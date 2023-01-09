В 9:00 мы отправимся с вами в посёлок Листвянка.
Там разместимся в каютах теплохода и совершим переход до Кругобайкальской железной дороги, где посетим заброшенные тоннели и галереи.
Обед на борту корабля.
Далее переход до небольшого поселка Большие Коты.
Если погода позволяет, то мы с вами продолжим путешествие на север Байкал до знаменитой бухты Песчаная.
К 20:00 прибытие в бухту Песчаная – жемчужина Байкала.
Небольшая экскурсия по Песчаной, осмотр ходульных деревьев, которые на своих корнях стоят уже много веков.
Ночевка в бухте Сенная на борту теплохода (все желающие за доп. плату могут посетить баню на берегу Байкала).
Продолжим свой путь к острову Ольхон.
Прохождение пролива Малые Ольхонские Ворота – узкого пролива между островом Ольхон и материком.
Ночевка в одной из бухт острова Ольхон.
Сегодня мы совершим переход через пролив Малое Море и заночуем на его северной оконечности.
Завтрак на борту теплохода.
Обед на борту теплохода.
Дальнейшее продвижение вдоль западного побережья на север Байкала.
Ужин на борту теплохода.
Ночевка в районе мыса Зундук (северной оконечности пролива Малое море) на борту теплохода.
В этот день мы продолжаем наше плавание и идём до мыса Заворотный.
По возможности сможем совершить остановку в районе мыса Рытый напротив самого широкого места Байкала!
Ночевка на борту теплохода в районе м. Заворотный.
В 1962 году в районе мыса Заворотный был построен геологический поселок предприятием "Байкалкварцсамоцветы" после первого в мире открытия микрокварцита – абразивного материала очень высокой прочности для зеркальной обработки металла.
Сейчас в поселке проживает несколько человек.
Сегодня мы совершим длительный переход с западного побережья Байкала на восточное к Чивыркуйскому заливу!
Обед на борту корабля.
Ужин.
К вечеру прибытие в Чивыркуйский залив.
Ночёвка на борту теплохода.
Мы будем совершать переходы по Чивыркуйскому заливу, где посетим Змеиную бухту с целебными ваннами, температура воды в них составляет + 41 градус!
Обед на борту корабля.
Посещение островов Чивыркуйского залива.
Осмотр гнездовья Большого баклана (с воды).
Посещение бухты Крохалиная.
Ужин.
По желанию – банька на борту корабля.
Ночёвка на борту корабля в одной из бухт Чивыркуйского залива.
В этот день нас ждёт экскурсия по самому большому лежбищу байкальской нерпы – Ушканьим островам!
Завтрак на борту корабля.
Экскурсия по островам.
Каменистые берега островов служат лежбищем единственного млекопитающего на Байкале – байкальского тюленя – нерпы.
Самое крупное лежбище нерпы на Байкале находится на западной стороне острова Тонкого.
По оценке ученых, численность животных на лежбище колеблется в пределах 2000 голов и не изменяется с 1934 года.
Нерпа осторожна, и если громко разговаривать и шуметь на подходе, то нерпы ныряют с камней в воду.
При волне или сразу после шторма нерпы на лежбище, как правило, нет (посещение острова по желанию и за дополнительную плату).
Обед на борту корабля.
Продолжение осмотра островов.
Ужин на борту корабля.
Ночёвка на борту корабля в районе острова Большого Ушканьего.
Мы вернёмся на Малое Море, но уже познакомимся с ним подробно.
Остановимся на острове Огой где установлена Буддийская ступа просветления, и конечно же остановимся на самом острове Ольхон, где посетим знаменитый мыс Бурхан.
Ночёвка на борту корабля в одном из заливов южной оконечности острова Ольхон.
Сегодня заканчивается наша экспедиция, и мы возвращаемся обратно Иркутск, где вы можете задержаться и познакомиться с городом, или сразу же отправиться в аэропорт.
А мы снова будем ждать вас на Байкале!
Тур предусматривает проживание на теплоходе класса комфорт.
Новая Современная моторная яхта построена в 2019 году.
Проект BRUCE ROBERTS.
Длина 24 м. Ширина 6,0 м.
Осадка по корме 1,6, крейсерская скорость 18-20 км\ч.
Безопасное плавание вам обеспечат два судовых дизеля HYUNDAI(620 л. с.).
Современнейшая система навигации и управления, включая авторулевой.
Две радиостанции УКВ и КВ диапазона, 4 мобильных радиостанции, спутниковый телефон.
Автоматический спасательный плот на 20 человек.
Относится к катерам премиум-класса на Байкале.
В отделке судна использовано дерево благородных пород, красное дерево Сапеле, Дуб.
5 гостевых кают с размещением 2-3 человека в каюте, все каюты оборудованы туалетами и душевыми комнатами,самая большая мастер каюта расположена в носовой части, всего на борту 7 туалетов и 6 душевых комнат, отдельная каюта для экипажа до 4 человек.
Вместимость:
На яхте просторная кают компания, оборудованная всем необходимым для дальнего путешествия.
Вторая палуба – открытая палуба, где можно сидеть и загорать под байкальским солнцем или любоваться закатом.
Палуба обустроена мягкой мебелью.
Также на борту есть сауна, после которой нет ничего лучше, чем нырнуть в прохладные воды Байкала.
1-2 лодки ПВХ, спиннинги, удочки, снасти, стоимость пользования включена в стоимость фрахта.
Для приготовления пойманной рыбы имеется мангал и коптильня.
В кормовой части оборудована большая площадка для купания и рыбалки.
Пассажировместимость судна для круиза до 14 человек.
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.