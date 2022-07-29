1 день

Иркутск - Ольхон

Начнем наше путешествие!

В Иркутске вас встречает гид, вы познакомитесь с группой единомышленников, с которыми проведете четыре дня.

Далее, садимся в комфортный автобус и отправляемся в путь. Дорога займёт примерно 5-6 часов.

Маршрут достаточно интересный. Вы будете наблюдать широкие просторы с обзором на шоссе, уходящим вдаль.

Обязательно остановимся на обед в бурятской «позной» (за свой счет), где вы попробуете блюда местной кухни.

Часть пути будет проходить через леса, а затем откроются невероятные виды на степь.

В степи остановимся у памятников Орлу и Бродяге.

На пароме переправимся к острову, где вы сможете насладиться потрясающими видами Байкала, скалистых берегов Ольхона, а также покормить хлебом местных чаек.

После небольшого отдыха, отправимся к первым достопримечательностям.

13 столбов СЭРГЭ, мыс Бурхан (скала Шаманка) и Сарайский пляж, гид проведёт экскурсию и расскажет много интересного об этих местах.

Закат встретим на одной из смотровых площадок. Уверяем вас – это надо видеть. Захватывающее зрелище!

Питание включено: без питания.