09:00-10:00 Встречаемся все вместе с гидом и начинаем наше путешествие.
10:00-10:45 Выезжаем из Иркутска и отправляемся в сторону поселка Листвянка.
10:45-12:15 Останавливаемся в этнографическом музее "Тальцы", больше похожем на сибирскую деревню, чтобы начать знакомство с историей и укладом жителей байкальских земель.
После прогулки-экскурсии мы перекусим.
12:15-12:45 И отправимся до поселка Листвянка.
12:45-13:45 Пообедаем в укромном уголке этих мест с романтичным названием “Долина Мечтателей”.
13:45-14:00 Переезд до следующего пункта программы, где нас ждут сокровища Байкальского Лимнологического Музея.
14:00-15:30 На экскурсии вы увидите байкальских рыб с нерпой и совершите имитационное погружение на дно Байкала.
15:30-15:45 А сейчас мы поедем до кресельного подъемника.
15:45-16:45 Поднимемся на нем до смотровой площадки Камень Черского, поразимся видам и спустимся вниз.
16:45-17:00 Переезд до гостиничного комплекса.
17:00 Заселяемся в уютные номера и наслаждаемся отдыхом.
Питание: обед в кафе “Долина Мечтателей”.
До 09:45 набираемся сил за завтраком для активного дня.
09:45-10:00 Переезд до причала.
10:00-12:30 Посадка в быстроходный катер, переход до КБЖД.
12:30-13:30 Прибытие на станцию Половинная, обед в местном кафе.
13:30-14:30 Атмосферная прогулка по Кругобайкальской Железной Дороге и исследование ее старинных тоннелей.
14:30-16:30 Переход до Восточного берега Байкала.
16:30-18:00 Прибытие в поселок Танхой, расположенный на берегу Байкала, где вас ждут уютные номера и отдых.
18:00-19:00 Вкусный ужин и обмен впечатлениями от насыщенного дня.
Питание: завтрак в отеле, обед в кафе “Лесная Сказка”, ужин в гостевом доме.
До 10:00 завтракаем и отправляемся навстречу приключениям!
10:00-10:30 Переезд до Центральной Усадьбы.
10:30-13:00 Инструктаж и отправление в пешеходную экскурсию по кедровой аллее, где вас поразят ароматы хвои, а из-за деревьев и кустарников за вами будут следить внимательные глазки бурундуков.
13:00-13:40 Обед-пикник в окружении кедров и папоротников.
13:40-16:30 Продолжаем нашу прогулку подъемом к водопаду на реке Осиновка и наслаждаемся уединением с природой.
16:30-17:00 Возвращение к Центральной Усадьбе, переезд до гостевого комплекса.
17:00-18:00 Время на отдых, когда вы предоставлены сами себе и своим ощущениям от сегодняшнего дня.
18:00-19:00 Вкусный сибирский ужин.
Питание: завтрак в гостевом доме, обед-пикник, ужин в гостевом доме.
До 10:00 завтракаем и собираем вещи в обратный путь.
10:00-11:15 Нескучная экскурсия в современный визит-центре “Байкал Заповедный”.
11:15-12:30 Переезд до Байкальска.
12:30-13:00 Захватывающий дух своей красотой подъем на кресельном подъемнике на гору Соболиная и наслаждение видом.
13:00-14:00 Обед в высокогорном панорамном кафе.
14:00-14:45 Спускаемся также на подъемнике и отправляемся к местным жителям.
14:45-15:45 Знакомимся с местными и дегустируем байкальскую клубнику, которая поразит вас сначала своими размерами и идеальным алым оттенком, а потом потрясающим вкусом и ароматом.
15:45-19:00 Переезд до Иркутска.
19:00 Прибытие в Иркутск.
Завершение программы.
Питание: завтрак в гостевом доме, обед в кафе "Высота 900".
Тур предусматривает проживание в ГК “Крестовая Падь” и в гостевом доме “Окнами на Байкал”.
Доплата за одноместное размещение 9 750 рублей.
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».
Детям от 8 до 12 лет предоставляется скидка 10%.
Сбор группы происходит в аэропорту. Рекомендуемое время прилёта до 09:30 по местному времени. Для рейсов из Москвы это вечерние рейсы накануне. Стандартное время старта от аэропорта – 10:00 ± 15 минут, если вся группа прилетает раньше – выезжаем раньше.
Если гость прилетел за день-два до старта тура, то его заберём из отеля (трансфер из аэропорта и размещение в этот день/дни не входит). Вы можете забронировать отель самостоятельно и воспользоваться услугами яндекс/uber. такси либо мы с радостью поможем Вам с бронью выбранного отеля и организуем трансфер из аэропорта.
Календарный месяц с середины июля по середину августа – самое благоприятное время для отдыха на Байкале. Приблизительная температура воздуха в июле-августе днем составляет: п. Листвянка +22-27 С, порой достигает 30 С, приблизительная температура ночью составляет +14 - 18 С.
Преобладает домашняя русская кухня, а так же будет возможность попробовать байкальские блюда (уха, байкальская рыба в различных вариациях).
Мы обязательно учитываем особенности питания всех гостей.
И корректируем меню для вегетарианцев, для людей, не употребляющих молоко и имеющих пищевые аллергии.
Ориентировочное меню для вегетарианцев: салат капустный/витаминный/летний, борщ постный/овощной суп-пюре, рагу овощное.
В рамках тура вы можете забронировать баню или сауну в гостиничном комплексе «Крестовая Падь»:
Сауна финская (зона отдыха до 6 человек):
Баня с бассейном (зона отдыха до 12 человек):
Веники: от 440 руб/шт.
На Байкале работают все федеральные операторы сотовой связи (МТС, Мегафон, Билайн, Теле 2, Йота), у них немного отличается зона покрытия, но в целом вы большую часть времени (особенно вне экскурсий) будете на стабильной связи.
Лучше всего ловят МТС и Теле 2.
Самые большие проблемы с зоной покрытия у Билайн.
Wi-Fi и 3g/4G будут в Иркутске и Листвянке, на Ольхоне мобильный интернет не обладает высокой скоростью и не всегда стабилен.
Из обязательных расходов, не включенных в тур – 2 ужина (1000-2000 рублей за ужин по меню). Сумма на сувениры – на ваше усмотрение. В Листвянке есть банкоматы и практически везде можно расплатиться карточкой или переводом через мобильный банк.