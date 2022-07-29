Начнем наше путешествие!
В Иркутске вас встречает гид, вы познакомитесь с группой единомышленников, с которыми проведете четыре дня.
Далее, садимся в комфортный автобус и отправляемся в путь. Дорога займёт примерно 5-6 часов.
Маршрут достаточно интересный. Вы будете наблюдать широкие просторы с обзором на шоссе, уходящим вдаль.
Обязательно остановимся на обед в бурятской «позной» (за свой счет), где вы попробуете блюда местной кухни.
Часть пути будет проходить через леса, а затем откроются невероятные виды на степь.
В степи остановимся у памятников Орлу и Бродяге.
На пароме переправимся к острову, где вы сможете насладиться потрясающими видами Байкала, скалистых берегов Ольхона, а также покормить хлебом местных чаек.
После небольшого отдыха, отправимся к первым достопримечательностям.
13 столбов СЭРГЭ, мыс Бурхан (скала Шаманка) и Сарайский пляж, гид проведёт экскурсию и расскажет много интересного об этих местах.
Закат встретим на одной из смотровых площадок. Уверяем вас – это надо видеть. Захватывающее зрелище!
Питание включено: без питания.
Отправляемся на самый север острова – священный мыс Хобой (ну вы уже поняли, что на Ольхоне практически каждое место священно).
Дорога до мыса неровная: состоящая из колей, песка, ухабов, но бояться не стоит.
Поедем на местном внедорожнике «Буханке» (УАЗ) – обещаем, будет весело.
По пути заедем на урочище «Песчаное», остановимся у мыса «Любви», осмотрим на зубцы скалы «Три брата».
Наш гид расскажет вам о необычной, скульптуре Даши Намдакова «Хранитель Байкала».
Ну а затем дорога приведет нашу группу к мысу Хобой. До мыса пройдем по экотропе.
Ступив на мыс, вы прочувствуете таинство этого места с дуновением ветра и открывающейся панорамой на Байкал.
Питание включено: завтрак, обед-пикник.
День самостоятельного отдыха.
Вы можете прогуляться по поселку Хужир, сходить на пляж, искупаться, поесть позы, встретить закат и многое другое.
Но мы рекомендуем одну из двух экскурсий на выбор (за дополнительную плату).
Первое направление: Экскурсия на остров Огой
Экскурсия на катере. Сперва мы отправляемся на остров Огой.
Он напоминает по форме остров Ольхон, который, в свою очередь, повторяет по форме озеро Байкал!
В 2005 году на острове Огой была возведена буддийская Ступа Просветления.
В неё были заложены различные предметы, несущие великий смысл в буддизме.
Место сакральное и очень необычное, обладает мощной энергетикой!
После посещения Огоя мы отправляемся к источникам, где вам представится уникальная возможность отведать минеральной воды, содержащей серебро.
Они расположены в 3 км от берега в лесу и почитаются местными жителями как целебные.
Вторая экскурсия – это путешествие к юго-востоку Ольхона на внедорожниках УАЗ «буханка».
Живописная часть острова с изрезанным рельефом и укромными бухтами.
Вода в это время достаточно теплая, так что можно искупаться. Остановимся у озера Сердце, спрятанного на мысе Кобылья голова.
Посмотрим на скальник Трезубец в заливе Хул. На вид он похож на древний замок из выветренной породы.
Со скальника открываются виды на причудливые заливы острова и противоположного берега через Малое море.
Питание включено: завтрак.
Мы настоятельно рекомендуем встретить день с рассветом.
Рассвет ничем не уступает закату по красочности. Вкусно завтракаем и отправимся в Иркутск, наше путешествие заканчивается.
Мы делаем все, чтобы ваш отдых был комфортным, приятным и запоминающимся.
Ищем нестандартные решения, чтобы вы могли уединиться с природой в этом популярном и всеми любимом месте на Байкале.
Уезжая, вы словно оставляете частицу себя там и забираете что-то сокровенное, невесомое взамен.
Вы поймете это, когда побываете на Ольхоне.
Питание включено: завтрак.
Тур предполагает проживание на базе отдыха «Ольхонские терема» (3 ночи) или аналогичной по классу.
Доплата за одноместное размещение – 5 500 рублей.
Гостиница расположена в поселке Хужир, в 400 метрах от знаменитого мыса Бурхан – визитной карточки Ольхона. В нашей гостинице девять номеров. Блюда традиционной Ольхонской кухни, приготовленные из байкальского омуля, не оставят Вас равнодушными. Наша семейная мини-гостиница – это не казенное место, это наш дом, который мы любим, который мы стоили и обустраивали для нашей семьи. Но мы живем в уникальном месте: увидеть красоты Ольхона, дивные рассветы и закаты, песчаные пляжи и величественные скалы, посетить сакральные места, стремятся люди со всех концов планеты. Поэтому мы стали приглашать в свой дом гостей.
Проживание в благоустроенных двухместных номерах категории «стандарт».
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».
Детям до 12 лет предоставляется скидка 5%.