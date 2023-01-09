За уходящим льдом Байкала. Круиз-экспедиция в Байкальскую Арктику

Уникальная экспедиция в Байкальскую Арктику! Всего 1 раз в год

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Уникальная экспедиция в Байкальскую Арктику! Всего 1 раз в год и всего на 9 дней! Вы сможете оценить всю красоту сверкающих айсбергов и льдов во время переходов на катерах или прогулок на лодках, увидеть белоснежные шапки горных хребтов и даже взобраться на вершину, чтобы любоваться видами, красоту которых невозможно передать словами.

Участники экспедиции, среди которых будут ученые, исследующие Байкал, проведут мониторинг состояния озера в межсезонный период.

Ежегодная (с 2004 года) экспедиция “За уходящим льдом Байкала” стартует в уникальный период освобождения озера от зимнего ледового покрова, когда южная и средняя котловины озера свободны ото льда, а северная покрыта паковым (битым) и матёрым льдом.

В экспедиции примут участие: Общественное Российское Телевидение (ОРТ), ФГБУ «Заповедное Прибайкалье», ФБГУ «Заповедное Подлеморье», Байкальский Музей Иркутского научного центра Сибирского отделения Российской академии наук, НИИ Биологии Иркутского государственного Университета.
За уходящим льдом Байкала. Круиз-экспедиция в Байкальскую Арктику
За уходящим льдом Байкала. Круиз-экспедиция в Байкальскую Арктику
За уходящим льдом Байкала. Круиз-экспедиция в Байкальскую Арктику
За уходящим льдом Байкала. Круиз-экспедиция в Байкальскую Арктику
За уходящим льдом Байкала. Круиз-экспедиция в Байкальскую Арктику
За уходящим льдом Байкала. Круиз-экспедиция в Байкальскую Арктику
За уходящим льдом Байкала. Круиз-экспедиция в Байкальскую Арктику
За уходящим льдом Байкала. Круиз-экспедиция в Байкальскую Арктику
За уходящим льдом Байкала. Круиз-экспедиция в Байкальскую Арктику
За уходящим льдом Байкала. Круиз-экспедиция в Байкальскую Арктику
За уходящим льдом Байкала. Круиз-экспедиция в Байкальскую Арктику
За уходящим льдом Байкала. Круиз-экспедиция в Байкальскую Арктику
За уходящим льдом Байкала. Круиз-экспедиция в Байкальскую Арктику
За уходящим льдом Байкала. Круиз-экспедиция в Байкальскую Арктику
За уходящим льдом Байкала. Круиз-экспедиция в Байкальскую Арктику
За уходящим льдом Байкала. Круиз-экспедиция в Байкальскую Арктику
За уходящим льдом Байкала. Круиз-экспедиция в Байкальскую Арктику
За уходящим льдом Байкала. Круиз-экспедиция в Байкальскую Арктику
За уходящим льдом Байкала. Круиз-экспедиция в Байкальскую Арктику
За уходящим льдом Байкала. Круиз-экспедиция в Байкальскую Арктику
За уходящим льдом Байкала. Круиз-экспедиция в Байкальскую Арктику
За уходящим льдом Байкала. Круиз-экспедиция в Байкальскую Арктику
За уходящим льдом Байкала. Круиз-экспедиция в Байкальскую Арктику
Ближайшие даты:

Что вас ожидает 🤩

Байкальская нерпа
Байкальская нерпа
Увидим милых нерпочек, плавающих на льдинах и греющихся на майском солнце
Игольчатый лёд
Игольчатый лёд
Застанем уникальное время раскрытия льда – когда плотный лед Байкала тает и превращается в длинные хрупкие иголочки
Пробуждение Байкала
Пробуждение Байкала
Увидим дикую природу Байкала и его обитателей в период весеннего оживления
Необычный сплав
Необычный сплав
Покатаемся на каяках между льдинами Байкала
Станем исследователями Байкала
Станем исследователями Байкала
Возьмем образец флоры/фауны Байкала, и в сопровождении научного спикера рассмотрим под микроскопом!
Сауна на борту корабля
Сауна на борту корабля
Будем путешествовать на теплоходе премиум-класса со всеми удобствами, в том числе и банькой

Программа тура по дням

1 день

Старт экспедиции

В 9:00 мы отправимся с вами в посёлок Листвянка.

Там разместимся в каютах теплохода и совершим переход до Кругобайкальской железной дороги, где посетим заброшенные тоннели и галереи.

Обед на борту корабля.

Далее переход до небольшого поселка Большие Коты.

Если погода позволяет, то мы с вами продолжим путешествие на север Байкал до знаменитой бухты Песчаная.

К 20:00 прибытие в бухту Песчаная – жемчужина Байкала.

Небольшая экскурсия по Песчаной, осмотр ходульных деревьев, которые на своих корнях стоят уже много веков.

Ночевка в бухте Сенная на борту теплохода (все желающие за доп. плату могут посетить баню на берегу Байкала).

Старт экспедицииСтарт экспедицииСтарт экспедицииСтарт экспедиции
2 день

Ольхонские ворота

Продолжим свой путь к острову Ольхон.

