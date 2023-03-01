Южное кольцо Байкала

В этом туре Вы будете засыпать и просыпаться с видом на Байкал

5
3 отзыва
Программа по дням
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Ответы на вопросы
В этом туре Вы будете засыпать и просыпаться с видом на Байкал, вставать по утрам, чтобы начать день с купания и провожать закаты на берегу.

Вы окажетесь в лесной сказке, попьете из самого сердца Байкала и исследуете старинные железнодорожные тоннели. Капелька гедонизма, немного уединения, легкое замедление и колоссальное количество удовольствия!
Южное кольцо Байкала
Южное кольцо Байкала
Южное кольцо Байкала
Южное кольцо Байкала
Южное кольцо Байкала
Южное кольцо Байкала
Южное кольцо Байкала
Южное кольцо Байкала
Южное кольцо Байкала
Южное кольцо Байкала
Южное кольцо Байкала
Южное кольцо Байкала
Южное кольцо Байкала
Южное кольцо Байкала
Южное кольцо Байкала
Южное кольцо Байкала
Ближайшие даты:

Что вас ожидает 🤩

Прогулка на катере
Прогулка на катере
Увидим Байкал с воды и пересечем водную гладь на быстроходном катере
Окна на Байкал
Окна на Байкал
Будем засыпать под шум байкальских волн и любоваться озером прямо из окна своего номера
Канатная дорога
Канатная дорога
У нас захватит дух от красоты при подъеме на гору Соболиная
Легендарная байкальская клубничка
Легендарная байкальская клубничка
Вкуснейшая ягода впечатлит нас своими размерами, цветом и сногсшибательным ароматом
Заповедные тропы Танхоя
Заповедные тропы Танхоя
Будем вдыхать полной грудью запахи трав, смол и хвои, гуляя по Кедровой аллее заповедника
Золотая пряжка России
Золотая пряжка России
Окунемся в атмосферу царской России, прогулявшись по старинным тоннелями КБЖД

Программа тура по дням

1 день

Иркутск - Тальцы - Листвянка

09:00-10:00 Встречаемся все вместе с гидом и начинаем наше путешествие.

10:00-10:45 Выезжаем из Иркутска и отправляемся в сторону поселка Листвянка.

10:45-12:15 Останавливаемся в этнографическом музее "Тальцы", больше похожем на сибирскую деревню, чтобы начать знакомство с историей и укладом жителей байкальских земель.

После прогулки-экскурсии мы перекусим.

12:15-12:45 И отправимся до поселка Листвянка.

12:45-13:45 Пообедаем в укромном уголке этих мест с романтичным названием “Долина Мечтателей”.

13:45-14:00 Переезд до следующего пункта программы, где нас ждут сокровища Байкальского Лимнологического Музея.

14:00-15:30 На экскурсии вы увидите байкальских рыб с нерпой и совершите имитационное погружение на дно Байкала.

15:30-15:45 А сейчас мы поедем до кресельного подъемника.

15:45-16:45 Поднимемся на нем до смотровой площадки Камень Черского, поразимся видам и спустимся вниз.

16:45-17:00 Переезд до гостиничного комплекса.

17:00 Заселяемся в уютные номера и наслаждаемся отдыхом.

Питание: обед в кафе “Долина Мечтателей”.

Иркутск - Тальцы - ЛиствянкаИркутск - Тальцы - ЛиствянкаИркутск - Тальцы - ЛиствянкаИркутск - Тальцы - ЛиствянкаИркутск - Тальцы - Листвянка
2 день

Листвянка - КБЖД - Танхой

До 09:45 набираемся сил за завтраком для активного дня.

09:45-10:00 Переезд до причала.

10:00-12:30 Посадка в быстроходный катер, переход до КБЖД.

12:30-13:30 Прибытие на станцию Половинная, обед в местном кафе.

13:30-14:30 Атмосферная прогулка по Кругобайкальской Железной Дороге и исследование ее старинных тоннелей.

14:30-16:30 Переход до Восточного берега Байкала.

16:30-18:00 Прибытие в поселок Танхой, расположенный на берегу Байкала, где вас ждут уютные номера и отдых.

18:00-19:00 Вкусный ужин и обмен впечатлениями от насыщенного дня.

Питание: завтрак в отеле, обед в кафе “Лесная Сказка”, ужин в гостевом доме.

Листвянка - КБЖД - ТанхойЛиствянка - КБЖД - ТанхойЛиствянка - КБЖД - ТанхойЛиствянка - КБЖД - ТанхойЛиствянка - КБЖД - Танхой
3 день

Танхой

До 10:00 завтракаем и отправляемся навстречу приключениям!

