1 день

Старт экспедиции

В 9:00 мы отправимся с вами в посёлок Листвянка.

Там разместимся в каютах теплохода и совершим переход до Кругобайкальской железной дороги, где посетим заброшенные тоннели и галереи.

Обед на борту корабля.

Далее переход до небольшого поселка Большие Коты.

Если погода позволяет, то мы с вами продолжим путешествие на север Байкал до знаменитой бухты Песчаная.

К 20:00 прибытие в бухту Песчаная – жемчужина Байкала.

Небольшая экскурсия по Песчаной, осмотр ходульных деревьев, которые на своих корнях стоят уже много веков.

Ночевка в бухте Сенная на борту теплохода (все желающие за доп. плату могут посетить баню на берегу Байкала).