Прохождение пролива Малые Ольхонские Ворота – узкого пролива между островом Ольхон и материком.

Ночевка в одной из бухт острова Ольхон.

Ольхонские воротаОльхонские воротаОльхонские воротаОльхонские ворота
3 день

Малое море

Сегодня мы совершим переход через пролив Малое Море и заночуем на его северной оконечности.

Завтрак на борту теплохода.

Обед на борту теплохода.

Дальнейшее продвижение вдоль западного побережья на север Байкала.

Ужин на борту теплохода.

Ночевка в районе мыса Зундук (северной оконечности пролива Малое море) на борту теплохода.

Малое мореМалое мореМалое мореМалое море
4 день

Байкало-Ленский заповедник

В этот день мы продолжаем наше плавание и идём до мыса Заворотный.

По возможности сможем совершить остановку в районе мыса Рытый напротив самого широкого места Байкала!

Ночевка на борту теплохода в районе м. Заворотный.

В 1962 году в районе мыса Заворотный был построен геологический поселок предприятием "Байкалкварцсамоцветы" после первого в мире открытия микрокварцита – абразивного материала очень высокой прочности для зеркальной обработки металла.

Сейчас в поселке проживает несколько человек.

Байкало-Ленский заповедникБайкало-Ленский заповедникБайкало-Ленский заповедникБайкало-Ленский заповедник
5 день

Переход на восточный берег Байкала

Сегодня мы совершим длительный переход с западного побережья Байкала на восточное к Чивыркуйскому заливу!

Обед на борту корабля.

Ужин.

К вечеру прибытие в Чивыркуйский залив.

Ночёвка на борту теплохода.

Переход на восточный берег БайкалаПереход на восточный берег БайкалаПереход на восточный берег БайкалаПереход на восточный берег Байкала
6 день

Бухты Чивыркуйского залива

Мы будем совершать переходы по Чивыркуйскому заливу, где посетим Змеиную бухту с целебными ваннами, температура воды в них составляет + 41 градус!

Обед на борту корабля.

Посещение островов Чивыркуйского залива.

Осмотр гнездовья Большого баклана (с воды).

Посещение бухты Крохалиная.

Ужин.

По желанию – банька на борту корабля.

Ночёвка на борту корабля в одной из бухт Чивыркуйского залива.

Бухты Чивыркуйского заливаБухты Чивыркуйского заливаБухты Чивыркуйского заливаБухты Чивыркуйского залива
7 день

Ушканьи острова

В этот день нас ждёт экскурсия по самому большому лежбищу байкальской нерпы – Ушканьим островам!

Завтрак на борту корабля.

Экскурсия по островам.

Каменистые берега островов служат лежбищем единственного млекопитающего на Байкале – байкальского тюленя – нерпы.

Самое крупное лежбище нерпы на Байкале находится на западной стороне острова Тонкого.

По оценке ученых, численность животных на лежбище колеблется в пределах 2000 голов и не изменяется с 1934 года.

Нерпа осторожна, и если громко разговаривать и шуметь на подходе, то нерпы ныряют с камней в воду.

При волне или сразу после шторма нерпы на лежбище, как правило, нет (посещение острова по желанию и за дополнительную плату).

Обед на борту корабля.

Продолжение осмотра островов.

Ужин на борту корабля.

Ночёвка на борту корабля в районе острова Большого Ушканьего.

Ушканьи островаУшканьи островаУшканьи островаУшканьи острова
8 день

Острова Малого Моря. Остров Ольхон

Мы вернёмся на Малое Море, но уже познакомимся с ним подробно.

Остановимся на острове Огой где установлена Буддийская ступа просветления, и конечно же остановимся на самом острове Ольхон, где посетим знаменитый мыс Бурхан.

Ночёвка на борту корабля в одном из заливов южной оконечности острова Ольхон.

Острова Малого Моря. Остров ОльхонОстрова Малого Моря. Остров ОльхонОстрова Малого Моря. Остров ОльхонОстрова Малого Моря. Остров Ольхон
9 день

Малое Море. Завершение экспедиции

Сегодня заканчивается наша экспедиция, и мы возвращаемся обратно Иркутск, где вы можете задержаться и познакомиться с городом, или сразу же отправиться в аэропорт.

А мы снова будем ждать вас на Байкале!

Проживание

Тур предусматривает проживание на теплоходе класса комфорт.

Варианты проживания

Теплоход «Анна-Виктория» 2

8 ночей

Новая Современная моторная яхта построена в 2019 году.

Проект BRUCE ROBERTS.

Длина 24 м. Ширина 6,0 м.

Осадка по корме 1,6, крейсерская скорость 18-20 км\ч.

Безопасное плавание вам обеспечат два судовых дизеля HYUNDAI(620 л. с.).

Современнейшая система навигации и управления, включая авторулевой.

Две радиостанции УКВ и КВ диапазона, 4 мобильных радиостанции, спутниковый телефон.

Автоматический спасательный плот на 20 человек.