10:00-10:30 Переезд до Центральной Усадьбы.

10:30-13:00 Инструктаж и отправление в пешеходную экскурсию по кедровой аллее, где вас поразят ароматы хвои, а из-за деревьев и кустарников за вами будут следить внимательные глазки бурундуков.

13:00-13:40 Обед-пикник в окружении кедров и папоротников.

13:40-16:30 Продолжаем нашу прогулку подъемом к водопаду на реке Осиновка и наслаждаемся уединением с природой.

16:30-17:00 Возвращение к Центральной Усадьбе, переезд до гостевого комплекса.

17:00-18:00 Время на отдых, когда вы предоставлены сами себе и своим ощущениям от сегодняшнего дня.

18:00-19:00 Вкусный сибирский ужин.

Питание: завтрак в гостевом доме, обед-пикник, ужин в гостевом доме.

ТанхойТанхойТанхойТанхойТанхойТанхойТанхойТанхой
4 день

Танхой - Байкальск - Иркутск

До 10:00 завтракаем и собираем вещи в обратный путь.

10:00-11:15 Нескучная экскурсия в современный визит-центре “Байкал Заповедный”.

11:15-12:30 Переезд до Байкальска.

12:30-13:00 Захватывающий дух своей красотой подъем на кресельном подъемнике на гору Соболиная и наслаждение видом.

13:00-14:00 Обед в высокогорном панорамном кафе.

14:00-14:45 Спускаемся также на подъемнике и отправляемся к местным жителям.

14:45-15:45 Знакомимся с местными и дегустируем байкальскую клубнику, которая поразит вас сначала своими размерами и идеальным алым оттенком, а потом потрясающим вкусом и ароматом.

15:45-19:00 Переезд до Иркутска.

19:00 Прибытие в Иркутск.

Завершение программы.

Питание: завтрак в гостевом доме, обед в кафе "Высота 900".

Танхой - Байкальск - ИркутскТанхой - Байкальск - ИркутскТанхой - Байкальск - ИркутскТанхой - Байкальск - ИркутскТанхой - Байкальск - Иркутск

Проживание

Тур предусматривает проживание в ГК “Крестовая Падь” и в гостевом доме “Окнами на Байкал”.

Доплата за одноместное размещение 9 750 рублей.

Стоимость индивидуального тура на 1 человека в зависимости от размера группы:
  • при группе 6 человек – 88 600 рублей;
  • при группе 4 человека – 117 300 рублей;
  • при группе 2 человека – 207 000 рублей.

Варианты проживания

ГК «Крестовая Падь»

1 ночь
Отель находится всего в 50 метрах от Байкала. Номер категории "Стандарт":
  • Санузел с душевой кабиной;
  • Предметы индивидуального пользования;
  • Чайные принадлежности;
  • Полотенца;
  • TV;
  • Фен;
  • Телефон для внутренней связи;
  • Тапочки;
  • Бесплатный Wi-Fi.
ГК «Крестовая Падь»ГК «Крестовая Падь»ГК «Крестовая Падь»

Гостевой комплекс «Окнами на Байкал»

2 ночи
Отель находится всего в 50 метрах от Байкала. Номер в гостевом доме:
  • Санузел с душевой кабиной;
  • Предметы индивидуального пользования;
  • Чайные принадлежности;
  • Полотенца;
  • TV;
  • Фен;
  • Телефон для внутренней связи;
  • Тапочки;
  • Бесплатный Wi-Fi.
Гостевой комплекс «Окнами на Байкал»Гостевой комплекс «Окнами на Байкал»Гостевой комплекс «Окнами на Байкал»

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги профессионального гида
  • Трансферы согласно программе
  • Питание: завтраки в отелях, обеды во время экскурсий, ужины в гостевом доме во 2 и 3 дни
  • Размещение в гостиничном комплексе «Крестовая Падь», поселок Листвянка, двухместные номера категории стандарт, 2 ночи
  • Размещение в гостевом доме «Окнами на Байкал, поселок Танхой, двухместные номера категории стандарт, 2 ночи
  • Посещение музея "Тальцы" и Байкальского Лимнологического музея
  • Билеты на кресельный подъемник на смотровую "Камень Черского"
  • Фрахт быстроходного катера по маршруту Листвянка – КБЖД – Танхой
  • Экскурсия по экотропе в сопровождении егеря
  • Посещение визит-центра “Байкал Заповедный”
  • Билеты на кресельный подъемник на гору Соболиная
  • Дегустация байкальской клубники
Что не входит
  • Авиа и ж/д билеты до г. Иркутск и обратно
  • Алкогольная и табачная продукция
  • Сувенирная продукция
  • Дополнительные экскурсии и развлечения
  • Проживание в Иркутске в 4-й день
  • Питание: ужин в 1-й и 4-й дни
  • Баня в ГК "Крестовая падь" по желанию
  • Обзорная экскурсия по Иркутску по желанию
Место начала и завершения?
Иркутск
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».

