» или аналогичная

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Встреча в аэропорту или на ж/д вокзале
  • Трансферы по всему маршруту
  • Работа гида на протяжении всего маршрута
  • Проживание в благоустроенных двухместных номерах категории «стандарт»
  • Питание по программе:1 день – не включено2 день – завтрак, обед-пикник на экскурсии3 день – завтрак4 день – завтрак
  • 1 день – не включено
  • 2 день – завтрак, обед-пикник на экскурсии
  • 3 день – завтрак
  • 4 день – завтрак
  • Экскурсия на внедорожниках (УАЗ) к мысу Хобой
  • Разрешение на посещение прибайкальского национального парка
Что не входит
  • Авиа и ж/д билеты до Иркутска и обратно
  • Дополнительные услуги, не указанные в программе или указанные в программе за дополнительную стоимость
  • Питание не указанное в программе или указанное за дополнительную стоимость
Место начала и завершения?
Россия, Иркутск
Входят ли билеты в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».

Есть ли скидки в туре?

Детям до 12 лет предоставляется скидка 5%.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 4 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
1
3
2
1
О
29 июля 2022
Были в июле 2022 года впервые. Байкал впечатлил. Программа понравилась. Три ночи на Ольхоне хватает. На стоянках экскурсий туалеты ужасные. Комаров нет. Дождевики нужны.
М
8 авг 2022
Организация на высшем уровне с момента оформления документов до конца тура. Вся связь через телеграм/вотсап/документы чеки дублируются на почту. Прилетел в Иркутск на день раньше, в день начала тура меня забрали из отеля, где остановился, заранее предупредив. Все передвижения по маршруту без ожиданий/очередей. Отдельное спасибо нашему гиду Вере, отлично знает свое дело и просто много интересного. Был создан общий чат в вотсапе, где можно было спросить любую информацию, также множество советов, чем заняться в свободное время/что посмотреть/где поесть и тд. Спасибо за отличную организацию!
О
29 июля 2022
Организаторы старались угодить, с гидом повезло.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Байкала

🧒Можно с детьми🧳Многодневные турыОльхонМыс Хобой🗽Популярные места3-дневные турыТуры на 4 дня

Похожие туры на Байкале

Двухдневная поездка на Ольхон
1 день 10 часов
🛣 Джиппинг
Авторский тур
до 4 чел.
Организатор экскурсии Наталья
Наталья
5
5 отзывов
Двухдневная поездка на Ольхон
Двухдневный джип-тур на Ольхон - уникальная возможность переночевать
место Вашего проживания в Иркутске
Завтра
23 ноя
24 ноя
25 ноя
49 900 за всё до 4 чел.
Зимний Ольхон - индивидуальный тур
3 дня
🛣 Джиппинг
Авторский тур
Организатор экскурсии Галина
Галина
Нет отзывов
Зимний Ольхон - индивидуальный тур
Приглашаю вас в трехдневное путешествие по острову Ольхон
Хужир (остров Ольхон)
1 дек
2 дек
3 дек
4 дек
45 000 за 1 человека
Insta путешествие на Ольхон с профессиональным фотографом
2 дня
Авторский тур
Организатор экскурсии Иван
Иван
Нет отзывов
Insta путешествие на Ольхон с профессиональным фотографом
Остров Ольхон - самый большой остров Байкала, его еще называют жемчужиной Сибири. Он расположен в 250 км от Иркутска
Иркутск
27 500 за 1 человека
Четырёхдневный тур на Ольхон
4 дня
Авторский тур
Организатор экскурсии Иван
Иван
Нет отзывов
Четырёхдневный тур на Ольхон
Остров Ольхон - удивительное сочетание разнообразных и красивых пейзажей
Иркутск
40 000 за 1 человека
Трёхдневный тур на Ольхон
3 дня
Авторский тур
Организатор экскурсии Иван
Иван
Нет отзывов
Трёхдневный тур на Ольхон
Остров Ольхон - это исторический и сакральный центр Байкала
Иркутск
33 000 за 1 человека
Групповой тур на север Ольхона
6 часов
Мини-группа
до 9 чел.
Организатор экскурсии Галина
Галина
5
22 отзыва
Групповой тур на север Ольхона
Из центра острова Ольхон мы отправимся на самый север острова
Ваш отель в Хужире
Завтра
23 ноя
24 ноя
25 ноя
2 900 за 1 человека
Индивидуальный тур по северу Ольхона
6 часов
🛣 Джиппинг
Индивидуальная
до 9 чел.
Организатор экскурсии Галина
Галина
5
1 отзыв
Индивидуальный тур по северу Ольхона
Однодневная индивидуальная экскурсия на остров Ольхон
Ваш отель в Хужире
24 ноя
25 ноя
26 ноя
27 ноя
от 14 500 за всё до 4 чел.
«Закат на Ольхоне» - вечерняя прогулка
2 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
Организатор экскурсии BaikalExpress
BaikalExpress
Нет отзывов
«Закат на Ольхоне» - вечерняя прогулка
На остров Ольхон, считавшийся сакральным центром северного шаманского мира
Хужир. Гастроном, ул. Байкальская, 38
Завтра
23 ноя
24 ноя
25 ноя
750 за 1 человека
Индивидуальный тур на остров Ольхон - сердце Байкала
2 дня 7 часов
Авторский тур
Организатор экскурсии Галина
Галина
5
1 отзыв
Индивидуальный тур на остров Ольхон - сердце Байкала
Индивидуальный тур на остров Ольхон
Ваш отель в Иркутске
23 ноя
24 ноя
25 ноя
26 ноя
38 000 за 1 человека
Вечерняя водная экскурсия на остров Чаек на Ольхоне
1 час 10 минут
Групповая
до 30 чел.
Организатор экскурсии Галина
Галина
5
3 отзыва
Вечерняя водная экскурсия на остров Чаек на Ольхоне
Вы увидите вечерний Ольхон со стороны моря
Пристань посёлка Хужир или нижний пляж мыса Бурхан
2 200 за 1 человека
Поездка на Малое море и Ольхон в мини-группе
12 часов
Мини-группа
до 7 чел.
Организатор экскурсии Евгений
Евгений
4.6
8 отзывов
Поездка на Малое море и Ольхон в мини-группе
Остров Ольхон - одно из лучших мест на Байкале
Иркутск ул. Сухэ-Батора 7
30 ноя
3 дек
4 дек
7 дек
90007 200 за 1 человека
На внедорожнике по южной части Ольхона к острову Огой
6 часов
🚌 На автобусе
🛣 Джиппинг
Мини-группа
до 9 чел.
Организатор экскурсии Галина
Галина
5
4 отзыва
На внедорожнике по южной части Ольхона к острову Огой
Приглашаем вас в путешествие по южной части Ольхона
Ваш Отель на Ольхоне
Завтра
23 ноя
24 ноя
25 ноя
2 900 за 1 человека
У нас ещё много экскурсий на Байкале. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии на Байкале
Заказать
Можно выбрать дату до оплаты
ХОРОШО
🧭
ТАМ