Относится к катерам премиум-класса на Байкале.

В отделке судна использовано дерево благородных пород, красное дерево Сапеле, Дуб.

5 гостевых кают с размещением 2-3 человека в каюте, все каюты оборудованы туалетами и душевыми комнатами,самая большая мастер каюта расположена в носовой части, всего на борту 7 туалетов и 6 душевых комнат, отдельная каюта для экипажа до 4 человек.

Вместимость:

  • Носовая каюта №1 – 4 человека (санузел с душевой находится в каюте), мастер-каюта с кроватью Кинг-сайз, плюс 2 кровати верхнего яруса;
  • Средняя каюта №2 – 2 человека (санузел напротив), кровать и подвесная койка;
  • Средняя каюта №3 – 3 человека (санузел с душевой находятся в каюте), 2 кровати и подвесная койка;
  • Средняя каюта №4 – 3 человека (санйзел с душевой находятся в каюте), 2 кровати и подвесная койка.
  • Кормовая каюта №6 – 2 человека (санузел с душевой находятся в каюте), кровать и подвесная койка,каюта для персонала.
  • Кормовая каюта №5 – 4 человека (санузел с душевой находятся в каюте), 2 кровати и 2 подвесные койки.

На яхте просторная кают компания, оборудованная всем необходимым для дальнего путешествия.

Вторая палуба – открытая палуба, где можно сидеть и загорать под байкальским солнцем или любоваться закатом.

Палуба обустроена мягкой мебелью.

Также на борту есть сауна, после которой нет ничего лучше, чем нырнуть в прохладные воды Байкала.

1-2 лодки ПВХ, спиннинги, удочки, снасти, стоимость пользования включена в стоимость фрахта.

Для приготовления пойманной рыбы имеется мангал и коптильня.

В кормовой части оборудована большая площадка для купания и рыбалки.

Пассажировместимость судна для круиза до 14 человек.

Теплоход «Анна-Виктория» 2Теплоход «Анна-Виктория» 2Теплоход «Анна-Виктория» 2Теплоход «Анна-Виктория» 2Теплоход «Анна-Виктория» 2Теплоход «Анна-Виктория» 2Теплоход «Анна-Виктория» 2Теплоход «Анна-Виктория» 2Теплоход «Анна-Виктория» 2

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Автомобильный трансфер к месту начала и окончания экспедиции
  • Проживание на теплоходе 3-х разовое питание
  • Экскурсии по программе с квалифицированными гидами и научными сотрудниками
  • Плата за посещение национальных парков и заповедников покупка саженцев
  • Организация научно-исследовательской деятельности по программе экспедиции
  • Погружение в Байкал с аквалангом или катание между льдинами на каяках (по погодным условиям)
  • Работа с микроскопами
  • Встречи с представителями природоохранных организаций
  • Бани по программе
  • Мед. страхование
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Иркутск и обратно
  • Размещение в отелях в Иркутске
  • Спиртные напитки
Место начала и завершения?
Иркутск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  1. ветрозащитная, водоотталкивающая куртка, флисовая куртка, легкая шапочка;
  2. непродуваемые и непромокаемые теплые штаны на плохую погоду и вечера;
  3. легкая ветровка или куртка на хорошую погоду;
  4. теплый свитер;
  5. теплая шапка, кепка или панамка от солнца;
  6. термобелье;
  7. перчатки;
  8. теплые носки (1 пара), тонкие носки;
  9. ботинки или кроссовки с горным протектором для прогулок по пересеченной местности;
  10. легкая обувь для нахождения внутри корабля (мокасины, кроссовки с антискользящим протектором, чтобы не скользить по палубе теплохода);
  11. солнцезащитные очки;
  12. крем от загара и от обветривания;
  13. фонарик;
  14. купальник или купальные плавки для посещение бань, горячих источников на маршруте;
  15. все средства личной гигиены;
  16. личную миниаптечку (укачивание, простуда, расстройства желудка, головная боль и тд.);
  17. дополнительные батареи для фотоаппарата, фонарика;
  18. репелленты, защищающие от укусов комаров и мошки (во время прогулок по материку).
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 9 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Я
9 янв 2023
Организация тура на высоким уровне!
И отели, и трансферы, и гид, и программа - всё здорово!
Л
7 авг 2022
Турагентство качественно отработало. Доброжелательный менеджер держал нас в курсе событий. Информация, касающаяся тура и ваучеры были скинуты заранее в полном объёме. Вопросов не возникло.
Спасибо за организацию отпуска!
Большая Страна
Большая Страна
Ответ организатора:
Добрый день:) Спасибо за то, что доверили нам организацию своего отдыха и за такой приятный отзыв. Будем рады в будущем организовать для Вас путешествие и в другие регионы России)
М
23 июля 2022
Всё было на высшем уровне.
Самое классное, это баня и купание в Байкале!!!
Море впечатлений и фотографий. Благодаря шаманскому обряду, который провела гид-Ольга, нас сопровождал хорошая погода и солнце, хотя по прогнозу были дождь и шторм.

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Многодневные туры
Круизы
Водные развлечения

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