Есть ли скидки в туре?

Детям от 8 до 12 лет предоставляется скидка 10%.

Во сколько начинается тур? Как и где происходит сбор группы? Если гость прилетел заранее, его будут встречать?

Сбор группы происходит в аэропорту. Рекомендуемое время прилёта до 09:30 по местному времени. Для рейсов из Москвы это вечерние рейсы накануне. Стандартное время старта от аэропорта – 10:00 ± 15 минут, если вся группа прилетает раньше – выезжаем раньше.

Если гость прилетел за день-два до старта тура, то его заберём из отеля (трансфер из аэропорта и размещение в этот день/дни не входит). Вы можете забронировать отель самостоятельно и воспользоваться услугами яндекс/uber. такси либо мы с радостью поможем Вам с бронью выбранного отеля и организуем трансфер из аэропорта.

В пешей доступности от аэропорта:
Какая в это время на Байкале погода и температура?

Календарный месяц с середины июля по середину августа – самое благоприятное время для отдыха на Байкале. Приблизительная температура воздуха в июле-августе днем составляет: п. Листвянка +22-27 С, порой достигает 30 С, приблизительная температура ночью составляет +14 - 18 С.

Температура воды летом в открытом Байкале достигает +5-10 С, в заливах +15-18 С. Как правило, гости купаются и с большим удовольствием.
Какая кухня преобладает? Учитываются ли особенности питания?

Преобладает домашняя русская кухня, а так же будет возможность попробовать байкальские блюда (уха, байкальская рыба в различных вариациях).

Мы обязательно учитываем особенности питания всех гостей.

И корректируем меню для вегетарианцев, для людей, не употребляющих молоко и имеющих пищевые аллергии.

Ориентировочное меню для вегетарианцев: салат капустный/витаминный/летний, борщ постный/овощной суп-пюре, рагу овощное.

Сколько стоит заказать баню?

В рамках тура вы можете забронировать баню или сауну в гостиничном комплексе «Крестовая Падь»:

Сауна финская (зона отдыха до 6 человек):

  • до 6 человек – от 2250 рублей в час, минимальное время 2 часа;
  • свыше 6 человек доплата за каждого – 315 рублей в час.

Баня с бассейном (зона отдыха до 12 человек):

  • до 6 человек (1 парная/2 парные) – от 3125 / 6250 рублей в час, минимальное время 2 часа;
  • свыше 6 человек доплата за каждого – 315 рублей в час.

Веники: от 440 руб/шт.

Как обстоят дела со связью? Какой лучше оператор и будет ли wi-fi?

На Байкале работают все федеральные операторы сотовой связи (МТС, Мегафон, Билайн, Теле 2, Йота), у них немного отличается зона покрытия, но в целом вы большую часть времени (особенно вне экскурсий) будете на стабильной связи.

Лучше всего ловят МТС и Теле 2.

Самые большие проблемы с зоной покрытия у Билайн.

Wi-Fi и 3g/4G будут в Иркутске и Листвянке, на Ольхоне мобильный интернет не обладает высокой скоростью и не всегда стабилен.

Сколько наличных брать с собой в тур?

Из обязательных расходов, не включенных в тур – 2 ужина (1000-2000 рублей за ужин по меню). Сумма на сувениры – на ваше усмотрение. В Листвянке есть банкоматы и практически везде можно расплатиться карточкой или переводом через мобильный банк.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 4 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
А
1 мар 2023
Спасибо за организацию тура!
А
18 фев 2023
Добрый день, поездка прошла замечательно! Ожидания полностью оправдались. Особенно понравились гиды - Ксения и Светлана, которые сделали все, чтобы тур запомнился.
Добрый день, поездка прошла замечательно! Ожидания полностью оправдались. Особенно понравились гиды - Ксения и Светлана, которыеДобрый день, поездка прошла замечательно! Ожидания полностью оправдались. Особенно понравились гиды - Ксения и Светлана, которые
Е
2 мар 2023
Очень порадовала слаженность и доброжелательность организаторов.

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